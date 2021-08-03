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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби зафіксовано 5 обстрілів із боку окупантів, на Луганщині лінію розмежування перетинав ворожий безпілотник, - пресцентр ОС

Від початку доби зафіксовано 5 обстрілів із боку окупантів, на Луганщині лінію розмежування перетинав ворожий безпілотник, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовані 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування РФ обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Неподалік Водяного, що біля Донецька, російські найманці обстріляли позиції ЗСУ з мінометів 82-го калібру. А біля Водяного, що на Приазов'ї, противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Также читайте: За сутки семь нарушений перемирия: войска РФ применили 82-мм минометы, потерь нет, - пресс-центр ООС

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ.

обстріл (28263) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Щось не чую, щоб наші просунулись вперед і звільнили якісь нові території.
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03.08.2021 17:21
+4
І повернулись на позиції під Золотим 4...
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03.08.2021 17:24
+4
Миролюбність зЕзідента і бізнес в мацкве.
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03.08.2021 17:45
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Щось не чую, щоб наші просунулись вперед і звільнили якісь нові території.
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03.08.2021 17:21 Відповісти
І повернулись на позиції під Золотим 4...
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03.08.2021 17:24 Відповісти
Ти шо! Нелох членограйович, хiба дозволить???!
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03.08.2021 17:25 Відповісти
Можно ссылочку на это знаменательное событие?
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03.08.2021 18:42 Відповісти
Та слава Богу что зеленый говнокомадующий назад войска не отводит.
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03.08.2021 17:24 Відповісти
Аби не порох!
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03.08.2021 17:35 Відповісти
Чуть ли не ежедневно, в сводках, пролет "орлана"! Гипотетический вопрос, а что-кто мешает его подавит-уничтожить???!
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03.08.2021 17:34 Відповісти
Миролюбність зЕзідента і бізнес в мацкве.
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03.08.2021 17:45 Відповісти
Не мели емеля... Кацапский снайпер, как ты выразился,довольно скрытен и на расстоянии не досягаемом, для свд! А что-либо серьезное, как-то, отработать по квадратам, членограй отобрал, или вывел-опечатал!
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03.08.2021 17:45 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/08/03/petro-poroshenko-na-kozhnu-videokameru-yaku-vorog-bude-znyshhuvaty-na-fronti-budut-zyavlyatysya-try-novi/ Петро Порошенко: "На кожну відеокамеру, яку ворог буде знищувати, на фронті будуть з'являтися три нові "
Благодійний Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечать відновлення камери відеоспостереження 10-ої окремої десантно штурмової бригади, після виведення її з робочого стану пострілом ворожого снайпера. Про це повідомив у відеозверненні п'ятий Президента України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«З 27 травня «Справа Громад», «Брати по зброї» і мій благодійний фонд разом із нашими партнерами по фракції «Європейська Солідарність» ведуть дуже важливий проект. Проект, який забезпечує збереження життів українських воїнів у найбільш гарячих точках лінії зіткнення. Встановлюються системи відеоспостереження, камери з далеким зумом, прибори нічного бачення, батальйонні, бригадні пункти спостереження. Уже пройшло більше двох місяців, і ця система ефективно діє», - сказав Порошенко.
Лідер «Європейської Солідарності» подякував небайдужим українцям, які допомагають в закупівлі обладнання для фронту своїми пожертвами.
«Це завдяки вам. Ви кожного дня по 30, 50, 60 тисяч гривень надсилаєте на «Справу Громад» і «Братам по зброї». Ми намагаємося тримати, щоб половина це були ваші гроші, а половина були гроші мого благодійного фонду. І сьогодні 10-ка (бригада), де вже повністю завершено забезпечення цими системами і вже в 72-ій облаштовуються позиції в найгарячіших точках - Зайцевому, Шумах, Авдіївці на «промці». Ця робота буде продовжуватися», - зазначив він.
«На жаль, ми не обходимося без втрат. Але не втрат наших воїнів, а втрат оцих «очей». Очей, якими наші солдати спостерігають, знаходять і знешкоджують снайперські групи, які виходять на полювання за нашими воїнами», - додав п'ятий Президент України.
Також Петро Порошенко продемонстрував пошкоджену снайпером камеру: «Отже, куля снайпера ворожого потрапила… ось є вхідне і вихідне… І вони думали, що знищать наші «очі».
«Ми, знаєте, як в того билинного дракона - коли йому відрубають одну голову, виростуть три. І будуть бити ворога. Вони думали, що знешкодили одну камеру, а ми додамо «очей» нашим бійцям з «десятки», і вони будуть діяти більш ефективно», - підкреслив п'ятий Президент України.
Лідер «Європейської Солідарності» повідомив, що постачання на фронт систем відеоспостереження продовжиться. «Ми продовжимо роботу по встановленню і забезпеченню наших воїнів, наших бригад ефективним спостереженням. І на кожну камеру, яку ворог буде намагатися збити, на фронті будуть три нові - вашими і нашими зусиллями», - наголосив Порошенко.
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03.08.2021 17:52 Відповісти
для тебе я це коліпащу. І для таких патріотів, як ти. А на зебілів мені - нас рать.
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03.08.2021 18:58 Відповісти
 
 