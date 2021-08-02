Житель Харківщини погрозами вимагав у колишньої співмешканки 15 тис. дол. "боргу", - прокуратура. ФОТО
У Харківській області правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, який погрозами вбивства вимагав велику суму грошей у колишньої співмешканки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
"За даними слідства, в липні 2021 року чоловік почав систематично відправляти повідомлення і дзвонити своїй колишній співмешканці з незаконною вимогою передачі йому 15 тис. доларів неіснуючого боргу.
19 липня чоловік надіслав у салон краси, де працює колишня співмешканка, похоронний букет квітів із запискою про те, що в разі невиконання вимоги про передачу 15 тис. доларів, він уб'є її і застосує фізичне насильство до близьких родичів жінки", - розповіли в прокуратурі.
Побоюючись погроз, потерпіла погодилася передати частину суми колишньому співмешканцю. 30 липня жінка передала частину грошових коштів у сумі 8 тис. доларів, після чого чоловіка було затримано.
30 липня вимагачеві повідомлено про підозру. 31 липня суд йому призначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
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Документы должен показывать муж, а, если отдал под честное слово - сам дурак и вымогатель.
Мало того что петрушил так ещё и долг повесил .
( ...ибо тактика "нулевой толерантности" не вчера придумана...)