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Зеленський схвалив надання Литві колючого дроту для боротьби з мігрантами з Білорусі

Зеленський схвалив надання Литві колючого дроту для боротьби з мігрантами з Білорусі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 341/2021 "Про надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Документ передбачає сприяння Литві в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася через стрімке збільшення кількості нелегальних мігрантів із території Білорусі", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що Кабінет міністрів України повинен забезпечити надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці для облаштування її державного кордону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва почала повертати нелегальних мігрантів до Білорусі, - заступник голови МВС Абрамавічус

Як повідомлялося раніше, 28 липня на засіданні Кабміну був схвалений проєкт указу президента України про надання Литві гуманітарної допомоги у вигляді колючого дроту для облаштування кордону з Білоруссю.

Також читайте: Прикордонні застави Литви повністю заповнені нелегальними мігрантами: ми досягли межі наших можливостей, - голова прикордонслужби Любаєвас

Литва (2380) мігранти (1106) гуманітарна допомога (989)


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Топ коментарі
+6
щедрость этого рабиновича не имеет границ...
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03.08.2021 17:35
+6
Я считаю, что помочь смогут только профессионалы.

Зеленський схвалив надання Литві колючого дроту для боротьби з мігрантами з Білорусі - Цензор.НЕТ 2153
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03.08.2021 17:59
+5
Угу..Своя то граница в порядке.
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03.08.2021 17:35
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неможна боротися з незаконними емігрантами, боріться з незаконною еміграцією
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03.08.2021 17:35 Відповісти
Та ладно!

Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Литве для борьбы с нелегальными мигрантами - Цензор.НЕТ 312
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03.08.2021 17:38 Відповісти
чуть не подавився !

единственный разумный шаг за всю каденцию ЗЕльоного
а может он к концу срока научится... чему-нибудь
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03.08.2021 17:44 Відповісти
то пропозиція військових, а не холуя москальського.
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03.08.2021 18:08 Відповісти
щедрость этого рабиновича не имеет границ...
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03.08.2021 17:35 Відповісти
Угу..Своя то граница в порядке.
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03.08.2021 17:35 Відповісти
Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Литві для боротьби з нелегальними мігрантами - Цензор.НЕТ 2636
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03.08.2021 17:39 Відповісти
Да, Арсений Петрович уже нашу границу обустроил в свое время
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03.08.2021 18:12 Відповісти
Наркоман! Снимай штаны и сыграй нам на пианино причинными местами.
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03.08.2021 17:35 Відповісти
Все, рабсею победили в пол шестой раз. Надо помогать стране Евросоюза, которая никак не может затарится колючей проволокой. Нахрена так позорится?
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03.08.2021 17:35 Відповісти
Президент сначала бы сделал, а потом вяло бы сказал - ну помогли мы остепенить ошуевшего диктатора - ну и чо? Щас вылетает очередной борт с тем и этим - что выхотите то - пресс служба завтра вам свкжет шо мы всю неделю делали то.
А не прятаться и потом промямлить чето с...самка собаки - Литва это наши друзья - где ты был 2 недели то?, резидент., ах да - где Ермак был то?
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03.08.2021 17:37 Відповісти
Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Литве для борьбы с нелегальными мигрантами - Цензор.НЕТ 5910
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03.08.2021 17:37 Відповісти
половину мигрантов себе заберём ..
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03.08.2021 17:40 Відповісти
В газенваген
Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Литві для боротьби з нелегальними мігрантами - Цензор.НЕТ 7691
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03.08.2021 17:40 Відповісти
Ну то у вас на лаптестане. У вас и передвижные крематории приготовлены.
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03.08.2021 17:42 Відповісти
Литве просто нужно установить вдоль границы автоматические огнеметы и выставить на каждом шагу предупреждение об автоматическом открытии огня без участия человека.Такая система уже была на границе СССР и Китаем и действовала на все 100% эффективно,да и Китай ничего СССР не мог предявить так как в уничтожении их лазутчиков никто из солдатиков не участвовал а предупредительные надписи читать надо было.
Вот такой банальное простое решение проблемы.
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03.08.2021 17:42 Відповісти
А может просто приятное с полезным нужно...75-100 кВ ЛЭП вдоль границы...только опоры должны быть не более 3м высотой
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03.08.2021 17:46 Відповісти
Электричество нужно вырабатывать,а здесь просто и экономно.Тем более что все это уже существует.Запамятывал как эта система называется,нужно покопаться в интернете.
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03.08.2021 17:49 Відповісти
Так я же говорю электричество для передачи-приема на Запад в планах общих энергосистем...просто линия вдоль границы
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03.08.2021 17:59 Відповісти
К сожалению это технически не возможно из-за больших потерь утечки энергии в землю.Как думаете почему чем выше напряжение ЛЭП тем она выше над землей?
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03.08.2021 18:03 Відповісти
Ладно согласен...пусть будет ЛЭП районного значения 30 кВ
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03.08.2021 18:09 Відповісти
высоковольтные линии без нейтрали, снижают ток кз на землю,
можно постоянное напряжение, но это не срвботает вообще, нужны минные поля
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03.08.2021 20:57 Відповісти
А зачем изобретать круглоугольное колесо если существует нормальное и испытанное?На Кулибина Вы,извините не тянете.Я не хотел Вас обидеть,извините...
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03.08.2021 21:37 Відповісти
А при чём тут Украина?
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03.08.2021 17:43 Відповісти
А Вы считаете что ни не рынутся через Украину если Литовцы им перекроют путь?
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03.08.2021 17:52 Відповісти
зеленіє человечкі з беларусі не тільки у Литві. це мабуть гібрідні мігранти. . .
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03.08.2021 17:52 Відповісти
хрінь бредову верзе те опудало зелене...так,ніби він вже скрізь ПЕРЕМОХ, проблем зеро і тут тре допомогти КРАЇНІ НАТО і ЕУ в боротьбі з мігрантами. Я зрозумів...Ми давно вже зашибісто живемо,зеро проблем,от тільки ті білоруські уходці то загроза .....
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03.08.2021 17:55 Відповісти
Я считаю, что помочь смогут только профессионалы.

Зеленський схвалив надання Литві колючого дроту для боротьби з мігрантами з Білорусі - Цензор.НЕТ 2153
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03.08.2021 17:59 Відповісти
Зеленський у яйценюка бери приклад )))) він навить як обтянуть та якісно зробить)))))))))
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03.08.2021 18:08 Відповісти
Велике Дротівництво
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03.08.2021 18:15 Відповісти
щось майже не видно українців на цензорі
сама прєгоженська тролятня
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03.08.2021 18:21 Відповісти
Дожилась Литва в Европе что колючей проволоки нету.
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03.08.2021 18:27 Відповісти
Ага,еще и разориться может на колючке от свинособак
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03.08.2021 19:53 Відповісти
...а вдруг всех этих мигрантов повернут в сторону Украины...и что мы тогда делать будем ???...
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03.08.2021 20:01 Відповісти
В какой стране мира президент одобряет поставку колючей проволоки в качестве гуманитарной помощи ? Шапито рулит...
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03.08.2021 20:01 Відповісти
Хай би ще памперсів литвакам підкинув. Обісралися по повній програмі: розверещалися на весь світ - "ми в НАТО, ми в ЄС, у нас танки і літаки (щоправда амриканські та німецькі)". А впоратися з кількома сотнями нелегалів - наклали в штани і заскавчали... Як же ви, "герої", російсько-білоруську армаду зупиняти намірені?
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03.08.2021 21:30 Відповісти
верно.
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04.08.2021 05:45 Відповісти
 
 