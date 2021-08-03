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Лінкявічюс про смерть Шишова: ще одна схема КДБ? Має бути створений міжнародний трибунал

Лінкявічюс про смерть Шишова: ще одна схема КДБ? Має бути створений міжнародний трибунал

Міністр закордонних справ Литви в 2012 - 2020 роках Лінас Лінкявічюс прокоментував смерть голови "Білоруського Дому в Україні" Віталія Шишова.

Про це Лінкявічюс повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна "звичайна" схема КДБ? Чого ще можна очікувати від режиму, офіційні структури якого катують і ґвалтують своїх громадян, викрадають літаки, викрадають спортсменів? Не може бути ніяких переговорів із терористичною державою. Для всього цього має бути створений міжнародний трибунал", - ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США сподіваються на повне й ретельне розслідування українською владою смерті Шишова, - посольство

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Також читайте: Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв

Білорусь (7925) вбивство (3080) Лінкявічюс Лінас (182) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+13
Ничего против не имею. Но где трибунал по *****? Или десятки тысяч смертей украинцев - не основание?
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03.08.2021 17:29
+8
Все це правильні слова.Але...Коли тисячі українців загинули через кремлівського маньяка,коли віджали Крим,збили Боїнг,навіть коли любителі шпілів травили людей в Європі-ніхто трибуналів не створив,а навіть навпаки,деякі європейські фрау дуже добре з тим карликовим маньяком справи і бізнес ведуть до сьогодні.
Так що подвійні стандарти на лице.Тут бачимо,а там ні,бо не вигідно
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03.08.2021 17:32
+8
На западе у Украины есть только 4 настоящих союзника - страны Балтии и Польша.
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03.08.2021 17:38
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Такую версию Баканов никогда не допустит к расследованию...
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03.08.2021 17:28 Відповісти
Чаусом заняты, какой Шишов?
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03.08.2021 17:30 Відповісти
Вот это правильное предложение. международный трибунал и вылавливать вплоть до путина и лукашенко и приговор на месте.
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03.08.2021 17:29 Відповісти
Ничего против не имею. Но где трибунал по *****? Или десятки тысяч смертей украинцев - не основание?
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03.08.2021 17:29 Відповісти
Не суды а полная и безуговорочная блокада мировым сообществом стран терористов и пособникам терористов.Тогда они сами перегрызутся как пауки в банке.А суды особенно междуродные бо того медлительны что в подавляющем большинстве уже и не помят из-за чего начинали суд.
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03.08.2021 17:29 Відповісти
А як же труба 2, якщо "безуговорочна блокада"?
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03.08.2021 17:55 Відповісти
Надо делать выбор,вуедь все они в один голос твердят об Еропейских ценностях,об непримиренности к терористам а сами пока что не лучше *****.
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03.08.2021 18:06 Відповісти
В мире правит бал популизм МУС, трибунал Всё создают..Кого привлекли ? Единицы. Как по мне пора начинать создавать новые, действенные, механизмы наказания виновников Любой преступник, на крайний случай, готов бежать в РФ Все знают что раша никого не выдаст И ничего расеи никто не сделает. И что тогда ? Коту под хвост все эти трибуналы))) Таковы реалии, увы.
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03.08.2021 17:29 Відповісти
А що там розслідувать: 100% - Антоненко, Юля Кузьменко і Яна Дугарь! Линкявичюс о смерти Шишова: Еще одна схема КГБ? Должен быть создан международный трибунал - Цензор.НЕТ 6167
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03.08.2021 17:30 Відповісти
Все це правильні слова.Але...Коли тисячі українців загинули через кремлівського маньяка,коли віджали Крим,збили Боїнг,навіть коли любителі шпілів травили людей в Європі-ніхто трибуналів не створив,а навіть навпаки,деякі європейські фрау дуже добре з тим карликовим маньяком справи і бізнес ведуть до сьогодні.
Так що подвійні стандарти на лице.Тут бачимо,а там ні,бо не вигідно
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03.08.2021 17:32 Відповісти
На западе у Украины есть только 4 настоящих союзника - страны Балтии и Польша.
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03.08.2021 17:38 Відповісти
Салам алейкм,Мурзо!! ------------Тому що власною шкурою відчули,що таке "братская любовь" московитів !!!)))
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03.08.2021 17:42 Відповісти
Ва-Алейкум селям, Дмитро. Ну так. Йозеф Пилсудский очень быстро забыл как состоял в ППС(партия польских социалистов), когда пришло время отбиваться от красной орды. Несмотря на то, шо его брат Бронислав был осужден за покушение на Александра 2 вместе с братом членина Сашей и отбывал срок на Сахалине.
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03.08.2021 17:49 Відповісти
И то, к сожалению, в основном потому, что если мордор сожрет Украину, следующими станут они.
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03.08.2021 20:18 Відповісти
"... явичус" вже призначив винуватих. Схоже на те, що його свої і вбили, щоб ще більше нападати на Білорусь. Вакханалія тіхановської, зовсім здуріла жінка.
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03.08.2021 18:00 Відповісти
Все буде ОК ,сам Віслючок взяв під особистий контроль!! Гаплик кремлівському недопалку !!!)))
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03.08.2021 17:37 Відповісти
Розплідник тероризма Московія має бути як щільніше ізольован від світу !!!))))
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03.08.2021 17:40 Відповісти
Линкявичюс о смерти Шишова: Еще одна "обычная" схема КГБ?

Какая "еще одна "обычная" схема КГБ"? Самое дебильное, что могли бы придумать спецслужбы, тем более на территории другого государства, это инсценировать самоубийство со следами насильственной смерти. Братки в 90-00хх действовали "чище".
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03.08.2021 17:48 Відповісти
Подивись на схему із безпалевною посадкою літака та захопленням Протосевіча і тобі все стане зрозуміло
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03.08.2021 19:05 Відповісти
На Нюрнбергском процессе АБВЕР нацистской Германии выступал в качестве Свидетеля,его даже не осудили за агрессию...
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03.08.2021 17:52 Відповісти
КГБ Бульбафюрера делает зачистку...,это так назвали на РАБссии зачистку Чечни от неугодных Путлеру чеченов...один к одному...
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03.08.2021 17:58 Відповісти
Убийство в Катаре чечнца Залимхана Яндарбиева помните? то то же...
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03.08.2021 18:00 Відповісти
Може, Шишов роздивився на українську демократію, правосуддя, рівень життя простих українців і депутатів та чиновників на стан економіки після демократичних виборів і ця реальність показала йому наслідки, до яких прагнуть 5 -10% білорусів і... повісився.
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03.08.2021 18:10 Відповісти
ДА ПРОСТО УБЕЙТЕ ЛУКАШЕНКО !!!
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03.08.2021 19:09 Відповісти
 
 