Справа Чауса - інформаційний інструмент, щоб поховати будь-які згадки про причетність ОП до зливу справи "вагнерівців", - ЗМІ
Новий етап справи екссудді Миколи Чауса стає ефективним інформаційним інструментом, щоб поховати будь-які згадки про причетність Офісу Зеленського до злиття справи "вагнерівців".
Про це зокрема йдеться у статті "Української правди", де аналізують обставини викрадення скандального екссудді, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання детально подає хронологію та обставини як 30 липня цього року Микола Чаус знайшовся після 5 місяців з моменту його викрадення у Молдові, де він перебував з 2017 року. "Після років перебування в розшуку і спроб отримати політичний притулок за кордоном, Чаус в одних шортах прийшов у сільську раду на Вінниччині", - розповідають у статті.
ЗМІ повідомляли, що згідно з офіційної інформації правоохоронців, екссуддя назвався, повідомив, що був викрадений "невідомими особами" та нібито сказав поліції, що хоче поїхати в столичну Службу безпеки України разом з працівниками спецслужби.
Однак, зазначають журналісти, їхав до Києва Микола Чаус не просто автомобілем, бо СБУ, ймовірно, була готова до його "знайдення", оскільки на Чауса чекав спеціальний транспорт, а під Київ його доставляли, зокрема, гелікоптером.
"Усю цю операцію провернули влітку, перед вихідними, коли Верховна Рада пішла на канікули, а політичний сезон закінчився", - зауважують у виданні.
Ця закручена політична історія почалася у 2016 році, коли Миколу Чауса впіймали з хабарем співробітники НАБУ. Однак заарештувати його не змогли, через імунітет, який йому давав статус судді. Поки вирішувалося питання про арешт, Микола Чаус втік, як з’ясувалося згодом у Молдову. Там екссуддя пробував отримати політичний притулок, однак влада Молдови не погодилася надати йому цей статус та збиралася екстрадувати Чауса в Україну.
"На початку квітня 2021 року адвокат Чауса заявив, що екссудю викрали в Кишиневі. "Озброєна група невідомих людей вивезла у невідомому напрямку", - цитує слова адвоката видання.
Екссуддю вдруге перевезли через українсько-молдовський кордон.
Важливо зазначити, що весь цей час Офіс Зеленського розповсюджує тезу, що у спецслужбах існувала група, яка займалась викраденням і прослуховуванням людей. І що нібито саме ця група вивозила Чауса з України в 2016 році. Також називають причетним до вивезення Чауса в Молдову колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурбу.
"Керівником цієї групи в ОП вважають колишнього головного розвідника Василя Бурбу. Його Банкова майже проголосила своїм публічним ворогом у 2020 році після так званого "вагнергейту". Злита спецоперація із затримання російських найманців обернулась скандалом для Офісу Зеленського. І винуватцем у цьому призначили саме Бурбу. Його звільнили з посади", - додають у виданні.
Також журналісти зазначають, що у правоохоронних органах та серед оточення Зеленського кажуть, що Чауса вивезли з Молдови для того, щоб зібрати компромат на Бурбу.
Як відомо, у серпні 2016 року Чаус потрапив в поле зору правоохоронців – його звинуватили у вимаганні й отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Співробітники НАБУ знайшли гроші на городі судді, закопані в банках. Однак арештувати Чауса не змогли через його статус судді. Це дозволило йому втекти з України.
Навесні 2017-го Чаус здався поліції в Молдові, попросив політичного притулку, проте йому відмовили. Україна зажадала екстрадиції, і восени 2019-го МЗС Молдови заявило, що екстрадиція затягується нібито через реформи судової системи в країні.
3 квітня цього року Миколу Чауса викрала "група невідомих озброєних чоловіків" у центрі Кишинева, за словами його захисника Юліана Балана. Через майже чотири місяці він нібито сам прийшов до Мазурівської сільської ради, яка розташована недалеко від україно-молдовського кордону.
Журналісти-розслідувачі з України ("Слідство.Інфо") і Молдови (RISE Moldova) отримали копії паспортів десяти чоловік, яких правоохоронці в Молдові перевіряють на причетність до можливого викрадення судді. За даними журналістів, всі вони є громадянами України, щонайменше двоє з них безпосередньо пов'язані з Головним управлінням розвідки Міноборони, а ще один – звільнений чиновник Національної поліції. У ГУР Міноборони назвали цю інформацію провокацією російських спецслужб.
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то я про патріотизм,єслі шо...
О сколько им открытий чудных, готовит просвещенья дух...Это не Шекспир, но, черт побери, звучит.
Операцию по "вагнеровцам" Луке и }{уйлу слил Чаус с подачи Пороха.
Так как достали в санатории в Белоруссии.
Все лежали под кроватями с руками за спиной.
Оружия у людей нет, и они не мастера спорта по единоборствам.
Да даже если бы и были, ломают всех.
Пока баканівська частина СБУ таскає Чауса по країні, у нас, здається, біларуське КГБ почало людей викрадати.
Банда Януковича не была так опасна, как ЗеБанда.
Як для мене то хрінова гра компроматів ні чого ні кому хорошого не дасть Але це приємно коли грязні презики деруться. Народ тільки не всдумайте в 24 році вибрать якогось чи якусь сволоту із старих Нетреба ...Всіх старих гавножуватилів треба на помийку ..))