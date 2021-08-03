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Шишов не звертався в поліцію з приводу можливого стеження, - голова Нацполіції Клименко

Шишов не звертався в поліцію з приводу можливого стеження, - голова Нацполіції Клименко

Громадянин Білорусі, голова громадської організації "Білоруський Дім в Україні" Віталій Шишов, знайдений повішеним у вівторок в одному з київських парків, не звертався раніше до українських правоохоронців з приводу можливого стеження за ним.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу у вівторок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу запевнити: ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які, можливо, могли б дійти до поліції - таких звернень не було, ні минулого, ні цього року. Це раз. Якщо буде отримана в ході досудового розслідування додаткова інформація... звичайно ж, ця інформація відразу ж буде терміново передана відповідним службам", - сказав Клименко.

На питання журналіста, чи є в поліції будь-яка інформація про стеження за Шишовим, голова відомства відповів: "Ні, на даний момент така інформація в Національній поліції відсутня".

Клименко також нагадав, що основними версіями слідства є самогубство та умисне вбивство, імітоване під самогубство.

Также читайте: Монастырский должен взять расследование смерти Шишова под личный контроль, - заявление межфракционного объединения "За демократическую Беларусь"

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Водночас у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Білорусь (7925) Нацполіція (15132) вбивство (3080) Клименко (283) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+11
Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки , - глава Нацполиции Клименко

За Шишовым велась слежка: об этом сообщали полиции, - Белорусский дом в Украине

Хтось з двох бреше. Чи є копії заяв до Нацполіції з вхідною відміткою?
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03.08.2021 14:42
+5
Це лише говорить про рівень довіри правоохоронцям України !!!)))
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03.08.2021 14:38
+5
И Шеремет не обращался! И Гандзюк не обращалась! И на фуй вы нужны, правохренители гребаные?
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03.08.2021 14:41
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Це лише говорить про рівень довіри правоохоронцям України !!!)))
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03.08.2021 14:38 Відповісти
хочу заверить, Зеля не знал об:
а
б
с
в
ы
р
н

о
л
гд

гд
р
а потом узнал и сказал - Ээээээ это шо, Я?

Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки , - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 643
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03.08.2021 14:39 Відповісти
Ты звонил Таракану с ******?
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03.08.2021 15:01 Відповісти
Как и у нас.\\\\\\\\\\\\
типо как у нас тоже былл Лебедев и прочие?

так вас не спасет уже ниче. извини - обхезались у вас там. пи том шо знают шо в Европе то нормально протестующих не ломают, а отпускают
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03.08.2021 15:16 Відповісти
кстати "змагар" это пренебрежительное, насколько понимаю. так шо - Виват Пацька?
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03.08.2021 15:28 Відповісти
И Шеремет не обращался! И Гандзюк не обращалась! И на фуй вы нужны, правохренители гребаные?
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03.08.2021 14:41 Відповісти
Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки , - глава Нацполиции Клименко

За Шишовым велась слежка: об этом сообщали полиции, - Белорусский дом в Украине

Хтось з двох бреше. Чи є копії заяв до Нацполіції з вхідною відміткою?
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03.08.2021 14:42 Відповісти
Можливо звернення було, але без офіційної заяви. Тому в поліції тепер відмовляються
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03.08.2021 14:50 Відповісти
Заяви про стежженя треба шукати в психлікарнях.
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03.08.2021 14:45 Відповісти
Да уж!!!! Нету тела - нету дела!!! За то теперь работа закипит!!!!! Бумажки, планерки- а через месяц все вернется на круги свои!!!
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03.08.2021 14:47 Відповісти
Приводів про стеження є багато кому написати, але ми ж сильні самі по собі і мужньо мовчимо
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03.08.2021 14:52 Відповісти
Женщину с усами?
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03.08.2021 15:01 Відповісти
А даже если бы и обратился.
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03.08.2021 14:59 Відповісти
то бумагу бы имел - че отказали то
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03.08.2021 15:13 Відповісти
я в том плане, что это бы его всёравно не спасло...
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03.08.2021 15:50 Відповісти
всі знають крім поліції
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03.08.2021 15:05 Відповісти
Так же по предательству в захвате вагиновцев - никто ничего не знал. А потом Зеленский в открытую признался в предательстве!!!
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03.08.2021 15:14 Відповісти
Ясно. Значить відео з вуличних камер теж загубиться, випарується, зникне.
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03.08.2021 15:24 Відповісти
 
 