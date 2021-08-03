Експерти виявили на тілі Шишова травми, характерні для разового падіння, - голова Нацполіції Клименко

Експерти виявили на тілі повішеного голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова садна. Травми характерні для разового падіння.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У Шишова були визначені просто садна, здерта шкіра на носі. Садна також на лівому коліні і грудях, а також невеликі потертості на лівій частині верхньої губи. Це все, що є на сьогодні. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти", - заявив він.

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Клименко повідомив, що правоохоронці вивчають спосіб життя і суспільну діяльність Шишова.

"Слідчими перевіряються можливі версії злочину. Зокрема, вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітацією самогубства", - заявив Клименко.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Водночас у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

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