Справа Чауса - інформаційний інструмент, щоб поховати будь-які згадки про причетність ОП до зливу справи "вагнерівців", - ЗМІ

Новий етап справи екссудді Миколи Чауса стає ефективним інформаційним інструментом, щоб поховати будь-які згадки про причетність Офісу Зеленського до злиття справи "вагнерівців".

Про це зокрема йдеться у статті "Української правди", де аналізують обставини викрадення скандального екссудді, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання детально подає хронологію та обставини як 30 липня цього року Микола Чаус знайшовся після 5 місяців з моменту його викрадення у Молдові, де він перебував з 2017 року. "Після років перебування в розшуку і спроб отримати політичний притулок за кордоном, Чаус в одних шортах прийшов у сільську раду на Вінниччині", - розповідають у статті.

ЗМІ повідомляли, що згідно з офіційної інформації правоохоронців, екссуддя назвався, повідомив, що був викрадений "невідомими особами" та нібито сказав поліції, що хоче поїхати в столичну Службу безпеки України разом з працівниками спецслужби.

Однак, зазначають журналісти, їхав до Києва Микола Чаус не просто автомобілем, бо СБУ, ймовірно, була готова до його "знайдення", оскільки на Чауса чекав спеціальний транспорт, а під Київ його доставляли, зокрема, гелікоптером.

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"Усю цю операцію провернули влітку, перед вихідними, коли Верховна Рада пішла на канікули, а політичний сезон закінчився", - зауважують у виданні.

Ця закручена політична історія почалася у 2016 році, коли Миколу Чауса впіймали з хабарем співробітники НАБУ. Однак заарештувати його не змогли, через імунітет, який йому давав статус судді. Поки вирішувалося питання про арешт, Микола Чаус втік, як з’ясувалося згодом у Молдову. Там екссуддя пробував отримати політичний притулок, однак влада Молдови не погодилася надати йому цей статус та збиралася екстрадувати Чауса в Україну.

"На початку квітня 2021 року адвокат Чауса заявив, що екссудю викрали в Кишиневі. "Озброєна група невідомих людей вивезла у невідомому напрямку", - цитує слова адвоката видання.

Екссуддю вдруге перевезли через українсько-молдовський кордон.

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Важливо зазначити, що весь цей час Офіс Зеленського розповсюджує тезу, що у спецслужбах існувала група, яка займалась викраденням і прослуховуванням людей. І що нібито саме ця група вивозила Чауса з України в 2016 році. Також називають причетним до вивезення Чауса в Молдову колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурбу.

"Керівником цієї групи в ОП вважають колишнього головного розвідника Василя Бурбу. Його Банкова майже проголосила своїм публічним ворогом у 2020 році після так званого "вагнергейту". Злита спецоперація із затримання російських найманців обернулась скандалом для Офісу Зеленського. І винуватцем у цьому призначили саме Бурбу. Його звільнили з посади", - додають у виданні.

Також журналісти зазначають, що у правоохоронних органах та серед оточення Зеленського кажуть, що Чауса вивезли з Молдови для того, щоб зібрати компромат на Бурбу.

Як відомо, у серпні 2016 року Чаус потрапив в поле зору правоохоронців – його звинуватили у вимаганні й отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Співробітники НАБУ знайшли гроші на городі судді, закопані в банках. Однак арештувати Чауса не змогли через його статус судді. Це дозволило йому втекти з України.

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Навесні 2017-го Чаус здався поліції в Молдові, попросив політичного притулку, проте йому відмовили. Україна зажадала екстрадиції, і восени 2019-го МЗС Молдови заявило, що екстрадиція затягується нібито через реформи судової системи в країні.

3 квітня цього року Миколу Чауса викрала "група невідомих озброєних чоловіків" у центрі Кишинева, за словами його захисника Юліана Балана. Через майже чотири місяці він нібито сам прийшов до Мазурівської сільської ради, яка розташована недалеко від україно-молдовського кордону.

Журналісти-розслідувачі з України ("Слідство.Інфо") і Молдови (RISE Moldova) отримали копії паспортів десяти чоловік, яких правоохоронці в Молдові перевіряють на причетність до можливого викрадення судді. За даними журналістів, всі вони є громадянами України, щонайменше двоє з них безпосередньо пов'язані з Головним управлінням розвідки Міноборони, а ще один – звільнений чиновник Національної поліції. У ГУР Міноборони назвали цю інформацію провокацією російських спецслужб.