"Режим Лукашенка мав намір здійснити ще один акт транснаціональних репресій", - Блінкен про ситуацію з Тимановською

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення Білорусі відправити додому легкоатлетку Крістіну Тимановську за її критику спортивного керівництва "транснаціональними репресіями".

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Режим Лукашенка мав намір здійснити ще один акт транснаціональних репресій: змусити олімпійку Крістіну Тимановську піти тільки через висловлення нею свободи слова", - зазначив Блінкен.

Він додав, що "такі дії суперечать олімпійському духу, порушують основні права і є неприпустимими".

Раніше стало відомо, що Крістіну Тимановську, яка 2 серпня повинна була взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти в Білорусь проти її волі. Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома.

Легкоатлетку терміново відвезли з речами в аеропорт, проте там Тимановська заявила, що боїться повертатися додому, оскільки її можуть посадити до в'язниці.

Польща надала спортсменці правову та консульську допомогу, після чого спортсменка звернулася до Польщі з проханням надати їй політичний притулок.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.