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Главу Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова знайдено повішеним в одному з київських парків, - Нацполіція

Главу Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова знайдено повішеним в одному з київських парків, - Нацполіція

Главу Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова, який зник 2 серпня, знайшли повішеним сьогодні в одному з київських парків, неподалік місця його проживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під суїцид.

Повна картина подій буде встановлена ​​після допиту свідків, аналізу відеозаписів із камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів.

Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо.

Читайте також: Голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов зник у Києві (оновлено)

Автор: 

Білорусь (7923) Київ (19415) Нацполіція (15132) вбивство (3080) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+135
Ворожа агентура вільно діє на нашій території.
А СБУ як придурасти за Чаусом бігають...
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03.08.2021 09:09
+83
Счас еще несколько АТОшников и волонтёров арестуют под это дело...
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03.08.2021 09:07
+82
Співчуття рідним.
Поки наші спецслужби граються в забаганки клоуна, в Країні працюють ФСБ і КГБ білорусі. Нашим же не до того
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03.08.2021 09:09
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Сторінка 4 з 4
кацапы мрази
Главу Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова знайдено повішеним в одному з київських парків, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7441
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03.08.2021 22:29 Відповісти
Юрій СКот.. Бидло, іншим словом.
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04.08.2021 01:39 Відповісти
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