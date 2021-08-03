Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном, - NEXTA
Знайдений мертвим глава Білоруської Дому в Україні Віталій Шишов займався верифікацією співробітників Комітету державної безпеки Білорусі, які могли працювати в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал NEXTA.
"Віталій Шишов розкривав "тихарів" на акціях у Києві. У червні він завів телеграм-канал для збору інформації про чекістів, які працюють за межами Білорусі", - йдеться в повідомленні.
"Режим стає дедалі більш терористичним. Навіть перебуваючи за кордоном, потрібно начуватися. Підозрілі люди, схожі на чекістів Луки, вже відзначилися на акціях діаспори Києва", - написав Шишов у першому дописі у своєму каналі.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".
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Журналісти інтернет-видання Bellingcat негайно спрямують усі ресурси на розслідування обставин смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві та був знайдений повішеним в одному зі столичних парків неподалік від місця його проживання.
Про це в коментарі "Ехо Москви" https://echo.msk.ru/news/2881356-echo.html розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.
Він повідомив, що у Bellingcat припускають, що смерть Шишова може бути пов'язана зі спецоперацією спецслужб Росії. Та додав, що не має сумнівів у тому, що загибель Шишова не є самогубством.
"По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не було б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, яку ми (змогли отримати - прим.ред), що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - заявив Грозєв.
Когда штаты и мировое сообщество подняло вопрос политзаключенных на Кубе, то Фидель поступил очень креативно...Фидель выдворил в США ВСЕХ заключенных ...в результате чего в США начался резкий всплеск уголовшины...Есть даже целый фильм по этому поводу американский, как ФБР боролось с организованной кубинской преступностью...
Кстати о птичках когда первые кубки вызова по хоккею разрешили, то Третьяку предложили миллион долларов...А тупо растерялся и отказался...как он сам потом объяснил .."я имел квартиру от министерства обороны и оклад за воинское звание и должность...Я не понимал что такое миллиион долларов ...."
Согласно изданной в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Гарварде «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0 Чёрной книге коммунизма », режимом Кастро было расстреляно 14 000 человек в возрасте от 16 до 68 лет, включая нескольких женщин, из них, по меньшей мере, одна была беременна. По утверждению американской организации «https://ru.wikipedia.org/wiki/Freedom_House Freedom House », до https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2005 года возглавлявшейся бывшим директором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ЦРУ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81 Робертом Джеймсом Вулси , 500 000 кубинцев прошли через систему концлагерей и камеры пыток режима Кастро
Яких ще реформ вам від Найвеличнішого Нелоха не вистачає?
нашего всенародно обласканноготого кто сейчас на месте Кравчука - можно бы и посмотреть почему Порошенко брата в склеп закрыл, а не представил на анализы по "новичку"то
Це будя який поціновувач Г+Г знає.
только делают они это теперь - чужими руками
или с помощью продажных гнид, которых пичкают страхом , телевизором и наркотой
а, да, мы же в другой ветке знаем шо это Путину выгодно - но ты сам написал - с хера ли дурак(о погибших кроме ничего - правда) придурок бегал зная шо "ведут"?
может как с Бабченко? Зеле еще не хватало этого?
странно.вато да. тупо шо бегал. собачечку хотя бы взял шоле
так и тут - я вот даже думаю, ну, это не тока я, шо типо тут как аквариум и эмоциями "кто-то" питается. иногда у него(них) "праздники" = надо как бы больше "хавки".
логично вроде. ибо есть стомиллионов историй про "судьбу" - каждый шото такое знает по семье/знакомым. так шо че непонятки то? = "пища"(эмоции) для "кого-то" - то же с "911" и прочим, то же с тем шо в Освенциме печи шкварили так как будто их там было 500 и нонстопом все сжигали, а камеры газ не пропускали за деревянные двери - это фото есть и т.д., так шо... Илон вроде поумнее тебя, а вот я с ним еще не спорил то(сорян за подколку то )
нет.не смотрел.
может мельком.
я просто за то шо да, понять сложное важно, а вот диды говорили что важное сложно - именно поэтому Рашка - батут, а Байден - вот тут.
ггг
но за то шо мир искусственен - Маск сам же говорил, так шо не дебри ни разу. и да - погугли - вполне на основании(основе) есть квантовиками высранно шо Маск как бы .... любит троллить, либо - ученые = идут вна свалку. вна свалочку то - так шо мы не знаем - говно ли мири или просто создан кем-то
Що, ви цього якось сьогодні ні на вулицях, ні в ЗМІ не помітили? Так отож. Бо нічого й не відбувається. Написане вище - це мій спогад із дня вбивства білорусько-російсько-українського журналіста Павла Шеремета. Просто ім'я й прізвище умисно підмінив. Тоді також були підстави розглядати білоруський слід, але він нікого не цікавив. Бо був же свій президент Порошенко. Уся ця журнашлюхівська та активістська наволоч з того першого дня й регулярно упродовж наступних років лила бруд на Порошенка у контексті цієї справи. Звісно, не лише її. І футболочки їхні мелькали на всіх пресконференціях, і в залі ВРУ на нардепах від Самопомочі. А що ж зараз? А зараз не заплатили ні олігархи, ні Москва... От і позатикали собі морди власними какашками й чекають, коли підоспіє чергове замовлення проти Порошенка. А Бубочку вони ж ні-ні. Бо ж "да нє усохнєт рука дающєго".
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXrBV08KwhKitr9r6z_khH6a81XOfyvpYj4NdaY9pr6gbL7RC1vnHdWzJmqM29zaoSHY1Dd1ewrnHnh8Ru5OvKulKu0FbasfuW2HMe5scW2zuo_S1HR_lSxvzsElwreF-Q&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil
Не удивлюсь, если здесь замешана и контора Бакланова.
Так сказать, в порядке обмена с коллегами..
У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.
Бог береже того, хто сам себе береже.
Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?