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Новини Агресія Росії проти України
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Венедіктова обговорила з генпрокурором Чехії Стрижем розслідування злочинів, скоєних чеськими найманцями на Донбасі

Венедіктова обговорила з генпрокурором Чехії Стрижем розслідування злочинів, скоєних чеськими найманцями на Донбасі

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова обговорила з генеральним прокурором Чехії Ігорем Стрижем і директором Національного центру з боротьби з організованою злочинністю Іржі Мазанеком питання двостороннього співробітництва, зокрема у сфері розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора.

Під час зустрічі в Брно Венедіктова розповіла, що стосовно понад 250 громадян 32 країн за фактами найманства та участі в складі контрольованих РФ незаконних збройних формувань у бойових діях проти України розпочато 97 кримінальних проваджень, пізніше об'єднаних у 32 провадження. В одному з кримінальних проваджень досліджуються обставини участі в збройному конфлікті на Донбасі 24 громадян або жителів Чехії.

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"Чеська Республіка - одна з небагатьох країн, які засуджують власних громадян за їхню участь у збройному конфлікті на території України. Знаковим є і той факт, що вироки виносяться саме за здійснення тероризму в складі організованого злочинного угруповання. Доводячи факт залучення РФ до участі в бойових діях на Сході України громадян інших країн ми демонструємо всьому світу, що країна-агресор нехтує нормами міжнародного права про заборону використання найманців та заборону нападати на інші держави", - заявила Венедіктова.

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Генпрокурор додала, що отримані чеськими колегами докази можуть бути використані в Міжнародному кримінальному суді, з яким Офіс Генпрокурора налагодив пряму комунікацію і куди Україна передає повідомлення про вчинення представниками окупаційних адміністрацій та збройних формувань РФ військових злочинів і злочинів проти людяності.

Представники чеської Генпрокуратури зазначили, що до теперішнього часу в Чехії до кримінальної відповідальності за фактами терористичної діяльності на сході України притягнуто 12 осіб. Дії фігурантів кваліфіковано як терористичні атаки, участь у терористичній групі, фінансування і пропаганда тероризму.

Автор: 

Чехія (1607) Донбас (22354) найманець (253) Венедіктова Ірина (829)


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Венедіктова на рибалці , зловить поцілує в жопу відпустить...
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03.08.2021 15:42 Відповісти
А с генпрокурором расейки расследование преступлений, совершенных расеянскими наемниками на Донбассе не хочешь пообсуждать?
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03.08.2021 16:24 Відповісти
просила бути поблажливішими а то якось дивно виглядає.в Україні кацапонайманці умовний термін отримують а в Чехії на двадцятку гримлять.
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03.08.2021 17:26 Відповісти
 
 