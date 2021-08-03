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Новини
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Кожен регіон протягом 2022-2023 років отримає по одній сучасній дорослій та дитячій лікарні, - заступник голови ОП Тимошенко

Кожен регіон протягом 2022-2023 років отримає по одній сучасній дорослій та дитячій лікарні, - заступник голови ОП Тимошенко

У рамках програм президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" і "Здорова Україна" в кожному регіоні реконструюють і модернізують одну обласну дитячу і дорослу лікарню.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

На щотижневій селекторній нараді за участі голів обласних державних адміністрацій заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко поставив завдання за два тижні завершити підготовку технічного завдання і почати тендерні процедури на розробку проєктно-кошторисної документації. Будівельні роботи почнуться в 2022 році і будуть завершені протягом 2022-2023 рр.

"Уже з наступного року почнеться глобальна реконструкція і модернізація обласних лікарень у кожному обласному центрі. Кожен регіон протягом 2022-2023 років отримає по одній сучасній дорослій та дитячій лікарні. Зараз треба подати технічне завдання під конкретні потреби кожного регіону", - заявив Тимошенко.

На нараді зазначили, що кожен регіон повинен бути здатним надавати якісну високоспеціалізовану медичну допомогу громадянам.

"Завдання нашому міністерству в рамках "Великого будівництва" - запуск лікарень нового європейського формату. Ми хочемо повного переосмислення поняття лікарні, щоб вона була однаково зручна як для пацієнта, так і для лікаря. Ми прагнемо забезпечити доступ до якісних і безпечних медичних послуг. Разом із будівництвом лікарень повинні впроваджуватися новітні технології в сфері охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я змінює підхід до оснащення лікарень та оновлює обладнання відповідно до європейських стандартів", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реконструйоване "екстрене" відділення Сумської обласної лікарні розпочало роботу, - ОДА.. ФОТОрепортаж

Усього буде оновлено або побудовано 48 установ охорони здоров'я.

лікарня (1357) МОЗ (5390) будівництво (3015) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+13
Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 798
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03.08.2021 12:30
+13
Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 875
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03.08.2021 12:30
+9
Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9315
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03.08.2021 12:32
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Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 798
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03.08.2021 12:30 Відповісти
Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 875
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03.08.2021 12:30 Відповісти
Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1504
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03.08.2021 12:30 Відповісти
Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5938
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03.08.2021 12:32 Відповісти
Ліл! 😹😹😹
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03.08.2021 13:02 Відповісти
Каждый регион в течение 2022-2023 годов получит по одной современной взрослой и детской больнице, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9315
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03.08.2021 12:32 Відповісти
А остальные, уже существующие, закроют?
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03.08.2021 12:33 Відповісти
Переведення на нові рейси розвитку
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03.08.2021 12:35 Відповісти
Скажіть, на милість, що грандіозного (окрім дорожного будівництва) та життєво важливого Україна зробила, щоб вийти з економічної політичної і військової кризи?

Лише три маленьких "дрібниці"....

-В Україні є підготовленим і вивіреним безстроковий Договір про стратегічне партнерством зі США поза НАТО, з яким мав би Зеленський поїхати до США?

- В Україні є радикально та системно скоректований план проведення всіх видів реформ, на які неодноразово акцентували увагу США, ЄС і міжнародні інституції (про ліквідацію корупції, реформу судоустрою, і взагалі -розвитку всіх сфер співжиття?? І на який час він розрахований?

-В Україні хоча б є план нейтралізації енергетичної (нафто-газової -зокрема) загрози, що постала не сьогодні?

(За офіційними даними "Держгеонадр", в надрах країни знаходиться 109,57 млн т запасів нафти і 840 млрд куб. м запасів газу за категоріями А+В+С1.- які могли б задовольнити мінімум двадцятирічну потребу в них) І на який час він розрахований, щоб врешті стати енергонезалежною?

В Україні за 7 років війни не спромоглася побудувати навіть патронний завод, вартість якого складає якихось смішних кілька мільйонів доларів !?!?!?

Піночет, за 1 рік зумів зумів розвернути Чілі з вектору розрухи на зростання...

Польща зуміла те ж саме зробити за кілька років

Той же мізантроп Гітлєр за 7 років зумів з подрібненої та занепалої Німеччини перетворити її на той рівень розвитку і військового потенціалу, що вона змогла завоювати пів-Європи до нападу на срср...

Я вже не кажу про економічні чудеса країн Східної Азії ("тигрів Сходу", які практично без власних природних ресурсів, зуміли стали позитивно відомими в світі...
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03.08.2021 12:44 Відповісти
...з роялями
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03.08.2021 12:34 Відповісти
Кругом закрывают а если и открывают то только для показухи.
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03.08.2021 12:34 Відповісти
Гомоніли -балакали ,потім сіли та заплакали..хоч би старі лікарні відремонтували...та де там.. мільон дерев ще посадити треба..
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03.08.2021 12:35 Відповісти
1,5 мільярд
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03.08.2021 12:37 Відповісти
Легше посадити каломойшу та його крису зелену,от тоді можна ще на щось сподіватися.
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03.08.2021 12:38 Відповісти
Станом на 20:43:47 02.08.2021 повинно бути посаджено: 51 194 246 дерев
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03.08.2021 12:37 Відповісти
https://buh.ligazakon.net/news/204644_borgi-po-zarplat-v-ukran-dosyagli-32-mlrd-grn--uryad-vidav-doruchennya-derzhorganam Борги по зарплаті в Україні досягли 3,2 млрд грн - Уряд видав доручення держорганам
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03.08.2021 12:35 Відповісти
Читаем правильно в Каждом регионе останется по 1 больнице. В остальных просто работать некому, да и незачем.
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03.08.2021 12:39 Відповісти
То что команда клоунов по пистежу обошла своего учителя парашенка это даже не обсуждается!!!!!!
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03.08.2021 12:39 Відповісти
Фе! Якого нетрудного ти отік бо навуньив, слудване?
Гет увесь люхт скабзував-єс, дихтіти ніц чим!
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03.08.2021 13:06 Відповісти
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03.08.2021 12:40 Відповісти
Опорные больницы-- не спорю хорошо
Но если по ,,,супер''' дорогах
съездить на прием за 50км. до врача
это подвиг
Предлагаю опорной больницей депутатов
сделать в Нежине
Пусть хоть немного приплизить их к реальности
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03.08.2021 12:41 Відповісти
Какие такие больницы ? Сначала деревья посадить надо, пенсии ,зарплаты поднять до 1000 баксов поднять,тарифы понизить,войну закончить...Ни одно паредвыборное обещание не выполненно даже на 1 %, кто там еще верить в этих трепачей?Конечно зелюки дают популярные обещания на злободневные темы,да только все это для того чтобы удержаться при власти.Пока украинцы только лапшу на уши получают третий год.
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03.08.2021 12:57 Відповісти
Просто на стройках очень легко воровать деньги в огромных размерах.
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03.08.2021 12:53 Відповісти
"Получить" можно в глаз в темном переулке или премию в нафтогазе. Построить и оснастить больницу -эта прямая обязанность государства!
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03.08.2021 12:53 Відповісти
))))) ремікс анекдота часів СРСР:

Замголови ОП Кирило Тимошенко звітує про турбодосягнення слуг наріду:
- Цього місяця у Чернігівській області побудовано дитячу лікарню...
Якийсь журналіст:
- Ліл що? Я позавчора був на Чернігівщині. Жодної нової лікарні там не будували!
Тимошенко (роблячи поганий покерфейс при такій самій поганій грі):
- Також у Івано-Франківській області почала працювати нова поліклініка...
Той самий журналіст:
- Брехня! Був я там пару тижнів тому. Хій там плавав, а не поліклініка!
Кирило не витримує:
- А вам, порохоботам, краще ото менше країною шастать і більше дивитися 1+1!
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03.08.2021 12:53 Відповісти
Давай вже і по університету майбутнього. Кожному!
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03.08.2021 12:56 Відповісти
Где на все больницы высококвалифицированный персонал возьмёте?
Наймем израильских и немецких?
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03.08.2021 13:54 Відповісти
Ага, ******* лікарні, а працювати там будуть зелені "молоді та енергійні" скоморохи безкоштовно, бо професійні лікарі на той час остаточно втечуть за кордон, чи знайдуть іншу работу де непотрібно випрошувати зароблені гроші.
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03.08.2021 18:00 Відповісти
 
 