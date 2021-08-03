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Держдепартамент США спростував слова посла РФ про видворення російських дипломатів: Вони можуть подати заяву на продовження візи

Держдепартамент США спростував слова посла РФ про видворення російських дипломатів: Вони можуть подати заяву на продовження візи

Держдепартамент США спростував слова посла Росії у Вашингтоні Анатолія Антонова, який заявив, що Сполучені Штати просять 24 російських дипломатів покинути країну до 3 вересня після закінчення терміну дії їхніх віз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Представник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс сказав, що російські дипломати "можуть подати заяву про продовження" їхніх віз.

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"Такі заяви розглядаються в кожному конкретному випадку", - додав представник.

Раніше в інтерв’ю виданню Reuters посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов розповів, що влада США передала Росії список із 24 співробітників посольства, які мають залишити країну до 3 вересня.

Нагадаємо, у квітні 2021 року на тлі нових санкцій Росія і США вислали по 10 дипломатів. З 1 серпня через брак співробітників Сполучені Штати перестали надавати консульські послуги в Росії.

Автор: 

Держдепартамент США (1613) росія (64926) США (22512) дипломати (565) Антонов Анатолій (19) Прайс Нед (144)


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Госдепартамент США опроверг слова посла РФ о выдворении российских дипломатов: Они могут подать заявление на продление визы - Цензор.НЕТ 8257
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03.08.2021 08:31 Відповісти
люблю запах руссофобии по утрам!
Госдепартамент США опроверг слова посла РФ о выдворении российских дипломатов: Они могут подать заявление на продление визы - Цензор.НЕТ 3856
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03.08.2021 08:33 Відповісти
"Они могут подать заявление на продление визы"
Держдепартамент США спростував слова посла РФ про видворення російських дипломатів: Вони можуть подати заяву на продовження візи - Цензор.НЕТ 5978
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03.08.2021 08:46 Відповісти
«За границей русский чувствует себя на воле, а в России же он задумчив, мрачен, боязлив и принижен до подлости пред теми, в ком нуждается».
- Франциск Белькур, француз, побывавший в русском плену
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03.08.2021 09:09 Відповісти
Они могут подать заявление на продление визы в Киеве или Херсоне
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03.08.2021 10:01 Відповісти
О чем новость?
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03.08.2021 10:29 Відповісти
 
 