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НАБУ закликає СБУ доставити Чауса уповноваженим детективам і до ВАКС о 14:00 4 серпня. ДОКУМЕНТ

НАБУ закликає СБУ доставити Чауса уповноваженим детективам і до ВАКС о 14:00 4 серпня. ДОКУМЕНТ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) вкотре закликає СБУ доставити підозрюваного екссуддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса уповноваженим детективам і до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) о 14:00 4 серпня 2021 для розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення НАБУ в соціальній мережі "Фейсбук".

"Приховування співробітниками СБУ від детективів НАБУ інформації про місце перебування екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, є фактичним сприянням в ухиленні від кримінального судочинства і може містити ознаки злочину у вигляді перевищення службових повноважень", - наголошують у НАБУ.

Ідеться про події 30 липня 2021, коли у Вінницькій області був виявлений підозрюваний екссуддя Микола Чаус, якого в серпні 2016 року детективи оголосили в розшук. У березні 2017 року йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. КПК України передбачає, що в разі виявлення розшукуваної особи, її повинні передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування. Замість цього маємо ситуацію фактичного укриття підозрюваного співробітниками СБУ та ігнорування процесуального закону.

1 серпня 2021 року детективи НАБУ направили в СБУ та ОГП вимогу про негайну доставку екссудді в Національне бюро. Він є підозрюваним у справі НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК України. 2 серпня 2021 в зв'язку з тим, що СБУ не забезпечило явку екссудді в НАБУ, було відправлено повторну вимогу з повістками про виклик підозрюваного.

Національне бюро зазначає, що дотримання закону є обов'язком для всіх правоохоронних органів.

"Вживання заходів безпеки щодо особи, яка перебуває в статусі потерпілого в кримінальному провадженні, яке розслідується слідчими СБУ, жодним чином не може бути підставою для приховування такої особи від кримінального судочинства і невиконання постанови про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Тому вкотре закликаємо СБУ дотримуватися вимог законодавства та доставити підозрюваного екссуддю уповноваженим детективам і до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) о 14:00 4 серпня 2021 для розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.

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НАБУ закликає СБУ доставити Чауса уповноваженим детективам і до ВАКС о 14:00 4 серпня 01
НАБУ закликає СБУ доставити Чауса уповноваженим детективам і до ВАКС о 14:00 4 серпня 02
НАБУ закликає СБУ доставити Чауса уповноваженим детективам і до ВАКС о 14:00 4 серпня 03
НАБУ закликає СБУ доставити Чауса уповноваженим детективам і до ВАКС о 14:00 4 серпня 04
НАБУ закликає СБУ доставити Чауса уповноваженим детективам і до ВАКС о 14:00 4 серпня 05

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

НАБУ (5061) викрадення (817) СБУ (12774) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+8
НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа - Цензор.НЕТ 3806
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03.08.2021 13:35
+6
Чаус для наркомана персонаж в "мильній опері" в яку він перетворює Україну
Є головні персонажі навколо яких необхідний круговорот подій
Якщо проаналізувати, то зараз у Віслюка все роблять за законами цього жанру, навіть сценарій нової серії пишеться після реакції глядача
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03.08.2021 13:24
+5
The Show Must Go On
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03.08.2021 13:30
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НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа - Цензор.НЕТ 2913
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03.08.2021 13:23 Відповісти
Чаус для наркомана персонаж в "мильній опері" в яку він перетворює Україну
Є головні персонажі навколо яких необхідний круговорот подій
Якщо проаналізувати, то зараз у Віслюка все роблять за законами цього жанру, навіть сценарій нової серії пишеться після реакції глядача
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03.08.2021 13:24 Відповісти
хоть паржом.
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03.08.2021 13:25 Відповісти
чаус на розігріві)
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03.08.2021 13:27 Відповісти
НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа - Цензор.НЕТ 3806
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03.08.2021 13:35 Відповісти
The Show Must Go On
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03.08.2021 13:30 Відповісти
НАБУ призывает СБУ доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа - Цензор.НЕТ 2284
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03.08.2021 13:32 Відповісти
налог на визитки это круто. но пусть вводят, хоть поржом с этого
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03.08.2021 13:37 Відповісти
Это не шутка. Я сам сначала не поверил в этот бред. Но это так.

" ...Фискалы приравняли визитки работающих украинцев к зарплате и требуют платить с них налоги

Визитные карточки, которые выдаются на предприятиях работникам, являются нематериальным благом. В связи с этим их стоимость должна включаться в общий месячный доход работника, с которого взимается налог 18%. Об этом сообщает пресс служба Налоговой службы.

«Дополнительные блага - средства, материальные или нематериальные ценности, услуги, другие виды дохода, которые выплачиваются (предоставляются) плательщику налога налоговым агентом, если такой доход не является заработной платой и не связан с исполнением обязанностей трудового найма или не является вознаграждением по гражданско-правовым договорам (соглашениям), заключенным с таким налогоплательщиком (кроме случаев, прямо предусмотренных нормами разд. IV НКУ) (п.п. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 НКУ)», - объясняют налоговики.
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03.08.2021 13:43 Відповісти
чоб им еще такое посоветовать придумать?
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03.08.2021 13:49 Відповісти
Молчи. Они читают и воплощают в жизнь.
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03.08.2021 13:52 Відповісти
Якщо Зе під час рандеву пообіцяв Чаусу не видавати його НАБУ - то розслідування його корупційних діянь, вважай, заморожене до того часу, допоки самого Зе виборці не знімуть з посади.
І це прекрасно розуміють в Білому Домі.
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03.08.2021 13:36 Відповісти
Таки верное утверждение: "Прожить жизнь надо так, чтобы НАБУ отбивало тебя от СБУ!"(с). Какой, понимаешь, нужный всем человек! Вот бы его снова в черных трусах в суд привезли! Это было бы чисто по закону этого жанра!
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03.08.2021 13:36 Відповісти
Распялі мальчіка в трусіках.
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03.08.2021 13:44 Відповісти
НАБУ : "Завтра в 14:00 доставить Чауса!!!"
СБУ : "А то шо?)))"
занавес...
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03.08.2021 13:47 Відповісти
щяс
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03.08.2021 14:12 Відповісти
хай на сбу в суд подадуть
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03.08.2021 14:14 Відповісти
НАБУ призывает СБУ?? Заклинает СБУ? Умоляет СБУ? Власти в стране НЕТ.
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03.08.2021 14:59 Відповісти
Набу,сбу,менты и остальная наволоч,все в договорняке.У них все шикарно,домиков у нас накрали,корыто наше дожирают,об чем еще мечтать. Эту киношку показывает зеленое нам, юзает пол года чаусом,а в это время лукашенко убивает людей на нашей территории.Все уже было,но что эмбрионы с абортной ямы,прийдут к власти-это шок!
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03.08.2021 16:32 Відповісти
 
 