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Мер Тернополя Надал хоче заборонити рок-фестиваль "Файне місто" через "поганські меси"

Мер Тернополя Надал хоче заборонити рок-фестиваль

Міський голова називає дії організаторів фестивалю "антихристиянськими" та обіцяє їм "розмову за участю правоохоронних органів".

Про це Сергій Надал написав у фейсбуці , повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я категорично проти будь-яких антихристиянських заходів у Тернополі! І хоч Тернопільська міська рада не є організатором фестивалю "Файне місто", буде проведено розмову з організаторами фестивалю за участі правоохоронних органів", - написав Надал.

Він висунув такі умови: "Або організатори зобов’язуються проводити фестиваль "Файне місто" без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії, або не проводитимуть його взагалі".

Виступ яких саме груп він вважає "антихристиянськими" і "поганськими месами", Надал не уточнив.

При цьому на фестивалі виступала польська група Batushka. Цей колектив використовує в шоу елементи церковних і літургійних обрядів, а його учасники виступають у чорних рясах.

"Наше місто Тернопіль славиться своїми християнськими цінностями, сімейними традиціями. Ми не дозволимо плюндрувати, паплюжити, насміхатися над нашою релігією", - підсумував Надал.

Фестиваль "Файне місто" відбувся в Тернополі на минулих вихідних.

Мер Тернополя Надал хоче заборонити рок-фестиваль Файне місто через поганські меси 01

Автор: 

релігія (386) Тернопіль (401) фестиваль (135) християни (26) Надал Сергій (45)


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Топ коментарі
+26
мэр должен чинить канализацию, а не рассуждать о религии. выберите кого-то поумнее в следующий раз
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02.08.2021 21:18
+24
Потрібно бити на те,щоб там не було москалів.А не на релігійність.
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02.08.2021 21:10
+21
Госпаді , іпуче середньовічча
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02.08.2021 21:23
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Потрібно бити на те,щоб там не було москалів.А не на релігійність.
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02.08.2021 21:10 Відповісти
та вони давно тут і лізуть без мила

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Хороша новина (ні).
Центр "Бабин Яр", що спонсоруєтсья путінськими олігархами, буде брати участь у формуванні програми в українських школах по історії в частині, що пов'язана з пам'яттю про Другу світову війну та Голокост. Міносвіти погодилося: https://app.mlsend.com/f4s9l8/?fbclid=IwAR0rPkBFailm8k-*****************************************-2w
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02.08.2021 21:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/83292 Нам ще в 90-х роках завжди розповідали за бабин яр і за розстріляних євреїв.А за українців які там були розстріляні мовчали.
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02.08.2021 21:18 Відповісти
...ну, а касаби тепер тут просувають думку, що "укрАинци самі віновати, оні поголовниє антісєміти"...
Меморіал у Бабиному яру розколов середовище однодумців. Це троянський кінь - https://gazeta.ua/blog/55513/memorial-u-babinomu-yaru-rozkolov-seredovische-odnodumciv-ce-troyanskij-kin
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02.08.2021 23:12 Відповісти
Тернополь тот самый город где БУБОЧКА побыл всего 4 часа и в обделанных брони-памперсах сбежал ..чтобы не получить по еврейскому шнобелю пенделя...
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02.08.2021 23:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/83292 Це і євреї просувають.Не всі звісно.
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02.08.2021 23:47 Відповісти
Там взагалі-то приїжджали москалі з відкритою антих@йловською позицією...
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02.08.2021 21:29 Відповісти
та то он шестигранных шугает...
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02.08.2021 21:13 Відповісти
когда иудеи пришли к власти в христианской стране..

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi?__cft__[0]=AZV4DymwtvhMhfAEU1SKOqN6I2MAMho5gcVLxfAkPXx597fDtjbb1CX9gx-uqyQ54zrASDgVBvmhND6Am4DTadHuuUHlIqEwQmRBtt_vxtzHYNmLtq_quoeGwvYlwjBxXDuRBszstJVS9nUESpYstx5m&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/370300417787842?__cft__[0]=AZV4DymwtvhMhfAEU1SKOqN6I2MAMho5gcVLxfAkPXx597fDtjbb1CX9gx-uqyQ54zrASDgVBvmhND6Am4DTadHuuUHlIqEwQmRBtt_vxtzHYNmLtq_quoeGwvYlwjBxXDuRBszstJVS9nUESpYstx5m&__tn__=%2CO%2CP-R 11 год ·

Маніхеї активно ************ антихристиянський законопроект 5488, який в разі прийняття дозволить штрафувати та ув'язнювати (до 8 років) християн за християнську проповідь та захист принципів своєї віри.

Протидіють цьому лише невелика кількість християн начолі з Братством.

Очільники майже всіх церков умивають руки.

Тому, після прийняття цього закону, кожний єпископ по факту буде співучасником переслідування кожного християнина, якого ув'язнять чи оштрафують згідно новим маніхейським нормам.

Будь-ласка, повідомте про це своїм єпископам.
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02.08.2021 21:15 Відповісти
А хіба іудеї не засуджують "голубих"?
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02.08.2021 23:23 Відповісти
В Рашке так делают, просто класс!😁😁😁😁😁😁
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02.08.2021 21:15 Відповісти
мэр должен чинить канализацию, а не рассуждать о религии. выберите кого-то поумнее в следующий раз
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02.08.2021 21:18 Відповісти
как же выбрать поумнее с такими избирателями как вы?
Канализации чинят сантехники, а мэры занимаются всей жизнью города, включая и общественные мероприятия, и обороной города в случае войны...
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02.08.2021 21:22 Відповісти
Фестиваль проводився за містом... Тобто це вже життя Тернопільської обл., а не Тернополя
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02.08.2021 21:34 Відповісти
В звязку з територiальною реформою це тернопiльська громада
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02.08.2021 21:42 Відповісти
ось дві послідовні цитатки:
"..без участия групп из России, либо не будут проводить его вообще"...."При этом на фестивале выступала польская группа Batushka"
і хто це таким чином на цензорі підставляє дружню нам польщу ?
певне не розуміють, що агресор захопив територію і нищить економіку та вбиває молодих
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02.08.2021 21:28 Відповісти
Взагалі то в нас церква відділена від держави і не справа мера визначати яку музику можна слухати, а яку ні. Черговий Талібан. Задрали фанатики.
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02.08.2021 21:59 Відповісти
Мер міста це не держава. Це місцеве самоуправління. Посада виборча. Держава мерів не призначає.
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02.08.2021 23:03 Відповісти
Місцеве самоврядування керується тими ж самими законами, які кажуть про неприпустимість надання переваг якомусь віросповіданню.
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03.08.2021 04:52 Відповісти
Мер тобі не забороняє слухати будь-яку музику в інтернеті чи на плеєрі.
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03.08.2021 10:51 Відповісти
Ванья приiдь подивися на Тернопiль,а потiв в своэму Мухосранську начнеш з каналiзацiй
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02.08.2021 22:04 Відповісти
В їхньому Мухосранську каналізації нема. Гімно з відер через вікно на вулицю виливають.
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02.08.2021 23:00 Відповісти
был я в вашем Тернополе много раз. дыра дырой
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03.08.2021 10:53 Відповісти
так треба обирати замість свободівця чергового дебіла з кварталу або наркомана торгівця собаками ! Ваня ,тобі пора на роботу каналізацію лагодить, розумник !
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03.08.2021 01:11 Відповісти
"На своєму шляху до христианської любові спалю любого".(Хтось з Великих Інквізиторів)
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02.08.2021 21:20 Відповісти
Торквемада
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02.08.2021 21:25 Відповісти
Госпаді , іпуче середньовічча
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02.08.2021 21:23 Відповісти
поехал совсем от жары https://www.youtube.com/watch?v=eVPtZMMW_Fc We Drink Your Blood
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02.08.2021 21:25 Відповісти
Лучше мер-боксер чем мер-мракобес с ПГМ
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02.08.2021 21:27 Відповісти
Мер нормальний,вас чортiв ганяэ
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02.08.2021 21:47 Відповісти
хрен редьки не слаще
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02.08.2021 23:27 Відповісти
бомбануло у мера видать увидел клипы Powerwolf
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02.08.2021 21:29 Відповісти
Хаммермана))
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02.08.2021 21:30 Відповісти
Емм, формально фест проводиться не в Тернополі, а за 5 км від міста, тому мер там не має ніякої влади!
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02.08.2021 21:30 Відповісти
а попиарится
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02.08.2021 21:31 Відповісти
Це ти спробуєш розповісти жителям тернопільщини, які рознесуть ваш касабський фестиваль до дідька лисого.
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03.08.2021 10:40 Відповісти
Я на тому фесті був у 2019, більша частина відвідувачів були саме з Тернополя!
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03.08.2021 10:47 Відповісти
Батюшка норм группа.
Когда христианство головного мозга - это печально.
А вот кацапню - надо гнать в шею, это да...
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02.08.2021 21:35 Відповісти
Там такая "кацапня" приезжает, что ее можно на всяких Сердючек и Кароль не глядя менять. "Порнофильмы" - точно антиХуйловская команда, постоянный гость "Файного міста".
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02.08.2021 23:56 Відповісти
Ну да, там чуваків з Порнофільмів колись і в автозак пакували...
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03.08.2021 10:48 Відповісти
группы с кацапии.... а не перебор ли это, организаторы херовы? еще с донбабве и лугандонии пригласите...
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02.08.2021 21:36 Відповісти
Та тут в коментарях повно проплачених манкуртів, які готові касабським гуртам постоли лизати.
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03.08.2021 10:25 Відповісти
желаю этому рабу шоп его с семьей "крестили" как "святой" князек крестил тогда - выживали не все. противны такие показушные христоеды - одной рукой размахивает в капище, а второй крепко сжимает толстую пачку евро. по сути - как Путин, только калибр деятеля как мышонок перед Аэробусом))
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02.08.2021 21:47 Відповісти
тут важко не погодитись: група з расісі - це вже само по собі сатанізм
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02.08.2021 21:49 Відповісти
Попробуй послушать "Порнофильмы" песни "Русский Христос", "Россия для грустных", "Чужое горе", "Это пройдет". Может поймешь, почему они выступают в Украине.
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03.08.2021 00:00 Відповісти
Так должен каждій мєр за свой город переживать!
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02.08.2021 21:52 Відповісти
В Украине всяких сект просто куча. Нужно запретить этих мошенников
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02.08.2021 21:53 Відповісти
пострадавший?
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02.08.2021 22:06 Відповісти
Ось до чого релігійне мракобісся доводить!
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02.08.2021 22:19 Відповісти
О, скоро такие надалы введут в Украине статью за "оскорбление верующих", что-то знакомое, не так ли?"!
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02.08.2021 22:20 Відповісти
На востоке ватные зомби, а на западе христосонутые
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02.08.2021 22:23 Відповісти
От блін... той сраний фестиваль відбувається на ЦВИНТАРІ. Нове кладовище, де щодня хоронять покійників з великого міста. От хотілось би, щоб всяка шваль, яка тут про середньовіччя і мракобісся хоч раз була присутня на такому похороні під багатокіловатну чортівню зі сцени.
Мэр Тернополя Надал хочет запретить рок-фестиваль "Файне місто" из-за "поганских месс" - Цензор.НЕТ 3412

Цікаво ж, по-*********, 21-е століття, а не якесь там середньовіччя? А про якісь моральні цінності та шваль не чула? Про якусь порядність, про співчуття чи подібні речі не догадується?

А потім дивуємось, чого ж то в нас паяців в президенти вибирають...
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02.08.2021 22:34 Відповісти
Від цвинтаря до фесту десь кілометр... У Києві палац "Україна" та Олімпійський стадіон теж десь в кілометрі від Байкового кладбища, там теж концерти відмінити???
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03.08.2021 09:24 Відповісти
Кілометр?! Іподром і цвинтар практично межа в межу! А какафонію і гупання від того фестивалю на десяток-півтори чути. Навколишні села 4 доби спокою не мають ні в день ні в ночі.
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03.08.2021 09:38 Відповісти
тобишь, если бы мЭр был мусульманин, то все нормально было бы!?
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02.08.2021 23:03 Відповісти
Мер Тернополя якісь дурачок з християнством головного мозку, йому саме місце на Росії з такими мракобєсними думками
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02.08.2021 23:31 Відповісти
Послушал "Батюшку"... Понравилось. Мэру заняться нечем?
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03.08.2021 00:06 Відповісти
На Тернопільщині існує осредок "русского мира" - Почаївська Лавра, тому і не дивно чути такі заяви мера.

Почаївська лавра - «русский мир» посеред «бандерівців»
https://www.radiosvoboda.org/a/25448715.html

"За відомою мені інформацією, у Почаївській лаврі, що на Тернопільщині, серед монахів немає жодного громадянина України. Тобто всі вони - громадяни - іноземної держави, котрі у випадку чого можуть тут вчиняти різноманітні силові провокації", - зазначив експерт.
https://konkurent.ua/publication/50705/u-pochaivskiy-lavri-sered-monahiv-nemae-zhodnogo-ukraintsya-ekspert/

Окруженные греко-католической Галичиной, Почаев и его окрестности (в радиусе примерно 20 км) ощущают себя эдаким «островком Святой Руси» и ждут скорого прихода «православного царя-освободителя». Рассказывают, как недавно - с самыми лучшими намерениями - в лавру приехала группа украинских спортсменов-инвалидов, призеров Паралимпиады.

Разумеется, спортивную форму инвалидов украшала национальная символика: желто-голубые флаги и герб-тризуб. Колясочников просто выставили за ворота: представитель монастыря пояснил им, что на территории святой обители запрещена «языческая символика». При этом имперский двуглавый орел языческим тут не считается.
https://novayagazeta.ru/articles/2018/04/20/76248-svyataya-rus-v-oplote-banderovschiny

https://zz.te.ua/u-pochaivs-kiy-lavri-pidtrymaly-maiachniu-pro-mikrochipy-tekhnolohiiu-5g-ta-satanyns-ku-vaktsynatsiiu-vid-koronavirusu/
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03.08.2021 00:41 Відповісти

Тернопільська облрада неодноразово та безрезультатно зверталася до п.... резидента і до Верховної Ради України з проханням повернути окуповану кацапським МП - Почаївську лавру у власність української держави. У зверненнях йдеться, що злочинним розпорядженням маріонеткового прокремлівського уряду продажного кацапського холуя, зараз кривавого ЗЕКА в бігах янука.. від 17 липня 2003 р. за наказом кремля, незважаючи на позицію українського народу, віруючих, громадськості, споруди Почаївської лаври злочинно віддали в безкоштовне користування московським попам бандитам -сепаратистам. Тепер цей злочинний договір ЗЕКА - ЮДИ з кацапським МП діє 49 років - до 1 січня 2052.

Депутати вкотре марно, закликали боягузливе вище керівництво нашої держави скасувати зрадницьке розпорядження прокремлівського маріонеткового Кабінету міністрів ригоАналів - яничарів 2003 року і повернути Почаївській лаврі попередній правовий статус.
А тепер, і де навіть в самому центрі Західної України знаходиться кремлівське антиукраїнське бандитський лігво з величезним безліччю московських бандитів - священиків, попів, монахів.. сепаратистів які завзято підтримують анексію суверенних українських територій Криму і Донбасу. А у книжкових магазинах захопленої Почаївської лаври реалізується цілий ряд злочинних книг відверто антиукраїнського сепаратистського характеру, вихваляючи «святого» ката Сталіна, пророкуючи відродження (вялікой личакої замаскованої під росію- орди) і розповідаючи про вигаданих злочинах героїв УПА та «бендерівців» .. І з цієї засланої проклятої та ворожої нам кремлівської церковної заразою треба терміново щось робити, бо знову втратимо Українську державу.....-
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03.08.2021 06:19 Відповісти
Средневековый *******.
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03.08.2021 01:34 Відповісти
ну для початку було би добре, якби "християнство" називали своїм правильним іменем: "єврейство" чи "месіанство" ("христос" переводиться як "месія"). "Християнство" - це про єврейського хлопчика від єврейського бога, і якого євреї ніби-то і вбили.
Яким боком тут слов'яни, в яких до "християнства" була своя багатостолітня релігія чи сьогоднішні українці, багато з яких взагалі виросли ще атеїстичному СеРСеР - незрозуміло...

Хоча, так, сатанізм - це ще гірше ніж "християнство"!
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03.08.2021 04:06 Відповісти
ахаха, а вы прав! жестокая сотона по приказу очень доброго Яхве убила аж 10 людей, которые потом Яхве вернул взад. А вот милостивый Яхве спас души - всего лишь 99.999999% живых существ планеты(кроме противных рыб - они почему то не захотели тонуть )
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03.08.2021 08:28 Відповісти
І що той мер-фанат має проти дохристиянських традицій? Вони всі зайшли у новітні і існують собі замасковано у християнських вже віки. Бракує меру знань.
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03.08.2021 05:36 Відповісти
Мы не позволим разорять, поносить, насмехаться над нашей религией


В том-то и дело, что она не ваша.
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03.08.2021 05:59 Відповісти
Гундяевец.
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03.08.2021 07:00 Відповісти
Ні , ну москальські групи терпіти в своєму місті - точно не треба . Хіба , як вийняток , якщо 50% виручки піде на підтримку української армії та знищення російсько-фашистських загарбників.
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03.08.2021 07:02 Відповісти
совок, прекрати это говно фашистами величать - итальянцы хоть пиццу вроде изобрели - а эти что? щи?(жёппу поло-щи)
а хотя, совку же это скрепно - чуть шо = фищистъ, Сталин бы расстрилялъ!!
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03.08.2021 08:30 Відповісти
Ідіть на путіна зі своїми провокаційними масовими закладами під час пандемії COVID-19. Ваші завивання що, на https://www.youtube.com/?hl=RU YouTube , забанили?
Міському голові Тернопіля вчергове повага за відстоювання державності України.
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03.08.2021 10:16 Відповісти
Олень разжигает межрелигиозную вражду. В Тернополе свобода вероисповедания, так как Конституция. Хотят сатанизм - значит христианские олени должны отвалить с фестиваля и не отсвечивать там.
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03.08.2021 11:00 Відповісти
 
 