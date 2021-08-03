США сподіваються на повне й ретельне розслідування українською владою смерті Шишова, - посольство

У США відреагували на смерть глави Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова.

Про це посольство США в Україні повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталія Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

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