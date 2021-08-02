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За час режиму тиші на Донбасі постраждали 87 мирних жителів, - СММ ОБСЄ

За час режиму тиші на Донбасі постраждали 87 мирних жителів, - СММ ОБСЄ

87 мирних жителів Донбасу стали жертвами порушень з 27 липня 2020 року, коли вступили в силу домовленості щодо білоруського режиму припинення вогню.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, опублікованому 2 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за останні два тижні (у звітний період 12-25 липня) СММ підтвердила повідомлення про двох мирних жителів, які зазнали осколкових поранень. По одному в Донецькій і Луганській областях відповідно.

"Таким чином, з 27 липня 2020 року загальна кількість підтверджених жертв серед цивільного населення досягла 87 осіб, зокрема 69 поранених унаслідок спрацьовування мін, боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв (133 і 49 жертв відповідно за період з 27 липня 2019 року по 26 липня 2020 року)", - сказано у звіті.

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Нагадаємо, Управління верховного комісара ООН з прав людини порахувало загальну кількість постраждалих унаслідок бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014 року по 30 червня 2021 року.

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ОБСЄ (3498) жертви (1780) Донбас (22354)


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За время режима тишины на Донбассе пострадали 87 мирных жителей, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3782
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02.08.2021 22:08 Відповісти
там тихо только для глухих было
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03.08.2021 03:51 Відповісти
Почему режим тишины написан без кавычек ? Сколько можно играться в Голого Короля. Нет никакого режима тишины. Есть режим зелиных памперсов на костях украинцев
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03.08.2021 08:33 Відповісти
Я не сторонник насилия, но как можно нормально реагировать на столь явные противозаконные решения наших "уважаемых" служителей Фемиды? Что надо сделать, что б за свои. "правомерные" решения они просто стали тупо боятся , что придется ответить и очень серьезно? Поневоле начинаешь вспоминать 17 год прошлого столетия.
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03.08.2021 08:38 Відповісти
 
 