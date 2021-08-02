Чоловік білоруської спортсменки Тимановської, яка отримала притулок у Польщі, Зданевич виїхав в Україну

Арсеній Зданевич, дружину якого Христину Тимановську намагалися силою вивезти в Білорусь після протесту на Олімпіаді в Токіо, терміново виїхав із Білорусі в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Еврорадио".

Зданевич розповів журналістам, що рішення виїхати з Білорусі прийняв дуже швидко - впродовж пів години. В Україну вирушив, бо тут у нього є знайомі. Зараз він вже на території нашої країни, але де саме - говорити відмовляється з міркувань безпеки.

"Я не хочу, щоб моя дружина перебувала сама в іншій країні, без будь-якої підтримки. Я в будь-якому випадку її підтримаю і буду поруч із нею. І роботу, я думаю, можна знайти в іншій країні", - сказав Зданевич.

За його словами, в Білорусі у Христини Тимановської залишилася мама. Зданевич допускає, що вони з дружиною можуть повернутися на Батьківщину, але тільки "якщо нас не посадять і не буде кримінальних справ".

Раніше білоруські функціонери зняли Тимановську з Олімпіади після критики на адресу чиновників. Спортсменку спробували проти її волі вивезти з Токіо в Білорусь, але вона відмовилася летіти і звернулася по допомогу до поліції. Тимановська пояснила, що не хоче летіти, бо вдома її може чекати в'язниця. Вона попросила політичного притулку в Польщі і вже отримала гуманітарну візу.

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