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Новини
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Головні новини 2 серпня: СБУ проти Кивиних "Патріотів", обмеження для невакцинованих українців

Головні новини 2 серпня: СБУ проти Кивиних

СБУ припинила діяльність "Патріотів за життя", співробітник УДО серед білого дня до коми побив київського танцюриста, в житті українців, які не отримали щеплень, можуть з'явитися обмеження, - головні новини країни 2 серпня.

СБУ "накрила" Кивиних "Патріотів за життя"

Спецслужба повідомила, що блокувала "силовий осередок", який спеціалізувався на вчиненні злочинів і провокацій. Під час обшуків знайшли холодну зброю і марихуану у великих кількостях. Народний депутат "ОПЗЖ" Кива записав відеозвернення, в якому кілька разів назвав співробітників СБУ "б##дями" і заявив, що силовики нібито тиснули на людину, на свідченнях якої ґрунтується кримінальна справа.

Побиття танцюриста Гончаренка

Скандал дня: танцюрист балету Дорофєєвої Євген Гончаренко, вийшовши з нічного клубу, випадково зіткнувся на вулиці з чоловіком. Той повернувся і вдарив парубка в голову так, що танцюрист - у комі. Чоловік виявився співробітником УДО, його затримали і можуть посадити на 8 років.

Росіяни випробовують на жителях ОРДЛО свою "вакцину"

Першими про це повідомили в соцмережах донецькі медики. За їхніми словами, завезена в окуповане місто вакцина "Спутнік Лайт" неефективна, а даних про її клінічні випробування немає. Пізніше інформацію підтвердила розвідка: "Жителі так званої ЛДНР можуть стати банально піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант своєї вакцини "Sputnik Light", перш ніж запропонувати її росіянам", - сказано в її повідомленні.

Бонуси для вакцинованих, обмеження для людей без щеплень

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Сам Радуцький вважає, що логічно було б не випускати на роботу невакцинованих транспортників, працівників громадського харчування і будь-яких співробітників, які безпосередньо контактують з людьми.

У Дніпрі тим часом замислилися про бонуси для вакцинованих українців: тих, хто отримав обидві дози вакцини, там збираються преміювати безкоштовним проїзним на громадський транспорт і знижками на квитки в кіно, а також провести для них два розважальні заходи - для молоді та пенсіонерів.

Міністр охорони здоров'я Ляшко повідомив, що в серпні в Україну надійде як мінімум 5 млн доз вакцини.

Зник голова Білоруської Дому в Україні Шишов

Імовірно, Віталій Шишов вийшов вранці на щоденну пробіжку і не повернувся додому. З його телефону було зроблено кілька дзвінків на невідомі номери, сам же він на зв'язок не виходить.

Фотосесія Мендель

Колишня прессекретарка президента написала пост про те, як пережила два роки цькування і нещадної критики зокрема через зовнішність та опублікувала кілька яскравих фотографій. "Через місяць мені виповниться 35. Я рада всьому, що встигла. І рада кожній зморшці і складці на своєму тілі. І кожному шпину, сказаному вслід", - стверджує Мендель.

Автор: 

Білорусь (7923) вакцина (4419) побиття (928) Кива Ілля (377) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+9
надеюсь, что Радуцкого в будущем будут судить за такие позорные вещи, как ограничения для не вакцинированных.
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02.08.2021 22:28
+5
А говорили, что вакцинация - добровольна и принуждать никого не будут. Ейбогу, сначала принудительная вакцинация, а потом и чип под кожу. Переплюнем Бульбостан и Рашку.
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02.08.2021 22:34
+3
А ота остання новина - про складки чиїсь, вона навіщо? Це справді важливо для когось?
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02.08.2021 22:27
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До числа головних новин дня потрібно віднести "Притула притулився до д'єрмака; Пінкуч скоро пожалкує"
"Притула не схотів залишатись безпритульним. Тож довелося до когось притулятись. А Офіс президента видався надійною опорою. Угода стандартна: медійний Притула активно лиє бруд на Кличка в обмін на політичні перспективи. Які саме - буде зрозуміло вже зовсім скоро.
Але очевидно, що шоумен віднайшов своє політичне майбутнє у партії влади.
Схоже, на Банковій зовсім не готові визнати провал спецоперації проти Кличка, хоча більшість «гучних» справ розвалюються, а рейтинги довіри до мера столиці вперто не падають, навіть навпаки.
Принаймні, в ОП дійшли правильного висновку, що обширна ботоферма ніяких результатів не приносить.
Майбутнє Притули передбачуване: використають і…
Більше цікаво, що ще там вигадають на айкосних нарадах проти Кличка.
Іноді люди на межі відчаю вдаються до креативних варіантів".
О.Голобуцький
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02.08.2021 22:26 Відповісти
Ну что тут скажешь. Притуле нравится служить бубочке в качестве презерватива. ЗЕленого. Только хлопчик не врубился, что даже ЗЕленые презервативы, после того, как ими попользовались, выбрасывают Притула, ты хочешь стать использованым презервативом?
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03.08.2021 07:33 Відповісти
А ота остання новина - про складки чиїсь, вона навіщо? Це справді важливо для когось?
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02.08.2021 22:27 Відповісти
надеюсь, что Радуцкого в будущем будут судить за такие позорные вещи, как ограничения для не вакцинированных.
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02.08.2021 22:28 Відповісти
А говорили, что вакцинация - добровольна и принуждать никого не будут. Ейбогу, сначала принудительная вакцинация, а потом и чип под кожу. Переплюнем Бульбостан и Рашку.
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02.08.2021 22:34 Відповісти
"Об"єкт" - не тіш себе марнославством! Бо ти "опознан" з першого коментаря! Це - "секрет Полішинеля" Ти - звичайний "ОРДЛовський підгавкувач" Згідно з вашими ствердженннями, раніше робилися "уколи в голову" шприцами для ВРХ Однак у зв"язку мінімізацією мікроелектроніки та власною розумовою відсталістю не знаєш, що "чіп" УЖЕ вводиться в тіло реціпієнта з першою дозою "Пфайзера" чи "Модерни" Три тижні між прививками - період приживленя "чіпу" в організмі! Друга доза вводиться для його активізації в тілі Після цього людина починає сприймать 5G безпосередньо мозком!
Передай кураторам щоб "методичку" обновили!
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03.08.2021 04:25 Відповісти
Холодный - ты не шутишь?
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03.08.2021 08:49 Відповісти
Абсолютно серйозно! Я навіть коли спать лягаю, то одягаю на голову шапочку з алюмінієвої фольги - у сні мозок розслаблений і сильніше піддається впливу мікровипромінювання з невидимих випромінювачів "нібіріанців"
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03.08.2021 11:25 Відповісти
Яр Холодный, не говорите глупостей. Я не против вакцинации. Я против принудиловки и притеснений отказавшихся от вакцинации. Потому что потом будут репрессии, принудительное переселение за колючую проволоку всех неугодных и, не удивлюсь, если и чипы (шучу). Но факт есть факт. Власть имущие проверяют границы дозволенного, а т.к. мудрый нарид радостно хавает все выбрыки власти, то представьте себе, что ещё может прийти в голову какому-нибудь слишком "умному" из Рады
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03.08.2021 09:47 Відповісти
Ти "дурень з народження", чи "за посадою на зарплаті"? Є такий вислів: ""Свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншого!" Це і є "соціальне співжиття в суспільстві" У мене внук в дитинстві узимку з простуд не вилазив - не тому що такий слабенький був, а тому що інші батьки в дитсадок приводили дітей з простудами Та ще й "рот відкривали" що їх "права порушуються"! Бо бачите - їм працювать треба, а дитину вдома ні на кого залишить Та сама історія і тут! У мене сусідка у ліфт заходила - маска на підборідді Зробив зауваження - заявила: "Маски должны носить на лице больные А я - здорова!" Зараз вивчає стан росту коріння квітів над власною могилою А поряд - дочка похована Внучка залишилася сиротою Добре що родичі забрали, а не потрапила в дитбудинок
Від чуми, холери, тифу - поки не винайшли ліки, рятувалися саме "принудиловкой" - карантином В іншому випадку вимирали цілі міста Так що "засунь свою "свободу" (разом з язиком) собі в зад"!!!
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03.08.2021 11:10 Відповісти
Неопознанный - тебе не приходило в голову, когда ты не хочешь вакцинироваться, а я не хочу что бы ты, инфицированный, меня заразил? И это мое желание - не быть рядом с тобой. Так почему ты должен мою свободу притеснять?
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03.08.2021 14:32 Відповісти
Вот потому я ношу маску в местах скопления народа, мою руки, держусь от людей на расстоянии 2 м и не езжу на общественном транспорте. Специально, чтоб не заражать и не заразиться. Вакцинированым, по идее, вобще нечего бояться. Правда?
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03.08.2021 20:16 Відповісти
Вітаю маладиє ріспублікі. Вони стали не лише військовим полігоном, але і піддослідними кроликами. Зате мона ґаваріть парускі скільки хош.
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02.08.2021 22:35 Відповісти
Все таки Конституция Украины ничего не стоит , тряпка половая , жаль....
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02.08.2021 23:28 Відповісти
https://mobile.twitter.com/babaikit
https://mobile.twitter.com/babaikit
https://mobile.twitter.com/babaikit


https://mobile.twitter.com/babaikit

https://mobile.twitter.com/babaikit Баба і кіт https://mobile.twitter.com/babaikit @babaikit https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1422249517072756745 3 ч

Пока баканівська частина СБУ таскає Чауса по країні, у нас, здається, біларуське КГБ почало людей викрадати.

https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1422249517072756745/photo/1
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02.08.2021 23:36 Відповісти
"За жизнь" - белиберда!
- а почему не "За сало" ?
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03.08.2021 03:40 Відповісти
Тому що в тій партії основна маса членів - "професійні євреї" А їм, час від часу, треба час від часу спілкуваться з юдеями-співвірянами Тому вони бояться що їх "не паймут"!!!
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03.08.2021 04:29 Відповісти
ааааааааааааааа - понятно.............
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05.08.2021 02:15 Відповісти
а говорили што фашизма нет ...
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03.08.2021 06:13 Відповісти
 
 