Жителі Бурині на Сумщині сьогодні пікетуватимуть Офіс Генпрокурора: заявляють, що "слуга народу" Гузенко через землю намагається змістити мера міста

Сьогодні, 3 серпня, об 11:00 розпочнеться пікет Офісу Генерального прокурора України. Представники Буринської ОТГ протестують у зв'язку зі спробами переглянути результати місцевих виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз організаторів акції представників Буринської ОТГ.

3 серпня 2021 року з 11:00 до 13:00 відбудеться пікет Офісу Генерального прокурора України.

Організатори зазначають, що акція протесту спрямована проти спроби захоплення влади в місті Буринь Конотопського району Сумської області.

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"Через вісім місяців після перемоги Віктора Ладухи на місцевих виборах та складання ним присяги, опонент від "слуг народу", який програв вибори міського голови, подав позов до суду про скасування результатів виборів. Імовірним замовником громада вважає Максима Гузенка, народного депутата України від тих же "слуг народу", який нещодавно був викритий у незаконному використанні 1500 га земель Буринської територіальної громади. Завадив незаконним махінаціям із землею Віктор Ладуха. Захоплення влади у Буринській громаді намагаються здійснити за допомогою заступника прокурора Конотопського району Андрія Наталича та голови Буринської ТВК Ганни Наталич, які до того ж перебувають у родинних зв’язках та є подружжям", - заявили організатори.

"Подружжя Андрія та Ганни Наталичів днями здійснили спробу перевороту, прибрати міського голову Віктора Ладуху з посади, знявши його як керівника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Усі протиправні дії вчинялися шляхом тиску на посадових осіб", - акцентують організатори акції.

"Буринська громада вимагає негайної відставки прокурора Андрія Наталича та притягнення до відповідальності, відповідно до чинного законодавства України, усіх співучасників злочину", - розповіли організатори.