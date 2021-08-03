Українські борці Беленюк і Насібов перемогли в півфіналах і будуть боротися за золоті медалі Олімпіади-2020 (оновлено). ВIДЕО

Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов переміг у півфіналі Олімпійських ігор у ваговій категорії до 67 кг, Беленюк у півфіналі здолав суперника у ваговій категорії до 87 кг.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Так, Насібов переміг Ахмеда Ель-Саєда Хегазі з Єгипту - 7:6. Борець проведе фінал з іранським борцем Мохаммадом Реза Гераі.

На початку поєдинку український борець програвав 0:6, проте в кінці здолав оппонента.

Беленюк здолав Івана Гуклека з Хорватії - 7:1. У фіналі він зустрінеться з угорцем Віктором Лерінцем. Зазначимо, що Беленюк удруге поспіль боротиметься за золото Олімпійських ігор.

У ході протистояння Беленюк вміло контролював ситуацію і впевнено переміг хорвата.

Фінал із греко-римської боротьби відбудеться 4 серпня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми проведемо офіційне розслідування, - Міжнародний олімпійський комітет про ситуацію з Тимановською