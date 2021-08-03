Від початку доби зафіксовано 5 обстрілів із боку окупантів, на Луганщині лінію розмежування перетинав ворожий безпілотник, - пресцентр ОС
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовані 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування РФ обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
Неподалік Водяного, що біля Донецька, російські найманці обстріляли позиції ЗСУ з мінометів 82-го калібру. А біля Водяного, що на Приазов'ї, противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.
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Благодійний Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечать відновлення камери відеоспостереження 10-ої окремої десантно штурмової бригади, після виведення її з робочого стану пострілом ворожого снайпера. Про це повідомив у відеозверненні п'ятий Президента України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«З 27 травня «Справа Громад», «Брати по зброї» і мій благодійний фонд разом із нашими партнерами по фракції «Європейська Солідарність» ведуть дуже важливий проект. Проект, який забезпечує збереження життів українських воїнів у найбільш гарячих точках лінії зіткнення. Встановлюються системи відеоспостереження, камери з далеким зумом, прибори нічного бачення, батальйонні, бригадні пункти спостереження. Уже пройшло більше двох місяців, і ця система ефективно діє», - сказав Порошенко.
Лідер «Європейської Солідарності» подякував небайдужим українцям, які допомагають в закупівлі обладнання для фронту своїми пожертвами.
«Це завдяки вам. Ви кожного дня по 30, 50, 60 тисяч гривень надсилаєте на «Справу Громад» і «Братам по зброї». Ми намагаємося тримати, щоб половина це були ваші гроші, а половина були гроші мого благодійного фонду. І сьогодні 10-ка (бригада), де вже повністю завершено забезпечення цими системами і вже в 72-ій облаштовуються позиції в найгарячіших точках - Зайцевому, Шумах, Авдіївці на «промці». Ця робота буде продовжуватися», - зазначив він.
«На жаль, ми не обходимося без втрат. Але не втрат наших воїнів, а втрат оцих «очей». Очей, якими наші солдати спостерігають, знаходять і знешкоджують снайперські групи, які виходять на полювання за нашими воїнами», - додав п'ятий Президент України.
Також Петро Порошенко продемонстрував пошкоджену снайпером камеру: «Отже, куля снайпера ворожого потрапила… ось є вхідне і вихідне… І вони думали, що знищать наші «очі».
«Ми, знаєте, як в того билинного дракона - коли йому відрубають одну голову, виростуть три. І будуть бити ворога. Вони думали, що знешкодили одну камеру, а ми додамо «очей» нашим бійцям з «десятки», і вони будуть діяти більш ефективно», - підкреслив п'ятий Президент України.
Лідер «Європейської Солідарності» повідомив, що постачання на фронт систем відеоспостереження продовжиться. «Ми продовжимо роботу по встановленню і забезпеченню наших воїнів, наших бригад ефективним спостереженням. І на кожну камеру, яку ворог буде намагатися збити, на фронті будуть три нові - вашими і нашими зусиллями», - наголосив Порошенко.