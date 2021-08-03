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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: вже у восьми регіонах низка показників не відповідає "зеленій" зоні. На Тернопільщині зростання госпіталізації становить 136%, - МОЗ

Епідзонування України: вже у восьми регіонах низка показників не відповідає

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 2 серпня в Києві перевищено рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення у столиці цей показник становить 80 осіб на 100 тис. жителів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 125 161 особу, загалом - 3 669 513, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник у Закарпатській області становить 103,2% (норма не більш як 50%), Рівненській - 92,3%, Тернопільській - 136,4%, Хмельницькій - 59,3%, Черкаській - 55,6%

На Донеччині та Луганщині зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - 4,1% і 4,4% відповідно (норма для "зеленої" зони менше 4%).

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак щоб область потрапила до "червоної" зони карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників.

Епідзонування України: вже у восьми регіонах низка показників не відповідає зеленій зоні. На Тернопільщині зростання госпіталізації становить 136%, - МОЗ 01

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
И ещё умрёт. Некоторые - от шмурдяка со шприца.
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03.08.2021 10:25
+2
Понеслось, к сентябрю такой локдаун с вакцинацией нарисуют, аж страшно представить. Ща голливуд еще роликов про новый штамм снимет и будет картина маслом. Третью вакцину делать всем срочно, а потом каждые полгода-год. Германия уже сошла с ума и хотят третью всем колоть.
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03.08.2021 10:11
+2
О! А вот и владельцы похорнного бизнеса подтянулись - защищают свой рынок
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03.08.2021 10:16
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Понеслось, к сентябрю такой локдаун с вакцинацией нарисуют, аж страшно представить. Ща голливуд еще роликов про новый штамм снимет и будет картина маслом. Третью вакцину делать всем срочно, а потом каждые полгода-год. Германия уже сошла с ума и хотят третью всем колоть.
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03.08.2021 10:11 Відповісти
О! А вот и владельцы похорнного бизнеса подтянулись - защищают свой рынок
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03.08.2021 10:16 Відповісти
Потрібно вводити локальний карантин в населених пунктах де багато заражень! Не можна повторювати помилки 2020 року! Ми маємо вчитись на власних помилках! Радомишль, де була перша хвора на коронавірус, був ізольований санітарними постами, нікого не випускали в кого була висока температура і вдалось локалізувати проблему, розповсюдження коронавірусу не відбулось! Але потім влада не змогла так само діяти в інших випадках, бо немає влади в інших населених пунктах і ситуація вийшла з під контролю!
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03.08.2021 13:31 Відповісти
На території населених пунктів де розташовані коронавірусні лікарні потрібно організовувати зону біологічної ізоляції, тепер вже по-справжньому, сітка рабиця, ворота, пропускний режим, лікарі та медперсонал не мають покидати межі лікарні. Досить вже гратись зі смертельною хворобою!
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03.08.2021 13:33 Відповісти
Главное верить в 😇, много 🙏 и причащаться с одной 🥄. И никакой 👑🦠 не возьмет 👍.
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03.08.2021 10:13 Відповісти
Это ты, как дважды переболевший, других учишь, гибсокартон?
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03.08.2021 10:15 Відповісти
одиножды . И вообще, ты крестный ход видел? Хоть кто-то там заболел? Отож
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03.08.2021 10:18 Відповісти
Т.е. корону у тебя вылечили, а голову ещё нет?
Ну, лечись, крэйда.
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03.08.2021 10:20 Відповісти
👌.
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03.08.2021 10:22 Відповісти
Дурилка картонная.
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03.08.2021 10:17 Відповісти
Начался сбор яблок.
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03.08.2021 10:13 Відповісти
Епідзонування України: вже у восьми регіонах низка показників не відповідає "зеленій" зоні. На Тернопільщині зростання госпіталізації становить 136%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8495
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03.08.2021 10:18 Відповісти
От КОВИДа в Украине умерло 53 тысячи человек. Уже.
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03.08.2021 10:22 Відповісти
И ещё умрёт. Некоторые - от шмурдяка со шприца.
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03.08.2021 10:25 Відповісти
Расслабься. У нас ваш скотомицин спутник-вектор не применяется.
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03.08.2021 10:27 Відповісти
Рекомендую уколоть все вакцины каждой страны производителя, и колоть каждый месяц новую разработку...иначе умрешь от короны....
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03.08.2021 10:48 Відповісти
Советы кацапов меня не интересуют.
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03.08.2021 10:50 Відповісти
так ты и есть кацап...
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03.08.2021 10:55 Відповісти
И тут ты попал пальцем в просак, лапоть
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03.08.2021 10:56 Відповісти
О чистые оскорбления, никакой логики...кацап он и есть кацап...ведь у кацапов нету мозгов, а только вложенное из зомбоящика вместо серого вещества...
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03.08.2021 10:58 Відповісти
Из тебя стрелочник, лапоть, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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03.08.2021 10:59 Відповісти
И по каждому из 53000 есть анамнез, некролог и заключение патологоанатома ?
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03.08.2021 10:28 Відповісти
Да.
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03.08.2021 10:29 Відповісти
а где можно почитать? ссылка есть на онлайн архивы?
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03.08.2021 10:35 Відповісти
Все документы, как ты верно заметил, в архивах. Составляешь запрос в архивы, получаешь документы и читаешь. Всё просто. Или обращаешься к официальной статистике. В любом случае, всё можешь проверить сам.
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03.08.2021 10:37 Відповісти
Хорошо, есть документ с минимальной базовой инфой умерших конкретно от короны: ФИО, год.рождения? Иначе как я буду составлять запрос в архив по 53000 случаев не зная базовой информации шо бы проверить?
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03.08.2021 10:39 Відповісти
Есть полная и развёрнутая документация на этот счет. Выше я написал, где ты сможешь ее найти.
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03.08.2021 10:41 Відповісти
делать мне больше нехрен, да и гиблое это дело. И ПРОВЕРИТЬ ЭТО НИКАК. Остается только верить телевизору, статистике от зебилов или "бабушка на лавочьке сказала"
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03.08.2021 10:42 Відповісти
Проверить это КАК, но ты ленишься. Так чего тогда хочешь от других?
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03.08.2021 10:44 Відповісти
проверь за меня плиз, шоб я не напрягался
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03.08.2021 10:46 Відповісти
У нищих слуг нет.
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03.08.2021 10:49 Відповісти
Это бодяга на долгие годы. Израиль вон по 3-ему разу собирается вакцинироваться + детей. А с нового года за вакцину установят бешенную цену. И будем мы как нарики последнее отдавать, лишь бы уколоться
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03.08.2021 10:48 Відповісти
А чому не 146% ?
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03.08.2021 10:49 Відповісти
Помолимось за здоровля російського патріархату в Україні
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03.08.2021 11:45 Відповісти
 
 