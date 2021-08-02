Саміт перших леді та джентльменів - перший такий захід у світі, який має стати традиційним, - Зеленська
Саміт перших леді та джентльменів "М'яка сила у новій реальності", який відбудеться в Києві напередодні 30-го Дня незалежності України, буде спрямований на вирішення гуманітарних питань і має стати традиційним.
Про це заявила дружина президента України Олена Зеленська на форумі "Україна 30. Імідж України", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Саміт перших леді та джентльменів спрямований на вирішення таких гуманітарних питань як рівний доступ до медичних послуг та освіти, рівні можливості у сфері культури та розвитку в нових реаліях... І ми впевнені, що така багатонаціональна, багатокультурна та багатопрофільна платформа має стати традицією", - заявила Зеленська.
Вона зазначила, що, крім перших леді та джентльменів, із різних країн до участі в цьому гуманітарному форумі також запрошені фахівці та експерти в різних сферах.
За її словами, проведення такого саміту в Україні стане першим в історії.
"Досі таких самітів не створював ніхто. Але ми знаємо, що ми маємо енергію та натхнення не просто бути в контексті світових гуманітарних подій, а й бути успішними тренд-сетерами. Ми відкриваємо нову сторінку в історії "дипломатії м'якої сили". Вона назавжди залишиться написаною українською мовою", - сказала вона.
Подія відбудеться в Національному заповіднику "Софія Київська".
"Символічно, що це місце, де народилася і росла княгиня Анна Київська. Вона прототип сучасної першої леді", - сказала Зеленська.
Логотипом саміту стане волошка, яка "завжди була символом життя, молодості, скромності та простоти, доброти та ніжності, душевної краси та чистоти - це природне втілення м'якої сили", зазначила дружина президента.
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А так, ну хто ж проти інтеліХеціі....Хай воно буде. Ми не проти колгоспів....🙂😃😃😃😃
Прошло 200 лет. Нихрена не поменялось.
И "аристократия" - те же бывшие кугуты, только у них одежка уже из мухвенталю.
Ви, ...ляді, нє ухуїли?
Вибачте за незручності у сприйнятті мого французького...
Не мішало б ЗеЛєні прочитати вислів справжньої леді Маргарет Тетчер, і більше не позортитсь.
«Быть могущественной - это как быть настоящей леди. Если вам приходится напоминать людям, что вы ею являетесь, то вы ею точно не являетесь».
Дрожжи бросили а дерьмо..и бац..первые леди и джентльмены готовы
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Перед подкрался незаметно
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Хотя он был виден,,но большинство лглохгло ослепило и вообще затерялось в тумане,как ежик
Совсем быдлота ориентиры потеряла...
а клован будет бабадаааааа, айкооооокс бормотать ...
Огласите весь список первых лядей и жинтильменов пжалста.
Ааааа!!! Жинтильмен-шоу из Одессы приедет. Ну тогда другое дело - мирового масштаба мероприятие.