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До всіх міністрів є питання, але підстави для відставки всього уряду немає, - "слуга народу" Гетманцев

До всіх міністрів є питання, але підстави для відставки всього уряду немає, -

У Кабінеті Міністрів України можливі певні кадрові ротації, але передумови для відставки всього уряду на сьогодні відсутні.

Про це заявив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"По-перше, я не бачу жодних підстав для відставки уряду в цілому. Можливо, якісь ротації й будуть. Але для того щоб вони були, ми повинні переконатися в тому, що немає іншого рішення щодо виправлення тих чи інших помилок у діяльності міністрів. Дійсно, у нас є питання щодо діяльності того чи іншого міністра, до кожного міністра є якісь питання. Але ми намагаємося виправляти (недоліки. – Ред.) в ході роботи над помилками й коригувати їхню діяльність безпосередньо під час цієї роботи", - наголосив парламентар.

Зазначимо, напередодні "слуга народу" Олександр Качура у ЗМІ говорив, що в депутатів є претензії до трьох міністрів, зокрема й до Малюськи. Він упевнений, що у вересні будуть кадрові перестановки в уряді.

Крім того, активно обговорюють можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана. Нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук вже заявила, що готова очолити відомство. Підігріває цю тему і нещодавнє звільнення трьох заступників Тарана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання відставки Тарана не стоїть, - "слуга народу" Верещук

Автор: 

Кабмін (14065) відставка (1459) Гетманцев Данило (872)


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Топ коментарі
+6
На раскаленный лом их сажать надо за то, что они с Украиной за 2 года сделали.
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03.08.2021 10:09
+5
Интересно, ДАнила Гетманцев недавно завещал, что зебилы должны амнистировать свой капитал. Много ли их отнесло деньги в банк и заплатило за это 5 % на нужды зеленой команды и личного офшера зеленой мрази?
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03.08.2021 09:48
+5
Меня удивляет лишь одно - что это кого-то удивляет. Еще до выборов 19-го года было понятно, кто их двигает во власть и зачем. Естественно, двигались, как раньше говорили, "идейно близкие", а сейчас говорят "духовноскрепные"...
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03.08.2021 10:00
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Каждый раз, когда они начинают хвалить министров, через месяц-два они летят с должности. А тут за весь кабмин вдруг заговорили
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03.08.2021 09:45 Відповісти
Гетьманцев тварина.Назвав людей, які зібралися під радою фашистами. Каже,законопроект Бужанського не вартий цього фашизму.При цьому на його думку в останні роки у нас в країні панував фашизм.Десь я вже таке чув.Нібито у сергацкової та ху#ла.Відео для пам'яті, щоб нічого не забути

https://www.youtube.com/watch?v=2KoEGYNJ44s
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03.08.2021 09:57 Відповісти
Меня удивляет лишь одно - что это кого-то удивляет. Еще до выборов 19-го года было понятно, кто их двигает во власть и зачем. Естественно, двигались, как раньше говорили, "идейно близкие", а сейчас говорят "духовноскрепные"...
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03.08.2021 10:00 Відповісти
Интересно, ДАнила Гетманцев недавно завещал, что зебилы должны амнистировать свой капитал. Много ли их отнесло деньги в банк и заплатило за это 5 % на нужды зеленой команды и личного офшера зеленой мрази?
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03.08.2021 09:48 Відповісти
Зато поржем!

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку за Зеленського на 1 серпня 2021 р. впали нижче 10 мільярдів гривень. Для порівняння: за Порошенка на 01.08.2019 на ЄКР було 48,96 млрд. грн., на 01.08.2017 - 44,07 млрд.
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03.08.2021 09:53 Відповісти
Даниил Гетманцев имеет корпоративные права и является одним из соучредителей ООО "М.С.Л." - оператора государственных лотерей на діяльність якого у 2015-2017 роках були накладені санкції Президентом України за рішенням РНБО. Службою Безпеки України було зареєстроване кримінальне провадження та проводилося досудове розслідування щодо можливої причетності "М.С.Л." до фінансування тероризму. Сам Данило Олександрович Гетманцев можна сказати зізнався, що лотерейний оператор протягом довгих років працював в "тіні". "Частково, можливо, в тіні, частково із застосуванням різних схем, які раніше розробляли для нього юристи, варто зауважити абсолютно легальних схем.
Данило Гетманцев був помічником на громадських засадах у трьох скликаннях у колишнього нардепа-регіонала Володимира Сівковича.
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03.08.2021 11:32 Відповісти
Цікаво, коли почнеться акція журналюг з красивими футболочками під оп? Хто замовив Віталія ЩШишова, злочинна влада вбила. Чи паразитувати на горі можна було лише при ПП, а тепер слабо, правдолюби? Варто пошукати стерненка, притулу, серьожок, нацжон, активістів пофігістів, де всі?
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03.08.2021 09:48 Відповісти
Осмілююся запитати, а програма дій цього Кабміну затверджена?
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03.08.2021 09:50 Відповісти
В нас і програми розвитку немає. Стратегії немає.
А може є таємна. Довалити армію і здатись фуйлуші.
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03.08.2021 09:53 Відповісти
КАКАЯРАЗНIЦА!
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03.08.2021 11:17 Відповісти
Чому немає ? Бо ЗЕ не погодився ?
Кловани скінчились, тому у крісла сядуть відверті риги, які нині ховаються в тіні клованів.
Цей парламентар навіть не знає, що в нас не президент головний у країні, а парламент. Ідіот...
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03.08.2021 09:52 Відповісти
Єму проста мєшают! У випадку шухеру, він на 200% буде "косити" під дурачка. Але бабло гребти - він не дурень!
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03.08.2021 09:59 Відповісти
Улюблена всім народом тактика.
Зеля у всіх своїх невдачах буде косити на дурачка. А зебіли у виправдання скажуть - нас, нещасних діток, обдурили ....ми думали Зе діамант, а воно лайно...
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03.08.2021 10:11 Відповісти
Тут треба додати, що на своїх помилках вони не навчаться. Побіжать голосувати за інший "діамант"
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03.08.2021 10:12 Відповісти
Фигасе.
Все подчистую просрано,
экономика в коме,
при бездействии правительства от ковида умерли десятки тысяч граждан,
коррупция от министра до дворника,
саботаж оборонки,
разворовывание бюджетных поступлений...

Никаких оснований для отставки правительства. Все отлично. Только пара вопросов есть насчет того, какие каблуки носить.
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03.08.2021 09:55 Відповісти
Главное, что у Гетманцева нет вопросов к своей маман, на которую переписал бОльшую часть наворованного !
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03.08.2021 09:59 Відповісти
Ко всем министрам есть вопросы, но основания для отставки всего правительства нет./ Чтобы да так нет - говорит чИлавек, которые прятал доходы "95 квартала" и лично Зеленскавага, от налогов, в том числе, через ФОПовскую схему..Напомню, Даня Гетманцев был директором аудиторской фирмы, которая вела дела всех фирм и фопов "95 квартала" и лично семьи Зеленскавага..https://censor.net/ru/comments/locate/3239184/0192148f-cd24-73db-ba56-a3643f8c6d35
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03.08.2021 10:01 Відповісти
Аудитор, постоянно незаконно уклоняющийся от налогов?
На Гетьманцеве ж до 2019 года клеймо негде поставить было. Начиная от кидалова по ЗП сотрудников его фирмы и невыплат партнерам до тупого сокрытия доходов.

Лепота...
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03.08.2021 10:07 Відповісти
А у меня вопрос к "мовному омбудсмену".
Т.е. к Элине Свитолиной вы с уважением не относитесь?
Это то, о чём я здесь уже много раз писал.
Это - "мовный" рогулизм.
До всіх міністрів є питання, але підстави для відставки всього уряду немає, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6418
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03.08.2021 10:03 Відповісти
Рагуль тебе лыбу по утрам с зеркала тянет, свинособака дырявая
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03.08.2021 10:51 Відповісти
Вас усіх тре саджати на лаву підсудних...
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03.08.2021 10:07 Відповісти
На раскаленный лом их сажать надо за то, что они с Украиной за 2 года сделали.
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03.08.2021 10:09 Відповісти
Вашому шапіто тільки буцегарня рідний дом і рівень
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03.08.2021 10:10 Відповісти
Зрозуміло, кожен із міністрів - гі*нюк, але разом Кабінет Міністрів гі*нюків - файний, файний і зелений. А хіба зелений уряд може бути поганий?
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03.08.2021 10:12 Відповісти
За ковид бабло в сумме 66 ярдов вас давно пора в утиль чуваки Аваков вам показал пример...,па пенсию чуваки 73 % лохов вас поймут...
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03.08.2021 10:12 Відповісти
Зеля стал миллиардром за год...Билл Гейтс упороно шел к цели в миллиард 8 лет...Зеля чемпион мира по борьбе с Короной РАБссиянской империи...
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03.08.2021 10:19 Відповісти
До всіх міністрів є питання, але підстави для відставки всього уряду немає, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1265
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03.08.2021 10:19 Відповісти
Гетьманцев кусок говна
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03.08.2021 10:36 Відповісти
Когда в конвертах не хилая доплата идёт в баксах, то ни чего ломать не следует! Только хатынкы за рубежом скупать надо! Потом, где зЕбилам жить???
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03.08.2021 10:46 Відповісти
До всіх міністрів є питання, але підстави для відставки всього уряду немає, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5791
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03.08.2021 10:51 Відповісти
Наразі маємо при владі кривляння повністю зсучених ЗЕбільних виродків, яким на все насрати і які нікому нічого не винні. Біда в тому, що більшіст ще до цього часу займається лишень тим, що обговорює це мавп'яче кривляння, і більш ні на що не здатна.
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03.08.2021 10:53 Відповісти
Весь уряд разом з клоЗЕтом вартий розстрілу: за два роки жодної соц.програми, жодного акту та закону на користь народу! Все, що приймається лише для задоволення власних потреб.
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03.08.2021 10:58 Відповісти
Умийтеся! образ Божий
Багном не скверніте.
Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі
На те тілько, щоб панувать...
Бо невчене око
Загляне їм в саму душу
Глибоко! глибоко!
Дознаються небожата,
Чия на вас шкура,
Та й засядуть, і премудрих
Немудрі одурять!
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,....
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03.08.2021 11:01 Відповісти
Гетманцев, речь идет не об отставке а расстреле всего правительства включая и клоуна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.08.2021 11:53 Відповісти
По отдельности - каждый отстой, но вместе - такой милый коллективчик.
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03.08.2021 13:20 Відповісти
 
 