Житель Харківщини погрозами вимагав у колишньої співмешканки 15 тис. дол. "боргу", - прокуратура. ФОТО

У Харківській області правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, який погрозами вбивства вимагав велику суму грошей у колишньої співмешканки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

"За даними слідства, в липні 2021 року чоловік почав систематично відправляти повідомлення і дзвонити своїй колишній співмешканці з незаконною вимогою передачі йому 15 тис. доларів неіснуючого боргу.

19 липня чоловік надіслав у салон краси, де працює колишня співмешканка, похоронний букет квітів із запискою про те, що в разі невиконання вимоги про передачу 15 тис. доларів, він уб'є її і застосує фізичне насильство до близьких родичів жінки", - розповіли в прокуратурі.

Побоюючись погроз, потерпіла погодилася передати частину суми колишньому співмешканцю. 30 липня жінка передала частину грошових коштів у сумі 8 тис. доларів, після чого чоловіка було затримано.

30 липня вимагачеві повідомлено про підозру. 31 липня суд йому призначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.