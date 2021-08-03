УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7189 відвідувачів онлайн
Новини
2 848 28

Жителі Бурині на Сумщині сьогодні пікетуватимуть Офіс Генпрокурора: заявляють, що "слуга народу" Гузенко через землю намагається змістити мера міста

Жителі Бурині на Сумщині сьогодні пікетуватимуть Офіс Генпрокурора: заявляють, що

Сьогодні, 3 серпня, об 11:00 розпочнеться пікет Офісу Генерального прокурора України. Представники Буринської ОТГ протестують у зв'язку зі спробами переглянути результати місцевих виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз організаторів акції представників Буринської ОТГ.

3 серпня 2021 року з 11:00 до 13:00 відбудеться пікет Офісу Генерального прокурора України.

Організатори зазначають, що акція протесту спрямована проти спроби захоплення влади в місті Буринь Конотопського району Сумської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після виборів в 2020 році співпраця з місцевою владою дуже змінилася, - заступник голови ОП Тимошенко

"Через вісім місяців після перемоги Віктора Ладухи на місцевих виборах та складання ним присяги, опонент від "слуг народу", який програв вибори міського голови, подав позов до суду про скасування результатів виборів. Імовірним замовником громада вважає Максима Гузенка, народного депутата України від тих же "слуг народу", який нещодавно був викритий у незаконному використанні 1500 га земель Буринської територіальної громади. Завадив незаконним махінаціям із землею Віктор Ладуха. Захоплення влади у Буринській громаді намагаються здійснити за допомогою заступника прокурора Конотопського району Андрія Наталича та голови Буринської ТВК Ганни Наталич, які до того ж перебувають у родинних зв’язках та є подружжям", - заявили організатори.

"Подружжя Андрія та Ганни Наталичів днями здійснили спробу перевороту, прибрати міського голову Віктора Ладуху з посади, знявши його як керівника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Усі протиправні дії вчинялися шляхом тиску на посадових осіб", - акцентують організатори акції.

"Буринська громада вимагає негайної відставки прокурора Андрія Наталича та притягнення до відповідальності, відповідно до чинного законодавства України, усіх співучасників злочину", - розповіли організатори.

Автор: 

земля (1670) місцеві вибори (1366) пікет (322) протест (2397) Сумська область (3550) Слуга народу (2810) Гузенко Максим (5) Офіс Генпрокурора (3239)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Не сместить, а смести, как это должен делать настоящий смєтун!!!
Жители Бурыни на Сумщине сегодня будут пикетировать Офис Генпрокурора: заявляют, что "слуга народа" Гузенко из-за земли пытается сместить мэра города - Цензор.НЕТ 5120
показати весь коментар
03.08.2021 09:41
+3
Причем сейчас уже такая тотальная нехватка зеботов, что Подоляк уже в ДНР их начал собирать.
показати весь коментар
03.08.2021 10:16
+2
Ой , а хто ж це зробив таке - РАЗОМ ? .
показати весь коментар
03.08.2021 09:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не сместить, а смести, как это должен делать настоящий смєтун!!!
Жители Бурыни на Сумщине сегодня будут пикетировать Офис Генпрокурора: заявляют, что "слуга народа" Гузенко из-за земли пытается сместить мэра города - Цензор.НЕТ 5120
показати весь коментар
03.08.2021 09:41 Відповісти
Добранку! Ну, що, яку чергову шкоду зробив Вава Україні?
Не встиг, бо на кокаїноінгаляції?
Є таке змагання, рахувати за добу злочини наркомана Зеленського і слуг Кремля по нищенню нашої держави. Як коти-мазохісти рахуємо шматки хвоста, який з пришвидшенням ріжуть московські холуї Неньці.
показати весь коментар
03.08.2021 09:44 Відповісти
Це все одно буде більше, ніж на будь-якому мітингу за Зе)) Бо він навіть 8 людей на акції ніколи не збирав!
показати весь коментар
03.08.2021 10:03 Відповісти
Показати народну підтримку...
показати весь коментар
03.08.2021 10:15 Відповісти
Т.е. его можно вздернуть на любом столбе и никто из вас слова в его поддержку не выйдет сказать?
показати весь коментар
03.08.2021 10:15 Відповісти
Нагадаю, що ЗСУ не підтримує Зе...
показати весь коментар
03.08.2021 10:20 Відповісти
А причому тут свєргаєтє? У нього немає підтримки у ключової сили, яка користується величезною підтримкою народу!

І так, Зе обіцяв на 1 срок іти... Ти хочеш сказати, що він не дотримається передвиборної обіцянки?
показати весь коментар
03.08.2021 10:27 Відповісти
так що, Бубачка не виноват бо своїх Зе!Бень збирав по інтернету?
показати весь коментар
03.08.2021 10:04 Відповісти
при вимові ШЬІКАлад, ти зобов'язаний бути залитий блювотою. Тренуйся та нех.й шастать!
показати весь коментар
03.08.2021 10:26 Відповісти
Причем сейчас уже такая тотальная нехватка зеботов, что Подоляк уже в ДНР их начал собирать.
показати весь коментар
03.08.2021 10:16 Відповісти
Как у нашего колодца два г@вна сошлись бороться, неясно лишь одно - кто большее г@вно!
показати весь коментар
03.08.2021 09:55 Відповісти
Ой , а хто ж це зробив таке - РАЗОМ ? .
показати весь коментар
03.08.2021 09:59 Відповісти
Історія про любовні утіхи жаби та гадюки. Лицар світла Ладуха, який є найбільшим латифундистом Бурині, невідомо як зареєстрований мером, постійний генератор скандалів у земельній та владній сфері Буринського району, буде боротися проти аналогічного лицаря світла, але обласного рівня
показати весь коментар
03.08.2021 09:59 Відповісти
Дуже цікава новина.
Тільки от так звані "жителі Бурині", це ніхто інші як проплачені люди самого ладухи. Які за його командою та за його кошти будуть пікетувати. Чумусь у новині не написано, що за правління ладухи, він формив на себе та свою сім'ю сотні гектарів земель громади, жодне з його підприємств не сплачує податки в бюджет громади.
Я не фанат зелених, але є рішення суду та його необхідно виконувати. А перешкоджання виконання рішення суду, це вже захоплення влади самим "головою".
показати весь коментар
03.08.2021 10:08 Відповісти
Не может быть!!!

А за кого голосовали в сумской области? Не за "слуг народа"?

Ну так получайте.
показати весь коментар
03.08.2021 10:13 Відповісти
Какие молодцы, что дороги как быки конченные не перекрывают!
показати весь коментар
03.08.2021 10:23 Відповісти
Цей "патріот" вирішив остаточно зганьбитися... Клоун - до клоунів, бидло - до бидла.
Офіс президента взяв на роботу Притулу, щоб мінусувати Кличка.
Політична кар'єра шоумена Сергія Притули обірвалась так само раптово, як і почалась.
Спочатку його посунули з політради «Голосу», а потім і вся партія накрилась шматочком туалетного паперу із заявою про вихід з лав політсили.
Тим не менше, Притула не схотів залишатись безпритульним. Тож довелося до когось притулятись.
А Офіс президента видався надійною опорою.
Угода стандартна: медійний Притула активно лиє бруд на Кличка в обмін на політичні перспективи. Які саме - буде зрозуміло вже зовсім скоро.
Але очевидно, що шоумен віднайшов своє політичне майбутнє у партії влади.
Схоже, на Банковій зовсім не готові визнати провал спецоперації проти Кличка, хоча більшість «гучних» справ розвалюються, а рейтинги довіри до мера столиці вперто не падають, навіть навпаки.
Принаймні, в ОП дійшли правильного висновку, що обширна ботоферма ніяких результатів не приносить.
Майбутнє Притули передбачуване: використають і…
Більше цікаво, що ще там вигадають на айкосних нарадах проти Кличка.
Іноді люди на межі відчаю вдаються до креативних варіантів.🤨
О.Голобуцький
показати весь коментар
03.08.2021 10:24 Відповісти
давайте лошари бздюкайте
показати весь коментар
03.08.2021 10:49 Відповісти
Так, Василь Гузенко- видатний рейдер. І синочок Максим від тата не відстає. Дгостойний члєн Слуґ народа.
показати весь коментар
03.08.2021 11:21 Відповісти
Коли була агітація за ;Слуґ народа; я задав пару питань Максіку Гузенко, після чого він дав драпака повторюючи як папуга тираду про Порошенка та підісланих порохоботів.
показати весь коментар
03.08.2021 11:24 Відповісти
 
 