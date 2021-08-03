Із 5 серпня особам, які в'їжджають в Україну без документа про вакцинацію від COVID-19, доведеться йти на самоізоляцію, - Держприкордонслужба

З 5 серпня, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, змінюються правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду, пов'язані з карантином.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби, у іноземців повинен бути поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні. До цього документа необхідно додати негативний результат ПЛР або експрес-тестування на COVID-19, зроблені не більше ніж за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Хто б не в'їжджав на територію України, після перетину кордону їм необхідно бути на самоізоляції 10 днів. Термін починається через 72 години з моменту перетину.

"Перетин державного кордону на в'їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного застосування електронного сервісу "Вдома" забороняється. У разі неможливості встановлення мобільного додатка, відмови від його встановлення прикордонники відмовлятимуть таким особам у перетині державного кордону", - наголошують у ДПСУ.

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Самоізоляція передбачена і для тих, хто приїжджає з тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіки Крим і Севастополя.

Під самоізоляцію не підпадає низка категорій, зокрема неповнолітні, які виїхали до 4 серпня, дипломати, військовослужбовці держав - членів НАТО та держав - учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", учасники зовнішнього незалежного оцінювання, водії та члени екіпажу транспортних засобів.

Самоізолюватись також не потрібно тим, у кого є документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, і громадяни України з документом про одну дозу вакцини від COVID-19.

"Самоізоляція, обсервація особи в зв'язку з перетином державного кордону не застосовується або припиняється в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину державного кордону", - зазначили в ДПСУ.

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Для громадян, які в'їжджають із Росії та Індії і пробули там два тижні, термін самоізоляції становить 14 днів, і вона починається з моменту перетину державного кордону і не може бути припинена раніше.

Нагадаємо, 30 липня Кабінет Міністрів опублікував зміни до постанови від 9 грудня 2020 № 1236, якими встановив нові правила перетину кордону. Відповідний документ оприлюднений на Урядовому порталі.