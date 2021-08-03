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Новини
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Глава ТСК закликала прем'єра терміново звільнити керівництво УЗ: це набір дилетантів, які руйнують стратегічну галузь

Глава ТСК закликала прем'єра терміново звільнити керівництво УЗ: це набір дилетантів, які руйнують стратегічну галузь

Правління Укрзалізниці втратило ініціативу, борсається в купі дрібних питань, і по суті є недієздатним і не здатним до виконання статутних завдань. Насамперед це стосується в.о. голови правління Івана Юрика, інших членів правління та Спостережної ради.

Тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повинен терміново змінити керівництво. Про це написала глава Тимчасової слідчої комісії з УЗ Юлія Гришина.

"Робота членів правління дублюється профільними директорами, яких у штаті "УЗ" 12. Саме так розмивається відповідальність, створюється надлишкова ланка і в без того заплутаній системі управління. При такій незначній роботі та її наслідках голова і члени правління отримували останні два роки, крім високих призначених акціонером окладів ще й значні винагороди, премії та фінансову допомогу. Всього майже 66 млн грн", - наголосила вона.


ТСК констатувала: нинішній склад правління - це не команда професіоналів-однодумців, яка цілеспрямовано працює на користь "УЗ" і національної економіки, а розрізнений набір дилетантів у залізничній сфері, які є висуванцями певних "впливових сил", і за дуже велику винагороду відстоюють їхні інтереси, руйнуючи стратегічну для держави галузь.


"Вони (правління) не тільки не бажають і не можуть реформувати галузь, вони навіть не здатні керувати нею. Як голова ТСК звертаюся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням прискорити процес зміни керівництва УЗ, оскільки саме акціонер несе за це основну відповідальність ! А тепер ще й рішення РНБО є! Виконуйте, чекати більше не можна!" - резюмувала Гришина.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки й оборони ініціювала введення тимчасового управління в АТ "Укрзаліниці" через критичний стан УЗ, що загрожує нацбезпеці. Як заявили у РНБО, керівництво компанії не виконує характеристик щодо капітальних інвестицій і темпів електрифікації, що змушує компанію здійснювати закупівлю дизельного палива в Росії. Також у РНБО звинувачують топ-менеджмент у малих зарплатах на підприємстві та неефективних закупівлях.
Зараз в.о. глави УЗ - Іван Юрик, якого неодноразово звинувачували в корупції і неефективному керівництві. Так, згідно зі звітом ТСК щодо УЗ, частина проблемних питань компанії пов'язані безпосередньо з Юриком, який очолює компанію вже вдруге. Так, саме він раніше проводив так звану реструктуризацію боргів УЗ, унаслідок чого ставки кредитів для компанії виявилися в середньому в два рази вищими, ніж на ринку.

Укрзалізниця (6826) Гришина Юлія (41)


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Топ коментарі
+13
Караул, антикоррупционера Сирожу премии лишают.
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03.08.2021 11:35
+11
Глава ВСК призвала премьера срочно уволить руководство УЗ: это набор дилетантов, которые разрушают стратегическую отрасль - Цензор.НЕТ 4309
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03.08.2021 11:35
+8
Бєдний Юрик
А якщо без жартів, то усе, за що беруться зелені навозні мухи зє-зє, стає купою лайна..
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03.08.2021 11:36
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Глава ВСК призвала премьера срочно уволить руководство УЗ: это набор дилетантов, которые разрушают стратегическую отрасль - Цензор.НЕТ 4309
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03.08.2021 11:35 Відповісти
Ключова проблема Укрзалізниці - занижені в 3-5 разів тарифи на вантажні перевезення. Поки не будуть підняті тарифи до рівня 2013 року, або до міжнародного рівня цін - не буде ніякого розвитку, бо тупо немає грошей на покриття операційних видатків. Тому нападки на керівництво Укрзалізниці через незадовільні темпи капітальних інвестицій - абсолютно ідіотські і показують низький фаховий рівень РНБОУ! Замість того щоб постійно міняти директорів, потрібно виправити ситуацію з тарифами і підняти тарифи хоча б до рівня 2013 року, які вже діяли до обвала гривні. Тарифи в доларах мають бути не менше ніж були в 2013 році, а краще вивести їх на рівень Польщі, я вже не кажу про рівень тарифів Німеччини!
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03.08.2021 12:22 Відповісти
Лещенко ти? А зарплати, щоб оплачувати ці "підняті" тарифи, підняти до "європейського" рівня чи "бидло" і так буде їздити?
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03.08.2021 12:34 Відповісти
Укрзалізниця везе переважно вантажі в порти на експорт, руду, зерно, металобрухт написпом та у вигляді слябів та профілей. За все це не сплачує наш споживач, а сплачує споживач за кордоном. І ціна на всі ці товари з 2013 року в доларах не зменшилась настільки щоб давати дотації олігархам на перевезення цих вантажів. Олігархи продають свої товари за долари, отримують від України відшкодування ПДВ на 200 млрд. грн на рік, а ми їм маємо тримати тарифи в гривні по цінам 2013 року? А вот куй вам, панове депутани!
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03.08.2021 13:04 Відповісти
Есть городские сумасшедшие, а ты тут балбес крутишься. Записывай в блокнот- "Ключова проблема Укрзалізниці" это отсутствие рынка засРашки, и перевозки угля с Бамбаса. Выручка минус 50%.
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03.08.2021 12:54 Відповісти
Менше перевезень означає менше витрат! Якщо ми не веземо товар, ми не витрачаємо на нього ресурси, а в діючих тарифах для Укрзалізниці це тільки благо, бо Укрзалізниця датує вантажовідправників низькими цінами на вантажні перевезення. Якби зараз були ще й російські вантажі, Укрзалізниця взагалі мала б 300 млрд грн збитків
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03.08.2021 13:06 Відповісти
Караул, антикоррупционера Сирожу премии лишают.
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03.08.2021 11:35 Відповісти
Где же он теперь харчеваться будет ? 🤔
Хотя такой жополиз без работы не останется
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03.08.2021 11:43 Відповісти
Таких спецов специально набирают во все управленческие структуры для разрушения предприятий и страны, ещё не все поняли?
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03.08.2021 11:56 Відповісти
Бєдний Юрик
А якщо без жартів, то усе, за що беруться зелені навозні мухи зє-зє, стає купою лайна..
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03.08.2021 11:36 Відповісти
зебилы признали факт, что они тупые. А ведь это еще из умных. ПроФФесор, говорят)
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03.08.2021 11:38 Відповісти
Поздно! Все украдено до нас.
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03.08.2021 11:38 Відповісти
Глава ВСК призвала премьера срочно уволить руководство УЗ: это набор дилетантов, которые разрушают стратегическую отрасль - Цензор.НЕТ 6593
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03.08.2021 11:40 Відповісти
Драсти!?! Новые ,незапятнанные , совершенно лояльные и полностью зеленые.....и вдруг некомпетентные дураки ?? Этого быть не может. Вовка такой физиономист !? Поглядит в глаза и сразу на должность,потому как видит там любовь и преданность.
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03.08.2021 11:41 Відповісти
Главное многие закончили Высшие школы экономики Сороса.
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03.08.2021 11:57 Відповісти
І "Трускавецький університет президента"
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03.08.2021 12:26 Відповісти
Работа членов правления дублируется профильными директорами, которых в штате" УЗ "12. Именно так размывается ответственность, создается избыточное звено и в без того запутанной системе управления. При такой ничтожной работе и ее последствиях председатель и члены правления получали последние два года, кроме высоких назначенных акционером окладов еще и значительные вознаграждения, премии и финансовую помощьИсточник: https://censor.net/ru/n3280549
У нас так всё управление страны построено, а не только в уз
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03.08.2021 11:41 Відповісти
Мої вітання, ЗЕбіли!
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03.08.2021 11:45 Відповісти
СерЛєщ все це може заперечити))) повірте йому,ну повірте...)))
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03.08.2021 11:50 Відповісти
Особенно его жене.
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03.08.2021 11:58 Відповісти
Головне Сірьожу не трогайте, а то як же воно харчуватися буде...
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03.08.2021 11:52 Відповісти
Смешно: вся "команда" Зеенского есть сборище непрофессионалов.
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03.08.2021 11:59 Відповісти
десь у Києві заплакав хлопчик Сірожа з брекетами на зубах..
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03.08.2021 12:07 Відповісти
4Конешно на УЗ плохие дела, но если направить главу ВСК на Банковую, то там она увидит настоящую катастрофу, на УЗ дилетанты уничтожают одну отрасль, а на Банковой дилетанты уричтожают все государство, вот это уже вселенская трагедия.
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03.08.2021 12:07 Відповісти
В ВСК наивные люди, если не разрушить "Укр залізницю" и "Укр оборон пром", то на кой лях нужен этот "95" и призЕдет язЕлох? Не мешайте Фофочкам, творить "мир" в Украине!!!
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03.08.2021 12:23 Відповісти
Треба міняти не керівництво УЗ, а все зелене шобло в державі! ... Глава ТСК закликала прем'єра терміново звільнити керівництво УЗ: це набір дилетантів, які руйнують стратегічну галузь - Цензор.НЕТ 3358
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03.08.2021 12:30 Відповісти
Коли в борделі погано йдуть справи, потрібно курв міняти, а не ліжка переставляти
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03.08.2021 12:36 Відповісти
Смешнее, когда бордель "95", борется с проституцией! =)
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03.08.2021 12:41 Відповісти
"Это не команда профессионалов-единомышленников, которая целенаправленно работает в пользу ... национальной экономики, а разрозненный набор дилетантов ..., которые являются выдвиженцами определенных "влиятельных сил", и за очень большое вознаграждение отстаивающие их интересы, разрушая стратегическую для государства отрасль.
"Они ... не только не желают и не могут реформировать ..., они даже не способны управлять ею. ...Потеряло инициативу, барахтается в куче мелких вопросов, и по сути является недееспособным и не способным к выполнению задач"---ТАК ЭТО ЖЕ ПРО ВСЮ ЗЕЛЕНУЮ "власть" сказано!
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04.08.2021 00:06 Відповісти
 
 