Кожен регіон протягом 2022-2023 років отримає по одній сучасній дорослій та дитячій лікарні, - заступник голови ОП Тимошенко

У рамках програм президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" і "Здорова Україна" в кожному регіоні реконструюють і модернізують одну обласну дитячу і дорослу лікарню.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

На щотижневій селекторній нараді за участі голів обласних державних адміністрацій заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко поставив завдання за два тижні завершити підготовку технічного завдання і почати тендерні процедури на розробку проєктно-кошторисної документації. Будівельні роботи почнуться в 2022 році і будуть завершені протягом 2022-2023 рр.

"Уже з наступного року почнеться глобальна реконструкція і модернізація обласних лікарень у кожному обласному центрі. Кожен регіон протягом 2022-2023 років отримає по одній сучасній дорослій та дитячій лікарні. Зараз треба подати технічне завдання під конкретні потреби кожного регіону", - заявив Тимошенко.

На нараді зазначили, що кожен регіон повинен бути здатним надавати якісну високоспеціалізовану медичну допомогу громадянам.

"Завдання нашому міністерству в рамках "Великого будівництва" - запуск лікарень нового європейського формату. Ми хочемо повного переосмислення поняття лікарні, щоб вона була однаково зручна як для пацієнта, так і для лікаря. Ми прагнемо забезпечити доступ до якісних і безпечних медичних послуг. Разом із будівництвом лікарень повинні впроваджуватися новітні технології в сфері охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я змінює підхід до оснащення лікарень та оновлює обладнання відповідно до європейських стандартів", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Усього буде оновлено або побудовано 48 установ охорони здоров'я.