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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 125 161 особу, загалом - 3 669 513, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 125 161 особу, загалом - 3 669 513, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 088 433 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"125 161 людина вакцинована проти COVID-19 за добу 02 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 70 344 людини, повністю імунізовані - 54 817 людей.

Протягом доби працювали: 751 мобільна бригада, 2174 пункти щеплення; 251 центр вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 669 513 людини, з них отримали одну дозу – 3 669 511 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 088 433 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 757 944 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 125 161 особу, загалом - 3 669 513, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 125 161 особу, загалом - 3 669 513, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 125 161 особу, загалом - 3 669 513, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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вакцінацію придумали, того шо перенасєлєніє, і шоб всі повиздихали єстєствєнним путьом. І не нада нас тут уговарівать, ми жизнь прожили, дітей, славабогу, в люди вивели, розбираємся © ЗЕбанати
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03.08.2021 08:39 Відповісти
До вакцинації 70% населення залишився 21 день. Так нахвалялось Бубочко.
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03.08.2021 08:41 Відповісти
Класс! 21 день і ЗЕбілам можна спокійно запливати за буйки і переходити дорогу на червоний!
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03.08.2021 08:46 Відповісти
30 марта 2021 года - В Украине могут делать 3,5-4 млн прививок от COVID-19 в месяц, - главный санврач Ляшко
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03.08.2021 09:28 Відповісти
"30 марта 2021 года - В Украине могут делать 3,5-4 млн прививок от COVID-19 в месяц, - главный санврач Ляшко"

ссылка: https://censor.net/ru/n3256350
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03.08.2021 09:29 Відповісти
Вообщем "чемпионами по борьбе с короновирусом" за столько времени привито всего 10 процентов населения.
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03.08.2021 09:22 Відповісти
 
 