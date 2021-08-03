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Новини Окуповані території
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Окупанти заявляють, що турпотік до Криму на чверть перевищив доковідний у 2019 році

Окупанти заявляють, що турпотік до Криму на чверть перевищив доковідний у 2019 році

Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов стверджує, що турпотік за сім місяців 2021 року на чверть перевищив рівень доковідного 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"За даними Міністерства курортів і туризму Республіки Крим, за 7 місяців 2021 року турпотік до Криму склав 5 мільйонів 67 тисяч туристів, що на 27% вище за рівень аналогічного періоду 2019 року. Із загальної турпотоку за січень-липень 2021 року 60% туристів прибули по Кримському мосту на автомобілях і автобусах, 32% - авіасполученням, 8% - залізницею", - сказано в повідомленні.

Також, за його даними, в червні-липні в Криму відпочило понад 3 млн туристів.

"У липні в Республіці Крим приймали гостей понад 1 тис. готелів і санаторіїв загальною місткістю понад 155 тисяч місць. Середнє завантаження працюючих засобів розміщення перевищило 82%, в окремих регіонах більш 90-95%, тоді як у 2019 році об'єкти в середньому в цей період були завантажені на 76%. За даними Управління ФНС по Республіці Крим, за 6 місяців 2021 року прямі податкові надходження в бюджет від туристичної галузі становили понад 2 мільярди рублів, що на 54,9% більше суми податкових надходжень, які надійшли за аналогічний період 2020 року", - написав Аксьонов.

У підконтрольному Росії Мінкурортів Криму станом на 16 липня повідомляли, що нарахували близько 4 млн туристів.

Згідно з даними російської влади Криму, в 2020 році на півострові відпочили 6,3 млн туристів, що на 15% менше 2019 року.

Автор: 

Крим (14131) туризм (1560) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+9
когда такое было, чтобы кацап не сбрехал.
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03.08.2021 18:00
+5
Поки Крим окупований, Піх...
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03.08.2021 17:54
+5
Ясное дело увеличился, но как не называй личный состав ВС РФ, они все равно оккупационной армией останутся.
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03.08.2021 18:00
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да уж,
атдыхаюсчих- мильярды !
сами видите :все медузы от них сбежали
на материк ...
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03.08.2021 17:52 Відповісти
Ну а шо тут такого - 2-3 мільони мисливців на крокодилів тільки)).
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03.08.2021 17:57 Відповісти
Хто, куди масово тікає з України?

-Трударі, - в країни ЄС та США... за заробітком в 1 тис. дол на місяць

-Трутні й бариги, - на Мальдіви, де за пів-місяця тратять 150-200 тис. дол.
-Маститі кримінальники, - гастролюють по всьому світу
-Гроші українців, - в офшори тих же трутнів, бариг, кримінальників...
-Патріоти, - в підпілля у власній державі...
-Ватники, - в безпам'ятство, або в ілюзії..
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03.08.2021 19:04 Відповісти
очепятка...на чекушку...
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03.08.2021 17:52 Відповісти
Поки Крим окупований, Піх...
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03.08.2021 17:54 Відповісти
когда такое было, чтобы кацап не сбрехал.
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03.08.2021 18:00 Відповісти
Ясное дело увеличился, но как не называй личный состав ВС РФ, они все равно оккупационной армией останутся.
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03.08.2021 18:00 Відповісти
Если считать всех ландскнехтов отпускниками , а экипажи танков турыстами ,то почему и нет,
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03.08.2021 18:00 Відповісти
дурпоток . лакайте , пока с неба ...
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03.08.2021 18:10 Відповісти
А я ответственно заявляю что у меня в подвале закопано стопитсттыщ долларов,и член у меня полметра!Кто проверит то?
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03.08.2021 18:15 Відповісти
Цікаво, 32 відсотки авіасполученням, це 2 млн за 210 діб, по 100 000 в день, скільки там в літак влазить? Крим приймає 500 бортів кожну добу?
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03.08.2021 18:17 Відповісти
Та дайте уже им помечтать!
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03.08.2021 18:22 Відповісти
Окупанти заявляють, що турпотік до Криму на чверть перевищив доковідний у 2019 році - Цензор.НЕТ 8701Буков, в тебе явно з математикою не все добре
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03.08.2021 18:41 Відповісти
Окупанти заявляють, що турпотік до Криму на чверть перевищив доковідний у 2019 році - Цензор.НЕТ 9541
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03.08.2021 18:19 Відповісти
Эти, что ли?
Окупанти заявляють, що турпотік до Криму на чверть перевищив доковідний у 2019 році - Цензор.НЕТ 9470
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03.08.2021 18:23 Відповісти
враньё)))
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03.08.2021 18:53 Відповісти
Туристы мечтают везти на отдых месячный запас воды.
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03.08.2021 18:53 Відповісти
У кацапів що не слово,то дві,а то й три брехні. Який там "турпотік",скоріше "Турцієпотік",бо після того,як Турція дозволила московітам-москітам відвідувати її санаторії,то козлорилі масово ломанулись через Чорне море на турецькі пляжі забувши,як кошмарний сон кримські.
Отже,нехай кацапські пропагандони гавкають і надалі.
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03.08.2021 19:35 Відповісти
Новость следует читать так:
Оккупанты заявляют, что турпоток в Крым на четверть превысил доковидный в 2019 году, который, в свою очередь, составлял 25% от турпотока до 2014 года.
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03.08.2021 19:54 Відповісти
Туристов считали приложением "Пакемон-GO"?
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03.08.2021 20:52 Відповісти
В туристы записали всех пролетевших над Крымом птиц и комаров.
И проплывших мимо рыб.
Прямо наплыв - отведать свежих какашек из сточных вод.
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03.08.2021 21:39 Відповісти
А, ну тада да...
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03.08.2021 23:38 Відповісти
Походу какашки они тоже посчитали...
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04.08.2021 00:01 Відповісти
Так их же больше никуда не пускают, только через несколько пересадок с ночёвками
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03.08.2021 21:54 Відповісти
Рекорды каждый год.

Особенно в Ялте наверное сейчас хорошо и интересно.
Да и вода из крана там течет практически минеральная с повышенным содержанием всего.

Цена правда, как при поездке в Доминику, но разве жалко за такие-то услуги и условия?
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04.08.2021 02:10 Відповісти
 
 