"Режим Лукашенка мав намір здійснити ще один акт транснаціональних репресій", - Блінкен про ситуацію з Тимановською
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення Білорусі відправити додому легкоатлетку Крістіну Тимановську за її критику спортивного керівництва "транснаціональними репресіями".
Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Режим Лукашенка мав намір здійснити ще один акт транснаціональних репресій: змусити олімпійку Крістіну Тимановську піти тільки через висловлення нею свободи слова", - зазначив Блінкен.
Він додав, що "такі дії суперечать олімпійському духу, порушують основні права і є неприпустимими".
Раніше стало відомо, що Крістіну Тимановську, яка 2 серпня повинна була взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів у Токіо, намагалися відвезти в Білорусь проти її волі. Напередодні спортсменка різко розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома.
Легкоатлетку терміново відвезли з речами в аеропорт, проте там Тимановська заявила, що боїться повертатися додому, оскільки її можуть посадити до в'язниці.
Польща надала спортсменці правову та консульську допомогу, після чого спортсменка звернулася до Польщі з проханням надати їй політичний притулок.
Міжнародний олімпійський комітет звернувся до Національного олімпійського комітету Білорусі з вимогою дати вичерпні пояснення щодо ситуації з білоруською легкоатлеткою.
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