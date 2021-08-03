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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві виявлено 198 хворих на коронавірус. Летальних випадків немає, - Кличко

За добу в Києві виявлено 198 хворих на коронавірус. Летальних випадків немає, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 198 хворих на коронавірус. Летальних випадків немає.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"198 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків немає. Загалом у Києві від коронавірусу померли 5235 осіб. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 219 340", – повідомив Кличко.

Захворіли 103 жінки віком від 19 до 87 років, 71 чоловік віком від 21 до 74 років. А також 15 дівчаток від 5 днів до 17 років і 9 хлопчиків від 2 до 17 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 31 хворого на коронавірус. А також 20 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 164 людини. Загалом коронавірус подолали 209 591 мешканець столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 59, в Оболонському – 29 та в Святошинському районі – 25 випадків", – зазначив Кличко.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19419) Кличко Віталій (3508) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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К концу августа съедутся с курортов, будет весело...
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03.08.2021 12:53 Відповісти
т.е. погибают раптом 0.5% - и Бокс бы первым должен сказать шо корововирус = (слышны удары Рокфеллера и впрыск прививки) очень страшный и если не делать то что делает Ляшко, о есть не резвиться, ой, то есть не быть овощем, то вирус = башка попа.дет, совсем все вымрут.
Бокс, не позорился бы хотя бы?
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03.08.2021 13:03 Відповісти
Може, то він таким чином натякає? Бокс тобто.
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03.08.2021 14:08 Відповісти
на що? на те що сидіть треба буде, але він скаже шо - ой, я дебіл?
норм. мужик, якщо щось таке = звалюю по состіїнію здурів.я
все - потім тягати навіть будуть = політічєскоє пріслідуваніє.
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03.08.2021 14:14 Відповісти
 
 