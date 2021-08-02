Чоловік білоруської спортсменки Тимановської, яка отримала притулок у Польщі, Зданевич виїхав в Україну
Арсеній Зданевич, дружину якого Христину Тимановську намагалися силою вивезти в Білорусь після протесту на Олімпіаді в Токіо, терміново виїхав із Білорусі в Україну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Еврорадио".
Зданевич розповів журналістам, що рішення виїхати з Білорусі прийняв дуже швидко - впродовж пів години. В Україну вирушив, бо тут у нього є знайомі. Зараз він вже на території нашої країни, але де саме - говорити відмовляється з міркувань безпеки.
"Я не хочу, щоб моя дружина перебувала сама в іншій країні, без будь-якої підтримки. Я в будь-якому випадку її підтримаю і буду поруч із нею. І роботу, я думаю, можна знайти в іншій країні", - сказав Зданевич.
За його словами, в Білорусі у Христини Тимановської залишилася мама. Зданевич допускає, що вони з дружиною можуть повернутися на Батьківщину, але тільки "якщо нас не посадять і не буде кримінальних справ".
Раніше білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.
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Пока баканівська частина СБУ таскає Чауса по країні, у нас, здається, біларуське КГБ почало людей викрадати.
Нормальные люди заходят сюда время от времени, а не висят круглосуточно.
А историю я знаю скорее всего получше тебя, так что задвиг мимо.
пине выдал...
вот позорище у нас а не журналистика...
А после пересечения границы вспомнил..
А слинял он я думаю раньше, а не за полчаса, думаю они все заранее спланировали. Но ничего предосудительного в их поступке я не вижу! Спланировали сделали - молодцы! Пострадавших, кроме таракана, я тут не вижу!!!
А шо потом? А потом: сегодня утром некий белорус Шишов пропал, чисто от нечего делать, да? Не совсем простой белорус, надо сказать... По поводу ПОТОМ: мне очень нравится это утверждение: "Для тех кто попал в Гестапо, не бывает никакого потом!"(с).
из за одного такого уже сидят ни за что украинцы по делу Шеремета..
"из за одного такого уже сидят ни за что украинцы по делу Шеремета.."
А другой погиб за наше будущее на Майдане, а третий - за нашу свободу на Донбассе...
https://naviny.online/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937
Живє Білорусь !
- посмотрим что ты тогда скажешь..
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А крымчанам всё рассказывали, что к ним поезда с бандеровцами и футбольными фанатами едут всех убивать....
Методичка-то одна...
А впускать их можно и нужно! При этом если:
1. Предоставляется временное убежище - говори на каком хочешь языке, но не более определенного срока в течении которого на тебя не распространяются все права граждан (например покупки земли, недвижимости...) и по окончании срока ты обязан либо покинуть страну либо получить гражданство
2. Получается гражданство, то при условии полной ассимиляции и перехода на украинский язык.
Ибо нехрен тут строить мальнькую "Расею без Путина"
https://twitter.com/exel_lence
Рудольф Сикорски
@exel_lence
- Але, Григорьич, у меня выборы на носу, поляна зачищена, но надо подстраховаться. А кто у меня вместо пугала?
- ВладимВладимирыч, не вопрос. Сделаем так что даже узкоглазые поймут где настоящий безумный диктатор, а где относительно демократичный государственник...
Больше на связь он не выходил. Где он сейчас - неизвестно.
Полиция уведомлена. На место выехал кинолог, ведутся поиски.
До речі , недавно був свідком , як пралька Атлант яка вже майже продалася , так і залишилась в магазині через кацапомовні написи на панелі управління . Пані купила польський Bosch , де всі написи - українською . Львів . Ринок Південний .
СЛАВА НАЦІЇ !!!
Знову думаєте, що американці і британці будуть за вас розгрібати це лайно ціною життя своїх громадян?
Хайби котилась ця одвічношовіністична імперія орків, тюрма народів, до бісової матері.