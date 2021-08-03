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Новини
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У рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали вже 55,8 млрд грн, - Мінфін

У рамках програми

21 160 кредитів на загальну суму 55,9 млрд гривень було видано в Україні за програмою президента "Доступні кредити 5-7-9" станом на 26 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані опублікувало Міністерство фінансів України.

За даними Мінфіну, тільки за один тиждень уповноважені банки видали за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" 438 кредитів на загальну суму 1,3 млрд гривень.

Програма, за словами заступника голови Офісу Президента Юлії Свириденко, не тільки дозволила тисячам підприємств отримати кредит на пільгових умовах, а й зберегти робочі місця.

"Наша програма "5-7-9" допомогла малому і середньому бізнесу отримати кредити під низькі відсотки. Цю можливість реалізували понад 12,5 тисячі підприємств у сільському господарстві, торгівлі, готельному та ресторанному бізнесі, а також в промисловості. І ми впевнені, що ці компанії не тільки зберегли, але вже і створили робочі місця для майже 20 тисяч нових співробітників", - заявила Свириденко.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів також про старт програми з доступної іпотеки в рамках президентської ініціативи: перший внесок - 20% вартості житла, термін кредитування - 30 років, фіксована ставка - 7%.

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кредит (3817) Мінфін (3627)


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Лише за червень цього року Мінфін набрав запозичень на понад 1 млрд дол на зовнішніх ринках. Розраховуватися за це буде кожен українець у подальшому.

https://www.slovoidilo.ua/2021/07/30/novyna/finansy/derzhavnyj-borh-********-zris-milyard-dolariv-misyacz-minfin Державний борг України зріс на мільярд доларів за місяць - Мінфін
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03.08.2021 12:26 Відповісти
Тепер кредити під нуль відсотків!
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03.08.2021 13:34 Відповісти
а Приват пока под 26% работает ..как же это несостыковка ..лохам значит по 25% а сыоим под 5%
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03.08.2021 12:28 Відповісти
Вже зовсім трошки залишилось списати.

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали уже 55,8 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 6049
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03.08.2021 12:31 Відповісти
Украина.Сумма кредита 5 000 - 1 000 000 грн. Процентная ставка от 17.99 - 40.00% Срок 12 - 60 мес.Альфа-Банк . Германия. Размер процентной ставки по кредиту в Германии составил 1.9 % в апреле 2021. Максимальная ставка достигала 6.55 %, а минимальная 1.78 %. Тот, кто знает причину 10-и кратного отличия процентных ставок банков Украины и Германии, знает причину более высокой стоимости украинской зелёной энергии в сравнении с германской.
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03.08.2021 12:37 Відповісти
З банками в Україні взагалі зв'язуватист не можна. Це бандитські структури, які порушують всі можливі закони, продають конфеденційну інформацію. На вашій карті модуть арештувати кошти навіть без суду.
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03.08.2021 13:02 Відповісти
 
 