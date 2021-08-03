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Новини Коронавірус і карантин
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Із 5 серпня особам, які в'їжджають в Україну без документа про вакцинацію від COVID-19, доведеться йти на самоізоляцію, - Держприкордонслужба

Із 5 серпня особам, які в'їжджають в Україну без документа про вакцинацію від COVID-19, доведеться йти на самоізоляцію, - Держприкордонслужба

З 5 серпня, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, змінюються правила перетину кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду, пов'язані з карантином.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби, у іноземців повинен бути поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні. До цього документа необхідно додати негативний результат ПЛР або експрес-тестування на COVID-19, зроблені не більше ніж за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Хто б не в'їжджав на територію України, після перетину кордону їм необхідно бути на самоізоляції 10 днів. Термін починається через 72 години з моменту перетину.

"Перетин державного кордону на в'їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного застосування електронного сервісу "Вдома" забороняється. У разі неможливості встановлення мобільного додатка, відмови від його встановлення прикордонники відмовлятимуть таким особам у перетині державного кордону", - наголошують у ДПСУ.

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Самоізоляція передбачена і для тих, хто приїжджає з тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіки Крим і Севастополя.

Під самоізоляцію не підпадає низка категорій, зокрема неповнолітні, які виїхали до 4 серпня, дипломати, військовослужбовці держав - членів НАТО та держав - учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", учасники зовнішнього незалежного оцінювання, водії та члени екіпажу транспортних засобів.

Самоізолюватись також не потрібно тим, у кого є документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, і громадяни України з документом про одну дозу вакцини від COVID-19.

"Самоізоляція, обсервація особи в зв'язку з перетином державного кордону не застосовується або припиняється в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину державного кордону", - зазначили в ДПСУ.

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Для громадян, які в'їжджають із Росії та Індії і пробули там два тижні, термін самоізоляції становить 14 днів, і вона починається з моменту перетину державного кордону і не може бути припинена раніше.

Нагадаємо, 30 липня Кабінет Міністрів опублікував зміни до постанови від 9 грудня 2020 № 1236, якими встановив нові правила перетину кордону. Відповідний документ оприлюднений на Урядовому порталі.

Держприкордонслужба ДПСУ (5930) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
А какова цель этой самоизоляции?

Потому что вакцинированные вполне могут быть разносчиками. Сами-то они от болезни уже не помрут, а вот других наградить вполне могут.

Что делает разумным изоляцию всех вьездающих или обязательность ПЦР-теста независимо от вакцинации.
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03.08.2021 15:38
+5
А зачем им идти на самоизоляцию, если вакцинированный тоже может быть переносчиком инфекции?
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03.08.2021 15:36
+4
Ну, мне почти всё понятно становится: эти черти будут давить и давить... Пока что- мелочевка, с небольшим уровнем дискомфорта. Понятно- это только разминка. Они пойдут значительно дальше... Ладно. Поглядим. Время пока ещё есть.
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03.08.2021 15:42
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А зачем им идти на самоизоляцию, если вакцинированный тоже может быть переносчиком инфекции?
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03.08.2021 15:36 Відповісти
1. Может, но:
2. Непродолжительное время в пределах нескольких часов.
3. Вакцинированный вырабатывает ничтожно малое количество инфекции по сравнению с невакцинированным, передача которой гарантированно исключается ношением маски и/или соблюдением дистанции.
4. 99% заболевших среди вакцинированных не окажутся на больничной койке и не будут нагрузкой на мед. систему (по данным из США, где вакцинация преодолела 80% порог)

Исходя из вышеуказанных фактов вакцинированные не являются угрозой для эпидемиологического роста.
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03.08.2021 16:02 Відповісти
Чойта невзирая на всё вышеперечисленное в израилях всяких ковид в рост пошёл.

Загонялово простое.
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03.08.2021 16:17 Відповісти
А в США, а конкретно в г. Нью-Йорк, вакцинированных заставляют носить маски
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03.08.2021 16:39 Відповісти
Правильно. Маски нужны.
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03.08.2021 22:10 Відповісти
Все четыре пункта крайне неточные , полубрехня .
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03.08.2021 19:44 Відповісти
Опять выводы "британских ученых"?
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03.08.2021 20:16 Відповісти
у тeбe когнитивний дисонанс у комeнтi. для того iдуть що можуть бути пeрeнощиками
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03.08.2021 16:35 Відповісти
нету там дисонанса. Почему тогда вакцинированные не идут на самоизоляцию? И вообще все приезжие. Они же могут быть переносчиками вируса хоть и вакцинированные
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03.08.2021 16:37 Відповісти
Потомучто на россии уже есть предложения вакцину платной сделать.
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03.08.2021 16:39 Відповісти
а при чому тут расiя? вакцина з паршки в Украiнi нe колeться. Укранцям насрать чо там у узькомозглих.
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03.08.2021 19:09 Відповісти
А какова цель этой самоизоляции?

Потому что вакцинированные вполне могут быть разносчиками. Сами-то они от болезни уже не помрут, а вот других наградить вполне могут.

Что делает разумным изоляцию всех вьездающих или обязательность ПЦР-теста независимо от вакцинации.
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03.08.2021 15:38 Відповісти
А где должен самоизолироваться въезжающий? В военно-полевом госпитале на пункте пропуска? Кто его будет кормить эти 2 недели там?
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03.08.2021 15:43 Відповісти
полагаю вдома бо дається 2 години на тeст
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03.08.2021 19:25 Відповісти
Тут вон уже пишут, что тесты не дают точной картины.
https://censor.net/ru/news/3280679/testy_na_antitela_ne_opredelyayut_est_li_u_cheloveka_immunitet_ot_koronavirusa_minzdrav

В таком случае можно утверждать, что тесты не определяют болен ли ковидом человек или нет.
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03.08.2021 20:19 Відповісти
у нiмцв написано що антигeн цe тeж пцр тeст.
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03.08.2021 22:27 Відповісти
72 години
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03.08.2021 19:25 Відповісти
Вакцинированные не являются угрозой для эпидемиологического роста. Особенности я указал выше в комментарии. Если коротко: подавление инфекции (тот период, когда они могут распространять инфекцию) у них исчисляется не днями, а часами.
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03.08.2021 16:05 Відповісти
Являються . Они разносят вирус с той же скоростью что и невакцинированные . Кроме того вирус мутирует на вакцинированных быстрее и дает новые штаммы от которых прививка не спасает . Вакцинация должна осуществляться каждые 6 месяцев новой прививкой .
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03.08.2021 19:48 Відповісти
ПЦР тест не в состоянии отличить вирус КОВИД от гриппа как недавно заявил центр по контролю над заболеваниями в США.
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03.08.2021 19:46 Відповісти
Вот это капец, учитывая сколько разновидностей возбудителей ОРВИ.
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03.08.2021 20:20 Відповісти
Сейчас они оправдываються что слова были вырваны из контекста , где они рекомендуют лабораториям другие комплексные тесты для различия вирусов гриппа и КОВИДА .
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03.08.2021 20:41 Відповісти
Ну очевидно соответствующую беседу с ними уже провели. Тут такое бабло замешано, что рот любому заткнут.
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03.08.2021 20:49 Відповісти
Ну, мне почти всё понятно становится: эти черти будут давить и давить... Пока что- мелочевка, с небольшим уровнем дискомфорта. Понятно- это только разминка. Они пойдут значительно дальше... Ладно. Поглядим. Время пока ещё есть.
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03.08.2021 15:42 Відповісти
Хто хоче мати вибір, який з документів пред'являти при поверненні в Україну з-за кордону (негативний тест чи довідку про вакцинацію), прохання підтримати петицію:
https://petition.president.gov.ua/petition/120764

У іноземних громадян такий вибір є, чому такого вибору не повинно бути у громадян України? Чим ми гірші за іноземців?
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03.08.2021 15:43 Відповісти
мы страна 3го мира, чо нипанятна?
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03.08.2021 15:44 Відповісти
а те бараны которые имели неосторожность привиться скрепным Спутником вакцинированными считаются ?
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03.08.2021 15:44 Відповісти
Нет, этот препарат не сертифицирован ни ВОЗ, ни ЕС, ни украинским Минздравом.
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03.08.2021 16:07 Відповісти
И кто это будет контролировать?
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03.08.2021 16:01 Відповісти
Приложение "Вдома".
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03.08.2021 16:05 Відповісти
Планшет казённый выдадуд?
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03.08.2021 16:19 Відповісти
оцe мeнi тeж цiкаво
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03.08.2021 16:25 Відповісти
Ага, два! Причем, вот таких. И заодно изолируют там на два года.
Із 5 серпня особам, які в'їжджають в Україну без документа про вакцинацію від COVID-19, доведеться йти на самоізоляцію, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2480
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03.08.2021 18:01 Відповісти
усi украiнцi як iздять в Укрiану на канiкули на сeрпeнь виiхали до 4 сeрпня 2021 тобто при повeрнeннi нiхто до них чiпkятиь нe повинeн
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03.08.2021 16:24 Відповісти
в статтi така каша матiнко рiдна!
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03.08.2021 16:26 Відповісти
Барыги уже торговые точки открывают у шлагбаума. Будут пенсионерам в три цены смартфоны втюхивать. Вообщето запретить гражданину Украины вьехать в страну ка кбы незаконно мне кажется. Не все могут себе устанавливать приложения. Особенно граждане пенсионного возраста. Но так как президент вчера сказал что уже знает куда потратят 2.7 млр баксов выделенных а именно на борьбу с коивдом то все это еще очень надолго. Ждем статистику угрожающую от Ляшко в ближайшие дни
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03.08.2021 16:29 Відповісти
Ошибки нет? Из нароссии в карантин на две недели без альтернатив.
Нравицца... .
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03.08.2021 16:35 Відповісти
цe єдинe що чiтко ясно. усe iншe така нeлогiчна тарабарщина. якби тi хто складав самi спробували на мiсцi тих хто повинeн цe виконувати у тому розiбратися.
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03.08.2021 16:49 Відповісти
Вопрос...А прививки русским шмурдяком Украина признает?
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03.08.2021 17:12 Відповісти
Тут не столь важно признает Украина или нет. Тут мне кажется важнее признает их или какие иные прививки сам вирус. И что он по этому поводу думает. А этого покуда мы не знаем.
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03.08.2021 20:50 Відповісти
no Нет, этот препарат не сертифицирован ни ВОЗ, ни ЕС, ни украинским Минздравом.
тому вони йдуть як нeвакцинованi
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03.08.2021 21:46 Відповісти
Das ist gut.
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03.08.2021 21:47 Відповісти
Невакциновані громадяни, які прибувають з Росії або Індії (в тому числі транзитом) та перебували на території цих держав більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів, діятимуть більш жорсткі правила перебування на самоізоляції. Зокрема для них буде встановлена обов'язкова 14-денна самоізоляція яка розпочинається з моменту перетину державного кордону та без права її дострокового завершення.
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03.08.2021 22:42 Відповісти
Нормально. Гражданам Украины откажут во въезде в свою же страну если их телефон вдруг старый и не поддерживает установку "вдома"? На каком основании? По понятиям?
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03.08.2021 17:13 Відповісти
усe бидло трeба ж у базу даних. навiть тe що за кордоном живe.
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03.08.2021 19:04 Відповісти
Вакцинированные точно также могут распространять вирус , при этом не показывая симптомов заболевания .
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03.08.2021 19:41 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/08/3/7126176/ Швейцария сняла ограничения на въезд путешественников из Украины Швейцария со 2 августа сняла ограничения на любые поездки из Украины.3 АВГУСТА 2021, 16:10
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03.08.2021 20:24 Відповісти
читаю вже 6 джерело і в кожному по-різному написано. ой каша у головi у писак!!!
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03.08.2021 21:49 Відповісти
 
 