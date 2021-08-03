США сподіваються на повне й ретельне розслідування українською владою смерті Шишова, - посольство
У США відреагували на смерть глави Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова.
Про це посольство США в Україні повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталія Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
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шо там в радиусе, а?
еще он, помню, сказал - у мну есть имя и я не собираюсь его пачкать - и шо получилось то? киевляне говорят шо *************************** ах, дядя Вася метлой мася. Евросоюз - че мы еще не "в" вас?
Справка для упоротых дебилов: Калийные удобрения являются базовыми для сельского хозяйства. Беларускалий и Уралкалий это 60% мирового рынка калийных удобрений. Можно покупать в Канаде ... по цене в 2 раза выше (т.к. логистика). И ... досвидания экспорту сельхозпродукции.
Могу так разложить и все остальное, но тебе это зачем знать? Это же думать придется. А для упоротых это боль.
А спецслужбы Белоруси тут, как и в случае с Шереметом, конечно же не при чем.
У нас ведь славная СБУ прекрасно работает, на раз всех диверсантов вычисляет и отлавливает, а не только за Чаусом гоняется.
Надеюсь, злая ирония читателям понятна?