У навчаннях Rapid Trident-2021 на Львівщині візьме участь 6 тис. військових із 15 країн, - Міноборони

У міжнародних навчаннях Rapid Trident-2021, які відбудуться у вересні у Львівській області, візьме участь приблизно 6 тисяч військових із 15 країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Уперше в історії Rapid Trident проводитимуть батальйонні тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Під час них заплановано спільні стрибки українських і американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130", - розповіли в міністерстві.

Українсько-американські командно-штабні навчання із залученням військ Rapid Trident - 2021 розпочнуться 20 вересня і триватимуть до 1 жовтня.

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