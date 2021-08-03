Від початку доби зафіксовано 5 обстрілів із боку окупантів, на Луганщині лінію розмежування перетинав ворожий безпілотник, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовані 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування РФ обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Неподалік Водяного, що біля Донецька, російські найманці обстріляли позиції ЗСУ з мінометів 82-го калібру. А біля Водяного, що на Приазов'ї, противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

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Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.