Зеленський підписав закон про перейменування "Дня захисника" на "День захисників і захисниць України"

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України" № 1643-IX.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті нашої країни і належному вшануванню воїнів обох статей. Адже багато жінок нарівні з чоловіками беруть участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до закону, назва свята "День захисника України", який щорічно відзначається 14 жовтня, змінюється на "День захисників і захисниць України".

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