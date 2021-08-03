У Росії порушили кримінальну справу проти Коломойського, підозрюють у "розкраданні сировини у "Татнафти" на 10 млрд рублів", - РосЗМІ

Щодо українського олігарха Ігоря Коломойського і його бізнес-партнерів порушено кримінальну справу в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на джерела.

"27 липня слідчими органами МВС по Татарстану порушено кримінальну справу за ознаками ст. 210 КК РФ (організація злочинного угруповання) за фактом розкрадання в 2007 році у ПАТ "Татнафта" 858,6 тонн сирої нафти на суму 439,4 млн доларів (за курсом ЦБ РФ на той період понад 10 млрд руб.)", - розповіло джерело.

За його словами, в злочині підозрюється Ігор Коломойський, а також його бізнес-партнери Геннадій Боголюбов, Олександр Ярославський та Павло Овчаренко.

За даними слідства, з квітня по жовтень 2007 року "Татнафта" відвантажила "Укртатнафті" понад 2,2 млн тонн сирої нафти на загальну суму понад 1 млрд доларів, з яких підприємство виплатило приблизно 651 млн доларів.

"Коломойський, Боголюбов, Ярославський і Овчаренко відсторонили від управління ПАТ "Укртатнафта" менеджерів і акціонерів з боку Татарстану і привласнили частину нафти, завдавши "Татнафті" збиток на зазначену суму", - сказало джерело.

Зазначимо, "Татнафта" брала участь у створенні "Укртатнафти". У 2007 році контроль над нею перейшов до Коломойського.

Нагадаємо, російська компанія "Татнафта" починаючи з 2008 року намагається стягнути $2,4 млрд з України. Причиною цього стало нібито захоплення Коломойським "Укртатнафти".

Арбітражний суд Ставропольського краю в 2014 році ухвалив рішення на користь "Татнафти" і зобов'язав Україну виплатити компанії з РФ компенсацію в розмірі $112 млн з відсотками. Тоді ж Україна намагалася оскаржити це рішення в Апеляційному суді Парижа, але програла.

Високий суд Англії та Уельсу відмовив "Татнафті" у позові до Коломойського і Боголюбова, про стягнення з них 294,3 млн доларів відшкодування.

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