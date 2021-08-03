Держдепартамент США спростував слова посла РФ про видворення російських дипломатів: Вони можуть подати заяву на продовження візи

Держдепартамент США спростував слова посла Росії у Вашингтоні Анатолія Антонова, який заявив, що Сполучені Штати просять 24 російських дипломатів покинути країну до 3 вересня після закінчення терміну дії їхніх віз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Представник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс сказав, що російські дипломати "можуть подати заяву про продовження" їхніх віз.

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"Такі заяви розглядаються в кожному конкретному випадку", - додав представник.

Раніше в інтерв’ю виданню Reuters посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов розповів, що влада США передала Росії список із 24 співробітників посольства, які мають залишити країну до 3 вересня.

Нагадаємо, у квітні 2021 року на тлі нових санкцій Росія і США вислали по 10 дипломатів. З 1 серпня через брак співробітників Сполучені Штати перестали надавати консульські послуги в Росії.