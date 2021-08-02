Мер Тернополя Надал хоче заборонити рок-фестиваль "Файне місто" через "поганські меси"
Міський голова називає дії організаторів фестивалю "антихристиянськими" та обіцяє їм "розмову за участю правоохоронних органів".
Про це Сергій Надал написав у фейсбуці , повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я категорично проти будь-яких антихристиянських заходів у Тернополі! І хоч Тернопільська міська рада не є організатором фестивалю "Файне місто", буде проведено розмову з організаторами фестивалю за участі правоохоронних органів", - написав Надал.
Він висунув такі умови: "Або організатори зобов’язуються проводити фестиваль "Файне місто" без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії, або не проводитимуть його взагалі".
Виступ яких саме груп він вважає "антихристиянськими" і "поганськими месами", Надал не уточнив.
При цьому на фестивалі виступала польська група Batushka. Цей колектив використовує в шоу елементи церковних і літургійних обрядів, а його учасники виступають у чорних рясах.
"Наше місто Тернопіль славиться своїми християнськими цінностями, сімейними традиціями. Ми не дозволимо плюндрувати, паплюжити, насміхатися над нашою релігією", - підсумував Надал.
Фестиваль "Файне місто" відбувся в Тернополі на минулих вихідних.
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Хороша новина (ні).
Центр "Бабин Яр", що спонсоруєтсья путінськими олігархами, буде брати участь у формуванні програми в українських школах по історії в частині, що пов'язана з пам'яттю про Другу світову війну та Голокост. Міносвіти погодилося: https://app.mlsend.com/f4s9l8/?fbclid=IwAR0rPkBFailm8k-*****************************************-2w
Меморіал у Бабиному яру розколов середовище однодумців. Це троянський кінь - https://gazeta.ua/blog/55513/memorial-u-babinomu-yaru-rozkolov-seredovische-odnodumciv-ce-troyanskij-kin
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi?__cft__[0]=AZV4DymwtvhMhfAEU1SKOqN6I2MAMho5gcVLxfAkPXx597fDtjbb1CX9gx-uqyQ54zrASDgVBvmhND6Am4DTadHuuUHlIqEwQmRBtt_vxtzHYNmLtq_quoeGwvYlwjBxXDuRBszstJVS9nUESpYstx5m&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/370300417787842?__cft__[0]=AZV4DymwtvhMhfAEU1SKOqN6I2MAMho5gcVLxfAkPXx597fDtjbb1CX9gx-uqyQ54zrASDgVBvmhND6Am4DTadHuuUHlIqEwQmRBtt_vxtzHYNmLtq_quoeGwvYlwjBxXDuRBszstJVS9nUESpYstx5m&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·
Маніхеї активно ************ антихристиянський законопроект 5488, який в разі прийняття дозволить штрафувати та ув'язнювати (до 8 років) християн за християнську проповідь та захист принципів своєї віри.
Протидіють цьому лише невелика кількість християн начолі з Братством.
Очільники майже всіх церков умивають руки.
Тому, після прийняття цього закону, кожний єпископ по факту буде співучасником переслідування кожного християнина, якого ув'язнять чи оштрафують згідно новим маніхейським нормам.
Будь-ласка, повідомте про це своїм єпископам.
Канализации чинят сантехники, а мэры занимаются всей жизнью города, включая и общественные мероприятия, и обороной города в случае войны...
"..без участия групп из России, либо не будут проводить его вообще"...."При этом на фестивале выступала польская группа Batushka"
і хто це таким чином на цензорі підставляє дружню нам польщу ?
певне не розуміють, що агресор захопив територію і нищить економіку та вбиває молодих
Когда христианство головного мозга - это печально.
А вот кацапню - надо гнать в шею, это да...
Цікаво ж, по-*********, 21-е століття, а не якесь там середньовіччя? А про якісь моральні цінності та шваль не чула? Про якусь порядність, про співчуття чи подібні речі не догадується?
А потім дивуємось, чого ж то в нас паяців в президенти вибирають...
Почаївська лавра - «русский мир» посеред «бандерівців»
https://www.radiosvoboda.org/a/25448715.html
"За відомою мені інформацією, у Почаївській лаврі, що на Тернопільщині, серед монахів немає жодного громадянина України. Тобто всі вони - громадяни - іноземної держави, котрі у випадку чого можуть тут вчиняти різноманітні силові провокації", - зазначив експерт.
https://konkurent.ua/publication/50705/u-pochaivskiy-lavri-sered-monahiv-nemae-zhodnogo-ukraintsya-ekspert/
Окруженные греко-католической Галичиной, Почаев и его окрестности (в радиусе примерно 20 км) ощущают себя эдаким «островком Святой Руси» и ждут скорого прихода «православного царя-освободителя». Рассказывают, как недавно - с самыми лучшими намерениями - в лавру приехала группа украинских спортсменов-инвалидов, призеров Паралимпиады.
Разумеется, спортивную форму инвалидов украшала национальная символика: желто-голубые флаги и герб-тризуб. Колясочников просто выставили за ворота: представитель монастыря пояснил им, что на территории святой обители запрещена «языческая символика». При этом имперский двуглавый орел языческим тут не считается.
https://novayagazeta.ru/articles/2018/04/20/76248-svyataya-rus-v-oplote-banderovschiny
https://zz.te.ua/u-pochaivs-kiy-lavri-pidtrymaly-maiachniu-pro-mikrochipy-tekhnolohiiu-5g-ta-satanyns-ku-vaktsynatsiiu-vid-koronavirusu/
Тернопільська облрада неодноразово та безрезультатно зверталася до п.... резидента і до Верховної Ради України з проханням повернути окуповану кацапським МП - Почаївську лавру у власність української держави. У зверненнях йдеться, що злочинним розпорядженням маріонеткового прокремлівського уряду продажного кацапського холуя, зараз кривавого ЗЕКА в бігах янука.. від 17 липня 2003 р. за наказом кремля, незважаючи на позицію українського народу, віруючих, громадськості, споруди Почаївської лаври злочинно віддали в безкоштовне користування московським попам бандитам -сепаратистам. Тепер цей злочинний договір ЗЕКА - ЮДИ з кацапським МП діє 49 років - до 1 січня 2052.
Депутати вкотре марно, закликали боягузливе вище керівництво нашої держави скасувати зрадницьке розпорядження прокремлівського маріонеткового Кабінету міністрів ригоАналів - яничарів 2003 року і повернути Почаївській лаврі попередній правовий статус.
А тепер, і де навіть в самому центрі Західної України знаходиться кремлівське антиукраїнське бандитський лігво з величезним безліччю московських бандитів - священиків, попів, монахів.. сепаратистів які завзято підтримують анексію суверенних українських територій Криму і Донбасу. А у книжкових магазинах захопленої Почаївської лаври реалізується цілий ряд злочинних книг відверто антиукраїнського сепаратистського характеру, вихваляючи «святого» ката Сталіна, пророкуючи відродження (вялікой личакої замаскованої під росію- орди) і розповідаючи про вигаданих злочинах героїв УПА та «бендерівців» .. І з цієї засланої проклятої та ворожої нам кремлівської церковної заразою треба терміново щось робити, бо знову втратимо Українську державу.....-
Яким боком тут слов'яни, в яких до "християнства" була своя багатостолітня релігія чи сьогоднішні українці, багато з яких взагалі виросли ще атеїстичному СеРСеР - незрозуміло...
Хоча, так, сатанізм - це ще гірше ніж "християнство"!
В том-то и дело, что она не ваша.
а хотя, совку же это скрепно - чуть шо = фищистъ, Сталин бы расстрилялъ!!
Міському голові Тернопіля вчергове повага за відстоювання державності України.