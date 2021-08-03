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МВФ остаточно затвердив виділення $2,7 млрд для України: кошти надійдуть до Дня Незалежності
Міжнародний валютний фонд (МВФ) ухвалив надання з резервних активів 650 млрд доларів. З них 2,7 млрд доларів передбачені для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступника виконавчого директора від України в МВФ Владислава Рашкована у Facebook.
"Ввечері 2 серпня Керуючі МВФ більшістю голосові фінально затвердили алокацію СПЗ на 650 млрд дол., з яких Україна безоплатно та безумовно отримає понад 2.7 млрд дол.", - написав Рашкован.
Рішення про виділення грошей набуде чинності 23 серпня.
"Це гарний подарунок для України, і ми його отримаємо ще й до 30-річчя незалежності", - додав Рашкован.
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+16 Altair Alt #490748
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Просто кловану підфартило.
Они же придумали Ковид.
Они же чипируют несчастных колхозников вакцинациями.
Они же забирают при рождении мозги у кугутов.
Данилюк конкретно взломал Тимофея - политолог. Видео 3 августа, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/08/%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%8e%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bb-%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%8f-%d0%bf.html#comments Комментарии: 4
Тимофей Милованов сделал каминг-аут, который является диагнозом той системе управления государством, что расцвела за последние семь лет.
Такое мнение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko изложил в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Тимофей платит налоги в США, но зарабатывает миллионы в Украине, хотя считает работу здесь вторничной.
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html «Объяснения должен давать Зеленский». Данилюк обвинил Милованова в выполнении указания ОП
Проблема в том, что должности, которые он занимал и занимает не являются вторичными.
Более того, они напрямую влияют на национальную безопасность.
https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZXgGLYkpdBZdEwlYci0cL9qBjjMwZw7BKTcvGqbyX-Y7zMycJMB0SuPf_9IMJpwiBx8p5YUy8nZNNdagcZEe6uCkZLD1Np3gYDkB3X2WBINQ9Leb-SHSbboctDigEOeqYs&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський , вы делаете очень большую глупость наводнив органы власти людьми, для которых Украина вторична.
При этом структура Милованова -КШЭ получает десятки миллионов гривен, обслуживая государственные институты, которые для Тимофея вторичные, чем университет в Питтсбурге.
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%82.html Тимофей Милованов - это такой же шарлатан как Доктор ПИ, - мнение
Поэтому эту клоунаду с наводнением госинститутов непонятно кем за огромное бабло из госбюджета или бюджетов госкорпораций пора заканчивать.
И если Зеленский не покончит с этим цирком, то цирк доведёт его до цугундера.
Що до програми з МВФ -- там без змін, як МВФ посилав ЗЕ-команду, так він це робить й надалі.
А можно про безвоздмезно поподробнее?
В стране полный бардак и беззаконие, никаких реформ, а они выделяют деньги на дерибан.
Очевидно, это компенсация из-за Северного потока чтобы было не так больно, да и чтобы рот заткнуть на какое то время.
План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, такі як модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.
Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію таких об'єктів.
Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн.
Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься за рахунок державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги.
Умови диктують саме для отримання кредиту, але ЗЕ ж собі не може наступити на ....
Где обещанный иск к "Схемам" за встречи с Патрушевым в Омане? Нет иска, потому что врали: в действительности были тайные предательские договорённости с агрессором.
Очень странно и не логично, что люди отдали свой голос артисту самодеятельного театра, который ни дня не работал по полученной юридической специальности, неучу без опыта, без путного образования, без общей культуры (вспомните его шутки), зарабатывшему в основном в России. Он был глуп и не мог оценить свои возможности. Оказался трусом и дилетантом. К нему РФ прикрепила агента ФСБ Ермака. Да еще и наркоман. Вся его «команда» непрофессиональна, безответственна и нагла - 95 квартал и набранные по принципу поддакивания Зеленскому.
Это упрямые, неопровержимые факты.
То є розподілення 650 ярдів. доларів, нічого більшого.
А за програмою допомоги Україні, й досі по нулям...
Зеленский ведь всех их украдёт вместе со своими членами банды Ермаком, Татаровым, Тищенко и т.д.
Уровень лонгации долгового обязательства Украины - $2,7 млрд. Общие долговые выплаты Украины за 3-й квартал 2021 г. - $5,734 млрд.