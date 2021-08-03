Окупанти заявляють, що турпотік до Криму на чверть перевищив доковідний у 2019 році

Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов стверджує, що турпотік за сім місяців 2021 року на чверть перевищив рівень доковідного 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"За даними Міністерства курортів і туризму Республіки Крим, за 7 місяців 2021 року турпотік до Криму склав 5 мільйонів 67 тисяч туристів, що на 27% вище за рівень аналогічного періоду 2019 року. Із загальної турпотоку за січень-липень 2021 року 60% туристів прибули по Кримському мосту на автомобілях і автобусах, 32% - авіасполученням, 8% - залізницею", - сказано в повідомленні.

Також, за його даними, в червні-липні в Криму відпочило понад 3 млн туристів.

"У липні в Республіці Крим приймали гостей понад 1 тис. готелів і санаторіїв загальною місткістю понад 155 тисяч місць. Середнє завантаження працюючих засобів розміщення перевищило 82%, в окремих регіонах більш 90-95%, тоді як у 2019 році об'єкти в середньому в цей період були завантажені на 76%. За даними Управління ФНС по Республіці Крим, за 6 місяців 2021 року прямі податкові надходження в бюджет від туристичної галузі становили понад 2 мільярди рублів, що на 54,9% більше суми податкових надходжень, які надійшли за аналогічний період 2020 року", - написав Аксьонов.

У підконтрольному Росії Мінкурортів Криму станом на 16 липня повідомляли, що нарахували близько 4 млн туристів.

Згідно з даними російської влади Криму, в 2020 році на півострові відпочили 6,3 млн туристів, що на 15% менше 2019 року.