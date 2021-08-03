Литва почала повертати нелегальних мігрантів до Білорусі, - заступник голови МВС Абрамавічус

Литва почала повертати в Білорусь нелегальних мігрантів.

Про це повідомив заступник голови МВС Литви Арнольдас Абрамавічус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Абрамавічуса, в ніч на сьогодні, 3 серпня 2021 року, було затримано і повернуто в Білорусь десятки нелегальних мігрантів.

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Прикордонники можуть використовувати всі необхідні заходи, щоб зупинити нелегальну міграцію, заявив Абрамавічус. Якщо мігранти будуть проявляти агресію, може бути застосована сила.

Литва не може приймати постійно збільшується потік мігрантів, заявив заступник міністра. Він зазначив, що поки не надано притулку жодному з іноземців, які потрапили в Литву з Білорусі, але велика частина запитів ще перебуває на розгляді.

У понеділок, 2 серпня, міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте підписала наказ, який дозволяє прикордонникам повертати нелегальних мігрантів і направляти їх у прикордонні пункти пропуску або в дипломатичні місії.

У 2021 році в Литву з Білорусі прибули рекордні 4000 осіб, Литва називає посилення міграційного потоку гібридною агресією з боку білоруського режиму.