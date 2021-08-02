Мер Тернополя Надал хоче заборонити рок-фестиваль "Файне місто" через "поганські меси"

Міський голова називає дії організаторів фестивалю "антихристиянськими" та обіцяє їм "розмову за участю правоохоронних органів".

Про це Сергій Надал написав у фейсбуці , повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я категорично проти будь-яких антихристиянських заходів у Тернополі! І хоч Тернопільська міська рада не є організатором фестивалю "Файне місто", буде проведено розмову з організаторами фестивалю за участі правоохоронних органів", - написав Надал.

Він висунув такі умови: "Або організатори зобов’язуються проводити фестиваль "Файне місто" без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії, або не проводитимуть його взагалі".

Виступ яких саме груп він вважає "антихристиянськими" і "поганськими месами", Надал не уточнив.

При цьому на фестивалі виступала польська група Batushka. Цей колектив використовує в шоу елементи церковних і літургійних обрядів, а його учасники виступають у чорних рясах.

"Наше місто Тернопіль славиться своїми християнськими цінностями, сімейними традиціями. Ми не дозволимо плюндрувати, паплюжити, насміхатися над нашою релігією", - підсумував Надал.

Фестиваль "Файне місто" відбувся в Тернополі на минулих вихідних.