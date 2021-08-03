У Німеччині з вересня вводитимуть третю дозу COVID-вакцини, щоб уникнути четвертої хвилі коронавірусу
У Німеччини з вересня почнуть пропонувати літнім людям і тим громадянам, які перебувають у групі ризику, ввести третю дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19.
У понеділок міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан провів зустріч з регіональними міністрами охорони здоров'я, на якій було вирішено, що з 1 вересня літні люди і люди в групі ризику зможуть отримати третє щеплення Biontech / Pfizer або Moderna. Щеплення робитимуть незалежно від того, які вакцини були введені раніше, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Рішення було ухвалено з метою уникнути четвертої хвилі коронавірусу і захиститися від нових штамів захворювання, зазначає видання.
Раніше Biontech / Pfizer опублікували повідомлення, в якому говорилося, що "захисний ефект вакцини проти інфекції та симптоматичних захворювань знижується через шість місяців після другої дози вакцини", тому "третя доза буде потрібна протягом шести-дванадцяти місяців після повної вакцинації".
У липні рішення вводити третю дозу вакцини людям старше 60-ти років було ухвалено і в Ізраїлі.
За весь період пандемії в Німеччині зареєстровано понад 3,77 млн випадків захворювання на коронавірус і понад 91 тис. смертей серед тих, хто заразився.
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Давайте вже.
Така =турбота= ! І на тобі - згаяти цілий місяць.
У вас что "привитые", что не "привитые" в одной очереди в крематорий:
Levi's 501
А потом наркоманы будут сами просить дозу
О, так Вы верите, что вакцинированные по 250-500 и более лет жить будут? Или просто в школе часто математику пропускали? По болезни...
И только от ковида нужно ширятся по нескольку раз на год.
Есть и от холеры и от чумы, там на год-два защита.
Учи матчасть...
Религия не позволяет или что-то еще?
И все, это вся критика дружной команды антиваксеров. Ни Пасичного, ни Веданы, ни Меркавы ни остальных...
А где гарантии, что 10 доз помогут?