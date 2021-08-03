МВФ остаточно затвердив виділення $2,7 млрд для України: кошти надійдуть до Дня Незалежності

Міжнародний валютний фонд (МВФ) ухвалив надання з резервних активів 650 млрд доларів. З них 2,7 млрд доларів передбачені для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступника виконавчого директора від України в МВФ Владислава Рашкована у Facebook.

"Ввечері 2 серпня Керуючі МВФ більшістю голосові фінально затвердили алокацію СПЗ на 650 млрд дол., з яких Україна безоплатно та безумовно отримає понад 2.7 млрд дол.", - написав Рашкован.

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Рішення про виділення грошей набуде чинності 23 серпня.

"Це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності", - додав Рашкован.