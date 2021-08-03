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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали

В Україні зафіксовано 827 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 3 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 2 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 827 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 68, медпрацівників – 26).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали 01 госпіталізовано – 334 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали 01 летальних випадків – 26;

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали 01 одужало – 533 особи;

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали 01 методом ПЛР – 19 946 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали 01 методом ІФА – 8229 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали 01 експрес-тестами – 11 447 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали 01 захворіло – 2 254 361 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали 01 одужало – 2 187 703 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали 01 летальних випадків – 52 981;

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 424 130.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
А може то воно з ротового отвору спиртом бризкає?

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 6771
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03.08.2021 08:18
+2
Кто заметил шо Ляшко не пишет это вна Фейсбуке как писсал Стебанов и проводил бе-бе-бе-брифинги?
не хочет сидеть? потом скажет - А это же не я писал "статистику", че вы прицепились, это писала баба Валя, наша уборщица, а теперь миллионерша на Сейшелах))
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03.08.2021 08:21
+2
вчера прочитал шо в Дании овощи-фрукты после покупки никогда не моют - вот бы они эту гиф увидели
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03.08.2021 08:23
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А може то воно з ротового отвору спиртом бризкає?

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 827 новых случаев заражения, 533 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 6771
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03.08.2021 08:18 Відповісти
вчера прочитал шо в Дании овощи-фрукты после покупки никогда не моют - вот бы они эту гиф увидели
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03.08.2021 08:23 Відповісти
Яка молодець! Дезінфікує товар перед продажем.
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03.08.2021 08:26 Відповісти
Кто заметил шо Ляшко не пишет это вна Фейсбуке как писсал Стебанов и проводил бе-бе-бе-брифинги?
не хочет сидеть? потом скажет - А это же не я писал "статистику", че вы прицепились, это писала баба Валя, наша уборщица, а теперь миллионерша на Сейшелах))
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03.08.2021 08:21 Відповісти
схоже, що якраз Ляшко носиться як скажений... на біфінги немає часу, принаймні мені так здалося.
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03.08.2021 08:26 Відповісти
так и Порошенко носился - сильно помогло?
обосрали - то не так чкурнул на Мальдивы, то деда сбил, то брата съел, то все украл, то в 82 раза нарастил бабломускулы и вообще вот это вот все.
оно Ляшку надо? - Супрун тоже носилась - аж вынесли.))
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03.08.2021 08:33 Відповісти
Тому що 73% всіх людей тупі. От якби кричали що вакцини мало, що на всіх не вистачить, якби робили за гроші, тоді б бажаючих було значно більше. Бо чим важче щось отримати, тим більше хочеться
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03.08.2021 08:37 Відповісти
это Ляшко бы кричал? который шоп напугать жителей - запретил гулять в парках? в парках где тот вирус с микроскопом не сыщешь!
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03.08.2021 08:51 Відповісти
А в это время на болотах:

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали - Цензор.НЕТ 3333
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03.08.2021 08:56 Відповісти
не удивительно, что вой о том что "коронавирусом заболевают привитые" разносят потребители россми - да, на россии и от самой вакцины выжить - русская рулетка с джекпотом в виде "помереть на россии матушке" !
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03.08.2021 10:29 Відповісти
 
 