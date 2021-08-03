УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9553 відвідувача онлайн
Новини Операція Об'єднаних сил
969 7

За добу сім порушень перемир'я: війська РФ застосували 82-мм міномети, втрат немає, - пресцентр ООС

За добу сім порушень перемир'я: війська РФ застосували 82-мм міномети, втрат немає, - пресцентр ООС

За минулу добу, 2 серпня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ООС.

"Поблизу населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-мм калібру.

Неподалік Причепилівки противник вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Також читайте: За час режиму тиші на Донбасі постраждали 87 мирних жителів, - СММ ОБСЄ

Біля Південного та Новолуганського російські найманці обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Світлодарська ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Поблизу Оріхового російські окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія випробовує на жителях ОРДЛО новий варіант своєї вакцини "Спутнік Лайт", перш ніж запропонувати її росіянам, - розвідка

Станом на 7:00 ранку 3 серпня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться у звіті.

Автор: 

обстріл (28228) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полудурок чепушила грозится каким-то "контрнаступлением". Значит кацапня хочет учудить какую-то пакость ко Дню Независимости. Гниды с горящими сраками.
показати весь коментар
03.08.2021 07:16 Відповісти
Я про це казав ще навесні, коли був ажіотаж зі стягуванням військ до наших кордонів. Для ***** ця дата як серпом.
показати весь коментар
03.08.2021 07:49 Відповісти
За добу сім порушень перемир'я: війська РФ застосували 82-мм міномети, втрат немає, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 573
показати весь коментар
03.08.2021 08:34 Відповісти
За добу сім порушень перемир'я: війська РФ застосували 82-мм міномети, втрат немає, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 5480
показати весь коментар
03.08.2021 09:56 Відповісти
https://twitter.com/sashkof2 Alexander Fesenk
Слава Нації!...
Той хто віднімає кігті своїх левів, буде відданий на зжертя собаками ворога! - Олександр Погребиський
показати весь коментар
03.08.2021 10:25 Відповісти
ммммм извинясь спросить- как отличить войну от перемирья??? ах опа так заявляетЪ и зюзя
также подтвердить может...
показати весь коментар
03.08.2021 12:30 Відповісти
 
 