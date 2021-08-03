Епідзонування України: вже у восьми регіонах низка показників не відповідає "зеленій" зоні. На Тернопільщині зростання госпіталізації становить 136%, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 2 серпня в Києві перевищено рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення у столиці цей показник становить 80 осіб на 100 тис. жителів.

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У Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник у Закарпатській області становить 103,2% (норма не більш як 50%), Рівненській - 92,3%, Тернопільській - 136,4%, Хмельницькій - 59,3%, Черкаській - 55,6%

На Донеччині та Луганщині зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - 4,1% і 4,4% відповідно (норма для "зеленої" зони менше 4%).

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак щоб область потрапила до "червоної" зони карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників.