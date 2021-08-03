За липень заблоковано понад 65 кібератак на інформаційні системи органів влади, - СБУ
Фахівці Ситуаційного центру гарантування кібербезпеки СБУ в липні 2021 р році припинили і нейтралізували 65 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
У повідомленні зазначають: "Це вдалося зробити завдяки аналізу понад 31 000 критичних подій інформаційної безпеки".
У СБУ продовжили: "Виявлена кібератака є результатом безпосереднього аналізу критичних подій інформаційної безпеки.
В основному основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були:
з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
атаки на вебдодатки (Web App Attack);
шкідливе програмне забезпечення (Malware)
та інші".
"Нагадаємо, що на базі Ситуаційного центру гарантування кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дозволяє оперативно виявляти, реагувати і запобігати загрозам у національному кіберпросторі", - резюмували в СБУ.
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