У Німеччині з вересня вводитимуть третю дозу COVID-вакцини, щоб уникнути четвертої хвилі коронавірусу

У Німеччини з вересня почнуть пропонувати літнім людям і тим громадянам, які перебувають у групі ризику, ввести третю дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19.

У понеділок міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан провів зустріч з регіональними міністрами охорони здоров'я, на якій було вирішено, що з 1 вересня літні люди і люди в групі ризику зможуть отримати третє щеплення Biontech / Pfizer або Moderna. Щеплення робитимуть незалежно від того, які вакцини були введені раніше, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Рішення було ухвалено з метою уникнути четвертої хвилі коронавірусу і захиститися від нових штамів захворювання, зазначає видання.

Раніше Biontech / Pfizer опублікували повідомлення, в якому говорилося, що "захисний ефект вакцини проти інфекції та симптоматичних захворювань знижується через шість місяців після другої дози вакцини", тому "третя доза буде потрібна протягом шести-дванадцяти місяців після повної вакцинації".

Також читайте: У Німеччині дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей з 12 років

У липні рішення вводити третю дозу вакцини людям старше 60-ти років було ухвалено і в Ізраїлі.

За весь період пандемії в Німеччині зареєстровано понад 3,77 млн ​​випадків захворювання на коронавірус і понад 91 тис. смертей серед тих, хто заразився.