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Новини
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"Режим Лукашенка мав намір здійснити ще один акт транснаціональних репресій", - Блінкен про ситуацію з Тимановською

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення Білорусі відправити додому легкоатлетку Крістіну Тимановську за її критику спортивного керівництва "транснаціональними репресіями".

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Режим Лукашенка мав намір здійснити ще один акт транснаціональних репресій: змусити олімпійку Крістіну Тимановську піти тільки через висловлення нею свободи слова", - зазначив Блінкен.

Він додав, що "такі дії суперечать олімпійському духу, порушують основні права і є неприпустимими".

Раніше стало відомо, що Крістіну Тимановську, яка 2 серпня повинна була взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти в Білорусь проти її волі. Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома.

Легкоатлетку терміново відвезли з речами в аеропорт, проте там Тимановська заявила, що боїться повертатися додому, оскільки її можуть посадити до в'язниці.

Польща надала спортсменці правову та консульську допомогу, після чого спортсменка звернулася до Польщі з проханням надати їй політичний притулок.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.

Лукашенко Олександр (2653) Олімпіада (687) Блінкен Ентоні (1156) Тимановська Христина (12)


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Блинкен, ты чего. Зато она могла бы вместе с Протасевичем и товарищем майором, который проживает на первом этаже загородного дома, махнуть чарку и вести задушевные беседы
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03.08.2021 13:42 Відповісти
Спасибо, Блинкин. Расчеты беларусских предприятий, в т.ч МТЗ, все идут через банк Нью-Йорка, ну то таке. SWIFT это реальное действие, но лучше озабачиваться озабоченностью.
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03.08.2021 13:43 Відповісти
Таракан не намеревался... он совершает подобные акты регулярно... пример с повешенным Виталием Шишовым, уверен, смерть Шеремета тоже дело его кровавых рук, а сколько его преступлений проходит мимо общественности..? ведь все его преступления тайные...
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03.08.2021 14:20 Відповісти
Таракана в Украине тщательно обеливали и Порошенко и Зелпенский. Почему не стали отрабатывать белорусский след, сразу после убийства Шеремета?
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03.08.2021 14:30 Відповісти
Отбеливали... чтоб не получить еще одну точку напряжения с тем усатым чмом.... к донбабве, лугандонии и крыму нам еще белоруси не хватало... но это, как видно, не могло существовать вечно... "бацька" крепко подставил Нелоха и теперь "дружбе" конец.
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03.08.2021 14:41 Відповісти
це називається не "ще один акт транснаціональних репресій", а державним тероризмом.
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03.08.2021 14:58 Відповісти
Девочка должна знать, отныне, ей в одиночку делать пробежки не рекомендуется.
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03.08.2021 16:28 Відповісти
Выразите очередную озабоченность , клоуны .
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03.08.2021 19:05 Відповісти
 
 