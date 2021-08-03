Лінкявічюс про смерть Шишова: ще одна схема КДБ? Має бути створений міжнародний трибунал

Міністр закордонних справ Литви в 2012 - 2020 роках Лінас Лінкявічюс прокоментував смерть голови "Білоруського Дому в Україні" Віталія Шишова.

Про це Лінкявічюс повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна "звичайна" схема КДБ? Чого ще можна очікувати від режиму, офіційні структури якого катують і ґвалтують своїх громадян, викрадають літаки, викрадають спортсменів? Не може бути ніяких переговорів із терористичною державою. Для всього цього має бути створений міжнародний трибунал", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

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