УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6507 відвідувачів онлайн
Новини
9 545 63

Суд засудив до 8 років в'язниці 6 львівських поліцейських за перевищення службових повноважень. Нацполіція подає апеляцію

Шістьох співробітників підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень, що призвело до загибелі 22-річного жителя Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Інтерфакс-Україна. 

Такий вирок був оголошений сьогодні, 3 серпня, під час судового засідання. Також за рішенням суду всіх підсудних позбавили спеціального звання "лейтенант поліції" і заборонили обіймати певні посади протягом 3 років. Крім того, суд ухвалив стягнути з держбюджету на користь родичів загиблого понад 4 млн грн компенсації.

Суд постановив, що поліцейські неправомірно застосували силу до загиблого, наділи на нього наручники-стяжки і таким чином позбавили його можливості самому допомогти собі і сприяли його удушенню.

Суд засудив до 8 років вязниці 6 львівських поліцейських за перевищення службових повноважень. Нацполіція подає апеляцію 01

Поліцейські своєї провини не визнали і подаватимуть апеляцію.

У Фейсбуці Нацполіції зазначено: "Суд вважає - патрульні перевищили службові повноваження, якщо вони спричинили тяжкі наслідки. Шістьом поліцейським присудили по вісім років позбавлення волі, позбавлення спеціальних звань і заборонили обіймати посади в державних органах протягом трьох років.

Крім того, в постанові суду йдеться про чималу матеріальну компенсацію.

Наша позиція незмінна - поліцейські виконували свої службові обов'язки. Ми не згодні з рішенням суду, і адвокати вже готують скаргу до суду апеляційної інстанції, де ми будемо домагатися справедливості".

Судові розгляди в цьому провадженні тривали понад два роки. А їх причиною стало затримання поліцейськими в ігровому закладі 22-річного жителя Львова 9 лютого 2018 року.

Під час перевірки юнак проковтнув пакетик, у якому була наркотична речовина. Поліцейські наділи на нього наручники, а потім намагалися змусити його виплюнути пакетик. Далі поліцейські вивели його на вулицю і почали надавати юнаку першу медичну допомогу, але він помер на місці.

Львів (3066) наркотики (1446) Нацполіція (15132)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Тоесть полицейских садят за то, что 22 летний нарколыга глотнул пакет с наркотой и умер от передоза играя в незаконном зале игровых автоматов? Я правельно понял?
показати весь коментар
03.08.2021 16:29
+12
а як там княжичі, кагарлик, вбитий мусорами хлопчик, список можна продовжувати
показати весь коментар
03.08.2021 16:26
+5
хороший пакет кокаина прекращает в Офисе Президента любую панику и возвращает обычную рабочую атмосферу
показати весь коментар
03.08.2021 16:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Моніка ЗЕленскі наказав Баканову «копати» проти колишнього 100% свого генпрокурора Рябошапки. Зі вчорашнього вечора в офісі Зеленського страшенна паніка через витік інформації про особисту зустріч блазня з викраденим Чаусом.
показати весь коментар
03.08.2021 16:21 Відповісти
хороший пакет кокаина прекращает в Офисе Президента любую панику и возвращает обычную рабочую атмосферу
показати весь коментар
03.08.2021 16:25 Відповісти
Тоесть полицейских садят за то, что 22 летний нарколыга глотнул пакет с наркотой и умер от передоза играя в незаконном зале игровых автоматов? Я правельно понял?
показати весь коментар
03.08.2021 16:29 Відповісти
ну . как то так
показати весь коментар
03.08.2021 16:37 Відповісти
прочитал более внимательно, у него пакетик в горле застрял. Эдакий жордж флойд на минималках. Лучше оно конечно от передоза помереть, чем так
показати весь коментар
03.08.2021 16:43 Відповісти
сам проковтнув і виявляється він міг собі сам допомогти, а поліцейські, які примушували виплюнути не могли, дебільна логіка.
показати весь коментар
03.08.2021 21:29 Відповісти
Те согл вашим словам, полицейские не помогали задыхающемуся парню и не оказывали первую помощь, чему их обучали ?
За это и сядут.
Стоять вокруг и "прымушувать" это они умеют.
Сам видел как они 3я экипажами одного пьяного "поимушувалы" успокоится.
Не вынимая рук из карманов.
показати весь коментар
04.08.2021 02:50 Відповісти
Не полицейских, а мусоров. Это во первых, А во вторых, нету у них права решать, кому что жрать и пить. Тебя тоже можно газвать наркоманом, потом докажи что это ге так.
показати весь коментар
03.08.2021 18:44 Відповісти
а хто тому баризі забороняв, щось ковтати - ніхто, а от предмет злочину - пакетик з наркотою, і відповідно примусити виплюнути, бо він намагався приховати мали.
показати весь коментар
03.08.2021 21:32 Відповісти
Ну, прежде всего оставаться человеком нужно. Тут нет о чем спорить.
показати весь коментар
03.08.2021 21:58 Відповісти
та да, торгувати наркотою і калічити життя людей це так людяно, а затримати баригу і примусити виплюнути пакет з наркотою, це нелюдське поводження.
показати весь коментар
03.08.2021 22:26 Відповісти
Вы брехло....
Где написано что он торговал?
показати весь коментар
04.08.2021 02:51 Відповісти
Полицейские свою вину не признали и будут подавать апелляцию. Источник: https://censor.net/ru/n3280623\\\\\\\\\

судьи нормально сделали бо мусоров столько засудить - это круто.
а то шо аппелируют - так выставить их на улицу против недовольных аппелляцией.
может лучше зону выберут или как?
я ничо не кажу, но вот где европейские стандарты то - даже мусора и то - на бутылках, то есть в камерах то
показати весь коментар
03.08.2021 16:25 Відповісти
а кто будет "на улице" ? обоссаные наркоманы с игровой зависимостью как тот который сдохЮ подавившись пакетом?
показати весь коментар
03.08.2021 16:51 Відповісти
зачем?
полиция не особо там и ту - тут - смотри недавно на обдлбыша а там - за такое - скандал - либо камера тю-тю,. либо слуга - то-то
показати весь коментар
03.08.2021 16:54 Відповісти
тобто барига намагався приховати предмет злочину, пакет з наркотою то нормально, а поліцейські, які затримали і примушували виплюнути, злочинці, якась зебільна логіка.
показати весь коментар
03.08.2021 21:33 Відповісти
Вот поэтому и нужно полицейских не двухмесячные курсы проводить а учить 5 лет, плюс щемить начальство, чтобы в полиции такого бардака не было...
показати весь коментар
03.08.2021 16:25 Відповісти
И шо наркоманы перестанут пакетики пытаться проглатывать?
показати весь коментар
03.08.2021 16:57 Відповісти
Вы брехло....
Где написано что он наркоман?
Тогда согл вашей логике проститутка .
показати весь коментар
04.08.2021 02:53 Відповісти
Конечно он отличник боевой и политической подготовки, только об этом тоже забыли написать. А вы брехло, где я писал что он наркоман?
показати весь коментар
04.08.2021 06:46 Відповісти
А у вас батенька склероз
https://censor.net/ru/comments/locate/3280623/01921436-2ad1-70f6-9076-1bcbd6642bea

Или вы это просто говорили ни о чем что бы поддержать разговор.....
показати весь коментар
05.08.2021 13:19 Відповісти
Ну и где там написано что он наркоман?
показати весь коментар
05.08.2021 14:24 Відповісти
И когда же бабаболки перестанут засорять форум?.......
И где здесь написано что балаболка это вы?
показати весь коментар
06.08.2021 11:05 Відповісти
Так не засоряйте. Где написано?
показати весь коментар
06.08.2021 11:07 Відповісти
а як там княжичі, кагарлик, вбитий мусорами хлопчик, список можна продовжувати
показати весь коментар
03.08.2021 16:26 Відповісти
Після таких "приговорів" до патрульної поліції НІХТО не пІде працювати!! Йде розвал держави при зеленому дурні по всіх напрямках!! Наркоша захищає свого дружбана. Рибак рибака бачить здалека!!
показати весь коментар
03.08.2021 16:28 Відповісти
пусть лучше никто не пойдет, чем вот такие упыри.
показати весь коментар
03.08.2021 16:46 Відповісти
Во гады первый раз закон выполнили задержали наркодиллира, да как посмели!
показати весь коментар
03.08.2021 16:59 Відповісти
угу, так задержали, что человека нет в живых.
показати весь коментар
03.08.2021 17:23 Відповісти
Ну как бы на любом кладбище полно "нет в живых". Кого пересажаем дворников, врачей, учителей и тд?
показати весь коментар
03.08.2021 18:16 Відповісти
ух как хитро сформулировал предложение, ничего не поймешь ))
показати весь коментар
03.08.2021 18:19 Відповісти
Что именно вам не понятно?
показати весь коментар
03.08.2021 18:25 Відповісти
очевидно, что не понятно к чему тут дворники, учителя и врачи, когда речь идет о садистах, по вине которых умер человек.
показати весь коментар
03.08.2021 18:35 Відповісти
Конечно не понятно к чему тут полицейские выполнявшие свои обязанности к садисту пхнущему себе в рот что попало. По вашей логике в этом можно обвинять и учителей, дворников и тд не имеющих отношение к действиям садиста никакого отношения.
показати весь коментар
03.08.2021 18:39 Відповісти
ой не нужно только накидывать сказки, если бы эти садисты не виноваты были, то никто бы их не засудил на 8 лет всех шестерых, явно нам не договаривают всех подробностей.
показати весь коментар
03.08.2021 18:42 Відповісти
Ну фантазии там могут быть любыми. Никто не очаровывается полицаями, тем более наркота это именно их подконтрольный бизнес давно. Но в статье написано то что написано, а засудить у нас могут за что попало, например как Дронова просто за наличие на светофоре желтого цвета. Так что если вы намекаете на фантазию что 8 человек запихивали ему в рот эту наркоту я этому ни в жизнь не поверю. А то что дебил толкал наркоту и сам себе впихнул в горло эту дрянь это самый реалистичный сценарий. И да возможно это месть патрульным полицаям от крышивателей что б не трогали сеть, если говорить о недоговоренном.
показати весь коментар
03.08.2021 18:55 Відповісти
Мусоров, которые убили на Майдане больше 40 человек, зелохи не только не посадили, но и вернули на службу. Я ни в коем случае не выгораживаю убийц парня, я говорю, что зелохи выпускают по приказу куйла всех своих.
показати весь коментар
03.08.2021 16:29 Відповісти
та нічого поганого, якщо б і вигороджували тих, хто не умисно вбив... І покарання потрібне, але якщо весь опис правда- це не вирок, а дурня якась 6-ом по 8-ім... Ну не може бути 6-ть однаково винних, бо наділи 6-ро кайданок, шестеро тримали та т.д.
показати весь коментар
03.08.2021 22:45 Відповісти
Вина полицейских,а платить должны налогоплательщики?
показати весь коментар
03.08.2021 16:29 Відповісти
Сразу шесть?
Ну ладно, двое надевали наручники, двое держали наркошу, но что делали оставшиеся двое?
показати весь коментар
03.08.2021 16:40 Відповісти
пытались достать пакетик из пищевода
показати весь коментар
03.08.2021 16:44 Відповісти
ногами
показати весь коментар
03.08.2021 16:50 Відповісти
Тер.оборона должна заниматься ОБОРОНОЙ ТЕРРИТОРИЙ.Например в парках патрулировать и ловить чекистов Луки с СБУшниками,а не с наркош и водил бабки сбивать
показати весь коментар
03.08.2021 16:43 Відповісти
Любитель игровых автоматов скорее всего приторговывал наркотой и у него я думаю богатенькие со связями родители. Сразу шестерым полицейским по 8 лет нахлобучить и 4 ляма компенсации, явно заказуха от убытых горем родителей
показати весь коментар
03.08.2021 16:43 Відповісти
аж не верится, что посадят, интересно, будут сидеть в специально санатории?
показати весь коментар
03.08.2021 16:44 Відповісти
где бы это так садили ?
показати весь коментар
03.08.2021 16:51 Відповісти
Якась темна справа. За ковтання пакету стільки не дають.
показати весь коментар
03.08.2021 16:55 Відповісти
наверное публично не выносят всех подробностей.
показати весь коментар
03.08.2021 16:56 Відповісти
Це дивлячись кому він того пакетика ніс.
Суд засудив до 8 років в'язниці 6 львівських поліцейських за перевищення службових повноважень. Нацполіція подає апеляцію - Цензор.НЕТ 9079
показати весь коментар
03.08.2021 17:04 Відповісти
Ні, цей вирок я не підтримую.
Загиблий сам ковтнув пакет з сильнодіючою речовиною. То було питання часу, поки вона виділиться. Він уже був ходячим мерцем.
показати весь коментар
03.08.2021 17:01 Відповісти
є й інші питання:
1. чого вони туди прийшли ? закрити гральний заклад чи ловити наркош ?
2. як що прийшли закрити заклад, то чому не повигоняли відвідувачів і не розгромили апарати у процесі арешту та погрузки/вигрузки ?
3. як що прийшли ловити нариків - є припущення, шо кришують заклад
показати весь коментар
03.08.2021 20:19 Відповісти
Колись,ще за совітів,у Львові на танцях в "Газі" наш хлопака врізав негру за те,що чіплявся до нашої дівчини...Негр впав,вдарився головою і вмер...Хлопця розстріляли і суддя Ленінського (тепер Галицького) суду пояснив вирок простими словами - "тому що є престиж країни,у яку безпечно можна приїхати.І він стоїть вище карного кодексу"...Поясню,до чого тут копи...Стаття ККУ "Перевищення службових обов"язків" дуже жорстка,складається з трьох частин і навіть в самій м"якій частині,коли коп навіть не торкається постраждалого а тільки діє не по статуту передбачає тюремне ув"язнення...Як не смішно,але копу можна дати два роки тюрми за те,що він вихопив у тебе з рук посвідчення водія і піщов оформляти на тебе постанову...І це зрозуміло,бо якщо той,який слідкує за порядком сам порядок порушує - то така країна ніколи не стане гідною державою...В нас же перевищення копів на кожному кроці,згадаймо хоча б Олійника,який вбив невинну людину і спокійно працює далі...Так що львівський суддя молодець,нарешті пішов проти отієї мєнтовської кругової поруки...
показати весь коментар
03.08.2021 17:47 Відповісти
красиво фантазуєш чи відверто брешеш??? Якщо ти був свідком того часу, то тобі цей сайт і комп'ютер до дупи, бо не осилив.
показати весь коментар
03.08.2021 22:50 Відповісти
Маразм продолжается...нормальных садят, а уродов оправдывают....
показати весь коментар
03.08.2021 17:52 Відповісти
Меня ограбили и довели мою семью до того, что хочется выехать, а они мрази этого и хотят, им заплатили очень похоже что за это, не Путин ли спонсирует мразей?
показати весь коментар
03.08.2021 22:27 Відповісти
Якщо причина смерті удушення, то це нещасний випадок.
показати весь коментар
03.08.2021 18:24 Відповісти
зі зв*язанними руками ?
показати весь коментар
03.08.2021 20:21 Відповісти
Мда, вред очевиден, дорого стране и населению обходятся мрази
показати весь коментар
03.08.2021 22:25 Відповісти
 
 