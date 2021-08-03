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У навчаннях Rapid Trident-2021 на Львівщині візьме участь 6 тис. військових із 15 країн, - Міноборони

У навчаннях Rapid Trident-2021 на Львівщині візьме участь 6 тис. військових із 15 країн, - Міноборони

У міжнародних навчаннях Rapid Trident-2021, які відбудуться у вересні у Львівській області, візьме участь приблизно 6 тисяч військових із 15 країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Уперше в історії Rapid Trident проводитимуть батальйонні тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Під час них заплановано спільні стрибки українських і американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130", - розповіли в міністерстві.

Українсько-американські командно-штабні навчання із залученням військ Rapid Trident - 2021 розпочнуться 20 вересня і триватимуть до 1 жовтня.

Також дивіться: "Об'єднані зусилля-2021": активна фаза навчань відбудеться практично на всіх полігонах ЗС України та в акваторії Чорного й Азовського морів. ФОТОрепортаж

Автор: 

Міноборони (7307) оборона (4770) військові навчання (2775) Львівська область (2418)


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а почему на львовщине а не донетчины ?
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03.08.2021 03:23 Відповісти
потому что это учения, и никому не нужен снаряд в казарму.
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03.08.2021 12:11 Відповісти
хмммм
не нужен
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05.08.2021 02:13 Відповісти
.... как говорил мудрец из древнеримского легиона: тяжело в учении - легко в бою... или только сон приблизит нас, к увольнению в запас))))
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03.08.2021 05:37 Відповісти
Мавзолейніе РептилоидЫ БОЛЬШЕ БОЯТСЯ СТЕПАНА БАНДЕРУ и Романа Шухевича с 1939 года,боятся,чем какой то блок НАТО... даже грудные младенцы это знают...
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03.08.2021 06:13 Відповісти
Побільше,побільше таких навчань і поближче до москальні,що проводить свої "навчання",щоби коли йшли,вибачаюсь срати,то обзирались на всі сторони:чи-ба немає десь американо-укропа,яий може дати пенделя під жопу.
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03.08.2021 08:33 Відповісти
 
 