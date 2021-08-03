Главу Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова знайдено повішеним в одному з київських парків, - Нацполіція

Главу Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова, який зник 2 серпня, знайшли повішеним сьогодні в одному з київських парків, неподалік місця його проживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, зокрема версію вбивства, замасковану під суїцид.

Повна картина подій буде встановлена ​​після допиту свідків, аналізу відеозаписів із камер системи "Безпечне місто", проведення експертиз і слідчих експериментів.

Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо.

Читайте також: Голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов зник у Києві (оновлено)