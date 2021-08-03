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За Шишовим велося стеження: про це повідомляли поліції, - Білоруський Дім в Україні

За Шишовим велося стеження: про це повідомляли поліції, - Білоруський Дім в Україні

Білоруський Дім в Україні (БДУ) заявляє, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

Про це сказано в повідомленні Білоруського Дому в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Віталій Шишов стояв біля витоків створення Білоруського Дому в Україні й був главою нашої організації. Переїхати в Україну Віталій був змушений восени 2020 року, після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі. У БДУ він брався абсолютно за всі сфери діяльності: допомога релокантам, проведення акцій проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають нашим співвітчизникам, формування діаспори в Україні", - розповіли в організації.

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"За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так, можливо, БДУ вийде з інфовакууму. Немає сумнівів, що це спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса. Будемо продовжувати домагатися істини в загибелі Віталія!" - акцентували в БДУ.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Будинку в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишов був знайдений повішеним в одному з київських парків.

Білорусь (7923) стеження (123) вбивство (3080) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+67
ЗЕля слил Бацке инфу по вангеровцам, думаете ему важна жизнь какого-то Шишова?
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03.08.2021 10:33
+39
Это фишка белорусского кгб- Кого из беларусских активистов находили повешенными?

📍3 сентября 2010 года у себя на даче обнаружен мёртвым Олег Бебенин - беларусский журналист, создатель и руководитель «Хартии'97», глава предвыборного штаба кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова на выборах в 2010. В этом же году Бебенина находят повешенным. Генпрокуратура тогда пришла к выводу, что его смерть наступила в результате самоубийства.

📍28-летний Никита Кривцов пропал 12 августа 2020 года. Его нашли повешенным в парке в районе улицы Парниковой в Минске. Как заявил СК, смерть парня не носит криминального характера. Утром 11 августа Кривцов зашёл домой к жене (они живут в Жодино) и сказал, что на него хотят повесить организацию массовых беспорядков и ему нужно переждать какое-то время у друга (он участвовал в протестах после фальсификации выборов 9 августа). Больше живым его никто не видел.

📍Константин Шишмаков, директор одного из беларусских музеев и член избирательной комиссии, был найден мёртвым в лесу после того, как отказался подписывать протокол голосования и вбрасывать за Лукашенко 500 подложных бюллетеней.
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03.08.2021 10:35
+37
Любимчик Авакова белорус Коротких-Боцман не при делах часом?
Его давно подозревали в сотрудничестве с кгб-Б, а может и фсб.
И засылать никого не надо, они давно уже здесь.
Кстати, возле Шеремета он тоже околачивался перед убийством.
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03.08.2021 10:35
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Если СБУ знает о прибытие чекистов почему ничего не делали?Сразу на ликвидацию команда должна быть.
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03.08.2021 14:54 Відповісти
Скільки складів *********** вибухнуло в Україні? Скількох терористів, що це зробили, впіймано?
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03.08.2021 18:23 Відповісти
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