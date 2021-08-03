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МВФ остаточно затвердив виділення $2,7 млрд для України: кошти надійдуть до Дня Незалежності

МВФ остаточно затвердив виділення $2,7 млрд для України: кошти надійдуть до Дня Незалежності

Міжнародний валютний фонд (МВФ) ухвалив надання з резервних активів 650 млрд доларів. З них 2,7 млрд доларів передбачені для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступника виконавчого директора від України в МВФ Владислава Рашкована у Facebook.

"Ввечері 2 серпня Керуючі МВФ більшістю голосові фінально затвердили алокацію СПЗ на 650 млрд дол., з яких Україна безоплатно та безумовно отримає понад 2.7 млрд дол.", - написав Рашкован.

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Рішення про виділення грошей набуде чинності 23 серпня.

"Це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності", - додав Рашкован.

МВФ остаточно затвердив виділення $2,7 млрд для України: кошти надійдуть до Дня Незалежності 01

Автор: 

МВФ (3068) допомога (8294) Рашкован Владислав (27)


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Топ коментарі
+16
Зеленський і зеботва верещали проти параду за Порошенка, мовля, 300 млн - дорого, зараз війна, не на часі. У кризу Зеленський розпилить на свято 5,7 млрд. Війна скінчилась? Гроші з'явились? Ні. ЗЕбанда пришвидшує розкрадання казни, обминаючи Prozorro, і веде країну до катастрофи.
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03.08.2021 08:47
+16
ЗЕнаркоман відкрито та нахабно перераховує мільйони на свій офшор Green Family за сценарій клоунського обидлячення свята Незалежності. Усі швілі,тячівські повстанці,анальні пружини,нацжони,************ та інша шваль цього не помічають бо щиро встревожені абрикосами Порошенка.

МВФ окончательно утвердил выделение $2,7 млрд для Украины: средства поступят ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 440
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03.08.2021 08:49
+11
Дмітро, а зачєм ти за зе-мрозь галасавал і сдєлал сам сєбя вмєстє с намі?
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03.08.2021 09:05
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Вони зараз всім гроші роздають. За участь в програмі.
Просто кловану підфартило.
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03.08.2021 09:23 Відповісти
А тим часом ВР списала борги Фірташу на 100 мільярдів гривень переклавши іх на населення ,ще раніше були списані борги Бен,і Ахметки ось вся боротьба з олігархами.
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03.08.2021 09:09 Відповісти
По этому, что бы победить коммуналку - нужно просто перестать платить !!!
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03.08.2021 09:11 Відповісти
У Байдена наконец проснулась совесть.
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03.08.2021 09:10 Відповісти
Ага. Он из своей личной чековой книжки ЗЕ на карманные расходы денег выписал.
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03.08.2021 09:14 Відповісти
А вы думаете откуда командуют всеми этими МВФами.
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03.08.2021 09:17 Відповісти
Конечно же рептилоиды с Планеты Нубиру. Ну и еще масоны чуточку.

Они же придумали Ковид.
Они же чипируют несчастных колхозников вакцинациями.
Они же забирают при рождении мозги у кугутов.
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03.08.2021 09:21 Відповісти
То что деньги дали сразу после того как кинули Украину с трубой просто совпадение? Не думаю.)
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03.08.2021 09:29 Відповісти
А то, что деньги дали после того, как ЗЕ заявил, что готов за деньги подставить жопу коммунистам, на мысли не наводит?
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03.08.2021 09:33 Відповісти
Вполне может быть.
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03.08.2021 09:35 Відповісти
Емм, а кацапські тролі читати не навчилися? Гроші дають не лише Україні - там ж виділили 650 млрд. цілій купі країн, із них тільки 2,7 млрд. - нам. ваша рашка от 16 млрд. по цій програмі отримала!
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03.08.2021 18:55 Відповісти
На премии Нафтогазу хоть хватит?
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03.08.2021 09:20 Відповісти
зеленые тараканы быстро все растащат
Данилюк конкретно взломал Тимофея - политолог. Видео 3 августа, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/08/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%8e%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bb-%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%8f-%d0%bf.html#comments Комментарии: 4
МВФ остаточно затвердив виділення $2,7 млрд для України: кошти надійдуть до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 4495Тимофей Милованов сделал каминг-аут, который является диагнозом той системе управления государством, что расцвела за последние семь лет.
Такое мнение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko изложил в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Тимофей платит налоги в США, но зарабатывает миллионы в Украине, хотя считает работу здесь вторничной.
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html «Объяснения должен давать Зеленский». Данилюк обвинил Милованова в выполнении указания ОП
Проблема в том, что должности, которые он занимал и занимает не являются вторичными.
Более того, они напрямую влияют на национальную безопасность.
https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZXgGLYkpdBZdEwlYci0cL9qBjjMwZw7BKTcvGqbyX-Y7zMycJMB0SuPf_9IMJpwiBx8p5YUy8nZNNdagcZEe6uCkZLD1Np3gYDkB3X2WBINQ9Leb-SHSbboctDigEOeqYs&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський , вы делаете очень большую глупость наводнив органы власти людьми, для которых Украина вторична.
При этом структура Милованова -КШЭ получает десятки миллионов гривен, обслуживая государственные институты, которые для Тимофея вторичные, чем университет в Питтсбурге.
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82.html Тимофей Милованов - это такой же шарлатан как Доктор ПИ, - мнение
Поэтому эту клоунаду с наводнением госинститутов непонятно кем за огромное бабло из госбюджета или бюджетов госкорпораций пора заканчивать.
И если Зеленский не покончит с этим цирком, то цирк доведёт его до цугундера.
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03.08.2021 09:23 Відповісти
Так и не понятно какая сумма. Абы новость написать...
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03.08.2021 09:25 Відповісти
Очень кстати, что до праздника. Может и хватит на банкет " https://censor.net/ru/news/3280361/na_torjestva_k_30letiyu_nezavisimosti_ukrainy_my_ojidaem_bespretsedentno_bolshoe_kolichestvo_mejdunarodnyh Гулять так гулять ! )
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03.08.2021 09:29 Відповісти
Мы люди гордые, но бедные.
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03.08.2021 09:34 Відповісти
Тю а що всі так радіють.... у скріні ж написанно спз. А спз це спеціальні права запозичення. Тобто хрестики нулики в програмі, які не можливо витратити ні на що, окрім розрахунку з міжнародними ппртнерами. Тобто МВФ дає грошу Україні, щоб Україна у вересні розрахувалась з МВФ )))
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03.08.2021 09:36 Відповісти
Вы уточните пожалуйста: рассчитаться с МВФ это зрада или перемога?
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03.08.2021 09:57 Відповісти
Це дупа...
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03.08.2021 10:46 Відповісти
Писец я и не знал что когда то что то оплачиваю это так называется. Наверно вместо слова оплата нужно теперь писать везде дупа на сумму ....
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03.08.2021 14:20 Відповісти
То й не зрада, й не перемога -- то просто розподілення (за рішенням МВФ) 650 ярдів серед країн всього світу. То буде суто, як бонус для ЗЕ команди... але, я надій не маю, що гроші використають добре.
Що до програми з МВФ -- там без змін, як МВФ посилав ЗЕ-команду, так він це робить й надалі.
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03.08.2021 11:58 Відповісти
Ну слава богу успокоили.
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03.08.2021 14:23 Відповісти
В салонах элитных авто и продажах элитного жилья весело потирают руки в ожидании госслужащих-покупателей
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03.08.2021 09:37 Відповісти
" из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов", -
А можно про безвоздмезно поподробнее?
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03.08.2021 09:56 Відповісти
Це частка України, як члена МВФ, у накопиченнях МВФ. Таку допомогу, відповідно їх часток (дивиться нормативні акти МВФ) отримають всі члени МВФ. Всі безвозмездно. Вивчайте матчастину.
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03.08.2021 10:04 Відповісти
Тобто, свою частку отримують ВСІ члени МВФ не залежно від того виконали вони якісь умови чи ні ?
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03.08.2021 10:23 Відповісти
Йе віртуальні гроші. Для розрахунку бо боргам з міжнародними партнерами. Ні витратити, ні зняти, ні перевести їх не можливо. Тобто це імісія.
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03.08.2021 10:49 Відповісти
Вони не йдуть за програмою. Є велика стаття в вікіпедії.
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03.08.2021 10:51 Відповісти
Значить, це ніяка не заслуга влади Зе.
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03.08.2021 10:52 Відповісти
За что?????
В стране полный бардак и беззаконие, никаких реформ, а они выделяют деньги на дерибан.
Очевидно, это компенсация из-за Северного потока чтобы было не так больно, да и чтобы рот заткнуть на какое то время.
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03.08.2021 09:58 Відповісти
Про 5,4 млрд.

План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, такі як модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.
Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об'єктів.
Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.
Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги.
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03.08.2021 10:00 Відповісти
Зелена мразота ці гроші роздеребанить дуже швидко , як вони вміють - в турборежимі 😀
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03.08.2021 10:18 Відповісти
дарма, зебидло с зеленським все вкраде.
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03.08.2021 10:23 Відповісти
"Безвозмездно и безусловно"? А как это? Нам теперь просто так деньги давать будут?
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03.08.2021 10:32 Відповісти
Слуги налітай! Тепер вже точно і внукам хватить, бо повертати не треба. МВФ виділив "безоплатно та безумовно", "це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності", - написав у Faсebook заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован. У Зюзі з'явився привід зібрати на шашлики своїх журнашлюх.

МВФ остаточно затвердив виділення $2,7 млрд для України: кошти надійдуть до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 4536
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03.08.2021 10:42 Відповісти
НКРЕКП, Набсоветы убыточных гос. предприятий, менты, прокуроры, депутаты получат премии, пособия на оздоровление и зарплаты...Остальным губы закатать. На всіх коштів не хвате.
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03.08.2021 11:20 Відповісти
Питання! Як тепер не допустити РОЗКРАДАННЯ цих так потрібних Україні коштів зелено-крадійною владою?
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03.08.2021 11:27 Відповісти
Зе все равно бы у каких-нибудь гамнюков эти деньги занял бы. Но только под 11% годовых.
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03.08.2021 11:28 Відповісти
А ведь обещал послать...
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03.08.2021 11:44 Відповісти
МВФ -- ЗЕ команду? -- так, послав подалі...
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03.08.2021 11:52 Відповісти
Де ж послав? Ось, видає кредит і диктує умови.
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03.08.2021 11:58 Відповісти
Кредит -- ні, не видає.
Умови диктують саме для отримання кредиту, але ЗЕ ж собі не може наступити на ....
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03.08.2021 12:14 Відповісти
Где обещанные Зеленским миллиардные контракты с Оманом, с ОАЕ, с Катаром? На какие поставки и на какую продукцию? Чем оправданы эти дорогостоящие поездки Зеленского?
Где обещанный иск к "Схемам" за встречи с Патрушевым в Омане? Нет иска, потому что врали: в действительности были тайные предательские договорённости с агрессором.
Очень странно и не логично, что люди отдали свой голос артисту самодеятельного театра, который ни дня не работал по полученной юридической специальности, неучу без опыта, без путного образования, без общей культуры (вспомните его шутки), зарабатывшему в основном в России. Он был глуп и не мог оценить свои возможности. Оказался трусом и дилетантом. К нему РФ прикрепила агента ФСБ Ермака. Да еще и наркоман. Вся его «команда» непрофессиональна, безответственна и нагла - 95 квартал и набранные по принципу поддакивания Зеленскому.
Это упрямые, неопровержимые факты.
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03.08.2021 11:45 Відповісти
І ШО?: Ні, звісно, я про Зеленського. А про Порошенка, на відміну від вас, я московію та олігархат не слухаю.
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04.08.2021 22:54 Відповісти
Боже, який треш -- МВФ не виділяє Україні гроші, ну нащо ж тут ЗЕ владі брехати.
То є розподілення 650 ярдів. доларів, нічого більшого.
А за програмою допомоги Україні, й досі по нулям...
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03.08.2021 11:51 Відповісти
Зачем???
Зеленский ведь всех их украдёт вместе со своими членами банды Ермаком, Татаровым, Тищенко и т.д.
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03.08.2021 11:53 Відповісти
МВФ остаточно затвердив виділення $2,7 млрд для України: кошти надійдуть до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2428
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03.08.2021 11:54 Відповісти
Это же надо так нагло врать, заслуги команды ЗЕ тут вообще никакой, например Россия получит 18 млрд долларов.
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03.08.2021 15:29 Відповісти
ЗЕ-мафия уже потирает свои потные и липкие загребущие лапы...
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03.08.2021 20:17 Відповісти
ЭТО НЕ ДЕНЬГИ --это продление на год долговых выплат путем безналичного взаимозачета!
Уровень лонгации долгового обязательства Украины - $2,7 млрд. Общие долговые выплаты Украины за 3-й квартал 2021 г. - $5,734 млрд.
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04.08.2021 00:16 Відповісти
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