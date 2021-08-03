Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс. Підозрюємо, що це справа рук КДБ Білорусі, - оточення загиблого Шишова

Глава Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов не міг вчинити самогубство, його смерть - справа рук режиму Лукашенка.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив його товариш Юрій, передає Цензор.НЕТ.

"Нас співробітники спецслужби України в приватних розмовах попереджали про те, що агентура КДБ в Україні існує і вона збільшується, зокрема за рахунок потоку біженців. Усіх біженців неможливо контролювати. І Віталій займався верифікацією цих людей. Він був нашою контррозвідкою. ...Так, він знає, що за нами полюють. З огляду на ті обставини, за яких було знайдено тіло, бо співробітники поліції в приватній розмові сказали, що в нього зламаний ніс. Я підозрюю, що це спецслужби КДБ або служби спеціальних операцій, які працюють на режим Олександра Лукашенка", - розповів Юрій.

За його словами, у Шишова були погані передчуття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

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