$2,7 млрд допомоги від МВФ підуть на подолання наслідків коронакризи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує, що $2,7 млрд допомоги для України, які виділив МВФ, допоможуть подолати наслідки коронакризи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення", – сказав Зеленський.

За словами президента, для нашої держави дуже важливою є співпраця з МВФ, тому Україна продовжує впроваджувати реформи і виконувати структурні маяки для отримання нового траншу в межах поточної програми stand-by.

"Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні", – додав глава держави.

Нагадаємо, раніше МВФ остаточно затвердив виділення $2,7 млрд для України.

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