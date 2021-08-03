НАБУ закликає СБУ доставити Чауса уповноваженим детективам і до ВАКС о 14:00 4 серпня. ДОКУМЕНТ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вкотре закликає СБУ доставити підозрюваного екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса уповноваженим детективам і до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) о 14:00 4 серпня 2021 для розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення НАБУ в соціальній мережі "Фейсбук".

"Приховування співробітниками СБУ від детективів НАБУ інформації про місце перебування екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, є фактичним сприянням в ухиленні від кримінального судочинства і може містити ознаки злочину у вигляді перевищення службових повноважень", - наголошують у НАБУ.

Ідеться про події 30 липня 2021, коли у Вінницькій області був виявлений підозрюваний екссуддя Микола Чаус, якого в серпні 2016 року детективи оголосили в розшук. У березні 2017 року йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. КПК України передбачає, що в разі виявлення розшукуваної особи, її повинні передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування. Замість цього маємо ситуацію фактичного укриття підозрюваного співробітниками СБУ та ігнорування процесуального закону.

1 серпня 2021 року детективи НАБУ направили в СБУ та ОГП вимогу про негайну доставку екссудді в Національне бюро. Він є підозрюваним у справі НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК України. 2 серпня 2021 в зв'язку з тим, що СБУ не забезпечило явку екссудді в НАБУ, було відправлено повторну вимогу з повістками про виклик підозрюваного.

Національне бюро зазначає, що дотримання закону є обов'язком для всіх правоохоронних органів.

"Вживання заходів безпеки щодо особи, яка перебуває в статусі потерпілого в кримінальному провадженні, яке розслідується слідчими СБУ, жодним чином не може бути підставою для приховування такої особи від кримінального судочинства і невиконання постанови про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Тому вкотре закликаємо СБУ дотримуватися вимог законодавства та доставити підозрюваного екссуддю уповноваженим детективам і до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) о 14:00 4 серпня 2021 для розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.