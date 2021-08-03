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Новини
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У Росії порушили кримінальну справу проти Коломойського, підозрюють у "розкраданні сировини у "Татнафти" на 10 млрд рублів", - РосЗМІ

У Росії порушили кримінальну справу проти Коломойського, підозрюють у

Щодо українського олігарха Ігоря Коломойського і його бізнес-партнерів порушено кримінальну справу в Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на джерела.

"27 липня слідчими органами МВС по Татарстану порушено кримінальну справу за ознаками ст. 210 КК РФ (організація злочинного угруповання) за фактом розкрадання в 2007 році у ПАТ "Татнафта" 858,6 тонн сирої нафти на суму 439,4 млн доларів (за курсом ЦБ РФ на той період понад 10 млрд руб.)", - розповіло джерело.

За його словами, в злочині підозрюється Ігор Коломойський, а також його бізнес-партнери Геннадій Боголюбов, Олександр Ярославський та Павло Овчаренко.

За даними слідства, з квітня по жовтень 2007 року "Татнафта" відвантажила "Укртатнафті" понад 2,2 млн тонн сирої нафти на загальну суму понад 1 млрд доларів, з яких підприємство виплатило приблизно 651 млн доларів.

"Коломойський, Боголюбов, Ярославський і Овчаренко відсторонили від управління ПАТ "Укртатнафта" менеджерів і акціонерів з боку Татарстану і привласнили частину нафти, завдавши "Татнафті" збиток на зазначену суму", - сказало джерело.

Зазначимо, "Татнафта" брала участь у створенні "Укртатнафти". У 2007 році контроль над нею перейшов до Коломойського.

Нагадаємо, російська компанія "Татнафта" починаючи з 2008 року намагається стягнути $2,4 млрд з України. Причиною цього стало нібито захоплення Коломойським "Укртатнафти".

Арбітражний суд Ставропольського краю в 2014 році ухвалив рішення на користь "Татнафти" і зобов'язав Україну виплатити компанії з РФ компенсацію в розмірі $112 млн з відсотками. Тоді ж Україна намагалася оскаржити це рішення в Апеляційному суді Парижа, але програла.

Високий суд Англії та Уельсу відмовив "Татнафті" у позові до Коломойського і Боголюбова, про стягнення з них 294,3 млн доларів відшкодування.

Також читайте: Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко

Автор: 

Боголюбов Геннадій (301) Коломойський Ігор (3122) росія (64935) Укртатнафта (271)


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Топ коментарі
+18
Надо Коломойского поменять на наших пленных в Московии.
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03.08.2021 14:31
+14
После возбуждения уголовных дел против КАЛамойского в США, Европе, Израиле и Раске-федераске, Бене только остается зубами выгрызать второй срок для соей марионетки - ваЗЕлина шестого!!!
Украина его последнее прибежище. Крыса загнана в угол!
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03.08.2021 14:34
+10
Операция прикрытие
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03.08.2021 14:36
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Надо Коломойского поменять на наших пленных в Московии.
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03.08.2021 14:31 Відповісти
Токо каломойша зеленскому родней чем родной отец и мамма римма в квадрате, так шо не одаст
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03.08.2021 14:33 Відповісти
да кто это жидище отдаст оно же особо ценное
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03.08.2021 14:33 Відповісти
А 95-й квартал на какие шиши харчеваться-то будет?
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03.08.2021 15:39 Відповісти
"Аблажили валки пазорные!"
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03.08.2021 14:31 Відповісти
" а він такий, підметки на ходу зріже."
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03.08.2021 14:32 Відповісти
аж гордість бере, що є в нашій країні такі люди...
не лише словом(про путіна), а й ділом....
працею, спільними зусиллями б,ють ворога на економічному фронті...
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03.08.2021 14:44 Відповісти
На рассєї без суттєвих змін.

В России возбудили уголовное дело против Коломойского, подозревают в "хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд рублей", - росСМИ - Цензор.НЕТ 252
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03.08.2021 14:33 Відповісти
яка романтічна історія
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03.08.2021 14:34 Відповісти
В России возбудили уголовное дело против Коломойского, подозревают в "хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд рублей", - росСМИ - Цензор.НЕТ 5317
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03.08.2021 14:36 Відповісти
**@ла жаба гадюку
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03.08.2021 15:31 Відповісти
В феврале этого года Telegram-каналы сообщили, что в Москве трое трансвеститов https://www.mk.ru/incident/2021/02/25/mash-v-moskve-troe-transvestitov-iznasilovali-gastarbaytera.html изнасиловали приезжего из Таджикистана. Сам потерпевший рассказал, что приехал в «массажный» салон, покурил неизвестное вещество, после чего у него затуманился разум.

Страна "скрепов" она такая.
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03.08.2021 16:20 Відповісти
После возбуждения уголовных дел против КАЛамойского в США, Европе, Израиле и Раске-федераске, Бене только остается зубами выгрызать второй срок для соей марионетки - ваЗЕлина шестого!!!
Украина его последнее прибежище. Крыса загнана в угол!
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03.08.2021 14:34 Відповісти
Вот и тянут беню друзья-расиянцы наверх, помогают, возбудив "дело", добавить его песику зюзе хоть чуточку голосов...
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03.08.2021 15:11 Відповісти
не... ну за это бабломойше нужно медаль дать.
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03.08.2021 14:34 Відповісти
Наблюдаем плохой спектакль от раши, мол, смотрите, он нам не друг совсем.
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03.08.2021 15:20 Відповісти
Операция прикрытие
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03.08.2021 14:36 Відповісти
Нет, это операция "прижатие". Теперь у Бени из вариантов побега только Израиль и то он под вопросом. ***** делает так, чтобы Беня и соответственно Вава сделали все, что ему надо (формула Штенгенциркуля и т.п.).
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03.08.2021 16:35 Відповісти
Бене осталась только Украина в качестве убежища. И Израэле он тоже под расследованием.

https://censor.net/ru/news/3276322/politsiya_izrailya_nachala_rassledovanie_protiv_kolomoyiskogo_i_ego_soratnikov_smi
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03.08.2021 16:48 Відповісти
Вэри гуд. Хи из лайк э хэнтэд рэт нау....
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03.08.2021 22:46 Відповісти
А ти не думаєш що це "пыль в глаза"? Може з нього хочуть зробить чергового "псевдобандерівця"?
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03.08.2021 22:59 Відповісти
Думаю, просто русня пытается надавить на Нелоха, делая божежмой его хозяину.
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03.08.2021 23:06 Відповісти
а каламойше можно это засчитать как диверсию против рашки? или таки тупо стырил? )))
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03.08.2021 14:37 Відповісти
это был 2007-й год. кацапы еще даже на Грузию не напали
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03.08.2021 21:57 Відповісти
Залишилося тільки одне - до США на поклон йти.
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03.08.2021 14:37 Відповісти
В США с этим строго, за коррупционные действия судят даже если они не в США совершены.
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03.08.2021 14:41 Відповісти
Обложили Беню, вначале США, потом Израиль, теперь вот раша. Пора доить.
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03.08.2021 14:38 Відповісти
хищение сырья у врага, приравнивается к государственной награде!)
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03.08.2021 14:40 Відповісти
Сировина вкрадена на території України.
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03.08.2021 14:41 Відповісти
в 2007-м году еще не было никакого врага (официально)
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03.08.2021 21:58 Відповісти
Россия официально выводит на сцену нового игрока - Беню. Ничего нового нет, это было предсказуемо изначально. Плохо то, что с русскими, в отличие от американцев, можно договориться. Можно себе представить типы договоренностей и как беня будет их выполнять, чтобы не попасть в лапы американцев. Он пойдет на все. Ну что, зебилье, поздравляю с очередной "победой", оплачивать ее придется вам.
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03.08.2021 14:41 Відповісти
Сейчас посмотришь как слуги каломыйского за его борьбу с рашкой пиарить начнут.... сразу рейтинг его вырастет....
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03.08.2021 14:42 Відповісти
Не знаю, як там ваш Бєня, але сам Коломойський чудово розуміє, що договір з расєєю не вартий навіть плювка.
Так що тільки США.
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03.08.2021 15:37 Відповісти
Пока он интересен России, договор чего-то стоит. Потом - вопрос. Но сейчас он России нужен, и Россия нужна ему. Но уже ненадолго, все симптомы к тому, что будет обострение. А такие ситуации он умеет обращать в свою пользу.
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03.08.2021 15:47 Відповісти
Він чудово знає долю Березовського і інших. рашка використає і він зникне. Коломойський не дурний. А ось зі США та, сенс є. Що дасть Коломойському рашка? Нічого, рашка сама ізгой! Що дасть Коломойскому США? Все!
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03.08.2021 15:53 Відповісти
В США он гарантированно сядет, и надолго. Сотрудничество не спасет и с ними не договоришься в данном случае . От этого его может прикрыть на данном этапе только Россия. Но с условиями. Вопрос, что он выберет - открыт, но, думаю, он выберет свободу и деньги в расчете на то, что все для него устаканится в будущем, чем гарантированную тюрьму без шансов выйти на свободу.
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03.08.2021 15:58 Відповісти
Да поменяйте изю на всех наших пацанов что в плену в лугандоне чалятся! Хоть польза Украине от этого будет. Что Земля, слабо устроить подобное! Я боюсь что данную заметочку сам виновник торжества каломыйский и заказал, чтобы показать каким путём и как ловко он с рашкой сражается.....
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03.08.2021 14:41 Відповісти
Ипать-колотать. И тута засада, для православного еврея. Мокшане,оказались, совсем не одним наротом.
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03.08.2021 14:43 Відповісти
Ага. Тимошенко ездила в прокуратуру Росии в 2005(или шестом?) году по делу МО РФ через 10 лет после событий.
С Коломойского с 2008 года пытаются взыскать деньги и вот, отчаявшись решились на уголовное производство.
В переводе для понимания гражданами отношений Коломойского с властями России: "Что-то ты, Коломойский медленно подстегиваешь Зеленского для интеграции с нами. Что там у тебя с "Татнефтью" было? Заведем-ка мы на тебя дело. Чтобы Зеленского подстегивал для интеграции более енергично"
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03.08.2021 15:00 Відповісти
"...858,6 тонн сырой нефти на сумму 439,4 млн долларов..."
Какая-то дорогая нефть на расеюшке.
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03.08.2021 15:09 Відповісти
В 1000 раз
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04.08.2021 12:32 Відповісти
Є надія, що його дістануть "довгі руки" російської Феміди. Бо українська Феміда лежить у комі.
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03.08.2021 15:10 Відповісти
Де тільки не порушено кримінальні справи проти міжнародного шахрая ,ось тільки Украіну яку він пограбував більше як на 10 мільярдів доларів ніяк не можуть,він свій допоміг клоуну прийти до влади..
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03.08.2021 15:10 Відповісти
И там отличился...нащ пострел везде поспел
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03.08.2021 15:14 Відповісти
"В отношении украинского олигарха Игоря Коломойского..."-боюсь Цензору капец Данилов сказал,что беня не олигарх(в ихнем списке его нет как олигарха)
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03.08.2021 15:43 Відповісти
ну ось і зрозуміло, чому Беня Днепр "рятував" а не домовлявся в 2014. В разі руського міра на питання з боку Татарстана йому прийшлось би відповідати за татарськими звичаями.
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03.08.2021 15:44 Відповісти
Этот может. Воровать его стихия. Ну еще и зеленых буратин стругать. В перерыве.
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03.08.2021 15:45 Відповісти
Для создания достоверной легенды спецагентуре, мгб обычно сажало агентов в лагеря на срок до 5 лет.
При этом за кривое слово давали не меньше 10.
Надо обменять беню на пленных и проверить, что будет
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03.08.2021 15:51 Відповісти
Скорее всего, это просто способ давления. Не дали Украинцы продавить шо-то через Нелоха, теперь русня давит на его хозяина.
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03.08.2021 16:50 Відповісти
Некоторое время назад появились сообщения, что Беня, на фоне проблем с США и даже с Израилем, пытается продаться москалям. Так и те побрезговали с Беней договариваться.
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03.08.2021 17:06 Відповісти
Ворует беня, как частник, а иск Украине 🤪
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03.08.2021 17:31 Відповісти
Хм-м-м. А де воно ще НЕ крало?
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03.08.2021 18:02 Відповісти
- ваше кредо?
- пи#дити завжди, пи#дити кругом, пи#дити за найменшої можливості!
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03.08.2021 21:03 Відповісти
 
 