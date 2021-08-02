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Саміт перших леді та джентльменів - перший такий захід у світі, який має стати традиційним, - Зеленська

Саміт перших леді та джентльменів - перший такий захід у світі, який має стати традиційним, - Зеленська

Саміт перших леді та джентльменів "М'яка сила у новій реальності", який відбудеться в Києві напередодні 30-го Дня незалежності України, буде спрямований на вирішення гуманітарних питань і має стати традиційним.

Про це заявила дружина президента України Олена Зеленська на форумі "Україна 30. Імідж України", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Саміт перших леді та джентльменів спрямований на вирішення таких гуманітарних питань як рівний доступ до медичних послуг та освіти, рівні можливості у сфері культури та розвитку в нових реаліях... І ми впевнені, що така багатонаціональна, багатокультурна та багатопрофільна платформа має стати традицією", - заявила Зеленська.

Вона зазначила, що, крім перших леді та джентльменів, із різних країн до участі в цьому гуманітарному форумі також запрошені фахівці та експерти в різних сферах.

За її словами, проведення такого саміту в Україні стане першим в історії.

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"Досі таких самітів не створював ніхто. Але ми знаємо, що ми маємо енергію та натхнення не просто бути в контексті світових гуманітарних подій, а й бути успішними тренд-сетерами. Ми відкриваємо нову сторінку в історії "дипломатії м'якої сили". Вона назавжди залишиться написаною українською мовою", - сказала вона.

Подія відбудеться в Національному заповіднику "Софія Київська".

"Символічно, що це місце, де народилася і росла княгиня Анна Київська. Вона прототип сучасної першої леді", - сказала Зеленська.

Логотипом саміту стане волошка, яка "завжди була символом життя, молодості, скромності та простоти, доброти та ніжності, душевної краси та чистоти - це природне втілення м'якої сили", зазначила дружина президента.

Автор: 

саміт (764) гуманітарна сфера (17) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+49
Саммит первых леди и джентльменов - первое подобное мероприятие в мире, которое должно стать традиционным, - Зеленская - Цензор.НЕТ 3974
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02.08.2021 20:37
+35
дно...
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02.08.2021 20:37
+33
вопрос 1: сколько раз ЗеЛенка бывала в военных госпиталях у наших раненных бойцов?
вопрос 2: кому нахер нужен этот саммит, на который угрохают сотню млн грн из бюджета страны?
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02.08.2021 20:38
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саме з тоо часу коли він став парою з аристоркатом Єрамком
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02.08.2021 21:00 Відповісти
Ляді,Саммит первых леди и джентльменов - первое подобное мероприятие в мире, которое должно стать традиционным, - Зеленская - Цензор.НЕТ 8351
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02.08.2021 20:57 Відповісти
КАКАЯ БРЕДЯТИНА... Зачем брали ПОДОЛЯКА? Он же сам говорил: "ЧТОБЫ НИКАКОЙ ТУПОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ДЕПУТАТ () а других там нет) НЕ ВЯКНУЛ ГДЕ-ТО СНОВА ПРО СОБАК И Т.П." Т.е., чтобы все зеленые послушно зачитывали тезисы, методички и темники от ПОДЛЯКА и прикидывались умными... Кто давал слово зелиной жене? Да ещё при иностранцах!!! Они же сразу поймут всю глубину зелёных глубин!!!! Срочно запретить слёт жён и мужей!!!!!!!
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02.08.2021 20:58 Відповісти
можэ лучше цэны на коммуналку снизите. особенно отопление. не? ...
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02.08.2021 20:59 Відповісти
у нас есть интересное решение, придет весна... а я вам ничего не должен
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02.08.2021 21:01 Відповісти
если член ложащий на рояль это дженльмен, а ленка это леди, то я испанский летчик...
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02.08.2021 21:00 Відповісти
не, вы маете надiю вставить свой (пятак)...
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02.08.2021 21:06 Відповісти
слышу какое-то хрюканье от зебобы, но смысл ускользает, слишком примитивная форма жизни...
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02.08.2021 21:11 Відповісти
пардоньте, если я вас соотнес к муслимам с их обрезанием... Ну тогда по полной, ви маете нагоду, если недопалок "грiе" своi кiнцiвки на фано.
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02.08.2021 21:40 Відповісти
проспись урод коцапский, и настрой раскладку украинскую раз уж влез с коцапским рылом...
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02.08.2021 21:43 Відповісти
Ладно, пролетели (вы - испанский льотчик).
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02.08.2021 21:47 Відповісти
саме так і є!
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02.08.2021 22:53 Відповісти
Главное, что бы указательный пальчик не просовывали внутрь ручки от чашечки для кофе.😃😃😃😃
А так, ну хто ж проти інтеліХеціі....Хай воно буде. Ми не проти колгоспів....🙂😃😃😃😃
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02.08.2021 21:01 Відповісти
А за чий рахунок????????????? Во Во, за наш!!!!!! ХРІН ЇМ В ,,,,,,,, ЩОБ голова не хиталась!!!!!!!
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02.08.2021 21:46 Відповісти
А где можно записатся на это Мероприятие?
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02.08.2021 21:02 Відповісти
Там же - у брата ЕРМАКА...
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02.08.2021 21:05 Відповісти
площа Перемоги, 2, Київ
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02.08.2021 21:12 Відповісти
Не забыть посадить за стол ПОТОМСТВЕННОГО АРИСТОКРАТА ЕРМАКА (по словам менде-пендельши)... Вспоминаешь вопросы брата ермака о том, "делает ли очередная соискательница минет?", и веришь: ДА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, СЕМЬЯ ПОТОМСТВЕННЫХ АРИСТОКРАТОВ...
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02.08.2021 21:03 Відповісти
Саммит первых леди и джентльменов - первое подобное мероприятие в мире, которое должно стать традиционным, - Зеленская - Цензор.НЕТ 6956
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02.08.2021 21:11 Відповісти
А і шо? Ваш дід кожу м'яв та з того свій хліб їв. А я яблучка продаю.

Прошло 200 лет. Нихрена не поменялось.
И "аристократия" - те же бывшие кугуты, только у них одежка уже из мухвенталю.
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03.08.2021 03:06 Відповісти
+
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02.08.2021 22:54 Відповісти
Если это джентельмено-леди, то кто тогда дЫбилы?
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02.08.2021 21:04 Відповісти
Под самым красивым павлиньим хвостом всегда находится обычная куриная ж*па (Ф.Раневская)
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02.08.2021 21:05 Відповісти
Какое, даже косвенное отношение, имеет эта дешевая хаблка к леди?Позорище Криворожского разлива
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02.08.2021 21:06 Відповісти
Це вона збирається зустрічатись з ***** Коні, чи Кабаєвою???
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02.08.2021 21:07 Відповісти
ЗАто говорят в Кривом роге, дорожное полотно делают как подъездную дорогу к нарабсеянской границе со стороны Китая, в метр толщиной. НА роис-таукитайской нгранице, дорога , в одностороннем порядке, расчитана на подъезд тяжелой таукитайской техники с ядренным эквипментом... А у Кр.Рога на шо така ядорога расчитана... Кривой -рог мне напоминает Москау в преддверии 1991-го года. Когда кремлядь знала что им пришел трындец, но на последок , за счет украинских дорожных сборов, реанимировали дорги у себя, в нечерноземье. Тогда и бульбашам подфартило за наш счет. Но затем последовал игнор горепрезидентов (муйлуша, бульбофюрер)... СЛУЧАйное совпадение?...не думаю.
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02.08.2021 21:16 Відповісти
Когда уже этот цирк закончится?
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02.08.2021 21:18 Відповісти
а вы голосовали ?
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02.08.2021 21:45 Відповісти
Да.но хожу только на президентские выборы.
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02.08.2021 21:53 Відповісти
Вот бы все, как вы ходили, мож цирка бы и не было. Прошлый раз всего 35% из легитимного электората соизволили прийти. Как видим, самыми рьяными оказались зеватаны в 72% от 35%.
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02.08.2021 21:58 Відповісти
чоловіка оцієї лєді, консультує в його офісі економіст, когтри на увесь світ хизується тим, як обурив митників США - БУ-ГА-ГА!!!
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02.08.2021 21:29 Відповісти
Аниматорша детской площадки для жен и мужей первых лиц, которые приедут в Украину
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02.08.2021 21:33 Відповісти
Господи, чим вони маються.
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02.08.2021 21:35 Відповісти
хай стане с початку леді! Леді не вийшла заміж за це зЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄє!
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02.08.2021 21:35 Відповісти
Первая леди понятно жена призедента. Но первый джельтемент что за перец чьих он будет. Определитесь с терминологией самозванцев нам не надо. А то как всегда при власти много званых но мало избраных.
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02.08.2021 21:36 Відповісти
пир во время чумы
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02.08.2021 21:40 Відповісти
не, это палата No 6, бо не догадываются, шо непорочность в хрущевских подворотнях не взращивается...
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02.08.2021 21:43 Відповісти
зЄлєпукіна, а хто буде оплачувати ваши борделі??????????????? І що ви куриці президенські можете вирішати?????????????? Забудь, нам вже вистарчило твого недоробка з 95 говно кварталу!!!!!!!!!
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02.08.2021 21:43 Відповісти
Пустили слух ,что желающих мягкой дипломатии ,буду предварительно посвящать у графское достоинство....Шоб стать жентельменом или ледяй вступительный взнос в валюте на испанский банк.
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02.08.2021 21:47 Відповісти
Дочка Лейтенанта Шмидта.
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02.08.2021 22:07 Відповісти
Там не только вся партия бракованная на голову,там слабоумие и на семьи на всю голову.
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02.08.2021 21:50 Відповісти
а шо это ленчика однокласники молчат , жэнтльменсколядские карты не раскрывают... Про бубочку говорили , шо в школьные, мол , был мстительная ле(я)дь(и)...
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02.08.2021 21:52 Відповісти
Чем бы дитё не тешилося, то офис леди то саммит леди, "я стараюсь, батя".
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02.08.2021 21:58 Відповісти
да все что угодно!! только не за счет налогоплательщиков!
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02.08.2021 21:58 Відповісти
Ога, хорошо бы было, если бы вы оказался прозревшим 72-ух процентником
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02.08.2021 22:01 Відповісти
ИХТАМНЕТы РАБссии отказались участвовать.... Вофка Кабаев КГБист тоже...
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02.08.2021 22:04 Відповісти
Люсю Янукович и Кабаеву не забыла пригласить ?
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02.08.2021 22:19 Відповісти
Так ось чого не вистачало мудрому зубожілому нарідові!!!
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02.08.2021 22:28 Відповісти
Бісівський шабаш за державний кошт?
Ви, ...ляді, нє ухуїли?
Вибачте за незручності у сприйнятті мого французького...
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02.08.2021 22:46 Відповісти
Лєнка-стукачка ледя?
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02.08.2021 22:56 Відповісти
А, может лучше бы смотрелась госпожа Зеленская,если бы организовала фонд и собирала туда баблосы от баблосоносителей на деток,которым собирают денюжку на всех каналах телевизора. Деткам,у родителей которых, нет возможности оплатить ту ,или иную операцию за рубежом. Вот это был бы подвиг. А так..... бла-бла-бла.... ПИАР, ******,НЕВМИРУЩИЙ.
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02.08.2021 23:03 Відповісти
стесняюсь спросить , почему вы не предупредил дяавчонак ...3:15... переживать...
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02.08.2021 23:25 Відповісти
Панэ САНЯ Шамов,пора возвращаться в родную ГАВАНЬ.
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02.08.2021 23:37 Відповісти
пысы,- соболезную тем, у кого отсутствует чувство юмора.
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03.08.2021 00:15 Відповісти
пхи... У дяавчъонак - зашкал с юмором, кого хошь уроют.
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03.08.2021 06:50 Відповісти
Жалюгідні потуги Лєнки визивають лише огиду.Де оте квартальне сміття,а де леді...
Не мішало б ЗеЛєні прочитати вислів справжньої леді Маргарет Тетчер, і більше не позортитсь.
«Быть могущественной - это как быть настоящей леди. Если вам приходится напоминать людям, что вы ею являетесь, то вы ею точно не являетесь».
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02.08.2021 23:25 Відповісти
Ребятня, могу вас успокоить.... Не долго фрайеру веселиться, дыбильную песнь блеаять...Вопрос решен на наивысшем уровне (в нашу пользу)... ЗЫ...ось така казочка земалятка... АМИНЬ !!!
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02.08.2021 23:31 Відповісти
воровская сходка ?????????????????
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02.08.2021 23:51 Відповісти
Это дно.как там в песне

Дрожжи бросили а дерьмо..и бац..первые леди и джентльмены готовы
..
Перед подкрался незаметно

.
Хотя он был виден,,но большинство лглохгло ослепило и вообще затерялось в тумане,как ежик
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03.08.2021 00:08 Відповісти
Где криворожское зеленое быдло, а где джентльмены и леди?

Совсем быдлота ориентиры потеряла...
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03.08.2021 00:27 Відповісти
фигня, ярёменко наклепает ледей,
а клован будет бабадаааааа, айкооооокс бормотать ...
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03.08.2021 01:29 Відповісти
Тыгы...

Огласите весь список первых лядей и жинтильменов пжалста.
Ааааа!!! Жинтильмен-шоу из Одессы приедет. Ну тогда другое дело - мирового масштаба мероприятие.
Саміт перших леді та джентльменів - перший такий захід у світі, який має стати традиційним, - Зеленська - Цензор.НЕТ 7327
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03.08.2021 03:02 Відповісти
Саміт перших леді та джентльменів - перший такий захід у світі, який має стати традиційним, - Зеленська - Цензор.НЕТ 810
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03.08.2021 06:25 Відповісти
"Пир во время чумы"© как и любая театральная постановка должен состоять из отдельных актов, действий, явлений, сцен и картин. Если саммит одушевлённых и легитимных постельных принадлежностей руководителей государств до сих пор не изобрели в продвинутых и финансово благополучных странах, значит в нём нет практической необходимости. А украинской импотентной, не на что толковое и значимое неспособной власти нужны хоть какие-то, хоть плохонькие информационные поводы о себе не то, что заявить, а хотя бы напомнить. Не, ну если Елена-Жаба ЗЕлена желает провести сей, типа, "саммит" за собственную деньгу - то пожалуйста. Даже интересно было бы посмотреть, кто на "саммит" припрётся - каким бы дурнем выставил бы себя, например, благоверный Ангелы Хорстовны, если бы до такого додумался. А если ЗЕ-падлюки очередной раз решили запустить грязные лапы в и без того скудную казну денег налогоплательщиков, то это будет ещё один повод как можно раньше гнать их из власти сраной метлой.
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03.08.2021 07:21 Відповісти
Та як же ви цих падлюк виженете раніше призначеного строку їх "хазяйнування", як їм хтось дуже розумний надиктував Закон про імпічмент, по якому це неможливо зробити? Принаймні, поки вони можуть зібрати 2/3 Парламенту ПРОТИ ІМПІЧМЕНТУ?
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03.08.2021 08:11 Відповісти
Шо тільки не придумають, шоб влізти до скарбниці та народних грошиків! Актуальна репліка "інтелектуала" від "Слуг" тИЩЕНКО : ВИ ЩЕ НЕ НАЖЕРЛИСЯ???
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03.08.2021 07:46 Відповісти
Для открытия "саммита" Зе уже заготовил речь. Начинаться она будет так: "Куда уносте рояль? Сегодня я в презервативе!"
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03.08.2021 08:01 Відповісти
Похоже, у некоторых президентов "сила" стала настолько мягкой, что первые леди ищут джентльменов.
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03.08.2021 08:46 Відповісти
🤢🤢🤮
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03.08.2021 09:56 Відповісти
ХТО БУДЕ ДОБИРАТИ УЧАСНІКІВ ЦЬОГО ШОУ ????
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03.08.2021 10:19 Відповісти
Саміт перших леді та джентльменів - перший такий захід у світі, який має стати традиційним, - Зеленська - Цензор.НЕТ 2606
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03.08.2021 10:30 Відповісти
И тут Зеленских понесло...
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03.08.2021 11:00 Відповісти
ОНО и ОНА стали ТРАНЖИРАМИ бюджета. Одному нужен университет, миллиардные расхода на парад, который обещал провести после ПОБЕДЫ. БРЕХУН получается, нет к нему ДОВЕРИЯ, не за ЭТО... погиб мой сын, защищая родную землю, которую ЭТИ ОТЩЕПЕНЦЫ продали. КАКУЮ ДЕРЖАВУ ПРОСРАЛИ!!!!! А ЭТОЙ нужен ОФИС и встреча первых жен (не могу называть ее леди). Сколько мы заплотим этим транжирам???
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06.08.2021 18:32 Відповісти
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