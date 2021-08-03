У рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали вже 55,8 млрд грн, - Мінфін

21 160 кредитів на загальну суму 55,9 млрд гривень було видано в Україні за програмою президента "Доступні кредити 5-7-9" станом на 26 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі дані опублікувало Міністерство фінансів України.

За даними Мінфіну, тільки за один тиждень уповноважені банки видали за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" 438 кредитів на загальну суму 1,3 млрд гривень.

Програма, за словами заступника голови Офісу Президента Юлії Свириденко, не тільки дозволила тисячам підприємств отримати кредит на пільгових умовах, а й зберегти робочі місця.

"Наша програма "5-7-9" допомогла малому і середньому бізнесу отримати кредити під низькі відсотки. Цю можливість реалізували понад 12,5 тисячі підприємств у сільському господарстві, торгівлі, готельному та ресторанному бізнесі, а також в промисловості. І ми впевнені, що ці компанії не тільки зберегли, але вже і створили робочі місця для майже 20 тисяч нових співробітників", - заявила Свириденко.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів також про старт програми з доступної іпотеки в рамках президентської ініціативи: перший внесок - 20% вартості житла, термін кредитування - 30 років, фіксована ставка - 7%.

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