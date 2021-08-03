Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном, - NEXTA

Знайдений мертвим глава Білоруської Дому в Україні Віталій Шишов займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки Білорусі, які могли працювати в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал NEXTA.

"Віталій Шишов розкривав "тихарів" на акціях у Києві. У червні він завів телеграм-канал для збору інформації про чекістів, які працюють за межами Білорусі", - йдеться в повідомленні.

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"Режим стає дедалі більш терористичним. Навіть перебуваючи за кордоном, потрібно начуватися. Підозрілі люди, схожі на чекістів Луки, вже відзначилися на акціях діаспори Києва", - написав Шишов у першому дописі у своєму каналі.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".



