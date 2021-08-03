Жителі Бурині на Сумщині сьогодні пікетуватимуть Офіс Генпрокурора: заявляють, що "слуга народу" Гузенко через землю намагається змістити мера міста
Сьогодні, 3 серпня, об 11:00 розпочнеться пікет Офісу Генерального прокурора України. Представники Буринської ОТГ протестують у зв'язку зі спробами переглянути результати місцевих виборів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз організаторів акції представників Буринської ОТГ.
3 серпня 2021 року з 11:00 до 13:00 відбудеться пікет Офісу Генерального прокурора України.
Організатори зазначають, що акція протесту спрямована проти спроби захоплення влади в місті Буринь Конотопського району Сумської області.
"Через вісім місяців після перемоги Віктора Ладухи на місцевих виборах та складання ним присяги, опонент від "слуг народу", який програв вибори міського голови, подав позов до суду про скасування результатів виборів. Імовірним замовником громада вважає Максима Гузенка, народного депутата України від тих же "слуг народу", який нещодавно був викритий у незаконному використанні 1500 га земель Буринської територіальної громади. Завадив незаконним махінаціям із землею Віктор Ладуха. Захоплення влади у Буринській громаді намагаються здійснити за допомогою заступника прокурора Конотопського району Андрія Наталича та голови Буринської ТВК Ганни Наталич, які до того ж перебувають у родинних зв’язках та є подружжям", - заявили організатори.
"Подружжя Андрія та Ганни Наталичів днями здійснили спробу перевороту, прибрати міського голову Віктора Ладуху з посади, знявши його як керівника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Усі протиправні дії вчинялися шляхом тиску на посадових осіб", - акцентують організатори акції.
"Буринська громада вимагає негайної відставки прокурора Андрія Наталича та притягнення до відповідальності, відповідно до чинного законодавства України, усіх співучасників злочину", - розповіли організатори.
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Не встиг, бо на кокаїноінгаляції?
Є таке змагання, рахувати за добу злочини наркомана Зеленського і слуг Кремля по нищенню нашої держави. Як коти-мазохісти рахуємо шматки хвоста, який з пришвидшенням ріжуть московські холуї Неньці.
І так, Зе обіцяв на 1 срок іти... Ти хочеш сказати, що він не дотримається передвиборної обіцянки?
Тільки от так звані "жителі Бурині", це ніхто інші як проплачені люди самого ладухи. Які за його командою та за його кошти будуть пікетувати. Чумусь у новині не написано, що за правління ладухи, він формив на себе та свою сім'ю сотні гектарів земель громади, жодне з його підприємств не сплачує податки в бюджет громади.
Я не фанат зелених, але є рішення суду та його необхідно виконувати. А перешкоджання виконання рішення суду, це вже захоплення влади самим "головою".
А за кого голосовали в сумской области? Не за "слуг народа"?
Ну так получайте.
Офіс президента взяв на роботу Притулу, щоб мінусувати Кличка.
Політична кар'єра шоумена Сергія Притули обірвалась так само раптово, як і почалась.
Спочатку його посунули з політради «Голосу», а потім і вся партія накрилась шматочком туалетного паперу із заявою про вихід з лав політсили.
Тим не менше, Притула не схотів залишатись безпритульним. Тож довелося до когось притулятись.
А Офіс президента видався надійною опорою.
Угода стандартна: медійний Притула активно лиє бруд на Кличка в обмін на політичні перспективи. Які саме - буде зрозуміло вже зовсім скоро.
Але очевидно, що шоумен віднайшов своє політичне майбутнє у партії влади.
Схоже, на Банковій зовсім не готові визнати провал спецоперації проти Кличка, хоча більшість «гучних» справ розвалюються, а рейтинги довіри до мера столиці вперто не падають, навіть навпаки.
Принаймні, в ОП дійшли правильного висновку, що обширна ботоферма ніяких результатів не приносить.
Майбутнє Притули передбачуване: використають і…
Більше цікаво, що ще там вигадають на айкосних нарадах проти Кличка.
Іноді люди на межі відчаю вдаються до креативних варіантів.🤨
О.Голобуцький