Суд знизив до 50 млн грн заставу голові правління "Кузні на Рибальському" Шандрі

Апеляційний суд на засіданні 2 серпня продовжив тримання під вартою до 2 вересня голові правління заводу "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі, проте знизив суму застави із 444 млн грн до 50 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Суд також відмовився передавати Шандру на поруки трудового колективу ЗАТ "Кузня на Рибацьокому" і відмовив у задоволенні заяви народних депутатів від "Європейської солідарності" Ніни Южаніної, Володимира Ар'єва та Михайла Забродського про взяття підозрюваного на поруки.

Протягом 30 днів адвокат Шандри має намір звернутися до Печерського суду з проханням зміни запобіжного заходу підзахисному.

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Нагадаємо, 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 443 млн гривень.