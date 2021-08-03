Лінкявічюс про смерть Шишова: ще одна схема КДБ? Має бути створений міжнародний трибунал
Міністр закордонних справ Литви в 2012 - 2020 роках Лінас Лінкявічюс прокоментував смерть голови "Білоруського Дому в Україні" Віталія Шишова.
Про це Лінкявічюс повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ще одна "звичайна" схема КДБ? Чого ще можна очікувати від режиму, офіційні структури якого катують і ґвалтують своїх громадян, викрадають літаки, викрадають спортсменів? Не може бути ніяких переговорів із терористичною державою. Для всього цього має бути створений міжнародний трибунал", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
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Так що подвійні стандарти на лице.Тут бачимо,а там ні,бо не вигідно
Какая "еще одна "обычная" схема КГБ"? Самое дебильное, что могли бы придумать спецслужбы, тем более на территории другого государства, это инсценировать самоубийство со следами насильственной смерти. Братки в 90-00хх действовали "чище".