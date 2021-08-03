Шишов не звертався в поліцію з приводу можливого стеження, - голова Нацполіції Клименко

Громадянин Білорусі, голова громадської організації "Білоруський Дім в Україні" Віталій Шишов, знайдений повішеним у вівторок в одному з київських парків, не звертався раніше до українських правоохоронців з приводу можливого стеження за ним.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу у вівторок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу запевнити: ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які, можливо, могли б дійти до поліції - таких звернень не було, ні минулого, ні цього року. Це раз. Якщо буде отримана в ході досудового розслідування додаткова інформація... звичайно ж, ця інформація відразу ж буде терміново передана відповідним службам", - сказав Клименко.

На питання журналіста, чи є в поліції будь-яка інформація про стеження за Шишовим, голова відомства відповів: "Ні, на даний момент така інформація в Національній поліції відсутня".

Клименко також нагадав, що основними версіями слідства є самогубство та умисне вбивство, імітоване під самогубство.

Также читайте: Монастырский должен взять расследование смерти Шишова под личный контроль, - заявление межфракционного объединения "За демократическую Беларусь"

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Водночас у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.