Викраденням Чауса Банкова намагається відвернути увагу громадськості від провалу операції по затриманню "вагнерівців", - Павленко
Викраденням екссудді Чауса Офіс президента намагався приховати провал спецоперації по затриманню "вагнерівців"
Про це заявив нардеп фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"І це – навіть не прагнення "дістати Порошенка", що б не намагалися співати зараз трубадури Банкової. Зрештою, від ще однієї порожньої і безперспективної справи Порошенку байдуже. Їх і так добре за сотню. Мотивація влади інша – страх. Бо в прагненні подивитись в очі Путіну зрадили операцію, яка дозволила б притягнути до відповідальності путінських убивць з т. зв. "групи Вагнера", – наголосив парламентарій.
"Бурба, – написав Павленко в колонці на "Українській правді", – нібито був причетним до втечі Чауса з України в 2016 році. Це у фантазіях влади. А от в реальності Бурба – високопрофесійний розвідник, головний свідок державної зради у вищому керівництві України, яка сталася наприкінці липня 2020 року. І зрадники готові на все, щоб його знищити, якщо не фізично, то морально, або просто за фейковими звинуваченнями запроторити за ґрати", - додав Павленко.
За словами нардепа, керівництво України скоїло низку тяжких злочинів: Серед них викрадення людини (статті 146 та 146-1 КК); організація незаконного перетину кордону (стаття 332); перевищення повноважень, видання і виконання посадовими особами завідомо злочинних наказів (стаття 426-1); невиконання рішення суду (стаття 382).
Павленко нагадав, що за офіційними повідомленнями Молдови на її території Чауса викрали українські дипломати, представники військової розвідки та інших спецслужб. "Важливо, що в Молдові поліція, прокуратура і парламентська слідча комісія незалежно одні від інших прийшли до однакових висновків, що посилює їхню об’єктивність і політичну незаангажованість".
"Розвідники і дипломати не могли діяти за власної ініціативи, ні сіло ні впало відрядитися до Кишинева і вкрасти людину на території дружньої нам країни, підклавши при цьому свиню її проєвропейській і антикремлівській Президентці. Наказ їм міг віддати тільки особисто Президент України. Або хіба що, прикриваючись його іменем, той, кого в обхід Конституції проголосили некоронованим "віцепрезидентом", – вважає депутат.
Нардеп здивований, чому Чауса не віддають НАБУ, яке має щодо нього кримінальне провадження і рішення суду.
"І на тлі цієї брехні "спростування" інформації про те, що Зеленський зустрічався з викраденим Чаусом виглядають, м’яко кажучи, непереконливо", – підсумував Павленко.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.
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Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?" Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и его зебилов превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
Ти смішний. Ці "покази" можуть бути використані тільки для підтримання падаючого рейтингу у зе-лохів. Більше нігде. Бо першими питаннями до свідка у суді будуть - як він потрапив в Україну та де він перебував із квітня по липень.
Окрім того , ще й міжнародний скандал з викраденням !
Схоже , що таки будуть ховати колишнього суддю дуже далеко від журналістів ...
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В 14-00 истек срок предусмотренный ст.12 КПК Украины предусматривающий условно сутки ("в найкоротший термін") на доставку подследственного к следственному судье для вынесения решения. Т.е. факт похищения Чауса СБУ установлен юридически.
Оказывается, автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк, имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и его зебилов превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись
ЗЕ и Ко делают тупости, потому, что они ТУПЫЕ.
ЗЕ и Ко делают предательства, потому, что они ПРЕДАТЕЛИ.
ЗЕ и Ко делают коррупцию, потому, что они ВОРЫ.
и НЕ ИЩИТЕ ТУТ КАКОЙ-ТО СКРЫТЫЙ СМЫСЛ!
рукыничогонэбралы а у зюзи никакой спецоперации небыло... идите спать куры завтра на ра-
боту.....
потом аресты потом решили совместить(С)...........
И так до бесконечности.
Ну, по крайней мере, до следующих выборов.
Эпопея с похищением Чауса в Молдове получила на днях просто таки феерическое продолжение и поэтому просто грех не написать по этой теме хотя бы пару слов. Более наглядной иллюстрации эффекта Даннинга-Крюгера сложно себе представить.
Начнем с краткой предыстории вопроса. Одиозный судья Чаус, подозреваемый НАБУ в получении 150 тыс. долларов взятки, неожиданно всплыл в Молдове, когда 1 марта 2017 года сдался местным властям и подал прошение о предоставлении ему политического убежища, чтобы избежать экстрадиции на историческую родину так как по международному законодательству он не мог быть выдан до окончательного решения всех соответствующих инстанций по этому вопросу. Рассмотрение долго затягивалось, но в конце концов Чаус https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/15/7120912/ проиграл дело о предоставлении ему политубежища и уже 28 апреля этого года Верховный суд Молдовы должен был огласить окончательное решение по этому вопросу (не в его пользу). Дальше только экстрадиция. Но не тут-то было.
3 апреля Чауса в лучших традициях феноменальных агентов https://www.bbc.com/russian/features-45510962 Петрова и Боширова похищают с территории соседней страны засветив всю операцию и ее непосредственных исполнителей. В этой https://bykvu.com/ua/bukvy/zhurnalisti-opriljudnili-dokazi-prichetnosti-ukrainskih-silovikiv-do-vikradennja-chausa/ истории прекрасно все. И идентифицированные практически сразу https://www.slidstvo.info/news/do-vykradennya-suddi-chausa-z-moldovy-mozhut-buty-prychetni-**********-rozvidnyky/ исполнители , имеющие непосредственное отношение к структурам ГУР, и тот факт, что все их передвижения https://bykvu.com/ua/bukvy/ukrainski-rozvidnyky-iaki-vykraly-ekssuddiu-chausa-orenduvaly-avto-z-gps-maiachkom-zmi/ отследили по GPS-трекеру на арендованном для этих целей авто, сам факт похищения был зафиксирован на видео случайных прохожих, а окончательно территорию Молдовы Чаус https://www.slidstvo.info/articles/gps-trekery-dyplomatychna-nota-moldovske-vyno-ta-druzhnya-zustrich-novi-podrobytsi-u-spravi-vykradennya-mykoly-chausa/ покидал в багажнике авто, принадлежащего посольству Украины за рулем которого, как зафиксировали камеры видеонаблюдения, находился военный атташе посольства Сметанюк. Так как все это буквально по горячим следам было установлено правоохранительными органами Молдовы, то практически сразу вылилось в крупный международный скандал наподобие "шпилей в Солсбери" с участием Украины. Буквально на второй день прошел https://newsmaker.md/rus/novosti/voyku-rasskazal-o-rassledovanii-pohischeniya-ukrainskogo-sudi-chausa/ брифинг министра МВД соседней страны с первыми подробностями дела, в парламенте вскоре была https://tv8.md/2021/04/09/ultima-ora-a-fost-constituita-comisia-parlamentara-care-va-examina-cazul-judecatorului-nicolae-ceaus/ создана официальная следственная комиссия, а президент Санду была вынуждена выходить с публичным https://bykvu.com/ua/bukvy/vikradennja-ekssuddi-chausa-v-moldovi-video-ta-pershi-podrobici/ осуждением таких действий на территории Молдовы. Большей подлянки в разгар предвыборной кампании в парламент сложно себе представить.
5 июля был опубликован https://www.documentcloud.org/documents/20971085-raport-ceaus_varianta-finala_publicata-1?responsive=1&title=1&fbclid=IwAR3AGulQJfM9CuDqS5aL8J28jxJZIZ0GTZyw2e7F8b8tk182lSoIWBGhvuE отчет парламентской комиссии в котором фактически прямо говорится о похищении Чауса представителями спецслужб и дипломатического корпуса Украины, а ее действия квалифицируются, как прямое "посягательство на суверенитет и национальную безопасность Молдовы". Это первое обвинение в адрес Украины такого уровня с 1991 года. О серьезности выдвинутых обвинений говорит и тот факт, что МИД Молдовы https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/13/7122095/ обратился к официальному Киеву с призывом снять дипломатический иммунитет Сметанюка "для привлечения его к уголовной ответственности". Это фактически беспрецедентное действие в мире дипломатии и происходит только при исключительных обстоятельствах. Риторика же официальных лиц Украины на все это до сих пор https://bykvu.com/ua/bukvy/kuleba-v-rozmovi-z-ochilnikom-mzs-moldovi-ukraina-neprichetna-do-situacii-z-chausom/ сводится к банальному "нас там нет".
Нахрена все это было, если пана Чауса должны были и так экстрадировать в Украину буквально в ближайшее время? На мой взгляд, дело банально в том, что Чаус резко понадобился для дискредитации Бурбы, как одного из ключевых свидетелей по делу вагнергейта, так как практически в то самое время появились первые анонсы скорого выхода фильма Bellingcat по этой теме. Ну и куда ж без явной руки проклятого Порошенко. Ну, а так как у нынешних "керманичiв" совсем туго с таким понятием как "стратегия", а у лояльных им силовиков с профессионализмом, то и получился эпичный обсер по всем фронтам.
На днях же эта просто таки эпическая история получила весьма феерическое продолжение. Сначала всплыла https://bykvu.com/ua/bukvy/ekssuddia-chaus-mozhe-znaitysia-tsoho-tyzhnia-na-kordoni-zmi/ информация , что ОП дал команду легализовать Чауса якобы задержав товарища на границе с Молдовой при попытке ее незаконного пересечения. Ну, а вчера https://bykvu.com/ua/bukvy/vykradenoho-u-moldovi-ekssuddiu-chausa-znaishly-na-vinnychchyni-zmi/ всплыл и сам Чаус, который якобы пришел сдаваться в один из сельсоветов в Винницкой области в практически полностью голом виде и явно после обработки психотропами. Дальше же все явно пошло не по плану, когда кто-то из неравнодушных граждан вызвал наряд ментов, которые оказались на месте раньше орлов бравого лейтенанта Баканова и в итоге его пришлось практически https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6089493301090915 отбивать у них силой. Затем подтянулось уже бравое НАБУ в прямой подследственности которого и находится дело Чауса. Так как клиент, находившийся в незаконном четырехмесячном заключении и вполне вероятно подвергавшийся систематическим пыткам, мог взболтнуть лишнего, то поэтому мы похоже и стали невольными свидетелями эпической https://www.dsnews.ua/politics/nabu-opublikuvalo-video-gonitvi-za-avtivkoyu-sbu-z-chausom-30072021-432660 погони представителей НАБУ за подопечными бравого лейтенанта во время которой те еще умудрились https://nv.ua/ukraine/events/pohishchenie-chausa-mashina-nabu-sbila-motociklista-vo-vremya-pogoni-novosti-ukrainy-50174776.html сбить мотоциклиста и чуть ли не https://bykvu.com/ua/bukvy/nabu-namahaietsia-zatrymaty-ekssuddiu-chausa-pid-budivleiu-sbu-foto-video/ штурма ими здания СБУ, куда его привезли. Ну, а вишенкой на торте всего этого великолепия стал https://bykvu.com/ua/bukvy/advokat-chausa-povidomiv-shho-jogo-ne-pustili-do-kliienta-v-budivlju-sbu/ отказ пустить туда адвоката так как "Чауса там официально нет".
Если подытожить весь этот фарс с явными вкраплениями безумия, то это чистый эффект Даннинга - Крюгера в действии. Так и живем. Вот только за "державу очень обидно". Последствия такой тотальной дискредитации всех государственных институтов и ставшего уже практически обыденным поведения в стиле "восточноевропейского Сомали" мы будем расхлебывать еще очень и очень долго.