$2,7 млрд допомоги від МВФ підуть на подолання наслідків коронакризи, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський очікує, що $2,7 млрд допомоги для України, які виділив МВФ, допоможуть подолати наслідки коронакризи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення", – сказав Зеленський.
За словами президента, для нашої держави дуже важливою є співпраця з МВФ, тому Україна продовжує впроваджувати реформи і виконувати структурні маяки для отримання нового траншу в межах поточної програми stand-by.
"Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні", – додав глава держави.
Нагадаємо, раніше МВФ остаточно затвердив виділення $2,7 млрд для України.
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Последователи и адепты коронавируса мало заработали?
хахахахаха
Данное мероприятие будет проводиться путем аллокации специальных прав заимствования ( продление на год долговых выплат путем безналичного взаимозачета).
Уровень лонгации долгового обязательства Украины $2,7 млрд.
Общие долговые выплаты Украины за 3-й квартал 2021 г. - $5,734 млрд.
ДАНО:
1. Парад при Порошенкові коштував менше 300 мільйонів.
2. Парад при Зеленському коштуватиме аж 5,7 мільярдів.
ЗНАЙТИ:
Чому парад при Порошенкові був "аж занадто дорогий в часи війни", а при Зеленському "в самий раз"?
Еще не все слуги купили себе квартиры и машины
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1399329880439313?__cft__[0]=AZWCOhNqZugDFaPcoMI4dN9pswzIFvo_0pA0lG83hYyK8PofBzQVpYa-g6G8d6W4tUttCWdqlXNGw8a0QchEoKafN7R-U5-qZNjnur26_J0tE-rmkjGMkBdvLraZSjPHDUw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Прошла весна, настало лето,
Спасибо Зеленскому за это.
За то, что газ идет в трубе,
Спасибо, Президент, тебе!
За то, что день сменил зарю,
Я Ермака благодарю!
За пятницей у нас суббота -
Ведь это Шмыгаля забота!
А за субботой выходной.
Спасибо Алахвердиевой!
Спасибо Офису с народом
За то, что дышим кислородом!
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 2 ч. ·
Після телефонної розмови Президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка відбулася минулого тижня, всі країни світу отримають від МВФ понад 650 млрд долларів США безоплатно та без жодних додаткових умов.
Хто ще сміявся з фрази Андрія Борисовича Єрмака про те, що Зеленський один з найвеличніших людей у світі? Що ви скажете тепер?
Надо считать всех украинцев полными идиотами, чтоб пытаться впарить нам такое.
Такое убеждение https://www.facebook.com/borislav.bereza выразил сегодня в Фейсбуке бывший парламентарий Борислав Береза, реагируя на «дивный» комментарий ОП на сегодняшнюю новость о выделении Украине денег от МВФ.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0.html Третий Майдан откладывается: МВФ выдаст Украине на шару почти $3 млрд
Самое главное, что надо было ещё дописать то, что после после телефонного разговора президента Владимира Зеленского финансовая помощь от МВФ теперь запланирована не только для Украины, но и для остальных государств-участников МВФ. И даже Беларуси полагается $ 950 млн.
При этом можно промолчать про то, что это никак не связано со звонком, а просто МВФ дает финансовую помощь в связи с ковидом и его последствиями. А дело в том, что Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил решение раздать странам-членам МВФ специальные права займа (SDR) на сумму, эквивалентную $ 650 млрд. Сколько денег получит страна, зависит от квот, соответствующих масштабам и характеристикам экономики.
И вот про это у Зеленского промолчали. И лицемерно смпанипулировали. Не удивлён.
Жду сообщения о том, что благодаря телефонному разговору Зеленского с Небесной Канцелярией солнце продолжит утром появляться на небе, а вечером уходить с неба. Ну, и птицы по небу будут летать исключительно благодаря усилиям Зеленского.
Циничные, мелочные, алчные мрази с Банковой.