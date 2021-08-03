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Новини
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Із системи МВС необхідно вивести частину структур, контраргументи цієї ініціативи обговорюватимуться під час подальших дискусій, - радник Єрмака

Із системи МВС необхідно вивести частину структур, контраргументи цієї ініціативи обговорюватимуться під час подальших дискусій, - радник Єрмака

В Україні планують розділити Міністерство внутрішніх справ. В Офісі Президента підтримують реформу МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Офіс Президента впевнений, що велика кількість органів у системі Міністерства внутрішніх справ ускладнює управління ними.

"Такою системою об'єктивно складно управляти навіть просто на людському рівні - виділяючи час на всі структури. Щоб їхній функціонал працював на сто відсотків і щоб не було буксирування реформ, цілком раціонально – переглянути внутрішній баланс у цій системі і вивести частину структур із системи МВС", – зазначив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Водночас він наголосив, що і цієї ініціативи є контраргументи, які будуть ще обговорюватися під час подальших дискусій. Підсумкові рішення з питання поділу МВС поки ще не ухвалені, зауважив Подоляк.

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Автор: 

МВС (3499) Офіс Президента (2020) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+12
структури реформують, щоб підкласти їх під повний контроль самодура зеленського
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03.08.2021 09:35
+10
Порадник секретутки багато на себе бере.
Він розуміється на реформах ?
Заткнув би свою пащу, черговий клован..
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03.08.2021 09:35
+8
Щире підтвердження наших 73%
Хтімо ми того,чи-ні, тупаків навкруги геть більше,аніж ми чекали
Тільки тут є нюанс:
В різних країнах тупі по-різному чомусь впливають на хід чергових виборів і тільки в нас за останні 3 роки перемагають виключно тупі за допомогою тих самих тупих
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03.08.2021 09:32
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Щире підтвердження наших 73%
Хтімо ми того,чи-ні, тупаків навкруги геть більше,аніж ми чекали
Тільки тут є нюанс:
В різних країнах тупі по-різному чомусь впливають на хід чергових виборів і тільки в нас за останні 3 роки перемагають виключно тупі за допомогою тих самих тупих
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03.08.2021 09:32 Відповісти
Хватит разрушать страну так называемым реформами, дайте структурам устояться.
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03.08.2021 09:35 Відповісти
структури реформують, щоб підкласти їх під повний контроль самодура зеленського
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03.08.2021 09:35 Відповісти
Да, если выведут с мвд нацгвардию, и передадут под личное управление клована, может он чуть реже будет сраться от страха - экономия на памперсах, однако
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03.08.2021 09:45 Відповісти
Читали Мирослава Гая - ситуація в ЗСУ ?
https://censor.net/ru/blogs/3280517/situatsya_v_zsu

Нашу армію нищать щоденно.
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03.08.2021 09:50 Відповісти
саме підпорядкуванню Нацгвардіїї зеленському вони й шукають виправдання, саме для цього й роблять подібні заяви - готують обґрунтування чергового зміцнення одноосібної влади зеленського.
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03.08.2021 09:51 Відповісти
Порадник секретутки багато на себе бере.
Він розуміється на реформах ?
Заткнув би свою пащу, черговий клован..
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03.08.2021 09:35 Відповісти
Я знаю только одного человека, который разбирается во всём.
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03.08.2021 09:48 Відповісти
Так, я теж такого зна. Igor L., 😁
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03.08.2021 10:01 Відповісти
1+1
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03.08.2021 10:05 Відповісти
=0 😁
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03.08.2021 10:56 Відповісти
Кто может Сказать , - Какая Реформа дала Результат улучшения жизни Граждан.???
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03.08.2021 09:37 Відповісти
А реформ в Украине не было, потому и улучшения не было. Реформы были в Румынии. Начались бурно с расстрела чаушеску.
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03.08.2021 09:49 Відповісти
Лучше спроси какую реформу довели до того уровня, до которого она задумывалось?!
А польша, чехия, эстония - лучшие примеры того, что реформы нужно делать!
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03.08.2021 10:12 Відповісти
Да ГСЧС В МВД точно нечего делать , в силу разной направленности
МВД - силовики : а ГСЧС - должны быть ИНЖЕНЕРНЫМИ ВОЙСКАМИ , бо там подготовка часто инженерная нужна
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03.08.2021 09:39 Відповісти
Так они давно выведены из системы....
Это в совке ГСЧС предназначались для разгона демонстраций и массовых беспорядков (например после футбольного матча)...а пожарный инспектор еще и выполнял роль осведомителя
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03.08.2021 09:43 Відповісти
В Украине ГСЧС в ведомстве МВД . Вы не в Украине живете ?

И погранвойска в ведомстве МВД , и МИГРАЦИОННЫЕ службы в ведомстве МВД
И потому такой бардак везде .
На ЕВРОПЕЙСКИХ границах годами не могут построить нормальные КП , хотя денег ЕС выделила .
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03.08.2021 09:49 Відповісти
Мадам, а вы сами откуда будете? Ибо "погранвойск" в Украине нет уже давно, а есть ДПСУ. И это, по западному образцу - один из правоохоронных органов.
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03.08.2021 10:01 Відповісти
Месье, я в этих войсках не служу и потому не обязана знать их правильное название
А то, что бардак в строительстве КПП на европейских границах Украины твориться, так у рюкзакова и спрашивайте .

Власть летает самолетами и не видит того позорища на границах- КОНСТРУКЦИИ уже ржавеют , дороги в ямах прямо на КПП, туалетов практически нет ( а если есть - то жуткие) - пересечение границы идёт очень медленно, компьютеризация слабая . Иностранцы считают Украину цыганской страной из-за этого безлада
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03.08.2021 10:08 Відповісти
И Вы всерьез полагаете, что зелёные приматы выведя ДПСУ из-под МВД и подчиня ее напрямую Кловану, радикально изменят положение вещей? Три раза ха-ха!
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03.08.2021 11:22 Відповісти
підтримуєте зміни від (неп. італ. діалект) радника головного канцеляриста чи констатуєте факт, що Рукзакян перетягнув на себе все що зміг і не зміг?
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03.08.2021 09:47 Відповісти
Перетягнув и не потянув 😀
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03.08.2021 09:50 Відповісти
ДПСУ - правоохоронный орган, а не под войск, одно из условий Европы по предоставлению безвиза. Хотелки Арсенборисыча тут не при чем
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03.08.2021 11:25 Відповісти
"пробуксовки"
буксировка - это немного другое
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03.08.2021 09:40 Відповісти
Пробуксовка
Из системы МВД необходимо вывести часть структур, чтобы не было буксировки реформ, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 2066
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03.08.2021 09:42 Відповісти
Буксировка
Из системы МВД необходимо вывести часть структур, чтобы не было буксировки реформ, - советник Ермака - Цензор.НЕТ 6860
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03.08.2021 09:44 Відповісти
Для пліснявих "спеціалістів"- какаяразніца? Лохи схавають.
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03.08.2021 10:44 Відповісти
Судя по последним событитям проблемы у нас не с МВД, а с СБУ.
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03.08.2021 09:40 Відповісти
Теперь и в МВД будут.
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03.08.2021 09:46 Відповісти
Та якби то тільки, риба загнила з голови.
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03.08.2021 09:47 Відповісти
Мішаня в нас всю політику держави визначає...
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03.08.2021 09:40 Відповісти
Ця реформа нагадує маніпуляції ослика ІА з хвостом, - входить і виходить, входить і виходить.
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03.08.2021 09:41 Відповісти
Обычно такие расчленения происходят, что бы что то рейдернуть или скрыть воровство. Надо срочно пересчитать вертолеты рюкзакова.
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03.08.2021 09:43 Відповісти
"провести аудит"
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03.08.2021 09:46 Відповісти
хотят забрать себе нацгвардию. Поможет ли? Очень сомневаюсь.
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03.08.2021 09:43 Відповісти
Как будто в МВД происходят реформы. Обычная кланово-племенная борьба. Побеждают выходцы из корлен израилевых.
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03.08.2021 09:46 Відповісти
Насколько я знаю, слово БУКСИРОВКА означает помощь в чем－то.....😃😃😃😃. А вот слова, ПРЕПЯТСТВИЕ, ТОРПЕДИРОВАНИЕ, САБОТАЖ соответствуют Торможению😃😃😃😃. Да－а, такого шпиЙона быстро раскусят в РФии😃😃😃😃Что делат？....Да, хотя бы, сперва научиться не нарушать КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ😃😃😃😃И о чем это я？.....😃😃😃
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03.08.2021 09:48 Відповісти
Вроде надо « пробуксовка» от « буксовать» ?
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03.08.2021 09:52 Відповісти
Ваш вариант － Лучший😃
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03.08.2021 09:57 Відповісти
А возможно лучше － замедление темпов....
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03.08.2021 09:59 Відповісти
Одни советники
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03.08.2021 09:54 Відповісти
Аваковское наследие бомбят,а патошным пасипакам не до вподобы.
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03.08.2021 09:59 Відповісти
Розділення МВС, це розділення однієї великої банди на маленькі. Який від цього сенс для українців? Хіба що між собою ворогувати будуть і знищувати одне одного.
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03.08.2021 10:04 Відповісти
В общем, за что зеленые инфузории не возьмутся - все превращается в УГ
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03.08.2021 10:05 Відповісти
Советник завхоза - важная должность в стране.
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03.08.2021 10:12 Відповісти
реформатори та їх реформи
Із системи МВС необхідно вивести частину структур, щоб не було буксирування реформ, - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 310
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03.08.2021 10:14 Відповісти
Із системи МВС необхідно вивести частину структур, щоб не було буксирування реформ, - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 5143
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03.08.2021 11:26 Відповісти
все равно будут перед законом абсолютно "все равны" как сейчас хоть еще реформируй-хоть форматируй
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03.08.2021 10:26 Відповісти
нацгвардію вже вивели під повне Зе підпорядкування, лишилось лише підписати зміни в закон. а він був прийнятий втихаря, відразу після відставки чорта авакова. зеля дуже сциться, і розуміє що лояльність армії то річ нереальна. але от біда в нгу багато тих хто пройшов майдан, війну і вони точно у випадку Зе наказу не підуть розганяти протестуючих
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03.08.2021 10:27 Відповісти
треба з ОПУ вивести усіх хитрозроблених хуцпатих потвор
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03.08.2021 10:27 Відповісти
Они « буксировку» от пробуксовки отличить не могут. Каких реформ можно ожидать от безграмотного ворья?
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03.08.2021 10:31 Відповісти
Радник завхоза.
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03.08.2021 10:31 Відповісти
ООоо, началось как и обещали))) ниче ниче, потом опять соедените
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03.08.2021 10:33 Відповісти
Понимать эзопов язык очередного советника надо правильно.Чтобы окончательно развалить государство ,клоунам мешают отдельные порядочные и патриотически настроенные в МВД. Надо от них избавится.
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03.08.2021 10:34 Відповісти
Ты имел ввиду чеботаря и геращенко?
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03.08.2021 10:45 Відповісти
Пока неясно, хто руководит пропутинским кублом ОП, похоже власть в Украине перебитает на себя фээсбэшник ермак, но непонятно, это происходит добровольно, либо по команде кремлевской банды
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03.08.2021 11:08 Відповісти
Позаштатна гівногнида партії Яника зараз активно просуває рятувальні тези для обісравшихся шефів
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03.08.2021 11:23 Відповісти
Эта падаль до сих пор не уймется!
Оно считает что должность главы администрации президента, это уровень государственного секретаря, как в США!
Надеюсь, что США пошлют Зеленского, отменив его визит.
Возможно тогда до этого шута дойдет, что никто не будет иметь с его ущербным Ермаком!
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03.08.2021 12:01 Відповісти
 
 