За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 125 161 особу, загалом - 3 669 513, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 088 433 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"125 161 людина вакцинована проти COVID-19 за добу 02 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 70 344 людини, повністю імунізовані - 54 817 людей.

Протягом доби працювали: 751 мобільна бригада, 2174 пункти щеплення; 251 центр вакцинації.

Також читайте: У Німеччині з вересня вводитимуть третю дозу COVID-вакцини, щоб уникнути четвертої хвилі коронавірусу

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 669 513 людини, з них отримали одну дозу – 3 669 511 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 088 433 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 757 944 щеплення", - розповіли в МОЗ.





