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Новини Тарифи ЖКГ
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Кабмін планує знизити тариф для населення за рахунок зниження витрат на ремонти електромереж

Кабмін планує знизити тариф для населення за рахунок зниження витрат на ремонти електромереж

Кабінет Міністрів планує знизити тариф на електроенергію для населення до 1,2 грн/кВт.год за рахунок примусового скорочення витрат на ремонт застарілих електричних мереж, підстанцій і трансформаторів.

Про це йдеться в проєкті постанови уряду, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Так, операторів електромереж можуть зобов'язати знизити витрати на ремонти обладнання на 6 млрд грн на рік і направити ці гроші на компенсацію пільгового тарифу для населення.

Рішення може бути прийняте на засіданні 4 серпня.

За наявними даними, цей варіант викликає побоювання через ризик частіших відключень споживачів особливо в опалювальний період.

Співрозмовники РБК-Україна в Кабінеті Міністрів повідомляють, що альтернативним сценарієм для зниження тарифів для населення розглядається стабілізація цін реалізації електроенергії іншим споживачам (не населенню) на рівні не нижче 1,7-1,8 грн/кВт.год. Це дозволить держкомпаніям "Енергоатом" та "Укргідроенерго" додатково отримати ті ж 6 млрд грн, які будуть спрямовані на забезпечення населення електроенергією за ціною 1,2 грн/кВт.год.

Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт.год при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.год. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижчим, ніж у країнах Європи.

За даними державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% становить плата за тепло і газ.

Кабмін (14065) енергетика (2578) електроенергія (6177)


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Топ коментарі
+12
В 4 раза ниже чем в Европе у нас зарплаты а пенсии в 10!!!!раз.населению продавайте по 1 грн а в Европу и крым хоть по 10евро
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03.08.2021 18:05
+11
А вы прекратите поставки енергоносителей на окупированые територии и в Крым.Тогда и тариф на свет можна будет снизить до 0.9 гр.тем более что там платят только 0.6гр за киловат да и то сепаратистам,да еще хватит и на ремонтные работы.Да и газ даже для предприятий будет стоить не более 5гр и даже не нужно будет платить за его транспортировку.
Что слабо?
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03.08.2021 17:59
+11
"...Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы..."

Иксперды, после таких фраз сразу пишите - во сколько раз средняя зарплата в Украине ниже, чем в странах Европы.
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03.08.2021 18:04
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Брехня.Кабмин планирует снизить тариф для населения за счет снижения затрат на ремонты электросетей - Цензор.НЕТ 2950
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03.08.2021 17:57 Відповісти
Дуже цікаве рішення! Обленерго штучно завищують ціни на роботи, в 2-3 рази і фактично всю цю роботу яку роблять обленерго можно зробити за 30% вартості яку сьогодні тіпа направляють на модернізацію мереж! Тому тут є великий резерв для зниження вартості електрики для населення! Зеленський молодець що примушує олігархів працювати чесно! Я б ще ввів державний контроль за всім що будується в енергетиці, бо приватні обленерго допускають жахливі порушення будівельних та технологічних норм і правил заради здешевлення будівництва, але витрачають на це будівництво нереальні гроші! Все будівництво в енергетиці має вестись по державним розцінкам і під контролем держави!
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03.08.2021 18:15 Відповісти
Проще вернуть облэнерго, как естественные монополии, и за невыполнение инвест обязательств, в государственную собственность и признать, что их приватизация была ошибкой.
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03.08.2021 19:11 Відповісти
Це зветься фрикціі,туда на 100,нзад 50 і всім приємно ,всі задоволені !!!)))
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03.08.2021 17:58 Відповісти
А вы прекратите поставки енергоносителей на окупированые територии и в Крым.Тогда и тариф на свет можна будет снизить до 0.9 гр.тем более что там платят только 0.6гр за киловат да и то сепаратистам,да еще хватит и на ремонтные работы.Да и газ даже для предприятий будет стоить не более 5гр и даже не нужно будет платить за его транспортировку.
Что слабо?
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03.08.2021 17:59 Відповісти
А на чому ж наживатимуться новиє літса?
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03.08.2021 18:01 Відповісти
На растаможке недоступных авто.
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03.08.2021 21:27 Відповісти
Сказочники опять заливают для лохов обещания.
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03.08.2021 18:00 Відповісти
Брешут! Ничего за последние годы не ремонтировали. Только порывы от стихии. Но в тарифы закладывают...
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03.08.2021 18:03 Відповісти
"...Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы..."

Иксперды, после таких фраз сразу пишите - во сколько раз средняя зарплата в Украине ниже, чем в странах Европы.
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03.08.2021 18:04 Відповісти
Следует уточнить, не зп, а покупательная способность.... А иксперды оперируют аблосютными величинами. Ето и является подтасовкой... Нет и не может быть им веры....
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03.08.2021 19:26 Відповісти
В 4 раза ниже чем в Европе у нас зарплаты а пенсии в 10!!!!раз.населению продавайте по 1 грн а в Европу и крым хоть по 10евро
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03.08.2021 18:05 Відповісти
только дыбилы урочысто вручают энергосектор в управление вражинам...
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03.08.2021 18:07 Відповісти
Якщо не буле світла через поломку на магістралі, то і платити треба буде менше.
))
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03.08.2021 18:10 Відповісти
Генерацию Тепловую надо душить.А то ведь идет к ситуации как с газом.Потребил за июль 4 м кубических,а обслуга, не считая цены газа,- 45 гр.Расчеты цены обслуживания на сайте газотранспортной компании строго мифические.Как и налог на жильё уравняли Печерские холмы с жильем заброшенным в черниговском бывшем селе.Виват,захребетники хитромудрые,вместе с Миловановым и Богданом!
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03.08.2021 18:12 Відповісти
У нас Ринат монополист по сетям. Ну разве что кроме ДТЕКа есть немного сетей у Укрзализници. А королю Домбасса нужны деньги, жизнь в Лондоне и Женеве дорога, сами понимаете.
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03.08.2021 18:15 Відповісти
Мда. Тарифы ЖКХ сейчас живут своей отдельной жизнью. Без всяких жизненных реалий и обоснований. Стоимость тарифа зависит только от баланса хотелок олигарха и величины стрема власти нарваться на серьезные протесты со стороны народа. Вот такой вот, мля, баланс. Трындят постоянно о каком-то экономическом обосновании, а по факту хотя бы раз был выставлен на публичное обсуждение состав того самого тарифа из чего он складывается? Возможно что-то где-то пропустил, но только не припомню чтобы подобное было. Все кивают на европейские тарифы. Так европейские тарифы рассчитаны на европейские зарплаты. Энергопоставляющие организации подобных зарплат своим работникам не платят. Так с чего мы должны платить европейские тарифы. Не в состоянии платить европейскую зарплату - значит и нехрен требовать европейских тарифов. Жизнь строится на балансе. Невозможно из камня выдавить воду или по крайней мере крайне тяжело это сделать. Также точно невозможно брать европейский тариф у населения не имеющего европейских зарплат. Ибо будет то что есть - неплатежи. Сколько там лярдов уже задолженность? Вопрос собственно риторический.
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03.08.2021 18:25 Відповісти
я уже писал,как 7 лет бился с киевоблэнерго,в связи с плохим напряжением. но я добился.
а рядом улица,как было так и есть. на 50 частных домов,подходит линия, по 16 квадрат на фазу,со скрутками чуть ли не через столб,люди жалуются что в осенне-зимний период,напруга падает до 135 вольт,ивсем по х-й! но зато счёт приходит исправно!
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03.08.2021 18:28 Відповісти
Кабинет министров коломойского и ахметова. За что мы эту шоблу терпим???
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03.08.2021 18:33 Відповісти
Краще скажіть на підставі чого довбаний ДЕТЕК не робить більше стандартне підключення до електромереж якщо будинок у садовому товаристві? Ахмету на новий палац грошей не вистачає?
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03.08.2021 18:36 Відповісти
Вместо того что снизить доходы Ахметова от тепловой и зеленой энергии они решили снизить затраты на ремонт электросетей, придурки.
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03.08.2021 18:39 Відповісти
Угу. П потом РЭСы станут утверждать, что света в селе нет три недели потому, что денег на ремонт меньше, а по факту просто сократят количество ремонтных бригад.
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03.08.2021 19:15 Відповісти
Эта у них называется оптимизация, сокращают до предела персонал, зарплату и льготы, а оставшихся заставляют эффективно работать на сверхприбыль дяде.
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03.08.2021 21:33 Відповісти
КаЕТЕ,що у 4 рази нижчий тариф на електроенергію,аніж у Західній Європі? Безсоромники,а у скільки разів середня зарплатня пересічного,я наголошую:ПЕРЕСІЧНОГО українця нижча за середньоєвропейську? І який відсоток від отієї зарплатні пересічний європеєць сплачує за комуналку,а який відсоток сплачує українець? Який відсоток зарплати європейця йде на їду,а який йде в українця? Отже,помовчіть,краще у трАпочку,не ганьбіться і сидіть тихо,мов кіт за грубкою (до речі: грубок в Україні стає все більше і більше із вашими йо*****ми тарифами на енергоносії).
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03.08.2021 19:26 Відповісти
...атракцион неслыханной щедрости от холуев ахметовских... Да щоб вони поздихали!
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03.08.2021 19:40 Відповісти
Естественно, что надо снижать расходы на производство электроэнергии, её доставку потребителю и обслуживание сетей. Расходы раздуты в разы - покупка и содержание элитных автопарков, самолётов, сотен загранкомандировок, содержание офисных небоскрёбов и других непроизводственных активов....
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03.08.2021 19:54 Відповісти
Хаха, вот как раз это все и останется, а сократят количество ремонтных бригад и расходы на модернизацию и ремонт подстанций и прочего.
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03.08.2021 20:11 Відповісти
А вот как раз нужно Законом ограничить "предельную" себестоимость... что бы её не раздували и не вписывали в нее, то что не должно там быть !
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03.08.2021 22:00 Відповісти
"Кабмин планирует снизить тариф для населения"??? Это что, шутка из выступления "Вечернего квартала"? 🤣🤣🤣🤣🤣

Безотказная система - сперва повысить раза в 2-3, затем снизить процентов на 20 и кричать, как нас осчастливили
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03.08.2021 20:41 Відповісти
в Кременчуге уже отремонтировали, правобережье
было запитано от двух линий 150 кВ, так одну
сдали на цветмет и чермет, хороший ремонт, ага
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03.08.2021 21:00 Відповісти
а еще мрази умеют автоматы проверять, 16 А на рыло, а то у них сети отремонтированы
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03.08.2021 21:02 Відповісти
Брехня.
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03.08.2021 21:38 Відповісти
Походу у скотов программа полного уничтожения Украины, понятно, что больше их никто не изберёт, розберут страну по кирпичам и в кусты.
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03.08.2021 21:39 Відповісти
Любая "СЕБЕСТОИМОСТЬ" от олигархов ИЗНАЧАЛЬНО РАССЧИТАНА и ПОДАЕТСЯ НЕ ВЕРНО !
Олигархи и ими подконтрольные компании в себестоимость включают "затраты" на свои максимальные выплаты и зарплаты, на приобретение и содержание транспорта, вил, яхт и прочих своих хотелок..!
А должны включать НЕ БОЛЕЕ, чем МИНИМАЛЬНУЮ зарплату работников, которые непосредственно связанны с производством того, что продают..., по тому же принципу (минималок) - на транспортировку и т.д. - ТОЛЬКО ТОГО, ЧТО связано с производством и возможно доставкой.
ВСЁ остальное они должны получать из ПРИБЫЛЕЙ !!!
Потребитель НЕ ОБЯЗАН и НЕ ДОЛЖЕН быть принудительно вынужден приобретать и оплачивать их хотелками не связанные ми с минимальными затратами, ТЕМ более не связанными с производством !
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03.08.2021 21:58 Відповісти
 
 