В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 827 нових випадків зараження, 533 людини одужали
В Україні зафіксовано 827 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 3 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 2 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 827 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 68, медпрацівників – 26).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 334 особи;
летальних випадків – 26;
одужало – 533 особи;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 19 946 осіб,
методом ІФА – 8229 осіб,
експрес-тестами – 11 447 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 254 361 особа;
одужало – 2 187 703 особи;
летальних випадків – 52 981;
проведено ПЛР-тестувань – 11 424 130.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях", - розповіли в МОЗ.
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не хочет сидеть? потом скажет - А это же не я писал "статистику", че вы прицепились, это писала баба Валя, наша уборщица, а теперь миллионерша на Сейшелах))
обосрали - то не так чкурнул на Мальдивы, то деда сбил, то брата съел, то все украл, то в 82 раза нарастил бабломускулы и вообще вот это вот все.
оно Ляшку надо? - Супрун тоже носилась - аж вынесли.))