Із системи МВС необхідно вивести частину структур, контраргументи цієї ініціативи обговорюватимуться під час подальших дискусій, - радник Єрмака
В Україні планують розділити Міністерство внутрішніх справ. В Офісі Президента підтримують реформу МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.
Офіс Президента впевнений, що велика кількість органів у системі Міністерства внутрішніх справ ускладнює управління ними.
"Такою системою об'єктивно складно управляти навіть просто на людському рівні - виділяючи час на всі структури. Щоб їхній функціонал працював на сто відсотків і щоб не було буксирування реформ, цілком раціонально – переглянути внутрішній баланс у цій системі і вивести частину структур із системи МВС", – зазначив радник глави ОП Михайло Подоляк.
Водночас він наголосив, що і цієї ініціативи є контраргументи, які будуть ще обговорюватися під час подальших дискусій. Підсумкові рішення з питання поділу МВС поки ще не ухвалені, зауважив Подоляк.
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Хтімо ми того,чи-ні, тупаків навкруги геть більше,аніж ми чекали
Тільки тут є нюанс:
В різних країнах тупі по-різному чомусь впливають на хід чергових виборів і тільки в нас за останні 3 роки перемагають виключно тупі за допомогою тих самих тупих
https://censor.net/ru/blogs/3280517/situatsya_v_zsu
Нашу армію нищать щоденно.
Він розуміється на реформах ?
Заткнув би свою пащу, черговий клован..
А польша, чехия, эстония - лучшие примеры того, что реформы нужно делать!
МВД - силовики : а ГСЧС - должны быть ИНЖЕНЕРНЫМИ ВОЙСКАМИ , бо там подготовка часто инженерная нужна
Это в совке ГСЧС предназначались для разгона демонстраций и массовых беспорядков (например после футбольного матча)...а пожарный инспектор еще и выполнял роль осведомителя
И погранвойска в ведомстве МВД , и МИГРАЦИОННЫЕ службы в ведомстве МВД
И потому такой бардак везде .
На ЕВРОПЕЙСКИХ границах годами не могут построить нормальные КП , хотя денег ЕС выделила .
А то, что бардак в строительстве КПП на европейских границах Украины твориться, так у рюкзакова и спрашивайте .
Власть летает самолетами и не видит того позорища на границах- КОНСТРУКЦИИ уже ржавеют , дороги в ямах прямо на КПП, туалетов практически нет ( а если есть - то жуткие) - пересечение границы идёт очень медленно, компьютеризация слабая . Иностранцы считают Украину цыганской страной из-за этого безлада
буксировка - это немного другое
Оно считает что должность главы администрации президента, это уровень государственного секретаря, как в США!
Надеюсь, что США пошлют Зеленского, отменив его визит.
Возможно тогда до этого шута дойдет, что никто не будет иметь с его ущербным Ермаком!