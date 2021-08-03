За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 125 161 особу, загалом - 3 669 513, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 088 433 особи.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"125 161 людина вакцинована проти COVID-19 за добу 02 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 70 344 людини, повністю імунізовані - 54 817 людей.
Протягом доби працювали: 751 мобільна бригада, 2174 пункти щеплення; 251 центр вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 669 513 людини, з них отримали одну дозу – 3 669 511 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 088 433 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 757 944 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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