Експерти виявили на тілі Шишова травми, характерні для разового падіння, - голова Нацполіції Клименко
Експерти виявили на тілі повішеного голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова садна. Травми характерні для разового падіння.
Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У Шишова були визначені просто садна, здерта шкіра на носі. Садна також на лівому коліні і грудях, а також невеликі потертості на лівій частині верхньої губи. Це все, що є на сьогодні. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти", - заявив він.
Клименко повідомив, що правоохоронці вивчають спосіб життя і суспільну діяльність Шишова.
"Слідчими перевіряються можливі версії злочину. Зокрема, вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітацією самогубства", - заявив Клименко.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Водночас у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.
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Есть просто ермак
Жадан і собаки в самий раз зайдуть.
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Доповідають про хід вбивства.
Та сміються з Зєбільного.
https://www.youtube.com/watch?v=cKeuRQmvF4A&t=435s
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