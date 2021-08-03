До всіх міністрів є питання, але підстави для відставки всього уряду немає, - "слуга народу" Гетманцев
У Кабінеті Міністрів України можливі певні кадрові ротації, але передумови для відставки всього уряду на сьогодні відсутні.
Про це заявив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"По-перше, я не бачу жодних підстав для відставки уряду в цілому. Можливо, якісь ротації й будуть. Але для того щоб вони були, ми повинні переконатися в тому, що немає іншого рішення щодо виправлення тих чи інших помилок у діяльності міністрів. Дійсно, у нас є питання щодо діяльності того чи іншого міністра, до кожного міністра є якісь питання. Але ми намагаємося виправляти (недоліки. – Ред.) в ході роботи над помилками й коригувати їхню діяльність безпосередньо під час цієї роботи", - наголосив парламентар.
Зазначимо, напередодні "слуга народу" Олександр Качура у ЗМІ говорив, що в депутатів є претензії до трьох міністрів, зокрема й до Малюськи. Він упевнений, що у вересні будуть кадрові перестановки в уряді.
Крім того, активно обговорюють можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана. Нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук вже заявила, що готова очолити відомство. Підігріває цю тему і нещодавнє звільнення трьох заступників Тарана.
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Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку за Зеленського на 1 серпня 2021 р. впали нижче 10 мільярдів гривень. Для порівняння: за Порошенка на 01.08.2019 на ЄКР було 48,96 млрд. грн., на 01.08.2017 - 44,07 млрд.
Данило Гетманцев був помічником на громадських засадах у трьох скликаннях у колишнього нардепа-регіонала Володимира Сівковича.
А може є таємна. Довалити армію і здатись фуйлуші.
Кловани скінчились, тому у крісла сядуть відверті риги, які нині ховаються в тіні клованів.
Цей парламентар навіть не знає, що в нас не президент головний у країні, а парламент. Ідіот...
Зеля у всіх своїх невдачах буде косити на дурачка. А зебіли у виправдання скажуть - нас, нещасних діток, обдурили ....ми думали Зе діамант, а воно лайно...
Все подчистую просрано,
экономика в коме,
при бездействии правительства от ковида умерли десятки тысяч граждан,
коррупция от министра до дворника,
саботаж оборонки,
разворовывание бюджетных поступлений...
Никаких оснований для отставки правительства. Все отлично. Только пара вопросов есть насчет того, какие каблуки носить.
На Гетьманцеве ж до 2019 года клеймо негде поставить было. Начиная от кидалова по ЗП сотрудников его фирмы и невыплат партнерам до тупого сокрытия доходов.
Лепота...
Т.е. к Элине Свитолиной вы с уважением не относитесь?
Это то, о чём я здесь уже много раз писал.
Это - "мовный" рогулизм.
Багном не скверніте.
Не дуріте дітей ваших,
Що вони на світі
На те тілько, щоб панувать...
Бо невчене око
Загляне їм в саму душу
Глибоко! глибоко!
Дознаються небожата,
Чия на вас шкура,
Та й засядуть, і премудрих
Немудрі одурять!
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя.
А то залізете на небо:
«І ми не ми, і я не я,....