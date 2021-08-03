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Зеленський підписав закон про перейменування "Дня захисника" на "День захисників і захисниць України"

Зеленський підписав закон про перейменування

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України" № 1643-IX.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті нашої країни і належному вшануванню воїнів обох статей. Адже багато жінок нарівні з чоловіками беруть участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до закону, назва свята "День захисника України", який щорічно відзначається 14 жовтня, змінюється на "День захисників і захисниць України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди з інвалідністю матимуть право на позачергове обслуговування: Зеленський підписав закон

Зеленський Володимир (23697) перейменування (584) День захисників і захисниць України (157)


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Топ коментарі
+28
Эти идиоты в хотя бы школе учились???
Защитники - это множественное число, что включает в себя всех защитников имеющих отношение к защите страны.
А как насчет врачей, к примеру? Теперь что, будут врачи и врачихи?
А насчет ткачей - ткачи и ткачихи?
Цирк, клоунада
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03.08.2021 15:38
+27
тогда уж - защитника и защитниц....ибо защитников - это множественное число, и оно может подходить и к мужчинам и к женщинам...не? мож ошибаюсь?
а вообще...мне казалось что защитники - это все, без гендерных различий и дискриминаций...
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03.08.2021 15:33
+19
идиот. добавь еще 3, без пола, как ты, с физиологическим отличием.
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03.08.2021 15:32
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Тупой безграмотный клоун.
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03.08.2021 16:39 Відповісти
Війсковослужбовець/війсковослужбанка
Сержант/сержантка
Майор/майорка
Генерал/генералка ....
Товарищка лейтенантка, передайте товарищу майору, що його терминово викликає товарищо генерало
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03.08.2021 16:53 Відповісти
Командир роти/ командірка роти
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03.08.2021 16:56 Відповісти
Командовка...
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03.08.2021 22:49 Відповісти
Предлагаю также день дурака и дуры.
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03.08.2021 17:08 Відповісти
Следующей гениальной реформой будет защитниц в названии поставить перед защитниками.
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03.08.2021 17:15 Відповісти
Ну,теперечки вже заживем так заживем!. Отого "Закону" ледве-ледве дочекалися,бо без нього жити в Україні було вже не иожливо! Краще би пан ЗЕ підписав "Закон" про скасування дурних таоифів на газ і електроенергію для населення України,але для панаЗЕ то неє важливим.
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03.08.2021 17:29 Відповісти
Вирус политкорректности добрался и до нас, с чем нас всех и поздравляю!
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03.08.2021 17:37 Відповісти
Недоработочка трансгендеров и геев забыли упомянуть.
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03.08.2021 19:21 Відповісти
И ледибой...из Пхукета......
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03.08.2021 22:51 Відповісти
Ну це круто! Оце справжній преЗЕдент.
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03.08.2021 19:40 Відповісти
Видатна рехформа!!! Потужна!!! ВЕЛИЧНА!!!
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03.08.2021 20:27 Відповісти
ага. вчителів і вчительок. поляків і польок. чехів і чешок. младоросів і младороскиць.
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04.08.2021 00:50 Відповісти
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