Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс. Підозрюємо, що це справа рук КДБ Білорусі, - оточення загиблого Шишова
Глава Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов не міг вчинити самогубство, його смерть - справа рук режиму Лукашенка.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив його товариш Юрій, передає Цензор.НЕТ.
"Нас співробітники спецслужби України в приватних розмовах попереджали про те, що агентура КДБ в Україні існує і вона збільшується, зокрема за рахунок потоку біженців. Усіх біженців неможливо контролювати. І Віталій займався верифікацією цих людей. Він був нашою контррозвідкою. ...Так, він знає, що за нами полюють. З огляду на ті обставини, за яких було знайдено тіло, бо співробітники поліції в приватній розмові сказали, що в нього зламаний ніс. Я підозрюю, що це спецслужби КДБ або служби спеціальних операцій, які працюють на режим Олександра Лукашенка", - розповів Юрій.
За його словами, у Шишова були погані передчуття.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
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Он сказал, что повешенного нашли избитым, с следами избиения на лице и всему телу.
Ещё, он сказал, что СБУ Украины предупреждала о том, что лукашенко засылает спецгруппы "силовиков" для физического уничтожения активных мигрантов из Беларуси, просили нигде не находиться по-одному.
Зеленський протягнув руку допомоги вбивці білоруського народу. Все вірно - подібне тягнеться до подібного.
Лукашенко і Зеленський-приятелюють,діляться державними таємницями,крадуть людей-що тут дивного? 73% довбойобів бажали такого становища в Україні!
Лукашенко викрадає громадян Білорусі з України
Але Лукашенко йшов до цього 25 років, а ваш недофюрер 2
детсад блин.
(прикладывается к кусочку *ленина и к портрету Сралина, накатывает задидов и прадидов - Наполеона победили и до Стамбула дошли, просто не захотели потом всех кормить )
я же больному..... ах ну да, то же что к унитазу - повторю - Путин до этих деятелей имеет такое же отношение как ты к здравой психике. копирует отдельные детали - это типо бы ты подражал речи Наполеона - в результате = болван в колпаке, машущий веткой агруса, сидя на пеньке. - ну да, с виду просто Наполеониссимус
Ну і бажано прізвища вбивць Шеремета такожд - справжніх, а не тих, кому це шиють! До речі, справу Шеремета мала б розслідувати СБУ, а не МВС!
Відволіче увагу від трешу з Чаусом.
Всі ЗМІ будуть забиті новинами про вбивство білоруського опозиціонера.
Чи вішали вже мертвого, як в свій час радянське кгб композитора Івасюка???
лицемерно ясчетаэ, не? так и тут - все скорбят, ну, не все, но может не всем оно надо - писать как они скорбят, а потом напрочь забыть шо написали то.
у меня дед вроде до 86-ти лет дожил. а вы? а скока там Дж Карлин дотянул то.....
Роки діяльності 1956-2008
Він "ловить" чауса.
КГБ белоруси как самостоятельная единица просто не существует.