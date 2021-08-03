В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали

В Україні зафіксовано 827 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 3 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 2 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 827 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 68, медпрацівників – 26).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 334 особи;

летальних випадків – 26;

одужало – 533 особи;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 946 осіб,

методом ІФА – 8229 осіб,

експрес-тестами – 11 447 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 254 361 особа;

одужало – 2 187 703 особи;

летальних випадків – 52 981;

проведено ПЛР-тестувань – 11 424 130.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях", - розповіли в МОЗ.







