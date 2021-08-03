Зеленський підписав закон про перейменування "Дня захисника" на "День захисників і захисниць України"
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України" № 1643-IX.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті нашої країни і належному вшануванню воїнів обох статей. Адже багато жінок нарівні з чоловіками беруть участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.
Відповідно до закону, назва свята "День захисника України", який щорічно відзначається 14 жовтня, змінюється на "День захисників і захисниць України".
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