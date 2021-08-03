Суд засудив до 8 років в'язниці 6 львівських поліцейських за перевищення службових повноважень. Нацполіція подає апеляцію

Шістьох співробітників підрозділу тактико-оперативного реагування (ТОР) Галицький районний суд Львова засудив до 8 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень, що призвело до загибелі 22-річного жителя Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Інтерфакс-Україна.

Такий вирок був оголошений сьогодні, 3 серпня, під час судового засідання. Також за рішенням суду всіх підсудних позбавили спеціального звання "лейтенант поліції" і заборонили обіймати певні посади протягом 3 років. Крім того, суд ухвалив стягнути з держбюджету на користь родичів загиблого понад 4 млн грн компенсації.

Суд постановив, що поліцейські неправомірно застосували силу до загиблого, наділи на нього наручники-стяжки і таким чином позбавили його можливості самому допомогти собі і сприяли його удушенню.

Поліцейські своєї провини не визнали і подаватимуть апеляцію.

У Фейсбуці Нацполіції зазначено: "Суд вважає - патрульні перевищили службові повноваження, якщо вони спричинили тяжкі наслідки. Шістьом поліцейським присудили по вісім років позбавлення волі, позбавлення спеціальних звань і заборонили обіймати посади в державних органах протягом трьох років.

Крім того, в постанові суду йдеться про чималу матеріальну компенсацію.

Наша позиція незмінна - поліцейські виконували свої службові обов'язки. Ми не згодні з рішенням суду, і адвокати вже готують скаргу до суду апеляційної інстанції, де ми будемо домагатися справедливості".

Судові розгляди в цьому провадженні тривали понад два роки. А їх причиною стало затримання поліцейськими в ігровому закладі 22-річного жителя Львова 9 лютого 2018 року.

Під час перевірки юнак проковтнув пакетик, у якому була наркотична речовина. Поліцейські наділи на нього наручники, а потім намагалися змусити його виплюнути пакетик. Далі поліцейські вивели його на вулицю і почали надавати юнаку першу медичну допомогу, але він помер на місці.