Головні новини 2 серпня: СБУ проти Кивиних "Патріотів", обмеження для невакцинованих українців
СБУ припинила діяльність "Патріотів за життя", співробітник УДО серед білого дня до коми побив київського танцюриста, в житті українців, які не отримали щеплень, можуть з'явитися обмеження, - головні новини країни 2 серпня.
СБУ "накрила" Кивиних "Патріотів за життя"
Спецслужба повідомила, що блокувала "силовий осередок", який спеціалізувався на вчиненні злочинів і провокацій. Під час обшуків знайшли холодну зброю і марихуану у великих кількостях. Народний депутат "ОПЗЖ" Кива записав відеозвернення, в якому кілька разів назвав співробітників СБУ "б##дями" і заявив, що силовики нібито тиснули на людину, на свідченнях якої ґрунтується кримінальна справа.
Побиття танцюриста Гончаренка
Скандал дня: танцюрист балету Дорофєєвої Євген Гончаренко, вийшовши з нічного клубу, випадково зіткнувся на вулиці з чоловіком. Той повернувся і вдарив парубка в голову так, що танцюрист - у комі. Чоловік виявився співробітником УДО, його затримали і можуть посадити на 8 років.
Росіяни випробовують на жителях ОРДЛО свою "вакцину"
Першими про це повідомили в соцмережах донецькі медики. За їхніми словами, завезена в окуповане місто вакцина "Спутнік Лайт" неефективна, а даних про її клінічні випробування немає. Пізніше інформацію підтвердила розвідка: "Жителі так званої ЛДНР можуть стати банально піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант своєї вакцини "Sputnik Light", перш ніж запропонувати її росіянам", - сказано в її повідомленні.
Бонуси для вакцинованих, обмеження для людей без щеплень
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Сам Радуцький вважає, що логічно було б не випускати на роботу невакцинованих транспортників, працівників громадського харчування і будь-яких співробітників, які безпосередньо контактують з людьми.
У Дніпрі тим часом замислилися про бонуси для вакцинованих українців: тих, хто отримав обидві дози вакцини, там збираються преміювати безкоштовним проїзним на громадський транспорт і знижками на квитки в кіно, а також провести для них два розважальні заходи - для молоді та пенсіонерів.
Міністр охорони здоров'я Ляшко повідомив, що в серпні в Україну надійде як мінімум 5 млн доз вакцини.
Зник голова Білоруської Дому в Україні Шишов
Імовірно, Віталій Шишов вийшов вранці на щоденну пробіжку і не повернувся додому. З його телефону було зроблено кілька дзвінків на невідомі номери, сам же він на зв'язок не виходить.
Фотосесія Мендель
Колишня прессекретарка президента написала пост про те, як пережила два роки цькування і нещадної критики зокрема через зовнішність та опублікувала кілька яскравих фотографій. "Через місяць мені виповниться 35. Я рада всьому, що встигла. І рада кожній зморшці і складці на своєму тілі. І кожному шпину, сказаному вслід", - стверджує Мендель.
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"Притула не схотів залишатись безпритульним. Тож довелося до когось притулятись. А Офіс президента видався надійною опорою. Угода стандартна: медійний Притула активно лиє бруд на Кличка в обмін на політичні перспективи. Які саме - буде зрозуміло вже зовсім скоро.
Але очевидно, що шоумен віднайшов своє політичне майбутнє у партії влади.
Схоже, на Банковій зовсім не готові визнати провал спецоперації проти Кличка, хоча більшість «гучних» справ розвалюються, а рейтинги довіри до мера столиці вперто не падають, навіть навпаки.
Принаймні, в ОП дійшли правильного висновку, що обширна ботоферма ніяких результатів не приносить.
Майбутнє Притули передбачуване: використають і…
Більше цікаво, що ще там вигадають на айкосних нарадах проти Кличка.
Іноді люди на межі відчаю вдаються до креативних варіантів".
О.Голобуцький
Передай кураторам щоб "методичку" обновили!
Від чуми, холери, тифу - поки не винайшли ліки, рятувалися саме "принудиловкой" - карантином В іншому випадку вимирали цілі міста Так що "засунь свою "свободу" (разом з язиком) собі в зад"!!!
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https://mobile.twitter.com/babaikit Баба і кіт https://mobile.twitter.com/babaikit @babaikit https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1422249517072756745 3 ч
Пока баканівська частина СБУ таскає Чауса по країні, у нас, здається, біларуське КГБ почало людей викрадати.
https://mobile.twitter.com/babaikit/status/1422249517072756745/photo/1
- а почему не "За сало" ?