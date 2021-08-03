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Новини
2 005 25

США сподіваються на повне й ретельне розслідування українською владою смерті Шишова, - посольство

США сподіваються на повне й ретельне розслідування українською владою смерті Шишова, - посольство

У США відреагували на смерть глави Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова.

Про це посольство США в Україні повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталія Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Також читайте: Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв

Автор: 

Білорусь (7925) посольство (942) США (22525) вбивство (3080) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+11
Вангую это будет очередной глухарь. Прислугам кремля невыгодно тыкать пальцем в своих коллег и торговых партнеров
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03.08.2021 15:03
+10
ваша надежда погибнет в ЗЕлёных соплях...
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03.08.2021 15:05
+10
Иностранные спецслужбы хозяйничают а Украине как у себя дома. А СБУ некогда они Чаусом в футбол играют.
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03.08.2021 15:14
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Ага - как и все предыдущие...
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03.08.2021 15:00 Відповісти
США, можете даже не сомневаться! Непосаженных АТОшников ещё много.
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03.08.2021 15:03 Відповісти
Вангую это будет очередной глухарь. Прислугам кремля невыгодно тыкать пальцем в своих коллег и торговых партнеров
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03.08.2021 15:03 Відповісти
Иностранные спецслужбы хозяйничают а Украине как у себя дома. А СБУ некогда они Чаусом в футбол играют.
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03.08.2021 15:14 Відповісти
Пока арест на бабло и имущество фигляра и его подельников не наложите, ни хрена это Шапито делать не будет. Кроме ограбления народа и страны.
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03.08.2021 15:03 Відповісти
ваша надежда погибнет в ЗЕлёных соплях...
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03.08.2021 15:05 Відповісти
ну надейтесь, хоть до усрачки !
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03.08.2021 15:05 Відповісти
ГОЛОВНЕ ПОЛІЦІЯ ЗНАЛА, ТОДІ ЧОМУ ВИНІ НЕ АРЕШТОВАНІ.
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03.08.2021 17:28 Відповісти
Шоб не вышло как с Бабченко. Но Бабченко это вам не Эль-мюридка - мужественный. Он писал что в радиусе его места жи*ельства - все бассейны, спорткомплексы и прочее, а вот теперь этот бы пост прочитал Кличко?
шо там в радиусе, а?
еще он, помню, сказал - у мну есть имя и я не собираюсь его пачкать - и шо получилось то? киевляне говорят шо *************************** ах, дядя Вася метлой мася. Евросоюз - че мы еще не "в" вас?
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03.08.2021 15:07 Відповісти
Американцы как наивные как дети!!!!!
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03.08.2021 15:08 Відповісти
https://espreso.tv/vitaliy-portnikov-vbivstvo-shishova-shche-odne-svidchennya-degradatsii-institutsiy
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03.08.2021 15:10 Відповісти
Есть мнение, что СБУ полностью занято бизнесом, а БЕЗПЭКА, возможно, только прикрытие - мало что пишут на вывесках?
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03.08.2021 15:15 Відповісти
Они превратились в личную охранку шмаркли.
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03.08.2021 21:32 Відповісти
Какое нах расследование? А с результатами что делать? Где мы будем брать нефтепродукты, удобрения, тягачи для ВСУ?
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03.08.2021 15:19 Відповісти
Больше никто єто не продает ,баран винторогий?
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03.08.2021 15:28 Відповісти
Длинная очередь желающих нам это продавать. А мы всех посылаем и покупаем у подстилки путина. Не знаешь почему?

Справка для упоротых дебилов: Калийные удобрения являются базовыми для сельского хозяйства. Беларускалий и Уралкалий это 60% мирового рынка калийных удобрений. Можно покупать в Канаде ... по цене в 2 раза выше (т.к. логистика). И ... досвидания экспорту сельхозпродукции.

Могу так разложить и все остальное, но тебе это зачем знать? Это же думать придется. А для упоротых это боль.
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03.08.2021 15:44 Відповісти
Тепер волонтери - тримайтесь.
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03.08.2021 15:25 Відповісти
Ау,Госдеп,присылайте своих копов ,лэйтэнант бакланов (новоиспеченный друзьями аматорами) неспроможний на це, від слова зовсім ,та ще й бажання немає...
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03.08.2021 15:26 Відповісти
позор позор и ещё позор но зеленая мерзость будет с чаусом пить чай
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03.08.2021 15:29 Відповісти
Ну ти бач,як своєчасно,що ж це за спецлужби,тільки став забуватись Протасевич і от,а чи не провокація?кому вигідно?І одразу розпочалось :Лукашенко диктатор,скиглення про санкції.А не пожаліли ж людину....
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03.08.2021 15:42 Відповісти
А много они дел раскрыли? Гонгадзе, Шеремет, Гандзюк...и это тоже будет висеть, либо найдут какого-то несчастного и повесят на него
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03.08.2021 15:44 Відповісти
Ой, я вас умоляю. Чего тут расследовать-то! И так ясно, что как и в случае с белорусом Шереметом, опять какие-то военные и вололнтёры, руководствуясь идеями превосходства арийской расы, как об этом сообщало сообщали доблестные следователи, решили уничтожить еще и этого белоруса.
А спецслужбы Белоруси тут, как и в случае с Шереметом, конечно же не при чем.
У нас ведь славная СБУ прекрасно работает, на раз всех диверсантов вычисляет и отлавливает, а не только за Чаусом гоняется.
Надеюсь, злая ирония читателям понятна?
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03.08.2021 17:38 Відповісти
Наивные как малые дети.
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03.08.2021 21:21 Відповісти
 
 