Суд засудив до 8 років в'язниці 6 львівських поліцейських за перевищення службових повноважень. Нацполіція подає апеляцію
Шістьох співробітників підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень, що призвело до загибелі 22-річного жителя Львова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Інтерфакс-Україна.
Такий вирок був оголошений сьогодні, 3 серпня, під час судового засідання. Також за рішенням суду всіх підсудних позбавили спеціального звання "лейтенант поліції" і заборонили обіймати певні посади протягом 3 років. Крім того, суд ухвалив стягнути з держбюджету на користь родичів загиблого понад 4 млн грн компенсації.
Суд постановив, що поліцейські неправомірно застосували силу до загиблого, наділи на нього наручники-стяжки і таким чином позбавили його можливості самому допомогти собі і сприяли його удушенню.
Поліцейські своєї провини не визнали і подаватимуть апеляцію.
У Фейсбуці Нацполіції зазначено: "Суд вважає - патрульні перевищили службові повноваження, якщо вони спричинили тяжкі наслідки. Шістьом поліцейським присудили по вісім років позбавлення волі, позбавлення спеціальних звань і заборонили обіймати посади в державних органах протягом трьох років.
Крім того, в постанові суду йдеться про чималу матеріальну компенсацію.
Наша позиція незмінна - поліцейські виконували свої службові обов'язки. Ми не згодні з рішенням суду, і адвокати вже готують скаргу до суду апеляційної інстанції, де ми будемо домагатися справедливості".
Судові розгляди в цьому провадженні тривали понад два роки. А їх причиною стало затримання поліцейськими в ігровому закладі 22-річного жителя Львова 9 лютого 2018 року.
Під час перевірки юнак проковтнув пакетик, у якому була наркотична речовина. Поліцейські наділи на нього наручники, а потім намагалися змусити його виплюнути пакетик. Далі поліцейські вивели його на вулицю і почали надавати юнаку першу медичну допомогу, але він помер на місці.
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За это и сядут.
Стоять вокруг и "прымушувать" это они умеют.
Сам видел как они 3я экипажами одного пьяного "поимушувалы" успокоится.
Не вынимая рук из карманов.
Где написано что он торговал?
судьи нормально сделали бо мусоров столько засудить - это круто.
а то шо аппелируют - так выставить их на улицу против недовольных аппелляцией.
может лучше зону выберут или как?
я ничо не кажу, но вот где европейские стандарты то - даже мусора и то - на бутылках, то есть в камерах то
полиция не особо там и ту - тут - смотри недавно на обдлбыша а там - за такое - скандал - либо камера тю-тю,. либо слуга - то-то
Где написано что он наркоман?
Тогда согл вашей логике проститутка .
https://censor.net/ru/comments/locate/3280623/01921436-2ad1-70f6-9076-1bcbd6642bea
Или вы это просто говорили ни о чем что бы поддержать разговор.....
И где здесь написано что балаболка это вы?
Ну ладно, двое надевали наручники, двое держали наркошу, но что делали оставшиеся двое?
Загиблий сам ковтнув пакет з сильнодіючою речовиною. То було питання часу, поки вона виділиться. Він уже був ходячим мерцем.
1. чого вони туди прийшли ? закрити гральний заклад чи ловити наркош ?
2. як що прийшли закрити заклад, то чому не повигоняли відвідувачів і не розгромили апарати у процесі арешту та погрузки/вигрузки ?
3. як що прийшли ловити нариків - є припущення, шо кришують заклад