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Сімох громадян України, які працювали на підпільній сигаретній фабриці, затримано в Польщі

Сімох громадян України, які працювали на підпільній сигаретній фабриці, затримано в Польщі

У Польщі на підпільній сигаретній фабриці затримано 7 громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польща.

Правоохоронні органи виявили на підпільній фабриці два великі виробничі цехи з фрезою і складами, розділені на кілька приміщень, заповнених картонними коробками з цигарками і готовим тютюном. У приміщеннях вилучили повністю обладнану робочу виробничу лінію, професійну пакувальну машину, генератор електроенергії, сигарети, упаковані в картонні коробки з логотипами популярних тютюнових компаній і багато матеріалів для виробництва.

Вилучено понад 1,6 млн штук нелегальних сигарет і більш як 13 тонн готового тютюну. Вартість всього вилученого товару оцінили в приблизно 8 млн злотих (1,75 млн євро).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 12 громадян України експлуатувалися на нелегальному виробництві сигарет в Іспанії, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сімох громадян України, які працювали на підпільній сигаретній фабриці, затримано в Польщі 01

Під час операції затримали 16 чоловіків - 7 громадян України і 9 громадян Польщі. Затриманим висунуто обвинувачення в участі в організованій злочинній групі. Чоловіків підозрюють у незаконному виробництві тютюнових виробів, а також у незаконному продажі товарів, позначених підробленими акцизними знаком. За висунутими обвинуваченнями їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Автор: 

Польща (8479) цигарки (971) українці (2537)


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Топ коментарі
+2
Они не дети и всё прекрасно понимали на что шли ичем это может закончиться ,не переживайте местный поляк работодятел и его коллеги получат срок как положено по их законам , не забывайте что Польша страна член ЕС и там работают законы совсем не так как в Украине ,что будет с этими 7 не знаю их конечно же жалко, но им и другим будет урок, в любом случае минимум депортируют без права въезда,
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03.08.2021 02:32
+2
Украина времен Индюковича ваще налогов не платила....,а сын Вити, Саша Стоматолог косил подпольно баблосы с каждой области от Львова до ЛОХанска миллиард долларов в месяц в "Общак"...,это по факту он был президентом,а не папа Витя...,попробуй не отдай ярд....Саше...зароют в посадке или закатают в асфальт....,Леонид Данилыч знал что строил 2 свои каденции...но это не ОЛИГАРХАТ... это нечто другое....
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03.08.2021 04:52
+1
то что Польша - страна НАТО ни о чём не говорит ... люди во всех странах берут взятки будь то США или Куалумпур .... тут дело в другом ... я хоть и не курю сигареты и мне фиолетово на них но то что там они дорогие как золото - это факт ... лучше бы вообще запретили .... тогда в чём смысл ? если в той же европе и многих штатах свободно ходит марихуана ? да и кофе с любым алкоголем такой же наркотик .... или пускай разрешают всё вплоть до кактуса Пийота или запрещают ... а на этих "качелях" то дам то не дам то можна то не можна просто кто то хорошо бабки гребёт ....а люди - как конечный потребитель в любой стране - расходный материал.
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03.08.2021 02:47
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А работодателя - скорей всего местного поляка ""не заметили "" печально ...пару семей в Украине останутся без денег теперь.
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03.08.2021 00:52 Відповісти
Они не дети и всё прекрасно понимали на что шли ичем это может закончиться ,не переживайте местный поляк работодятел и его коллеги получат срок как положено по их законам , не забывайте что Польша страна член ЕС и там работают законы совсем не так как в Украине ,что будет с этими 7 не знаю их конечно же жалко, но им и другим будет урок, в любом случае минимум депортируют без права въезда,
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03.08.2021 02:32 Відповісти
то что Польша - страна НАТО ни о чём не говорит ... люди во всех странах берут взятки будь то США или Куалумпур .... тут дело в другом ... я хоть и не курю сигареты и мне фиолетово на них но то что там они дорогие как золото - это факт ... лучше бы вообще запретили .... тогда в чём смысл ? если в той же европе и многих штатах свободно ходит марихуана ? да и кофе с любым алкоголем такой же наркотик .... или пускай разрешают всё вплоть до кактуса Пийота или запрещают ... а на этих "качелях" то дам то не дам то можна то не можна просто кто то хорошо бабки гребёт ....а люди - как конечный потребитель в любой стране - расходный материал.
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03.08.2021 02:47 Відповісти
Так поважно себе називаєте, а не розумієте що простим робітникам не доводять до відома і не показують документи як працює фірма, легально чи нелегально, тебе привозять на об'єкт і ти пашеш як раб на галєрах
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03.08.2021 13:04 Відповісти
безвиз ведь туристическим был, чего это они поработать решили ?
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03.08.2021 03:21 Відповісти
Идиот, по биометрическому паспорту (в туристических целях) к ляхам запрещен вьезд уже 1.5 года. У наших были какие-то документы на работу/проживание. По-другому ихьбытне пустили к ляхам
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03.08.2021 07:21 Відповісти
Не зрозумів , якщо украінець захоче поіхати на пару днів , подивитись наприклад Гданськ ,подихати морським повітрям то його не пустять на кордоні?
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03.08.2021 08:44 Відповісти
Брат, в липні, поїхав по біометричному на 90 днів. І зараз в Польщі, все нормально...
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03.08.2021 08:53 Відповісти
Ну то я теж так думаю , для Украіни ж не робочий безвіз , а в першу чергу турстичний
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03.08.2021 09:05 Відповісти
та й в останню теж
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03.08.2021 09:05 Відповісти
Не неси херню про брата. польша для украинского туриста закрыта уже 1.5 года!
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03.08.2021 09:20 Відповісти
Ахахаха, злізь з дивана, поїдь - сам взнаєш, тільки привику потрібно, яку підтримує ЄС.
А з братом спілкуюся по ватсапі (менше Мбайти жре) і показував як магазини так і вулиці Польщі
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03.08.2021 10:23 Відповісти
Сейчас польша закрыта для нас. Из германии или словакии можно вьехать, но через границу польша-Украина вьехать нельзя!
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03.08.2021 09:21 Відповісти
украинцев отпустят...
- они не знали на кого работают...
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03.08.2021 03:26 Відповісти
Украина времен Индюковича ваще налогов не платила....,а сын Вити, Саша Стоматолог косил подпольно баблосы с каждой области от Львова до ЛОХанска миллиард долларов в месяц в "Общак"...,это по факту он был президентом,а не папа Витя...,попробуй не отдай ярд....Саше...зароют в посадке или закатают в асфальт....,Леонид Данилыч знал что строил 2 свои каденции...но это не ОЛИГАРХАТ... это нечто другое....
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03.08.2021 04:52 Відповісти
...подпольщикам, к сведению: "вихри враждебные" нужно подпевать шопотом, а не полной грудью, вот и спалились фараонам
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03.08.2021 05:40 Відповісти
То, напевно, філія тютюнової фабрики з м. Винники(Львів). Поляки ніколи не вміли робити добрих сигарет.
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03.08.2021 07:42 Відповісти
 
 