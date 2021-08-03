Зеленський схвалив надання Литві колючого дроту для боротьби з мігрантами з Білорусі
Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 341/2021 "Про надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Документ передбачає сприяння Литві в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася через стрімке збільшення кількості нелегальних мігрантів із території Білорусі", - йдеться в повідомленні.
У ньому наголошується, що Кабінет міністрів України повинен забезпечити надання гуманітарної допомоги Литовській Республіці для облаштування її державного кордону.
Як повідомлялося раніше, 28 липня на засіданні Кабміну був схвалений проєкт указу президента України про надання Литві гуманітарної допомоги у вигляді колючого дроту для облаштування кордону з Білоруссю.
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единственный разумный шаг за всю каденцию ЗЕльоного
а может он к концу срока научится... чему-нибудь
А не прятаться и потом промямлить чето с...самка собаки - Литва это наши друзья - где ты был 2 недели то?, резидент., ах да - где Ермак был то?
Вот такой банальное простое решение проблемы.
можно постоянное напряжение, но это не срвботает вообще, нужны минные поля
сама прєгоженська тролятня