Викраденням Чауса Банкова намагається відвернути увагу громадськості від провалу операції по затриманню "вагнерівців", - Павленко

Викраденням екссудді Чауса Офіс президента намагався приховати провал спецоперації по затриманню "вагнерівців"

Про це заявив нардеп фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"І це – навіть не прагнення "дістати Порошенка", що б не намагалися співати зараз трубадури Банкової. Зрештою, від ще однієї порожньої і безперспективної справи Порошенку байдуже. Їх і так добре за сотню. Мотивація влади інша – страх. Бо в прагненні подивитись в очі Путіну зрадили операцію, яка дозволила б притягнути до відповідальності путінських убивць з т. зв. "групи Вагнера", – наголосив парламентарій.

"Бурба, – написав Павленко в колонці на "Українській правді", – нібито був причетним до втечі Чауса з України в 2016 році. Це у фантазіях влади. А от в реальності Бурба – високопрофесійний розвідник, головний свідок державної зради у вищому керівництві України, яка сталася наприкінці липня 2020 року. І зрадники готові на все, щоб його знищити, якщо не фізично, то морально, або просто за фейковими звинуваченнями запроторити за ґрати", - додав Павленко.

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За словами нардепа, керівництво України скоїло низку тяжких злочинів: Серед них викрадення людини (статті 146 та 146-1 КК); організація незаконного перетину кордону (стаття 332); перевищення повноважень, видання і виконання посадовими особами завідомо злочинних наказів (стаття 426-1); невиконання рішення суду (стаття 382).

Павленко нагадав, що за офіційними повідомленнями Молдови на її території Чауса викрали українські дипломати, представники військової розвідки та інших спецслужб. "Важливо, що в Молдові поліція, прокуратура і парламентська слідча комісія незалежно одні від інших прийшли до однакових висновків, що посилює їхню об’єктивність і політичну незаангажованість".

"Розвідники і дипломати не могли діяти за власної ініціативи, ні сіло ні впало відрядитися до Кишинева і вкрасти людину на території дружньої нам країни, підклавши при цьому свиню її проєвропейській і антикремлівській Президентці. Наказ їм міг віддати тільки особисто Президент України. Або хіба що, прикриваючись його іменем, той, кого в обхід Конституції проголосили некоронованим "віцепрезидентом", – вважає депутат.

Нардеп здивований, чому Чауса не віддають НАБУ, яке має щодо нього кримінальне провадження і рішення суду.

"І на тлі цієї брехні "спростування" інформації про те, що Зеленський зустрічався з викраденим Чаусом виглядають, м’яко кажучи, непереконливо", – підсумував Павленко.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.