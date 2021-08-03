Кожен регіон протягом 2022-2023 років отримає по одній сучасній дорослій та дитячій лікарні, - заступник голови ОП Тимошенко
У рамках програм президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" і "Здорова Україна" в кожному регіоні реконструюють і модернізують одну обласну дитячу і дорослу лікарню.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
На щотижневій селекторній нараді за участі голів обласних державних адміністрацій заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко поставив завдання за два тижні завершити підготовку технічного завдання і почати тендерні процедури на розробку проєктно-кошторисної документації. Будівельні роботи почнуться в 2022 році і будуть завершені протягом 2022-2023 рр.
"Уже з наступного року почнеться глобальна реконструкція і модернізація обласних лікарень у кожному обласному центрі. Кожен регіон протягом 2022-2023 років отримає по одній сучасній дорослій та дитячій лікарні. Зараз треба подати технічне завдання під конкретні потреби кожного регіону", - заявив Тимошенко.
На нараді зазначили, що кожен регіон повинен бути здатним надавати якісну високоспеціалізовану медичну допомогу громадянам.
"Завдання нашому міністерству в рамках "Великого будівництва" - запуск лікарень нового європейського формату. Ми хочемо повного переосмислення поняття лікарні, щоб вона була однаково зручна як для пацієнта, так і для лікаря. Ми прагнемо забезпечити доступ до якісних і безпечних медичних послуг. Разом із будівництвом лікарень повинні впроваджуватися новітні технології в сфері охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я змінює підхід до оснащення лікарень та оновлює обладнання відповідно до європейських стандартів", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Усього буде оновлено або побудовано 48 установ охорони здоров'я.
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Лише три маленьких "дрібниці"....
-В Україні є підготовленим і вивіреним безстроковий Договір про стратегічне партнерством зі США поза НАТО, з яким мав би Зеленський поїхати до США?
- В Україні є радикально та системно скоректований план проведення всіх видів реформ, на які неодноразово акцентували увагу США, ЄС і міжнародні інституції (про ліквідацію корупції, реформу судоустрою, і взагалі -розвитку всіх сфер співжиття?? І на який час він розрахований?
-В Україні хоча б є план нейтралізації енергетичної (нафто-газової -зокрема) загрози, що постала не сьогодні?
(За офіційними даними "Держгеонадр", в надрах країни знаходиться 109,57 млн т запасів нафти і 840 млрд куб. м запасів газу за категоріями А+В+С1.- які могли б задовольнити мінімум двадцятирічну потребу в них) І на який час він розрахований, щоб врешті стати енергонезалежною?
В Україні за 7 років війни не спромоглася побудувати навіть патронний завод, вартість якого складає якихось смішних кілька мільйонів доларів !?!?!?
Піночет, за 1 рік зумів зумів розвернути Чілі з вектору розрухи на зростання...
Польща зуміла те ж саме зробити за кілька років
Той же мізантроп Гітлєр за 7 років зумів з подрібненої та занепалої Німеччини перетворити її на той рівень розвитку і військового потенціалу, що вона змогла завоювати пів-Європи до нападу на срср...
Я вже не кажу про економічні чудеса країн Східної Азії ("тигрів Сходу", які практично без власних природних ресурсів, зуміли стали позитивно відомими в світі...
Гет увесь люхт скабзував-єс, дихтіти ніц чим!
Но если по ,,,супер''' дорогах
съездить на прием за 50км. до врача
это подвиг
Предлагаю опорной больницей депутатов
сделать в Нежине
Пусть хоть немного приплизить их к реальности
Замголови ОП Кирило Тимошенко звітує про турбодосягнення слуг наріду:
- Цього місяця у Чернігівській області побудовано дитячу лікарню...
Якийсь журналіст:
- Ліл що? Я позавчора був на Чернігівщині. Жодної нової лікарні там не будували!
Тимошенко (роблячи поганий покерфейс при такій самій поганій грі):
- Також у Івано-Франківській області почала працювати нова поліклініка...
Той самий журналіст:
- Брехня! Був я там пару тижнів тому. Хій там плавав, а не поліклініка!
Кирило не витримує:
- А вам, порохоботам, краще ото менше країною шастать і більше дивитися 1+1!
Наймем израильских и немецких?