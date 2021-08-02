Мінкульт створив цифрову карту заходів, які відбудуться в Україні в межах святкування 30-річчя Незалежності

Міністерство культури й інформаційної політики (МКІП) створило цифрову карту заходів до Дня Незалежності України з інформацією по областях.

Її представив голова відомства Олександр Ткаченко на Всеукраїнському форумі "Україна 30" сьогодні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКІП.

На карті можна клікнути на бажану область і вибрати одне з понад трьох сотень цікавих подій.

"Цифрова карта подій - це національна єдина платформа, яка висвітлюватиме події, присвячені 30-й річниці Незалежності. Проєкт охоплює всі області України. МКІП спільно з обласними державними адміністраціями проведе понад 300 заходів у межах святкування Незалежності України. На цифровій карті кожна область має свою унікальну квітку-символ", - сказано в повідомленні.

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На цій карті в інтерактивному форматі відображатиметься місце, час і дата подій з розгорнутою інформацією про саму подію. Карта також містить зручний функціонал пошуку щодо локації і дати і посиланням на соціальні мережі та інші зовнішні ресурси.

Зазначається, що завдяки цифровій карті користувач зможе проглянути всю інформацію про події в конкретному місці і спланувати відвідування.

Нагадаємо, що 24 серпня в Україні відзначатиметься 30-річчя Незалежності країни. З 22 по 24 серпня в Україні проведуть 150 заходів, присвячених святу. Всі заходи будуть об'єднані слоганом "Ти у мене єдина".