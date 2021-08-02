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Новини Силовики
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Житель Харківщини погрозами вимагав у колишньої співмешканки 15 тис. дол. "боргу", - прокуратура. ФОТО

У Харківській області правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, який погрозами вбивства вимагав велику суму грошей у колишньої співмешканки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Житель Харківщини погрозами вимагав у колишньої співмешканки 15 тис. дол. боргу, - прокуратура 01

"За даними слідства, в липні 2021 року чоловік почав систематично відправляти повідомлення і дзвонити своїй колишній співмешканці з незаконною вимогою передачі йому 15 тис. доларів неіснуючого боргу.

19 липня чоловік надіслав у салон краси, де працює колишня співмешканка, похоронний букет квітів із запискою про те, що в разі невиконання вимоги про передачу 15 тис. доларів, він уб'є її і застосує фізичне насильство до близьких родичів жінки", - розповіли в прокуратурі.

Побоюючись погроз, потерпіла погодилася передати частину суми колишньому співмешканцю. 30 липня жінка передала частину грошових коштів у сумі 8 тис. доларів, після чого чоловіка було затримано.

Житель Харківщини погрозами вимагав у колишньої співмешканки 15 тис. дол. боргу, - прокуратура 02

30 липня вимагачеві повідомлено про підозру. 31 липня суд йому призначив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Автор: 

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Топ коментарі
+5
Як ви знаєте, що той борг неіснуючий? Якщо маєте до того документальне підтвердження, покажіть. А так, згідно з презумпцією невинуватості, ви просто оббрехали невинного чоловіка.
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03.08.2021 02:08
+1
Понять и отпустить, мусора в Украине мрази и не такое делают и закон на из стороне, дайте право гражданам отстреливать мусоров
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02.08.2021 23:53
+1
У тебя вопше мозги набекрень.
Документы должен показывать муж, а, если отдал под честное слово - сам дурак и вымогатель.
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03.08.2021 07:32
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Понять и отпустить, мусора в Украине мрази и не такое делают и закон на из стороне, дайте право гражданам отстреливать мусоров
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02.08.2021 23:53 Відповісти
Як ви знаєте, що той борг неіснуючий? Якщо маєте до того документальне підтвердження, покажіть. А так, згідно з презумпцією невинуватості, ви просто оббрехали невинного чоловіка.
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03.08.2021 02:08 Відповісти
У тебя вопше мозги набекрень.
Документы должен показывать муж, а, если отдал под честное слово - сам дурак и вымогатель.
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03.08.2021 07:32 Відповісти
Може вона його обікрала?
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03.08.2021 09:21 Відповісти
Иди пролечись бот
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03.08.2021 10:07 Відповісти
Во гад!
Мало того что петрушил так ещё и долг повесил .
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03.08.2021 03:13 Відповісти
За удовольствие надо платить!
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03.08.2021 07:42 Відповісти
чево?
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05.08.2021 02:14 Відповісти
Вопрос о увольнение стоит тем острее,чем тривиальнее выглядит ситуация с причинами увольнения.
( ...ибо тактика "нулевой толерантности" не вчера придумана...)
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03.08.2021 08:38 Відповісти
развела пацана на бабло, отдавать не захотела.
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04.08.2021 04:49 Відповісти
 
 