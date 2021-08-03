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Експерти виявили на тілі Шишова травми, характерні для разового падіння, - голова Нацполіції Клименко

Експерти виявили на тілі Шишова травми, характерні для разового падіння, - голова Нацполіції Клименко

Експерти виявили на тілі повішеного голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова садна. Травми характерні для разового падіння.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У Шишова були визначені просто садна, здерта шкіра на носі. Садна також на лівому коліні і грудях, а також невеликі потертості на лівій частині верхньої губи. Це все, що є на сьогодні. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти", - заявив він.

Також читайте: Шишов не звертався в поліцію з приводу можливого стеження, - голова Нацполіції Клименко

Клименко повідомив, що правоохоронці вивчають спосіб життя і суспільну діяльність Шишова.

"Слідчими перевіряються можливі версії злочину. Зокрема, вчинення самогубства або вчинення умисного вбивства з імітацією самогубства", - заявив Клименко.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Водночас у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Лукашенко вбиває Україну? Нахабне вбивство білоруського опозиціонера в центрі Києва. ВIДЕО

Нацполіція (15132) розслідування (2267) смерть (6740) вбивство (3080) Клименко Ігор (481) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+55
Где делось обосранное клоунское *******?! Почему оно не комментирует убийство?
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03.08.2021 14:59
+23
бежал-бежал, упал, очнулся - повешенный.
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03.08.2021 14:55
+20
Профи работали - чему удивляться? Как с Шереметом...
Зебил, кто ответит за сломанные жизни брошенных в тюрьму Патриотов?
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03.08.2021 15:02
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Как тебя, рашаимбецила, сюда занесло?
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03.08.2021 20:49 Відповісти
Услышал предсуицидальные крики о помощи.
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03.08.2021 21:27 Відповісти
Ну що, Зєля уже зателефонував таракану?
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03.08.2021 18:17 Відповісти
ТЕПЕРЬ СПРАВЕДЛИВА СМЕРТЬ ЛУКАШЕНКО !!!
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03.08.2021 18:51 Відповісти
мог быть и такой вариант. Кто-то мог решить подставить бульбофюрера. И хутин, и кто-то из повстанцев. Всем надо понимать, что среди беларусских повстанцев разные люди есть.
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03.08.2021 20:22 Відповісти
Там возможны люди, которые согласны на победу любой ценой.
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03.08.2021 20:35 Відповісти
Читаю коменты и просто поражаюсь идиотизму педрошоблы - вы хотя бы методички сменили а то одну и ту же фразу мусолите с ветки на ветку
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03.08.2021 20:28 Відповісти
То-то у вас методички на всякий вкус и тему. Особенно веселило, что ПАП своего брата "убив і з'їв".
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03.08.2021 20:47 Відповісти
В вашего ПАП действительно брат когда-то погиб. Поэтому что может быть веселого в связи с гибелью человека.
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03.08.2021 21:10 Відповісти
Вас читать и воспринимать информацию учили? Прочитайте ЕЩЕ РАЗ.
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03.08.2021 22:09 Відповісти
Брата Дерьмака, убиенного Пэдрой на Донбассе нашли уже?
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03.08.2021 22:12 Відповісти
Почему молчит новый министр МВС? Чаус, Шишов. В стране происходят дикие вещи, а министр где?
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03.08.2021 21:12 Відповісти
Министра нет, только название должности.
Есть просто ермак
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03.08.2021 21:49 Відповісти
дело Шеремета №2....счас сопля найдет какого нибудь патриота Украины и посадит его потому что он шел пару дней назад мимо парка где белорусское КГБ повесило Шишова... и тогда и сейчас росиянско-беларуское КГБ в Украине делает что хочет...плевок СБУ.
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03.08.2021 21:16 Відповісти
А чого шукати-то?
Жадан і собаки в самий раз зайдуть.
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03.08.2021 23:08 Відповісти
Так і буде.
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03.08.2021 23:29 Відповісти
Спецслужби білорусі вбивають людей, на нашій території. Це вже не перший випадок, як мінімум Шеримет, потрібна максимальна увага і праця по цій справі. Якщо скажуть самогубство то зе з командою остаточно гнилі.
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03.08.2021 21:19 Відповісти
наше сбу,котре ми утримуємо за наш кошт,перетворили на звичайну циркову псярню студії 95. Та й не тільки їх то стосується. Мене,розважливого і законослухняного,ситуація в країні знову провокує вийти на протест. Час до того доходить....Якась провінція рашинська стала...ні кордонів,ні органів безпеки,як в сомалі якомусь живемо...ні президента,ні уряду,ні спецслужб,ні поліції...нічого нема. Одні шоу на найвищому рівні.ЗАДРАЛО.
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04.08.2021 00:54 Відповісти
Додам...Вимкніть телевізор і подивіться навколо!!
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04.08.2021 00:57 Відповісти
зебуины выбрали ..по приколу.. а задрало нормальных людей
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04.08.2021 05:43 Відповісти
Да сольёт все агент ермак.
Кто-то верит, что будет по-другому? Ответьте!
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03.08.2021 21:48 Відповісти
Вбивці вже, мабуть, у Лукашенко.
Доповідають про хід вбивства.
Та сміються з Зєбільного.
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03.08.2021 21:51 Відповісти
уволить всех дол....**** до майора включительно,три батальёна на защиту лгбт фриков возле администрации президента у них есть мозги отправлять. а защитить одну из ключевых фигур белорусского сопротивления. ой мы как-то не подумали. команды небыло,какого х...я небыло каманды,не можете или не хотите,белорусы ****....тесь в польшу пока не позно,что-то тут не то,и хорош бегать по утрам по паркам долбоебы.вы вы на такойже войне как и мы с московией.булки расслабили или шо?
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03.08.2021 22:33 Відповісти
Надо признать - что службы безопасности в стране нет . СБУ это служба по крышеванию финансовых потоков и схем , печально
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03.08.2021 22:39 Відповісти
А что толку обращаться в полицию по поводу подозрения в слежке? Ну, ответили бы, как мне когда-то : " Да кому Вы нужны, чтобы за Вами следили!" А ещё посоветовали обратиться к психиатру! Так что только трата времени и собственных нервов. Пункт второй : до какой степени надо быть наивным, чтобы прятаться от белорусских ( или русских ) преследователей в Украине, да и где ещё -- в Киеве! Плюс ходить в одиночку в малолюдных местах. Надеюсь, другим людям в схожих ситуациях прояснится в голове.
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03.08.2021 22:54 Відповісти
"Сотрудники ФСБ России интегрировались как-то среди оппозиционных групп беларусов в Киеве. И мы уже несколько дней расследуем это. И сегодня мы слышим такую новость. Конечно мы все силы бросим сейчас на расследование там этого убийства" - Христо Грозев.
https://www.youtube.com/watch?v=cKeuRQmvF4A&t=435s
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04.08.2021 00:40 Відповісти
Очень серьезные основания беспокоиться за жизнь Христо Грозева: этот человек сделал для изобличения чудовищных преступлений кремлёвско-московской власти больше, чем все спецслужбы НАТО вместе взятые.
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04.08.2021 02:35 Відповісти
поки білоруси "збирають дані" про кривавих чекістів, то криваві чекісти їх вішають!
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04.08.2021 04:05 Відповісти
Очень странно, что уже утром на следующий день, полиция нашла Виталия, хотя по своему протоколу, полиция даже заявление не принимает ранее 3 дней со дня пропажи !

Поторопились ?
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04.08.2021 08:27 Відповісти
значит таки самоубийство.....?? как предсказуемо..
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04.08.2021 15:25 Відповісти
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