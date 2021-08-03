УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7081 відвідувач онлайн
Новини
9 198 63

Литва почала повертати нелегальних мігрантів до Білорусі, - заступник голови МВС Абрамавічус

Литва почала повертати нелегальних мігрантів до Білорусі, - заступник голови МВС Абрамавічус

Литва почала повертати в Білорусь нелегальних мігрантів.

Про це повідомив заступник голови МВС Литви Арнольдас Абрамавічус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Абрамавічуса, в ніч на сьогодні, 3 серпня 2021 року, було затримано і повернуто в Білорусь десятки нелегальних мігрантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонні застави Литви повністю заповнені нелегальними мігрантами: ми досягли межі наших можливостей, - голова прикордонслужби Любаєвас

Прикордонники можуть використовувати всі необхідні заходи, щоб зупинити нелегальну міграцію, заявив Абрамавічус. Якщо мігранти будуть проявляти агресію, може бути застосована сила.

Литва не може приймати постійно збільшується потік мігрантів, заявив заступник міністра. Він зазначив, що поки не надано притулку жодному з іноземців, які потрапили в Литву з Білорусі, але велика частина запитів ще перебуває на розгляді.

У понеділок, 2 серпня, міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте підписала наказ, який дозволяє прикордонникам повертати нелегальних мігрантів і направляти їх у прикордонні пункти пропуску або в дипломатичні місії.

У 2021 році в Литву з Білорусі прибули рекордні 4000 осіб, Литва називає посилення міграційного потоку гібридною агресією з боку білоруського режиму.

Білорусь (7923) Литва (2379) мігранти (1105) нелегали (383)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Наимудрейшее решение.
Теперь надо усилить контроль за нашими границами, ни Луке, ни пуйлу не нужны лишние рты, будут пытаться от них избавиться.
показати весь коментар
03.08.2021 11:23
+15
Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь, - замглавы МВД Абрамавичус - Цензор.НЕТ 1504
показати весь коментар
03.08.2021 11:24
+7
Поставьте катапульту и швыряйте их обратно.
показати весь коментар
03.08.2021 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наимудрейшее решение.
Теперь надо усилить контроль за нашими границами, ни Луке, ни пуйлу не нужны лишние рты, будут пытаться от них избавиться.
показати весь коментар
03.08.2021 11:23 Відповісти
Странно что Беларусь их принимает назад
показати весь коментар
03.08.2021 11:24 Відповісти
a kto ix sprasyvat dolzen.Eto ixneje turisti pust i imejet ix
показати весь коментар
03.08.2021 11:31 Відповісти
Хм. А мне тоже интересно. Неужели их РБ принимает назад.
Отправили за границу и все. А обратно уже не пускать. По идее оно вот так происходить должно - если думать логикой Луки.
показати весь коментар
03.08.2021 11:49 Відповісти
Есть договор о реадмиссии. Должны принимать. Или Лука должен из него выйти.
показати весь коментар
03.08.2021 12:08 Відповісти
А лука на него ложил с прибором. Как на любые договоренности с прибалтами. Скажет что-то вроде: "снимайте санкции = буду выполнять договора". И будет делать как захочет. Ну или выйдет из него, делов-то.
показати весь коментар
03.08.2021 12:24 Відповісти
Vcera 100 vernuli.Tak kakim obrozom mozet ix nepuskat obratno?Pust nepropuskajet ix sam vse dela.
показати весь коментар
03.08.2021 12:45 Відповісти
Обыкновенно. Пункт пропуска на границе. Там от одной таможни до другой - некоторое расстояние есть. То есть нелегал должен физически пройти от латвийской стороны к беларуской. Из латвийской его выпустили. А в беларуской не пускают. Он обратно...
Каким образом не пускают? Ну там как обычно. Сначала угрозой. Не работает - дубинкой. Не работает дубинка - резиновая пуля или газ.
Вернули это как? Выпихнули за границу в серую зону (межграничное пространство)? Или как в аэропорту при экстрадиции - сотрудник таможни довел за ручку до беларуского поста и убедился что нелегал прошел на территорию рб?
Реально интересно.
показати весь коментар
03.08.2021 12:53 Відповісти
vi videli tam granicu zaborov netu,odnoj storone rastiot kapusta drugoj derevja.Vot prisli skazali vi ********** idi tam gde rastiot kapusta i vse dela.Dumajte tam ix jest pogranicniki,netu konecno oni vet nicego nevydet,a jesli vydet vopros pocemu propuskajet togda s ix storoni?
показати весь коментар
03.08.2021 13:11 Відповісти
... Пункт пропуска на границе....
-----------------------
Вы действительно представляете себе, что вся эта толпа нелегалов прорывается в пунктах пропуска через границу прям от одной таможни до другой????
показати весь коментар
03.08.2021 15:04 Відповісти
Я спросил о том, как их выдворяют обратно, а не о том, как они прорываются в Латвию.
Видасик, а вот идут эти нелегалы обратно... в РБ... а там их пограничники ... дубинками их по горбу. Как думаете, сработает при таком раскладе "Ваш" механизм возвращения?
показати весь коментар
03.08.2021 15:18 Відповісти
Честно говоря, я тоже не совсем понимаю, как их возвращают обратно.
показати весь коментар
03.08.2021 15:22 Відповісти
Виходить, що режим у Литві, а не в Білорусі. До того ж чому інші члени ЄС не допомагають Литві з емігрантами, вони ж такі гуманні, а тут голодним нещасним людям навіть допомоги не дають. Звикли, що до санкцій їх Білорусь оберігала від емігрантів. Тож, не робіть пакості.
показати весь коментар
03.08.2021 19:44 Відповісти
... Звикли, що до санкцій їх Білорусь оберігала від емігрантів...
-----------------
А расея сегодня охраняет Украину от беженцев из Сирии? Ну, раз они сегодня толпами не переходят расейско-украинскую границу и не бродят по Киеву, требуя жильё и пособия, значит - охраняет?
Ксения, Вы больны. Очень больны. Вам не ко мне надо писАть, а записываться к доктору. Хотя Вам поможет только гильотина.
показати весь коментар
03.08.2021 22:50 Відповісти
U nas umnyje sobaki vypolniajet svojiu rabotu Cesno eto zest kak ix vysylajet,tolko deti i zencyni ostavliajet.Bjut silno bjut i zdes
показати весь коментар
04.08.2021 23:21 Відповісти
А чего женщин и детей... оставляете? Женщины умеют рожать мужчин, а дети - имеют свойство взрослеть.
И все это они будут делать, помня о том, как вы поступаете их отцами / мужьями / братьями...
(А поступаете вы - ДЛЯ СВОЕГО НАРОДА - абсолютно верно и единственным правильным образом... только не дорабатываете с женщинами и детьми, кмк)
Это так - рекомендация...
показати весь коментар
05.08.2021 10:25 Відповісти
Da vi verni uze i detej nepropuskajet.Vynosit ix obratno..Vcera 2 tolko propustili realno odnomu rebionku nuzna byla pomoc,vyvezli skoraja v bolnicu i mamu s nim,svyse 100 obratno,segodnia 0 i 250 nepustili.Pravda 5 jest neutralnoj zone s ix storne s dubinkami stojat s nasej kulturnyje sobaki ix vybor gde idti.Priniali nasa pravitelstvo zakon sto prosbu pro ubezyce nemozet priniat na liubom meste teritoriji LItvi,tolko propupusknoj mezdunordni punkt ili ambasada v toj strane.Vot mne voprsos propusknoj punkt nepojdut li vse oni tuda?S drugoj storni vse punkti mi mozem zakryt liuboj moment,eto im budet problema togda projexat v Evropu,mi mozem i objexat cerez Polsu ili Latviju
показати весь коментар
07.08.2021 11:13 Відповісти
...тепер почне через Полісся в Україну направляти.
Прийдеться в Чорнобильській зоні їм намети ставити. Хай заготовляють гриби і ягоди собі на зиму.
показати весь коментар
03.08.2021 12:24 Відповісти
Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь, - замглавы МВД Абрамавичус - Цензор.НЕТ 1504
показати весь коментар
03.08.2021 11:24 Відповісти
Це так кацапсин треба з нашої землі
показати весь коментар
03.08.2021 11:41 Відповісти
Назад через забор перекидывают?
показати весь коментар
03.08.2021 11:32 Відповісти
да. хочешь попробовать?
показати весь коментар
03.08.2021 11:55 Відповісти
Перекинуть тебя через забор? Так ты уже за забором
показати весь коментар
03.08.2021 11:58 Відповісти
катапультою
показати весь коментар
03.08.2021 12:25 Відповісти
Завантажити їх в автозаки, вивезти на кордон та гнати в сторону Білорусі. Буде їм там притулок.
показати весь коментар
03.08.2021 11:33 Відповісти
Поставьте катапульту и швыряйте их обратно.
показати весь коментар
03.08.2021 11:45 Відповісти
Это не совсем так. Литовцы не могут насильно отправить нелегалов в Беларусь. Они их переправляют на нейтральную зону, указывая направление, куда идти, раз уж "заблудились". Но попадут ли они обратно в Беларусь, не факт, если Беларусь их не примет. Останутся на нейтральной зоне, далее возрастет градус напряжения, случится гуманитарная катастрофа... ЕС начнет давить на Литву, что так не хорошо, мы не звери (солдаты Лукашенко), если они такие, мы не станем такими, давайте как-то решать... Литва скажет, мы так решать не хотим... По итогу получится очередной конфликт внутри ЕС, в Минске и Москве довольны.
показати весь коментар
03.08.2021 11:47 Відповісти
насрать.
показати весь коментар
03.08.2021 11:55 Відповісти
Схоже на те.
показати весь коментар
03.08.2021 11:58 Відповісти
Думаю, в том как раз их идея и есть.
показати весь коментар
03.08.2021 12:01 Відповісти
Справа в тим що згідно закону ЄС якщо людина прибула в краіну ЄС нелегально то вона відправтяється в краіну з якою перетнула кордон з ЄС , так що це буде цілком законно
показати весь коментар
03.08.2021 12:08 Відповісти
Законы ЕС на территории Беларуси? Серьезно?
показати весь коментар
03.08.2021 12:25 Відповісти
Закони ЄС на терені Летуви , прикордонники керуються законами ЄС і своєі краіни а не Біларусі
показати весь коментар
03.08.2021 12:30 Відповісти
Правильно. Я не спорю. Вопрос в том, как по законодательству ЕС сделать так чтобы Беларусь их приняла обратно. По тем самым законам ЕС, которые в Беларуси не работают.
показати весь коментар
03.08.2021 12:41 Відповісти
Якось то давно, у Берлині попалася під контроль поліціі одна нелегалка - дівчина украінка ( знав іі) , вона переправилась разом з 4 вьетнамцями через поляків на човні річкою Одер(Одра) з Польщі ( тоді ще Польща не була ЄС і був кордон) так от на допиті іі запитали звідки і як вона заіхала, вона розсказала як було ,влупили ій депортацію на 5 років , потім запакували іі в бус з іншими нелегалами і відвезли на кордон з Польщею до Слубіц і все , що правда між німцями та поляками був договір підписаний відносно нелегальноі ємігграціі
показати весь коментар
03.08.2021 13:45 Відповісти
Ты привел пример с двумя странами Евросоюза. Между которыми в принципе добрососедские отношения и нет взаимных санкций.
Будь оно так у Латвии с РБ, я б не сомневался. Но там не так все.
показати весь коментар
03.08.2021 13:52 Відповісти
Тут не йдеться про санкціі то має бути взаемний договір між РБ та Литвою на цю тему , наприклад Украіна та ЄС ще у 2010 році підписали договір про реадміссю ( повернення) в мене правда сумніви що взагалі щось подібне існуе у відношеннях цих двох краін
показати весь коментар
03.08.2021 17:23 Відповісти
Вот и у меня... сомнения. И даже если он есть... есть вполне ясное понимание того, что если он вот прям сегодня не выгоден луке... то он на него положит.
показати весь коментар
03.08.2021 17:45 Відповісти
Все ж таки існує певна процедура повернення нелегала
показати весь коментар
03.08.2021 12:27 Відповісти
Звичайно , за дупу і цурюк
показати весь коментар
03.08.2021 12:31 Відповісти
выход один - усилить охрану границы, пару перебежчиков резиновыми пулями по сраке подбодрить, остальные побоятся лезть
показати весь коментар
03.08.2021 12:27 Відповісти
Пропускать обязательно сквозь строй озверевших мусоров с дубинками...так чтобы сраки лопались....
И поток бибизян резко уменшиться
показати весь коментар
03.08.2021 12:01 Відповісти
У них яиц на это не хватит. Толерантность там и все такое. Заклюют собственные сограждане, которые, в то же время от них требуют защиты от мигрантов. Сюр, ага. Которым и Лука и Пу - пользуются.
показати весь коментар
03.08.2021 12:02 Відповісти
У кого у прибалтов не хватит? Это не ************...как никак бывшие совки
показати весь коментар
03.08.2021 12:06 Відповісти
У них самых. Не хватит. Уже - не хватит. Иначе бы на границе разворачивали обратно, мол *уйте туда откуда пришли. Или при попытке незаконного пересечения границы - применяли бы оружие.
Но нет. Они не смогут. И лука это прекрасно понимает.
показати весь коментар
03.08.2021 12:22 Відповісти
Vam nado vcera posmotret kak s nimi nasi obcalis.Voda,gaz potom opiat voda i gaz eto delali poriadok gde oni zyvut.Uspokojilis dumaju na dolgo.Nebyli oni agresyvni tolko tak svoji prava iskali,tak dumaju poniali
показати весь коментар
03.08.2021 12:33 Відповісти
А можно ссылку? У нас к статьям об этом таких видео я не нашел. Будет небезынтересно глянуть.
Важно понять: это происходило на границе - то есть вы таким образом их не пускали? Или это уже беспорядки у себя в лагерях временного размещения усмиряли?
Ибо это разные вещи. Во втором случае - Вы уже пустили. И не пустить - не хватило яиц, уж извините. Если Вы такое делали на границе - честь Вам и хвала.
показати весь коментар
03.08.2021 12:39 Відповісти
Tex kotorix razmestili vcera podniali bunt tak uspokojili.Uvidem kak budet dalse tolko vcera priniali sto ix nado obratno vernut,tak podazdiom rezultati,poka oruzyje oni neispolzyvali no 100 stuk vernuli obratno
показати весь коментар
03.08.2021 12:54 Відповісти
То, что успокоили - молодцы.
То что пустили... in my humble opinion - зря. Не пустили бы - пришлось бы усмирять.
Реально интересно, как вернули. Выпихнули за границу и делайте что хотите? Или отвели за ручку к пограничникам рб, и убедились что те их приняли обратно?
показати весь коментар
03.08.2021 13:00 Відповісти
frontex eto ES pogranicniki zafiksiroval kak lukosenka rezima pogranicniki pomogajet perejti granicu,vsio sniato eto budet dlia novyx sankciji material .Tolko teper nasi dali razresenyje na priminenije sili psixologiceskoj i fiziceskoj pered narusiteliam granici kotoryje nebudet slusat ukazanyji.Uvidem dalse kak budet.Podazdiom neskolko dnej kak budet realiji na cifrax.Ecio odno nasi pogranicniki zaraneje vydet gde idut grupi ix snimajet,jest bezpilotniki,kameri i drugoje,tak sto zdut na meste gde nado
показати весь коментар
03.08.2021 14:06 Відповісти
****- nu konchaj ty bred nesti i vratj liudiam... Protivno dazhe takoe ************** chitatj... ******, ty debil...
показати весь коментар
03.08.2021 19:09 Відповісти
То есть НЕ пришлось бы усмирять.
показати весь коментар
03.08.2021 13:00 Відповісти
Лука,как всегда пукнул себе в рот. Думал,падла,устроить в Литве сабантуй с участием великого множества эмигрантов. Теперь пускай с ними танцует сам!
показати весь коментар
03.08.2021 12:14 Відповісти
...пошле їх бульбу збирати, годувати ж потрібно, а то піднімуть бунт
показати весь коментар
03.08.2021 12:31 Відповісти
********** ноу-хау по дестабилизации обстановки, примененное еще в 14.
показати весь коментар
03.08.2021 12:24 Відповісти
Пора ставити по кордонну мінні поля і пастки-розтяжки.
Пару вибухів, показати по зомбоящику інші задумаються
показати весь коментар
03.08.2021 12:30 Відповісти
Протипіхотні міни заборонені в цивілізованих країнах.
Замість того, щоб бульбафюреру за свій рахунок ставити "жєлєзний занавєс" для стримання своїх втікачів, він провокує на створення бар'єрів своїми сусідами за їх рахунок. Мігранти лише зручний безкоштовний інструмент.
Скоріше за все "многоходовочка" обнулєниша.
показати весь коментар
04.08.2021 10:13 Відповісти
Потоки незаконних мігрантів повністю пересихають з початком прицільної кулеметної стрільби без попередження з кількох точок по порушниках кордону . Це я знаю точно .
Литві просто потрібно провести відповідну реформу .
показати весь коментар
03.08.2021 13:53 Відповісти
Берлінська стіна була обладнана автоматичними кулеметами, що без участі людей самі стріляли в порушнків. Бо солдати теж іноді люди, і не завжди виконують накази.
Те що підходить для німецьких та радянських фашистів неприпустимо для нормальних країн.
показати весь коментар
04.08.2021 10:19 Відповісти
А что, так можно было?
показати весь коментар
03.08.2021 14:05 Відповісти
Не понимаю - какие проблемы? Не пускать в Литву и пусть толкуться на нейтральной территории под солнцем, без воды и жратвы.
показати весь коментар
03.08.2021 14:38 Відповісти
 
 