Суд знизив до 50 млн грн заставу голові правління "Кузні на Рибальському" Шандрі
Апеляційний суд на засіданні 2 серпня продовжив тримання під вартою до 2 вересня голові правління заводу "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі, проте знизив суму застави із 444 млн грн до 50 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
Суд також відмовився передавати Шандру на поруки трудового колективу ЗАТ "Кузня на Рибацьокому" і відмовив у задоволенні заяви народних депутатів від "Європейської солідарності" Ніни Южаніної, Володимира Ар'єва та Михайла Забродського про взяття підозрюваного на поруки.
Протягом 30 днів адвокат Шандри має намір звернутися до Печерського суду з проханням зміни запобіжного заходу підзахисному.
Нагадаємо, 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.
Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.
7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 443 млн гривень.
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И показывает только их слепую НЕНАВИСТЬ к пятому/седьмому Президенту.
И НИ ОДНОГО нарекания не высказали?
Авианосец не то, что на стапелях того завода просто НЕВОЗМОЖНО построить,
он даже ПО Днепру НЕ СМОГ БЫ пройти!
Пришлось бы весь Днепр от Киева до Одессы УГЛУБЛЯТЬ, РАСШИРЯТЬ и все мосты СНОСИТЬ.
Справа проти директора "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри й генерала Ігоря Павловського є суто політичною. Вона завдає удару по всій оборонці України, вважає народна депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол. За її словами, справа проти Шандри й Павловського погрожує всім оборонним заводам, які намагаються хоч щось робити для України.
"Говориться про те, що там якась неякісна техніка - але там немає неякісної техніки. Справа суто політична. Я б сказала, вона геополітична. Тому що ця кримінальна ніби справа б'є по всій нашій оборонці. Вона наче є сигналом усім оборонним заводам, які працюють що в приватному, що в державному секторі, мовляв, що нічого не робіть. От, як ви будете щось робити - ви потім отримаєте таку справу. Тому це абсурд. В чому є справа, якщо завод отримав фінансування і зробив катери?
Тобто, коли ми говоримо про заставу в пів мільярда, яку виставили кожному з фігурантів, тобто два мільярди на чотирьох фігурантів, то пів мільярда - це якраз вартість цих катерів, які були виготовлені, які зараз знаходяться в процесі випробовування, які знаходяться в Одесі, яким Зеленський своїм указом дав імена, на фоні яких він пропіарився ще 2019 року. Але у 2019 році він же заблокував проведення випробувань. Чому вони зараз не поставлені на озброєння? Тому що це "зелена" влада заблокувала ці випробування, які повинні були йти за графіком ці два роки, і вже давно насправді ці катери повинні бути на озброєнні."
"У нас зараз в країні блокуються всі оборонні програми, всі програми з виробництва власного озброєння. Хочу нагадати, що в цьому році по державному оборонному замовленню з сотні контрактів підписано два-три. Тобто вони чомусь не підписуються. Коли ми намагаємося відповісти на питання чому, то, на жаль, тут немає іншої відповіді, як те, що це вигідно насправді Москві. А кому ж це вигідно, що після приходу Зеленського до влади зупинилися всі програми озброєння в країні? Недофінансовуються, з різними смішними приводами блокуються проведення держвипробувань, порушуються кримінальні справи проти вітчизняного виробника, який робив продукцію", - заявила Чорновол.
Народна депутатка від "Європейської Солідарності" В.Сюмар заявила, що справа проти "Кузні на Рибальському" є політичною. Бо захмарні суми застави у справі "Кузні на Рибальському" є свідченням політичної мотивації і порушенням прав людини.
"Ця справа має серйозні перспективи в Європейському суді з прав людини, бо покаже, що громадян України через політичні замовлення і через політичні мотивації залишають без права навіть на апеляційні оскарження і принижують таким утриманням у клітках, коли злочин ніяк не пов'язаний з насильством. Це лише підозри, нічим не обґрунтовані, застави, які апріорі людина не може виплатити. Тому, звичайно, рівень абсурду зашкалює, і він не на вулиці, він відбувається в судових залах", - зазначила вона.
За словами Вікторії Сюмар, справи проти Павловського і Шандри можна назвати політичним замовленням, спрямованим на те, щоб позбавити Володимира Зеленського від його конкурента у політиці - Петра Порошенка.
"Очевидно, що люди починають прозрівати, бачать, хто і що робив у 2014 році, чому країна, власне, відбулася, як вона розвивалася у 2014-2019 роках, коли була створена армія, безвізовий режим і дуже багато зовнішньополітичних перемог, і навіть внутрішніх перемог було в країні багато, коли було відвойовано дві третини Донбасу. Вони були відвойовані завдяки таким людям, як той же Ігор Павловський, і сьогодні все це перекреслюється, бо сьогодні має бути один герой - це комік Володимир Зеленський. І в цьому весь нонсенс. На 30-річчя Незалежності нас хочуть загодувати телевізором і шоу, замість того, щоб будувати країну і захищати її, бо загроза нікуди не зникла", - наголосила депутатка.
Вона також прокоментувала ситуацію, коли в судовому засіданні оголошено перерву через те, що працівники "Кузні на Рибальському" скандують під стінами суду.
"Я не знала, що в Україні немає тепер уже конституційного права на протести, що в нас суди керують мітингами. Тому це абсолютно абсурдна вимога. Люди прийшли висловити свою позицію. Коли буде сподівання на чесне судочинство, буде демонстрація такого чесного суду, тоді не буде мітингів, а буде довіра до судової системи і суддів. Коли її немає, коли сьогодні суди керовані фактично з вулиці Банкової, коли вони виконують просто політичні замовлення, таке буде лише посилюватися. Це мирний протест, але суддям варто пам'ятати, що в Україні бувають не мирні протести також, і не дай боже нам до цього доводити", - сказала Сюмар.
"Все сьогодні розвивається так, щоб знову Україна змушена була поставати, тому що ось цей рівень несправедливості, коли тримають у клітці людину, яка точно не становить ніякої загрози, просто демонстративно її хочуть принизити, з неї хочуть через приниження вибити безпекові зізнання. Людина, яка створювала оборонний комплекс, яка створювала український флот, який був захоплений росіянами в Криму, людина, яка працювала на обороноздатність країни, яка захистила її, і сьогодні такі речі не є нормальними, вони просто спрямовані на приниження людської гідності і фактично це є застосуванням тортур", - додала депутатка.