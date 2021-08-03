За Шишовим велося стеження: про це повідомляли поліції, - Білоруський Дім в Україні

Білоруський Дім в Україні (БДУ) заявляє, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

Про це сказано в повідомленні Білоруського Дому в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Віталій Шишов стояв біля витоків створення Білоруського Дому в Україні й був главою нашої організації. Переїхати в Україну Віталій був змушений восени 2020 року, після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі. У БДУ він брався абсолютно за всі сфери діяльності: допомога релокантам, проведення акцій проти режиму Лукашенка, звернення в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають нашим співвітчизникам, формування діаспори в Україні", - розповіли в організації.

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"За Віталіком велося стеження. Про факти були відповідні повідомлення поліції. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так, можливо, БДУ вийде з інфовакууму. Немає сумнівів, що це спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса. Будемо продовжувати домагатися істини в загибелі Віталія!" - акцентували в БДУ.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Будинку в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишов був знайдений повішеним в одному з київських парків.