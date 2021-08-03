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Новини Олімпіада-2020
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Українські борці Беленюк і Насібов перемогли в півфіналах і будуть боротися за золоті медалі Олімпіади-2020 (оновлено). ВIДЕО

Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов переміг у півфіналі Олімпійських ігор у ваговій категорії до 67 кг, Беленюк у півфіналі здолав суперника у ваговій категорії до 87 кг.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Так, Насібов переміг Ахмеда Ель-Саєда Хегазі з Єгипту - 7:6. Борець проведе фінал з іранським борцем Мохаммадом Реза Гераі.

На початку поєдинку український борець програвав 0:6, проте в кінці здолав оппонента.

Беленюк здолав Івана Гуклека з Хорватії - 7:1. У фіналі він зустрінеться з угорцем Віктором Лерінцем. Зазначимо, що Беленюк удруге поспіль боротиметься за золото Олімпійських ігор.

У ході протистояння Беленюк вміло контролював ситуацію і впевнено переміг хорвата.

Фінал із греко-римської боротьби відбудеться 4 серпня.

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Олімпіада (687) боротьба (84)


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Топ коментарі
+26
- ОКРаина цивилизвции - страна 404.....
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03.08.2021 13:01
+25
ОКР - це зараз так зветься рашка-гівняшка.
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03.08.2021 12:51
+24
хоть от одного слуги народа есть какойта толк
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03.08.2021 13:11
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Почему боец? Борец.
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03.08.2021 12:49 Відповісти
ОКР - це зараз так зветься рашка-гівняшка.
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03.08.2021 12:51 Відповісти
- ОКРаина цивилизвции - страна 404.....
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03.08.2021 13:01 Відповісти
ОРКостан.
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03.08.2021 13:04 Відповісти
Я вот, кстати понять не могу, чё они там прутся что медалей столько, все же знают причину по которой они не под своим флагом выступают.
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03.08.2021 13:37 Відповісти
Огорожа Крокодили Рів
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03.08.2021 14:12 Відповісти
может хоть украинец Насибов подкинет золотишка.
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03.08.2021 12:56 Відповісти
Да видели мы корейцев за засрашку бегающих в конькобежном спорте. Не ссы.
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03.08.2021 13:13 Відповісти
Якщо забрати з російського представників окупованих земель, з жердиною буде стрибати Жириновський.
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03.08.2021 13:21 Відповісти
А я за корейців нічого не казав, я казав за татар, якутів, башкір, чукчів, алеутів, коряків, чеченців, дагестанців, осетин.... Просто не звіть себе руськими.
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03.08.2021 13:29 Відповісти
От от , росіяне, треба законодавчо визнати що росіяне і руські це різні народи, і все.
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03.08.2021 13:33 Відповісти
Обосрался похоже этот клоун кремлевский, зарплату не получит
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03.08.2021 13:36 Відповісти
Именно россияне, а русскими нехер себя называть. Нынешняя рабссия это франкенштейн сшитый из частей совершенно разных народов
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03.08.2021 13:35 Відповісти
И воюют с русней столетиями.
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03.08.2021 13:40 Відповісти
Негры никогда не вели с Америкой затяжных войн по примеру войн кавказцев против рашоимперии в 19 веке и позже против рашофедерации в 90-х.
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03.08.2021 14:01 Відповісти
Та мы видели как в Армении русня всех победила
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03.08.2021 14:16 Відповісти
Русня имеет прямое отношение к Карабаху.
Точнее имела, больше не имеет.
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03.08.2021 14:22 Відповісти
И за освобождение их от рабства воевали в гражданскую в основном американцы,а чтоб загнать в рабство кавказцев в 19 веке против них воевали руснявые.Разница есть.Про то как победила россия в Кавказе всем известно-ежегодная дань в миллиарды долларов и негласное разрешение творить беспредел по отношению к русне.
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03.08.2021 14:21 Відповісти
Ну да, вырезала под корень население Новгорода, огнем захватила Казань и дальше всю Сибирь, штыком завоевала Кавказ и т.д. и т.п.
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03.08.2021 14:20 Відповісти
США двигатель в плане прогресса всего мира,Австралия просто очень развитая страна. Засрашка тюрьма народов, гдемвсе эти народы ненавидят друг друг
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03.08.2021 13:41 Відповісти
Цікаво,що тюрьмою створювалась саме Австралія !!!)))
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03.08.2021 13:48 Відповісти
Деякі народи Росіі,асимільовані на 100%,а деякі асиміляціі не піддаються !!!)))
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03.08.2021 13:39 Відповісти
.. Просто не звіть себе руськими.---- Цікава річ,мордва чи удмурт ,з задоволеням вихзнає себе як "русский" ,але жоден чечен,кабардинець чи даргінець ,ніколи не назве себе "русским" !!!)))
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03.08.2021 13:36 Відповісти
Негры уже давно являются неотьемлемой частью американской нации,а вот кавказцы и русня по менталитету,культуре,религии это два противоположных мира.
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03.08.2021 13:38 Відповісти
Да потуши свою жопу в конце концов,морда кацапская.
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03.08.2021 13:51 Відповісти
Козлятиной просто воняешь.
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03.08.2021 13:54 Відповісти
Где российская республика,чмо?
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03.08.2021 13:57 Відповісти
"Нет,"россия"-это гавно. А российская республика-то где при федеративном устройстве?
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03.08.2021 14:05 Відповісти
БЛМ это пиар ход раздутый демократами,чтобы расширить себе электораную базу.Плавильный котел как работал так и продолжает работать.А вот в рашке обозвать на Кавказе чеченца или дага русским или даже россиянином это нужно быть самоубийцей.
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03.08.2021 13:55 Відповісти
Масштабы чего?Когда рашка пыталась отмазать насильника чеченок-Буданова через суды,орлы Кадырова его просто нашли и пристрелили как собаку.Или Шахсутдинов из-за издевательств перестрелял 8 руснявых особей.И никаких погромов.Нохчи не делают пиар из того как они нагибают русню и заставляют орать "Чечня круто",а рашопропаганда об этом помалкивает чтоб очередной раз не злить кавказцев.
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03.08.2021 14:12 Відповісти
Масшутинг в Америке не имеет рассового окраса.Их организовывают по большой степени белые против белых.
Почитай что сказал Кадырка после оправдательного приговора рашоублюдку Буданову.Там чистосердечное в будущей вендетте для тех кто умеет читать между строк.
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03.08.2021 14:28 Відповісти
Татари,башкіри теж важко піддаються асиміляціі,швидше за все через релігію !!!)))
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03.08.2021 13:41 Відповісти
Просто герой. Боролся до конца, несмотря на предвзятое судейство.
Спасибо, Парвиз!!!
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03.08.2021 12:59 Відповісти
Просто шалений камбек. Емоції зашкалюють.
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03.08.2021 13:04 Відповісти
молодчина, давай, верим в тебя. Главное не перегореть и спокойно выйти на финал
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03.08.2021 13:09 Відповісти
И Беленюк прошел в финал!!! Поздравляем!!!
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03.08.2021 13:10 Відповісти
хоть от одного слуги народа есть какойта толк
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03.08.2021 13:11 Відповісти
Вітаємо хлопці! Тепер очікуємо олімпійського золота 🥇!
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03.08.2021 13:14 Відповісти
Уважаемая редакция, Вы хоть укажите, что эти спортсмены в разных весовых категориях. Исходя из текста Вашей статьи, складывается мнение, что они встретятся в финале, а это не так.
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03.08.2021 13:17 Відповісти
Цікаво ,чому Жан ,а не Іван ????))))
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03.08.2021 13:19 Відповісти
Хм, а ви його фото бачили, який Іван.
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03.08.2021 13:22 Відповісти
Цікавипарадокс перекладу україно-російського ,ім"я власні не перекладаються!!! Микола,це не Никлай і м.Дніпро це не г.Днепр !!!)))
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03.08.2021 13:26 Відповісти
А когда финалы?
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03.08.2021 13:19 Відповісти
Беленюк - это тот, который Усика вызывал на бой без правил?
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03.08.2021 13:24 Відповісти
А нет, это зебил.
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03.08.2021 13:25 Відповісти
це той окремий прикрий випадок, коли не хочеться радіти за спортсмена, тому що він належить до когорти зебілів-кнопкодавів, які стали парламентською біомасою для штампування і проштовхування законів і рішень, а за Україну, олімпійську, звичайно радий
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03.08.2021 13:28 Відповісти
перематывал до 8:15
- ..... мало беснований христоедов тут , так еще и это там.
криктор мог бы и татар уважить и даже, о Перун - верующих в Афину(поливай огород маслом и оливой).
"бесит" это просто потому шо тот же упоминаемый газообразный позвоночный мужского рода пожилой(минимум 7000 лет) "мужик" "помогал" нам в 32-33-м. да так "помогал" что у много кого до сих пор мешки с сухарями на чердаке есть - предки наученные "помощью" боялись что опять будет такое, "бошепамахи"
светская страна блин - мазохистская. кстати - Депутату победы и удачнй кормушки, потом же надо усиленно.... питаться из-за отсутствия то)
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03.08.2021 13:32 Відповісти
На российском ТВ полно самых чистопородных хохлов в вышиванках с ног до труселей, которые чмырят неньку как распоследние мокшане.
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03.08.2021 13:36 Відповісти
Теперь главное чтоб Зеля-бедоносец сейчас не поддержал Беленюка,а то точно проиграет.
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03.08.2021 13:45 Відповісти
Беленюк це той слуга, що забрав гроші у паралімпійців на зарплати суддів?
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03.08.2021 14:15 Відповісти
Молодцы!
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03.08.2021 14:34 Відповісти
Алла Черкасова взяла бронзу!!!!!! УРА!!!!!
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03.08.2021 15:10 Відповісти
0:6 проигрывал и 7:6! Это невероятная вера в себя и победу!
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03.08.2021 15:12 Відповісти
Ще одна медаль у вільній боротьбі в України!
Львів'янам Алла Черкасова щойно виграла поєдинок за бронзу!
Вітаємо!
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03.08.2021 15:15 Відповісти
Ось я й питаю , навіщо діючому спортсмену ось такого рівня марити свій час в сесійній залі ?!

Він красава на килимі , навіщо йому ганьбити свою гідність участтю в настільки тупому й тимчасовому проєкті як "брати Арахамії" ?!
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03.08.2021 16:26 Відповісти
 
 