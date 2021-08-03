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$2,7 млрд допомоги від МВФ підуть на подолання наслідків коронакризи, - Зеленський

$2,7 млрд допомоги від МВФ підуть на подолання наслідків коронакризи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує, що $2,7 млрд допомоги для України, які виділив МВФ, допоможуть подолати наслідки коронакризи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення", – сказав Зеленський.

За словами президента, для нашої держави дуже важливою є співпраця з МВФ, тому Україна продовжує впроваджувати реформи і виконувати структурні маяки для отримання нового траншу в межах поточної програми stand-by.

"Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні", – додав глава держави.

Нагадаємо, раніше МВФ остаточно затвердив виділення $2,7 млрд для України.

Також читайте: МВФ занепокоєний законопроєктами про НАБУ і НБУ, - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) МВФ (3068) допомога (8294)


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Топ коментарі
+51
читай, на великайо крадивныцтво!!!!
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03.08.2021 10:55
+29
"дороговізна" вже не лякає, епоху побідили.

$2,7 млрд помощи от МВФ пойдут на преодоление последствий коронакризиса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7188
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03.08.2021 10:57
+21
Окрім концерту хотілося би почути у День Незалежності від наркомана препіЗЕдента звіт на 2 роки. Якими досягеннями у політиці та економіці влада пишається найбільше? Звіт про це був би найкращим подарунком від препіЗЕдента на День Незалежності. Бо "концертів" від влади нам і так вистачає.
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03.08.2021 10:58
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"Це стане гарним подарунком для мене та моєї зграї".Джерело: https://censor.net/ua/n3280542
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03.08.2021 13:34 Відповісти
і що ж це за наслідки?
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03.08.2021 14:02 Відповісти
На преодоление последствий?
Последователи и адепты коронавируса мало заработали?
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03.08.2021 14:24 Відповісти
Пойдут на выплаты друзьям Зеленского, за высокоинтеллектуальный, тяжелый труд в период пандемии.
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03.08.2021 14:28 Відповісти
потом надо вернуть эти деньги кредитные и по сути эти кредиты загоняют Украину еще в большие долги и отдавать надо больше, чем взял и суммы миллиардные и проценты в общем многомиллиардные. Отдавать какими путями это все??? за счет граждан - это плохой вариант! Украине нужно урезать все расходы ненужные, оптимизировать надо все, улучшать и уменьшать любые потери денег. Нужно дороги строить не за кредиты, а нужно привлекать инвесторов частных, пусть строят платные дороги и отбивают бабки. На Армию все скидываться должны - это важно! Коче, объяснять долго! В общем нужно действовать так, как будто нету кредита и надо выживать из того, что есть! Потому что кредиты это не помощь, кредиты - это наоборот выкачка миллиардов из Украины. Зависимость от кредитов - это наркоманская игла на которую подсадили Украину и получив дозу Украина радуется, но это убивает Украину. Польше МВФ кредиты предлагала и Польша отказалась и теперь вошла в том стран по экономикам развитым уже, с развивающихся перешла. А Украина берет кредиты и загоняет себя в долговую яму - это смерть! Эта политика с кредитами абсолютно не правильная и власти берущие кредиты должны быть наказаны! Украина по сути оказывается под гнетом кредитов и Украина выплачивает неподъемные репарации и контрибуции как будто. Из за этих кредитов социальная и экономическая обстановка ухудшается. Это афера и издевательство! Украина должна снять с себя эту удавку долговую ибо с ней на шее не будет никакого развития!
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03.08.2021 14:32 Відповісти
Эти деньги - не кредит.
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03.08.2021 14:40 Відповісти
Международный валютный фонд утвердил проведение мероприятий оздоровления мировой экономики ПУТЕМ ОТСРОЧКИ ЧАСТИ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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03.08.2021 15:04 Відповісти
"Ми ПРЕКРАТИМ брать деньги у МВФ!!"
хахахахаха
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03.08.2021 14:34 Відповісти
Международный валютный фонд утвердил проведение мероприятий оздоровления мировой экономики путем отсрочки части долговых обязательств на общую сумму $650 млрд.
Данное мероприятие будет проводиться путем аллокации специальных прав заимствования ( продление на год долговых выплат путем безналичного взаимозачета).
Уровень лонгации долгового обязательства Украины $2,7 млрд.


Общие долговые выплаты Украины за 3-й квартал 2021 г. - $5,734 млрд.
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03.08.2021 15:06 Відповісти
продление на год долговых выплат путем безналичного взаимозачета.
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03.08.2021 15:26 Відповісти
зато теперь мы знаем, сколько стоит продать согласие на СП 2
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03.08.2021 15:15 Відповісти
ЗАДАЧА .
ДАНО:
1. Парад при Порошенкові коштував менше 300 мільйонів.
2. Парад при Зеленському коштуватиме аж 5,7 мільярдів.
ЗНАЙТИ:
Чому парад при Порошенкові був "аж занадто дорогий в часи війни", а при Зеленському "в самий раз"?
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03.08.2021 15:28 Відповісти
Тому що, как говорил Янык
Еще не все слуги купили себе квартиры и машины
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03.08.2021 15:31 Відповісти
чергова брехня! Люди пишуть, що МВФ просто дав відстрочку на один рік на виплату 2,7 млрд., яка мала бути по плану... Ніхто ніяких грошей не дав!
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03.08.2021 15:39 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWCOhNqZugDFaPcoMI4dN9pswzIFvo_0pA0lG83hYyK8PofBzQVpYa-g6G8d6W4tUttCWdqlXNGw8a0QchEoKafN7R-U5-qZNjnur26_J0tE-rmkjGMkBdvLraZSjPHDUw&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1399329880439313?__cft__[0]=AZWCOhNqZugDFaPcoMI4dN9pswzIFvo_0pA0lG83hYyK8PofBzQVpYa-g6G8d6W4tUttCWdqlXNGw8a0QchEoKafN7R-U5-qZNjnur26_J0tE-rmkjGMkBdvLraZSjPHDUw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Прошла весна, настало лето,

Спасибо Зеленскому за это.
За то, что газ идет в трубе,
Спасибо, Президент, тебе!

За то, что день сменил зарю,

Я Ермака благодарю!
За пятницей у нас суббота -
Ведь это Шмыгаля забота!

А за субботой выходной.

Спасибо Алахвердиевой!
Спасибо Офису с народом
За то, что дышим кислородом!
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03.08.2021 16:02 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZUVDtH2VniWH5Ac0vdSbfmerS-TEHoe-TrWSj9rnav9RTqG9LceTgXToT7Sp_5FER-7GyciQiT4S6ySkwaXDL0zfrlIhBU16m6S_Ie-4SsCWEfV_8oz_CWlChMEhcmKe_Q&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 2 ч. ·

Після телефонної розмови Президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка відбулася минулого тижня, всі країни світу отримають від МВФ понад 650 млрд долларів США безоплатно та без жодних додаткових умов.

Хто ще сміявся з фрази Андрія Борисовича Єрмака про те, що Зеленський один з найвеличніших людей у світі? Що ви скажете тепер?
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03.08.2021 16:02 Відповісти
Во чешет, при чем тут вообще Украина, деньги получат 190 стран в зависимости от вкладов в МВФ, например Китай получит 40 млрд а Россия 18 млрд. Вклад Украины 0,4%.
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03.08.2021 16:27 Відповісти
Фееричный пример суперциничной уриноофтальмологии от Зеленского - экс-нардеп 3 августа, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/08/%d1%84%d0%b5%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bd.html#comments Комментарии: 2

Надо считать всех украинцев полными идиотами, чтоб пытаться впарить нам такое.
Такое убеждение https://www.facebook.com/borislav.bereza выразил сегодня в Фейсбуке бывший парламентарий Борислав Береза, реагируя на «дивный» комментарий ОП на сегодняшнюю новость о выделении Украине денег от МВФ.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%B2%D1%84-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0.html Третий Майдан откладывается: МВФ выдаст Украине на шару почти $3 млрд
Самое главное, что надо было ещё дописать то, что после после телефонного разговора президента Владимира Зеленского финансовая помощь от МВФ теперь запланирована не только для Украины, но и для остальных государств-участников МВФ. И даже Беларуси полагается $ 950 млн.
При этом можно промолчать про то, что это никак не связано со звонком, а просто МВФ дает финансовую помощь в связи с ковидом и его последствиями. А дело в том, что Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил решение раздать странам-членам МВФ специальные права займа (SDR) на сумму, эквивалентную $ 650 млрд. Сколько денег получит страна, зависит от квот, соответствующих масштабам и характеристикам экономики.
И вот про это у Зеленского промолчали. И лицемерно смпанипулировали. Не удивлён.
Жду сообщения о том, что благодаря телефонному разговору Зеленского с Небесной Канцелярией солнце продолжит утром появляться на небе, а вечером уходить с неба. Ну, и птицы по небу будут летать исключительно благодаря усилиям Зеленского.
Циничные, мелочные, алчные мрази с Банковой.
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03.08.2021 17:42 Відповісти
Вообщем всё свистят
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03.08.2021 18:25 Відповісти
что это за помощь, что нужно возвращать с миллиардами процентов...
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03.08.2021 18:31 Відповісти
Що?Знову на "дорогах" раздеребанять?
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03.08.2021 19:21 Відповісти
Роздадуть по "велюрах" - вони ж не вторгували через той ковід клятий.
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03.08.2021 19:40 Відповісти
Прейде Зе шодбле
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03.08.2021 21:13 Відповісти
Україну спасе від кризи- твоє звільнення, перестати красти та професіональні керівники, а не МВФ! Потрібні системні кроки, а юююло, що грає на фортепіано! Задрало
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03.08.2021 21:38 Відповісти
Что ни делает дурак, все он делает как клоун
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03.08.2021 22:44 Відповісти
Чекаю свої 1 728грн.Я- одна 42 000 000 частина України..
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04.08.2021 08:39 Відповісти
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