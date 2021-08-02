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Справа Чауса - інформаційний інструмент, щоб поховати будь-які згадки про причетність ОП до зливу справи "вагнерівців", - ЗМІ

Справа Чауса - інформаційний інструмент, щоб поховати будь-які згадки про причетність ОП до зливу справи

Новий етап справи екссудді Миколи Чауса стає ефективним інформаційним інструментом, щоб поховати будь-які згадки про причетність Офісу Зеленського до злиття справи "вагнерівців".

Про це зокрема йдеться у статті "Української правди", де аналізують обставини викрадення скандального екссудді, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання детально подає хронологію та обставини як 30 липня цього року Микола Чаус знайшовся після 5 місяців з моменту його викрадення у Молдові, де він перебував з 2017 року. "Після років перебування в розшуку і спроб отримати політичний притулок за кордоном, Чаус в одних шортах прийшов у сільську раду на Вінниччині", - розповідають у статті.

ЗМІ повідомляли, що згідно з офіційної інформації правоохоронців, екссуддя назвався, повідомив, що був викрадений "невідомими особами" та нібито сказав поліції, що хоче поїхати в столичну Службу безпеки України разом з працівниками спецслужби.

Однак, зазначають журналісти, їхав до Києва Микола Чаус не просто автомобілем, бо СБУ, ймовірно, була готова до його "знайдення", оскільки на Чауса чекав спеціальний транспорт, а під Київ його доставляли, зокрема, гелікоптером.

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"Усю цю операцію провернули влітку, перед вихідними, коли Верховна Рада пішла на канікули, а політичний сезон закінчився", - зауважують у виданні.

Ця закручена політична історія почалася у 2016 році, коли Миколу Чауса впіймали з хабарем співробітники НАБУ. Однак заарештувати його не змогли, через імунітет, який йому давав статус судді. Поки вирішувалося питання про арешт, Микола Чаус втік, як з’ясувалося згодом у Молдову. Там екссуддя пробував отримати політичний притулок, однак влада Молдови не погодилася надати йому цей статус та збиралася екстрадувати Чауса в Україну.

"На початку квітня 2021 року адвокат Чауса заявив, що екссудю викрали в Кишиневі. "Озброєна група невідомих людей вивезла у невідомому напрямку", - цитує слова адвоката видання.

Екссуддю вдруге перевезли через українсько-молдовський кордон.

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Важливо зазначити, що весь цей час Офіс Зеленського розповсюджує тезу, що у спецслужбах існувала група, яка займалась викраденням і прослуховуванням людей. І що нібито саме ця група вивозила Чауса з України в 2016 році. Також називають причетним до вивезення Чауса в Молдову колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурбу.

"Керівником цієї групи в ОП вважають колишнього головного розвідника Василя Бурбу. Його Банкова майже проголосила своїм публічним ворогом у 2020 році після так званого "вагнергейту". Злита спецоперація із затримання російських найманців обернулась скандалом для Офісу Зеленського. І винуватцем у цьому призначили саме Бурбу. Його звільнили з посади", - додають у виданні.

Також журналісти зазначають, що у правоохоронних органах та серед оточення Зеленського кажуть, що Чауса вивезли з Молдови для того, щоб зібрати компромат на Бурбу.

Як відомо, у серпні 2016 року Чаус потрапив в поле зору правоохоронців – його звинуватили у вимаганні й отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Співробітники НАБУ знайшли гроші на городі судді, закопані в банках. Однак арештувати Чауса не змогли через його статус судді. Це дозволило йому втекти з України.

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Навесні 2017-го Чаус здався поліції в Молдові, попросив політичного притулку, проте йому відмовили. Україна зажадала екстрадиції, і восени 2019-го МЗС Молдови заявило, що екстрадиція затягується нібито через реформи судової системи в країні.

3 квітня цього року Миколу Чауса викрала "група невідомих озброєних чоловіків" у центрі Кишинева, за словами його захисника Юліана Балана. Через майже чотири місяці він нібито сам прийшов до Мазурівської сільської ради, яка розташована недалеко від україно-молдовського кордону.

Журналісти-розслідувачі з України ("Слідство.Інфо") і Молдови (RISE Moldova) отримали копії паспортів десяти чоловік, яких правоохоронці в Молдові перевіряють на причетність до можливого викрадення судді. За даними журналістів, всі вони є громадянами України, щонайменше двоє з них безпосередньо пов'язані з Головним управлінням розвідки Міноборони, а ще один – звільнений чиновник Національної поліції. У ГУР Міноборони назвали цю інформацію провокацією російських спецслужб.

Автор: 

Молдова (2063) викрадення (817) Чаус Микола (327) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+25
Дело Чауса, как и дело вагнеровцев, как и много других дел -- это продолжение дела о государственной измене исполняющего обязанности президента Зеленского.
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02.08.2021 20:27
+22
Дело Чауса - это продолжение дела "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 4807
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02.08.2021 20:27
+21
чаус - чаусом, но зелечмо и дерьмак будут сидеть по статье державна зрада
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02.08.2021 20:29
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Дело Чауса, как и дело вагнеровцев, как и много других дел -- это продолжение дела о государственной измене исполняющего обязанности президента Зеленского.
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02.08.2021 20:27 Відповісти
Дело Чауса - это продолжение дела "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 4807
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02.08.2021 20:27 Відповісти
не исполняющего обязанности...
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02.08.2021 20:34 Відповісти
Да. Можно и так сказать. Забившего на исполнение своих обязанностей и занятого только личным обогащением себя, своих холуев и своего "папы".
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02.08.2021 20:37 Відповісти
Скорее єто все продолжение "дела зеленского".
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02.08.2021 20:27 Відповісти
чаус - чаусом, но зелечмо и дерьмак будут сидеть по статье державна зрада
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02.08.2021 20:29 Відповісти
Таки да.

Дело Чауса - это продолжение дела "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 7928
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02.08.2021 20:31 Відповісти
Зелю-геть!
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02.08.2021 20:30 Відповісти
скоро у чауса козацький оселедець виросте...заморитесь міряти..
то я про патріотизм,єслі шо...
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02.08.2021 20:32 Відповісти
Да ни кого кроме вас падлы шоколадные не интересует как вернули Чаусв, всех интересует как он убегал с Украины и кто ему в этом помогал!!!
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02.08.2021 20:34 Відповісти
Интересует, очень даже. Очень-очень. Это, по сути, самое главное во всем этом, зебобик, процессе. И это, как верно заметили ниже, одно и то же дело, против зеленского-ермака. Они будут с чаусом встречаться в тюремной библиотеке и читать Шекспира.
О сколько им открытий чудных, готовит просвещенья дух...Это не Шекспир, но, черт побери, звучит.
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02.08.2021 20:52 Відповісти
Клоунада !!! Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.І все ради того , щоб сфабрикувати чергову справу проти ПОРОХА . А ЛОХТОРАТ ВСЕ ХАВАЄ , ЙОМУ -"какая разница".
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02.08.2021 20:59 Відповісти
выдыхай, лапоть, пукан чай не казенный
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02.08.2021 21:00 Відповісти
Еще в 2018 году была информация, которую раскопали какие-то журналисты (за давностью времени не помню, где), что Чаусу помог бежать из Украины его тогдашний адвокат по фамилии Смирнов, который в настоящее время трудится в президентском офисе.
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02.08.2021 21:19 Відповісти
он был его адвокатом.
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02.08.2021 21:37 Відповісти
саме цікаве: фейки шабуністів з 16-го року, ніби Чаусу сам Порох (ну, як мінімум, "його оточення") допомогли втекти з-під переслідування НАБУ - досі живучі...
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02.08.2021 22:33 Відповісти
ЗЕБИЛЫ, А КАК ВАМ ТАКАЯ ВЕРСИЯ?
Операцию по "вагнеровцам" Луке и }{уйлу слил Чаус с подачи Пороха.
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02.08.2021 20:35 Відповісти
що, мало інф? Що саме він санкціонував проведення самої операції? Чи чукча - просто пісятель?
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02.08.2021 21:00 Відповісти
походу это сратель
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02.08.2021 21:01 Відповісти
В статті УП, на яку йде посилання в цій новині, не згадуються "вагнерівці".
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02.08.2021 20:37 Відповісти
Немає ні справи "вагнерівців", ні справи Чауса, ні справи загибелі Журавля. Це все - матеріали однієї майбутньої справи Зєлєнского-Єрмака.
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02.08.2021 20:38 Відповісти
Говорят, что Чаус это командир ВагнерОвцев ! И они ехали спасать своего командира. Но наш мистер Бин жёстко ответил ВагнерОвцам - ежайте вы туда, откуда приехали ! Иначе получите по жопе ! Мы сами будим брать вашего командира, и это, неговорите об этом ни кому ! Иначе об этом узнает Вагнер !
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02.08.2021 20:48 Відповісти
Кто бы не был этот чавус, но морда у него подлая-преподлая.ИМХО.
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02.08.2021 21:01 Відповісти
даже взятка в 150.000 не поможет?
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02.08.2021 23:24 Відповісти
а у криворогого шлимазла вовочки какая моржа по твоему?
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02.08.2021 23:54 Відповісти
* морда
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02.08.2021 23:54 Відповісти
м-да...человек может поверить в невозможное, но никогда не поверит в неправдоподобное.
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02.08.2021 21:24 Відповісти
73% поверят в любую чушь, главное что бы видео было коротким и на зеленом канале.
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02.08.2021 23:46 Відповісти
""все. кто оценивал противника глупым и смешным вычеркнуты из Истории навсегда...""
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03.08.2021 00:57 Відповісти
Чауса засовывают в любую тему, не важно относится она к нему или нет.
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02.08.2021 21:37 Відповісти
Обращаюсь к страдальцам по вагнеровцам ,к патрийотам так сказать .Ни один из стратегов изобличающих зеленую биомассу во главе с главЗЕдебилом даже не предположил ,а как же все таки из переполненного самолета можно достать тридцать(!) головорезов с хоть какой нибудь гарантией безопасности для окружающих?
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02.08.2021 21:44 Відповісти
ермака, клоуна, демченко, тимошенко, подаляка, шефира, необходимо будет посадить.
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02.08.2021 21:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/490779

Так как достали в санатории в Белоруссии.
Все лежали под кроватями с руками за спиной.
Оружия у людей нет, и они не мастера спорта по единоборствам.
Да даже если бы и были, ломают всех.
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02.08.2021 21:52 Відповісти
пора чмошнику чаусу требовать бабло со всех спекулянтов его вонючего имени.
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02.08.2021 23:23 Відповісти
https://mobile.twitter.com/babaikit Баба і кіт https://mobile.twitter.com/babaikit @babaikit https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1422249517072756745 3 ч

Пока баканівська частина СБУ таскає Чауса по країні, у нас, здається, біларуське КГБ почало людей викрадати.
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02.08.2021 23:38 Відповісти
Нарід все схаває, бо канали спонсорів *********** цю тему не будуть обговорювати.
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03.08.2021 00:44 Відповісти
Так ..як ти кажеш "нарід схаває" ..Згоден 200%. Цікаво і що ти будеш робити як що він схаває Ваші діїї. Грейдер потрібен? Чи всеж таки бронівісек??
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03.08.2021 08:30 Відповісти
ЗеБанда, которой руководит гауляйтер Украины от руSSкого мира, ермак-Козырь, обнаглела в край и это еще "цветочки", "ягодки" будут позже.
Банда Януковича не была так опасна, как ЗеБанда.
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03.08.2021 02:50 Відповісти
)) А як ви думаєте продажні А чого Чауса відпустилиі чому тільки зараз? Є декілька причин і одна з них скажем так "Інформація отримана ". "Шпіонігус" скоро почне викладати плівки.
Як для мене то хрінова гра компроматів ні чого ні кому хорошого не дасть Але це приємно коли грязні презики деруться. Народ тільки не всдумайте в 24 році вибрать якогось чи якусь сволоту із старих Нетреба ...Всіх старих гавножуватилів треба на помийку ..))
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03.08.2021 08:25 Відповісти
Лігалізація викрадення Чауча ..тепер він офіційно дає інформацію СБУ ..Тупенько спрацьовано ..але спрацьовано. Доречі труба Медведчука і Чаус не як не зв'язані???))) Мабуть скоро будуть плівки...Як що посадять Кума хловського буде класно.. а от хто попаде в це гівенечко попутно цікаво...А там такі замазані )) Хоча все видно і зараз
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03.08.2021 08:48 Відповісти
Дурачка пытаются спасти ещё большие недотёпы. Никто не забыт, ничто не забыто
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03.08.2021 11:32 Відповісти
 
 