До всіх міністрів є питання, але підстави для відставки всього уряду немає, - "слуга народу" Гетманцев

У Кабінеті Міністрів України можливі певні кадрові ротації, але передумови для відставки всього уряду на сьогодні відсутні.

Про це заявив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"По-перше, я не бачу жодних підстав для відставки уряду в цілому. Можливо, якісь ротації й будуть. Але для того щоб вони були, ми повинні переконатися в тому, що немає іншого рішення щодо виправлення тих чи інших помилок у діяльності міністрів. Дійсно, у нас є питання щодо діяльності того чи іншого міністра, до кожного міністра є якісь питання. Але ми намагаємося виправляти (недоліки. – Ред.) в ході роботи над помилками й коригувати їхню діяльність безпосередньо під час цієї роботи", - наголосив парламентар.

Зазначимо, напередодні "слуга народу" Олександр Качура у ЗМІ говорив, що в депутатів є претензії до трьох міністрів, зокрема й до Малюськи. Він упевнений, що у вересні будуть кадрові перестановки в уряді.

Крім того, активно обговорюють можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана. Нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук вже заявила, що готова очолити відомство. Підігріває цю тему і нещодавнє звільнення трьох заступників Тарана.

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