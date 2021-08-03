Українські борці Беленюк і Насібов перемогли в півфіналах і будуть боротися за золоті медалі Олімпіади-2020 (оновлено). ВIДЕО
Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов переміг у півфіналі Олімпійських ігор у ваговій категорії до 67 кг, Беленюк у півфіналі здолав суперника у ваговій категорії до 87 кг.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Так, Насібов переміг Ахмеда Ель-Саєда Хегазі з Єгипту - 7:6. Борець проведе фінал з іранським борцем Мохаммадом Реза Гераі.
На початку поєдинку український борець програвав 0:6, проте в кінці здолав оппонента.
Беленюк здолав Івана Гуклека з Хорватії - 7:1. У фіналі він зустрінеться з угорцем Віктором Лерінцем. Зазначимо, що Беленюк удруге поспіль боротиметься за золото Олімпійських ігор.
У ході протистояння Беленюк вміло контролював ситуацію і впевнено переміг хорвата.
Фінал із греко-римської боротьби відбудеться 4 серпня.
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Точнее имела, больше не имеет.
Почитай что сказал Кадырка после оправдательного приговора рашоублюдку Буданову.Там чистосердечное в будущей вендетте для тех кто умеет читать между строк.
Спасибо, Парвиз!!!
- ..... мало беснований христоедов тут , так еще и это там.
криктор мог бы и татар уважить и даже, о Перун - верующих в Афину(поливай огород маслом и оливой).
"бесит" это просто потому шо тот же упоминаемый газообразный позвоночный мужского рода пожилой(минимум 7000 лет) "мужик" "помогал" нам в 32-33-м. да так "помогал" что у много кого до сих пор мешки с сухарями на чердаке есть - предки наученные "помощью" боялись что опять будет такое, "бошепамахи"
светская страна блин - мазохистская. кстати - Депутату победы и удачнй кормушки, потом же надо усиленно.... питаться из-за отсутствия то)
Львів'янам Алла Черкасова щойно виграла поєдинок за бронзу!
Вітаємо!
Він красава на килимі , навіщо йому ганьбити свою гідність участтю в настільки тупому й тимчасовому проєкті як "брати Арахамії" ?!