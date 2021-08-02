УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10835 відвідувачів онлайн
Новини День Незалежності
2 652 20

Мінкульт створив цифрову карту заходів, які відбудуться в Україні в межах святкування 30-річчя Незалежності

Мінкульт створив цифрову карту заходів, які відбудуться в Україні в межах святкування 30-річчя Незалежності

Міністерство культури й інформаційної політики (МКІП) створило цифрову карту заходів до Дня Незалежності України з інформацією по областях.

Її представив голова відомства Олександр Ткаченко на Всеукраїнському форумі "Україна 30" сьогодні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКІП.

На карті можна клікнути на бажану область і вибрати одне з понад трьох сотень цікавих подій.

"Цифрова карта подій - це національна єдина платформа, яка висвітлюватиме події, присвячені 30-й річниці Незалежності. Проєкт охоплює всі області України. МКІП спільно з обласними державними адміністраціями проведе понад 300 заходів у межах святкування Незалежності України. На цифровій карті кожна область має свою унікальну квітку-символ", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Ляшко закликав українців не пити на День Незалежності: "Алкоголь - зло сам по собі"

На цій карті в інтерактивному форматі відображатиметься місце, час і дата подій з розгорнутою інформацією про саму подію. Карта також містить зручний функціонал пошуку щодо локації і дати і посиланням на соціальні мережі та інші зовнішні ресурси.

Зазначається, що завдяки цифровій карті користувач зможе проглянути всю інформацію про події в конкретному місці і спланувати відвідування.

Нагадаємо, що 24 серпня в Україні відзначатиметься 30-річчя Незалежності країни. З 22 по 24 серпня в Україні проведуть 150 заходів, присвячених святу. Всі заходи будуть об'єднані слоганом "Ти у мене єдина".

Автор: 

День Незалежності (701) Міністерство культури (754) карта (357)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Минкульт создал цифровую карту мероприятий, которые пройдут по Украине в рамках празднование 30-летия Независимости - Цензор.НЕТ 1315
показати весь коментар
02.08.2021 22:05
+11
Минкульт создал цифровую карту мероприятий, которые пройдут по Украине в рамках празднование 30-летия Независимости - Цензор.НЕТ 4450
показати весь коментар
02.08.2021 22:03
+7
Він вміє здавати.
показати весь коментар
02.08.2021 22:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реально занимаются хернёй.
показати весь коментар
02.08.2021 22:01 Відповісти
Влаштовувати свято вони вміють.
Тільки за чий рахунок банкетує 95 квартал ?
показати весь коментар
02.08.2021 22:06 Відповісти
А "мудрому наріду" пох,головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет" !!!!))))
показати весь коментар
02.08.2021 22:22 Відповісти
Для кого то херня...а кто то лишнюю копеечку в оманский офшор отправит..
показати весь коментар
02.08.2021 22:24 Відповісти
На рояле играть будут ?
показати весь коментар
02.08.2021 22:03 Відповісти
Минкульт создал цифровую карту мероприятий, которые пройдут по Украине в рамках празднование 30-летия Независимости - Цензор.НЕТ 4450
показати весь коментар
02.08.2021 22:03 Відповісти
Він вміє здавати.
показати весь коментар
02.08.2021 22:06 Відповісти
що да то да.
показати весь коментар
02.08.2021 22:10 Відповісти
Минкульт создал цифровую карту мероприятий, которые пройдут по Украине в рамках празднование 30-летия Независимости - Цензор.НЕТ 1315
показати весь коментар
02.08.2021 22:05 Відповісти
І це при тому, що військовим заборгували мільярд гривень.
показати весь коментар
02.08.2021 22:07 Відповісти
Премьер Британии Борис Джонсон подписал бумагу в которой предусмотрен транш на полтора миллиарда фунтов стерлингов...,кто первым скомуниздит английское бабло? дЕрмак,Коломойский,Зеля или Кучма?
показати весь коментар
02.08.2021 22:12 Відповісти
Для кубла гельмінтів-політиканів це дрібниці !!!)))
показати весь коментар
02.08.2021 22:20 Відповісти
Дуэт Киркорова с Куйок будет?
показати весь коментар
02.08.2021 22:49 Відповісти
на интере каждый выходной этих ушлепков крутят... в в будни если не показывают блеянее бойко это называется постный день
показати весь коментар
03.08.2021 05:52 Відповісти
Самый уникальный цветок в Крыму.
показати весь коментар
02.08.2021 23:00 Відповісти
Половина артистів, які виступлять на День Незалежності України не знають чий Крим, ще деякі артисти світили трусами перед ворогами в той час, як вже тривала російська агресія, а деякі вважають, що Крим належить не нам. І весь цей шлак розбавлений вкрапленнями українців. Нафіга?
показати весь коментар
02.08.2021 23:36 Відповісти
"... которая будет освещать события, посвященные 30-й годовщине Независимости."
а она вообще была?



.
показати весь коментар
03.08.2021 03:46 Відповісти
На чем бы еще попилить бабла? И это в то время как министр культуры по телеку плачется как бедным каналам тяжело переходить на украинский дубляж скотов и прочих свинособачьих сериалов
показати весь коментар
03.08.2021 08:16 Відповісти
Хммм...
Мінкульт створив цифрову карту заходів, які відбудуться в Україні в межах святкування 30-річчя Незалежності - Цензор.НЕТ 6402 Мінкульт створив цифрову карту заходів, які відбудуться в Україні в межах святкування 30-річчя Незалежності - Цензор.НЕТ 942
показати весь коментар
03.08.2021 08:31 Відповісти
 
 