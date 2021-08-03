Із системи МВС необхідно вивести частину структур, контраргументи цієї ініціативи обговорюватимуться під час подальших дискусій, - радник Єрмака

В Україні планують розділити Міністерство внутрішніх справ. В Офісі Президента підтримують реформу МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Офіс Президента впевнений, що велика кількість органів у системі Міністерства внутрішніх справ ускладнює управління ними.

"Такою системою об'єктивно складно управляти навіть просто на людському рівні - виділяючи час на всі структури. Щоб їхній функціонал працював на сто відсотків і щоб не було буксирування реформ, цілком раціонально – переглянути внутрішній баланс у цій системі і вивести частину структур із системи МВС", – зазначив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Водночас він наголосив, що і цієї ініціативи є контраргументи, які будуть ще обговорюватися під час подальших дискусій. Підсумкові рішення з питання поділу МВС поки ще не ухвалені, зауважив Подоляк.

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