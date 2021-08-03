Глава ТСК закликала прем'єра терміново звільнити керівництво УЗ: це набір дилетантів, які руйнують стратегічну галузь

Правління Укрзалізниці втратило ініціативу, борсається в купі дрібних питань, і по суті є недієздатним і не здатним до виконання статутних завдань. Насамперед це стосується в.о. голови правління Івана Юрика, інших членів правління та Спостережної ради.

Тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повинен терміново змінити керівництво. Про це написала глава Тимчасової слідчої комісії з УЗ Юлія Гришина.

"Робота членів правління дублюється профільними директорами, яких у штаті "УЗ" 12. Саме так розмивається відповідальність, створюється надлишкова ланка і в без того заплутаній системі управління. При такій незначній роботі та її наслідках голова і члени правління отримували останні два роки, крім високих призначених акціонером окладів ще й значні винагороди, премії та фінансову допомогу. Всього майже 66 млн грн", - наголосила вона.



ТСК констатувала: нинішній склад правління - це не команда професіоналів-однодумців, яка цілеспрямовано працює на користь "УЗ" і національної економіки, а розрізнений набір дилетантів у залізничній сфері, які є висуванцями певних "впливових сил", і за дуже велику винагороду відстоюють їхні інтереси, руйнуючи стратегічну для держави галузь.



"Вони (правління) не тільки не бажають і не можуть реформувати галузь, вони навіть не здатні керувати нею. Як голова ТСК звертаюся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням прискорити процес зміни керівництва УЗ, оскільки саме акціонер несе за це основну відповідальність ! А тепер ще й рішення РНБО є! Виконуйте, чекати більше не можна!" - резюмувала Гришина.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки й оборони ініціювала введення тимчасового управління в АТ "Укрзаліниці" через критичний стан УЗ, що загрожує нацбезпеці. Як заявили у РНБО, керівництво компанії не виконує характеристик щодо капітальних інвестицій і темпів електрифікації, що змушує компанію здійснювати закупівлю дизельного палива в Росії. Також у РНБО звинувачують топ-менеджмент у малих зарплатах на підприємстві та неефективних закупівлях.

Зараз в.о. глави УЗ - Іван Юрик, якого неодноразово звинувачували в корупції і неефективному керівництві. Так, згідно зі звітом ТСК щодо УЗ, частина проблемних питань компанії пов'язані безпосередньо з Юриком, який очолює компанію вже вдруге. Так, саме він раніше проводив так звану реструктуризацію боргів УЗ, унаслідок чого ставки кредитів для компанії виявилися в середньому в два рази вищими, ніж на ринку.