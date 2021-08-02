Головні новини 2 серпня: СБУ проти Кивиних "Патріотів", обмеження для невакцинованих українців

СБУ припинила діяльність "Патріотів за життя", співробітник УДО серед білого дня до коми побив київського танцюриста, в житті українців, які не отримали щеплень, можуть з'явитися обмеження, - головні новини країни 2 серпня.

СБУ "накрила" Кивиних "Патріотів за життя"

Спецслужба повідомила, що блокувала "силовий осередок", який спеціалізувався на вчиненні злочинів і провокацій. Під час обшуків знайшли холодну зброю і марихуану у великих кількостях. Народний депутат "ОПЗЖ" Кива записав відеозвернення, в якому кілька разів назвав співробітників СБУ "б##дями" і заявив, що силовики нібито тиснули на людину, на свідченнях якої ґрунтується кримінальна справа.

Побиття танцюриста Гончаренка

Скандал дня: танцюрист балету Дорофєєвої Євген Гончаренко, вийшовши з нічного клубу, випадково зіткнувся на вулиці з чоловіком. Той повернувся і вдарив парубка в голову так, що танцюрист - у комі. Чоловік виявився співробітником УДО, його затримали і можуть посадити на 8 років.

Росіяни випробовують на жителях ОРДЛО свою "вакцину"

Першими про це повідомили в соцмережах донецькі медики. За їхніми словами, завезена в окуповане місто вакцина "Спутнік Лайт" неефективна, а даних про її клінічні випробування немає. Пізніше інформацію підтвердила розвідка: "Жителі так званої ЛДНР можуть стати банально піддослідними кроликами для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант своєї вакцини "Sputnik Light", перш ніж запропонувати її росіянам", - сказано в її повідомленні.

Бонуси для вакцинованих, обмеження для людей без щеплень

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Сам Радуцький вважає, що логічно було б не випускати на роботу невакцинованих транспортників, працівників громадського харчування і будь-яких співробітників, які безпосередньо контактують з людьми.

У Дніпрі тим часом замислилися про бонуси для вакцинованих українців: тих, хто отримав обидві дози вакцини, там збираються преміювати безкоштовним проїзним на громадський транспорт і знижками на квитки в кіно, а також провести для них два розважальні заходи - для молоді та пенсіонерів.

Міністр охорони здоров'я Ляшко повідомив, що в серпні в Україну надійде як мінімум 5 млн доз вакцини.

Зник голова Білоруської Дому в Україні Шишов

Імовірно, Віталій Шишов вийшов вранці на щоденну пробіжку і не повернувся додому. З його телефону було зроблено кілька дзвінків на невідомі номери, сам же він на зв'язок не виходить.

Фотосесія Мендель

Колишня прессекретарка президента написала пост про те, як пережила два роки цькування і нещадної критики зокрема через зовнішність та опублікувала кілька яскравих фотографій. "Через місяць мені виповниться 35. Я рада всьому, що встигла. І рада кожній зморшці і складці на своєму тілі. І кожному шпину, сказаному вслід", - стверджує Мендель.