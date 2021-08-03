Зеленський схвалив надання Литві колючого дроту для боротьби з мігрантами з Білорусі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 341/2021 "Про надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Документ передбачає сприяння Литві в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася через стрімке збільшення кількості нелегальних мігрантів із території Білорусі", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що Кабінет міністрів України повинен забезпечити надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці для облаштування її державного кордону.

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Як повідомлялося раніше, 28 липня на засіданні Кабміну був схвалений проєкт указу президента України про надання Литві гуманітарної допомоги у вигляді колючого дроту для облаштування кордону з Білоруссю.

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