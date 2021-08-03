Сімох громадян України, які працювали на підпільній сигаретній фабриці, затримано в Польщі

У Польщі на підпільній сигаретній фабриці затримано 7 громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польща.

Правоохоронні органи виявили на підпільній фабриці два великі виробничі цехи з фрезою і складами, розділені на кілька приміщень, заповнених картонними коробками з цигарками і готовим тютюном. У приміщеннях вилучили повністю обладнану робочу виробничу лінію, професійну пакувальну машину, генератор електроенергії, сигарети, упаковані в картонні коробки з логотипами популярних тютюнових компаній і багато матеріалів для виробництва.

Вилучено понад 1,6 млн штук нелегальних сигарет і більш як 13 тонн готового тютюну. Вартість всього вилученого товару оцінили в приблизно 8 млн злотих (1,75 млн євро).

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Під час операції затримали 16 чоловіків - 7 громадян України і 9 громадян Польщі. Затриманим висунуто обвинувачення в участі в організованій злочинній групі. Чоловіків підозрюють у незаконному виробництві тютюнових виробів, а також у незаконному продажі товарів, позначених підробленими акцизними знаком. За висунутими обвинуваченнями їм загрожує до 10 років позбавлення волі.