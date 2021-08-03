За добу сім порушень перемир'я: війська РФ застосували 82-мм міномети, втрат немає, - пресцентр ООС
За минулу добу, 2 серпня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ООС.
"Поблизу населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-мм калібру.
Неподалік Причепилівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Біля Південного та Новолуганського російські найманці обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
У районі Світлодарська ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
Поблизу Оріхового російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7:00 ранку 3 серпня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у звіті.
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