В окупованому Криму відкрили ще 17 кримінальних справ за відмову служити в армії РФ, - правозахисники

У липні Кримська правозахисна група зафіксувала 17 нових кримінальних справ щодо жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ). Крім того, було винесено 12 нових вироків за ст. 328 КК РФ.

Загалом на кінець липня КПГ зафіксувала 244 кримінальні справи за ухилення від служби в ЗС РФ, які передано на розгляд у "суди" Криму. За 222 із них вже винесено вироки, ще 22 перебувають на стадії розгляду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську правозахисну групу.

Нагадуємо, що здійснення призову мешканців окупованих територій до лав армії країни, яка окупує, а також неперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції).

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Окрім цього, переміщення громадян України на службу до регіонів Росії порушує ще й ст. 49 цієї конвенції.

"За українським законодавством, громадяни, котрі мешкають зараз в окупованому Криму, навіть якщо вони змушені були брати російські паспорти, все одно – громадяни України", – пояснює керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.