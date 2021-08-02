За час режиму тиші на Донбасі постраждали 87 мирних жителів, - СММ ОБСЄ
87 мирних жителів Донбасу стали жертвами порушень з 27 липня 2020 року, коли вступили в силу домовленості щодо білоруського режиму припинення вогню.
Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, опублікованому 2 серпня, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за останні два тижні (у звітний період 12-25 липня) СММ підтвердила повідомлення про двох мирних жителів, які зазнали осколкових поранень. По одному в Донецькій і Луганській областях відповідно.
"Таким чином, з 27 липня 2020 року загальна кількість підтверджених жертв серед цивільного населення досягла 87 осіб, зокрема 69 поранених унаслідок спрацьовування мін, боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв (133 і 49 жертв відповідно за період з 27 липня 2019 року по 26 липня 2020 року)", - сказано у звіті.
Нагадаємо, Управління верховного комісара ООН з прав людини порахувало загальну кількість постраждалих унаслідок бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014 року по 30 червня 2021 року.
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