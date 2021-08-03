Кабмін планує знизити тариф для населення за рахунок зниження витрат на ремонти електромереж
Кабінет Міністрів планує знизити тариф на електроенергію для населення до 1,2 грн/кВт.год за рахунок примусового скорочення витрат на ремонт застарілих електричних мереж, підстанцій і трансформаторів.
Про це йдеться в проєкті постанови уряду, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Так, операторів електромереж можуть зобов'язати знизити витрати на ремонти обладнання на 6 млрд грн на рік і направити ці гроші на компенсацію пільгового тарифу для населення.
Рішення може бути прийняте на засіданні 4 серпня.
За наявними даними, цей варіант викликає побоювання через ризик частіших відключень споживачів особливо в опалювальний період.
Співрозмовники РБК-Україна в Кабінеті Міністрів повідомляють, що альтернативним сценарієм для зниження тарифів для населення розглядається стабілізація цін реалізації електроенергії іншим споживачам (не населенню) на рівні не нижче 1,7-1,8 грн/кВт.год. Це дозволить держкомпаніям "Енергоатом" та "Укргідроенерго" додатково отримати ті ж 6 млрд грн, які будуть спрямовані на забезпечення населення електроенергією за ціною 1,2 грн/кВт.год.
Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижчим, ніж у країнах Європи.
За даними державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% становить плата за тепло і газ.
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Иксперды, после таких фраз сразу пишите - во сколько раз средняя зарплата в Украине ниже, чем в странах Европы.
))
а рядом улица,как было так и есть. на 50 частных домов,подходит линия, по 16 квадрат на фазу,со скрутками чуть ли не через столб,люди жалуются что в осенне-зимний период,напруга падает до 135 вольт,ивсем по х-й! но зато счёт приходит исправно!
Безотказная система - сперва повысить раза в 2-3, затем снизить процентов на 20 и кричать, как нас осчастливили
было запитано от двух линий 150 кВ, так одну
сдали на цветмет и чермет, хороший ремонт, ага
Олигархи и ими подконтрольные компании в себестоимость включают "затраты" на свои максимальные выплаты и зарплаты, на приобретение и содержание транспорта, вил, яхт и прочих своих хотелок..!
А должны включать НЕ БОЛЕЕ, чем МИНИМАЛЬНУЮ зарплату работников, которые непосредственно связанны с производством того, что продают..., по тому же принципу (минималок) - на транспортировку и т.д. - ТОЛЬКО ТОГО, ЧТО связано с производством и возможно доставкой.
ВСЁ остальное они должны получать из ПРИБЫЛЕЙ !!!
Потребитель НЕ ОБЯЗАН и НЕ ДОЛЖЕН быть принудительно вынужден приобретать и оплачивать их хотелками не связанные ми с минимальными затратами, ТЕМ более не связанными с производством !