За добу в Києві виявлено 198 хворих на коронавірус. Летальних випадків немає, - Кличко
У Києві за минулу добу виявлено 198 хворих на коронавірус. Летальних випадків немає.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"198 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків немає. Загалом у Києві від коронавірусу померли 5235 осіб. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 219 340", – повідомив Кличко.
Захворіли 103 жінки віком від 19 до 87 років, 71 чоловік віком від 21 до 74 років. А також 15 дівчаток від 5 днів до 17 років і 9 хлопчиків від 2 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 31 хворого на коронавірус. А також 20 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 164 людини. Загалом коронавірус подолали 209 591 мешканець столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 59, в Оболонському – 29 та в Святошинському районі – 25 випадків", – зазначив Кличко.
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Бокс, не позорился бы хотя бы?
норм. мужик, якщо щось таке = звалюю по состіїнію здурів.я
все - потім тягати навіть будуть = політічєскоє пріслідуваніє.